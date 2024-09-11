Розенберг - Проблемы буддийской философии

Предлагаемое «Введение в изучение буддизма по японским и китайским источникам», второй частью которого является настоящая работа, содержит результаты специальных работ в течение четырехлетнего пребывания в Японии. В задачу, поставленную мне Факультетом восточных языков, командировавшим меня в 1912 г. в Японию, входили наряду с общими занятиями в области японской филологии, необходимыми в целях подготовки к факультетскому преподаванию японского языка, еще и совершенно определенные специальные, а именно изучение религиозной и философской литературы в Японии, и в частности ознакомление с живой традицией буддизма с целью определить то значение, которое эта традиция могла бы иметь для изучения индийского буддизма и индийской религии и философии вообще.

Религиозно-философская литература является областью японоведения, почти вовсе еще не затронутой в Европе. По ознакомлении с японской литературой по буддизму и синтоизму я убедился в необходимости позаботиться о создании прежде всего лексикографического пособия, того орудия, без которого филологическая работа в какой бы то ни было области невозможна.

Свод лексикографического материала, составляющий первую часть «Введения», является важным главным образом в двух отношениях. С одной стороны, он представляет конкорданс японских специальных лексиконов и списков терминов по религии и философии буддизма, а отчасти и синтоизма; а с другой стороны, он является словарем китайско-японских и санскритских параллелей философских и религиозных терминов, собственных имен, заглавий и т. д. В предисловии к этой первой, лексикографической, части указано на характер японской лексикографии, вследствие которого словари и списки терминов являются столь неудобными и для европейского ученого недоступными и нуждающимися в предварительной кодификации. Свод лексикографического материала раскрывает доступ к богатой вспомогательной литературе, созданной японцами, для изучения буддийской религии и философии, а тем самым и к обширной буддийской литературе, переводной с санскритского, сохранившейся в Японии. Первая часть «Введения» предназначена для специалистов, для тех, кто приступает к изучению японской литературы по первоисточникам.

Значение настоящей второй части является более общим. Приступающий к изучению религиозной литературы в Японии нуждается прежде всего в указаниях, как разбираться в огромном сохранившемся материале, обнимающем не только японские сочинения, но и китайские и не только оригинальные сочинення японцев и китайцев, а также и переводы санскритских религиозных сочинений. Вслед за вопросом, как справиться с текстом, т. е. с языком религиозных сочинений, возникает поэтому другой вопрос по поводу смысла и содержания ветретившихся сочинений. Возникает вопрос о том, что является общим, что составляет центральные проблемы, вокруг которых возникли те многочисленные направления религиозной мысли, называющие себя буддизмом и противопоставляющие себя другим учениям Индии, Китая и Японии. Во-вторых, настоящий том отвечает и на другой вопрос — на вопрос, что могут дать знакомство с японской традицией и изучение первоисточников буддизма при помощи японской традиции и японской литературы. Дают ли они новое освещение буддизма и в какой мере? Достаточно ли при изучении буддизма по японским и китайским источникам исходить из знакомства с очерками по буддизму, имеющимися в европейской литературе, или нет, т. е. требует ли китайско-японский материал обработки с другой точки зрения?

Розенберг, О. О. - Проблемы буддийской философии

Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 308 с. — (Антология мысли). — Текст: непосредственный.

ISBN 978-5-534-11392-1

Розенберг, О. О. - Проблемы буддийской философии - Содержание

Содержание

Предисловие

I. Религиозно-философские системы в Японии и буддизм

II. Об изучении буддизма в Японии и в Китае

III. Периоды буддийской философии. Васубандху и Сюаньцзан. Сутры и шастры

IV.Проблемы буддийской философии. Метафизика

V.Система буддийского миросозерцания. Схемы догматики

VI.Термины «дхарма» и «абхидхарма». «Абхидхармакоша»

VII.Теория дхарм как основа буддийской догматики

VIII.Гносеология и онтология в буддизме. Двойственное значение терминов

IX. Классификация дхарм

X. Чувственное («рупа»)

XI.Атомистика и «великие элементы» («махабхута»). Термины «рупа» и «авиджняпти»

XII.Объективное и так называемые «органы» («вишая» и «индрия»)

XIII.Сознание («читта», «манас», «виджняна»)

XIV.Силы, или процессы («санскара»)

XV.Взаимоотношение дхарм («хету», «пратьяя», «пхала»)

XVI.Понятие континуума («сантана»). Карма. Теория перерождения («пратитья-самутпада»)

XVII. Формы живых существ. Степени созерцания

XVIII. Истинно-сущее. Будда. Мрак и спасение («авидья» и «нирвана»)

XIX. О сектах буддизма. Вопрос об отношении буддизма к другим системам

Примечания

О миросозерцании современного буддизма на Дальнем Востоке

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