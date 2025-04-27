Общение, или, как мы часто говорим, отношения с людьми, — это то, что постоянно обсуждают в сериалах и комедиях. Ведь так?

В наше время только и говорят, что о проблемах в общении. Когда ты щелкаешь пультом телевизора, то слышишь слово «общение» по крайней мере три раза в минуту — будь то ток-шоу или реклама. Если до тебя случайно донесется обрывок маминого телефонного разговора, то и здесь речь пойдет об отношениях — с папой, с тобой, с бабушкой, с дедом, с кошкой, с мышкой, с Жучкой... А если ты сидишь в очереди к зубному врачу и, желая скоротать время, перебираешь журналы на столике, то чуть ли не каждая обложка пытается заманить тебя обещанием рассказать об общении: «Как общаться со своими детьми», «Как строить отношения с врачом», «Как разговаривать с любимым кактусом».

Ты слышишь слово «общение» так часто, что, наверное, перестала обращать на него внимание: оно тебе не совсем понятно, потому что, как ты думаешь, принадлежит миру взрослых. Вот ты и спрашиваешь: неужели проблемы с общением могут быть и у меня? И у моих подружек? А я-то считала, что только взрослые без остановки талдычат о своих отношениях друг с другом!

Ру Нэнси - Слава Богу за то, что я не одна

Н. Ру; пер. с англ. — М.: Триада, 2010 - 224 с., илл.

ISBN 978-5-86181-440-9

Ру Нэнси - Слава Богу за то, что я не одна - Содержание