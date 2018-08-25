Служебник Антония Римлянина

Некоторые особенности совершения Литургии

Обратите внимание на Литургию св. Иоанна Златоуста. Вы можете сопоставить ее с аналогичной Литургией по другому новгородскому Служебнику – Софийскому 518, 2-й половины XIII в. Легко убедиться в том, что текст Литургии в Служебнике Антония Римлянина отличается большей краткостью и лапидарностью, хотя сам кодекс создан позднее Софийского 518. Вполне вероятно, что писец мог скопировать ее с несохранившегося новгородского Служебника, по которому служил Божественную Литургию сам св. Антоний (разумеется, это только предположение). С другой стороны, в этом нет ничего удивительного, потому что литургийные формуляры того времени не зависят напрямую от точной датировки содержащих их рукописей. Сопоставление с греческими архетипами показывает, что литургийные чины русских Служебников XIII и отчасти XIV в. (как в случае с нашим Служебником) в основном соответствуют литургийным текстам византийских Евхологиев послеиконоборческой редакции VIII-X вв. Такой богослужебный консерватизм дает счастливую ретроспективную возможность видеть, как служили на Руси Божественную Литургию со времени ее Крещения (потому что русские Служебники XI-XII вв. не сохранились).

К числу наиболее характерных частных отличий от современного литургийного текста относятся следующие. «Литургия предваряется кратким чинопоследованием проскомидии с описанием порядка изъятия агнца и неопределенным указанием на количество просфор; рубрики в тексте Литургии очень малочисленны. В обряде accessus ad altare (приближения к престолу) правильно разделены возгласы (слова Лк. 1:35б обращены к старшему священнику, а не к диакону); умовение рук еще не перенесено из комплекса священнодействий Великого входа в начало Литургии. В анафоре: во вступительном диалоге вместо возгласа «Благодарим Господа» стоит возглас «Похвалим Господа»; в эпиклезе произносится не два однократных и одно троекратное «Аминь» во время благословения Даров, а лишь два однократных на первое и третье прошения и не читается тропарь Третьего Часа («Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа»); в ходатайственной молитве (intercessio) в числе других поминаются «князь, все боляре и вои его»; не упоминается обряд вливания теплоты; священники причащают один другого, что отражает древнюю традицию» (Рубан-Турилов, с. 695). Более подробно смотрите далее непосредственно в публикуемом тексте и комментариях.

Служебник Антония Римлянина

Публикация текста, введение и комментарии Ю. Рубана

СПб.: Журнал «Нева», 2005. 48 с.

ISBN 5-87516-062-4

Служебник Антония Римлянина - Оглавление

ВВЕДЕНИЕ

Служебник Антония Римлянина как тип литургической книги

Некоторые особенности совершения Литургии

Содержание кодекса. Принципы публикации текста

ТЕКСТ СЛУЖЕБНИКА

Три молитвы священника Перед совершением Литургии

Молитва о входящих в церковь

Молитва о живых и усопших

Литургия св. Иоанна Златоуста Проскомидия Литургия оглашенных Литургия верных



КОММЕНТАРИИ

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Служебник Антония Римлянина - Введение - Служебник Антония Римлянина как тип литургической книги

В знаменитом «Описании славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки», выполненном еще в XIX в. прот. Александром Горским и Капитоном Невоструевым, эта древнерусская литургическая книга занимает первое место среди всех сохранившихся до наших дней древнерусских Служебников и датируется первой половиной XII столетия! Логика прозрачна. Книга, по которой служил сам преп. Антоний Римлянин, Новгородский Чудотворец († 1147 г.), с неизбежностью должна датироваться временем его жизни! О принадлежности рукописи святому свидетельствуют две поздние на нем записи: «Из Нова Города Антониева монастыря Римлянина. Служебник чудотворца Антония, ево собинной» (л. 1, скоропись XVII в.); «Преподобный Антоний Римлянин приплы на камени в Великий Нов Град, в лета 6614 [1106], а преставися в лета 6655 [1147]» (л. 40 об., полуустав XVII в.).

К сожалению, объективные палеографические данные заставили признать эту лестную для Служебника атрибуцию красивым мифом: на самом деле он появился через полтора столетия после смерти преподобного Антония, и в настоящее время уверенно датируется первой четвертью XIV в. Кто и почему связал рукопись с его именем – мы не знаем и вряд ли сможем установить. Важно то, что хотя Служебник и не имеет прямого отношения к св. Антонию Римлянину (с именем которого навсегда вошел в археографическую традицию), но был создан в Великом Новгороде, и потому его изучение позволяет вписать еще одну страницу в славную историю того, как молились Богу древние новгородцы.

Кодекс принадлежит к семье древнерусских Служебников-Евхологиев «Старой редакции» (до начала XV в.), сохраняя все их характерные особенности: широкая вариативность в подборе богослужебных статей (ни одна рукопись не совпадает с другой), текстуальные разночтения в одной и той же статье по разным рукописям, неясности и просто смысловые ошибки, связанные с неверным прочтением греческого оригинала. Состав данного Служебника свидетельствует о предельном прагматизме его владельца: книга предназначена для совершения лишь одного богослужения – Литургии св. Иоанна Златоуста, что отражает ее центральное место в литургической жизни Церкви. Это значит, что Литургии св. Василия Великого и Преждеосвященных Даров, совершаемые гораздо реже, содержались, ради удобства их использования, в другом кодексе или кодексах.

Служебник выполнен на пергамене крупным уставом и содержит 40 листов in quarto (20,8 х 15,2 см.); основной текст – на лл. 2-40. На л. 1об – миниатюра в красках: стоящий святитель в епископском облачении (без сомнения, св. Иоанн Златоуст, хотя и без подписи), в обрамлении арки, увенчанной крестом; правая рука сложена для именословного благословения, в левой – раскрытая книга, на развороте которой читаются начальные слова молитвы первого антифона Литургии («Господи, Боже наш, Его же держава бесприкладна...»). «Краски осыпаются, утрачен почти полностью фон <...>. Стилистически миниатюра принадлежит к направлению, получившему распространение в Новгороде со 2-й половины XIII в., с подчеркнутой линейностью, скупой и случайной цветовой проработкой. Рукопись также украшена заставкой (л. 2) и инициалами тератологического стиля.

До 2-й половины XVII в. Служебник Антония Римлянина находился в Антониевом монастыре, откуда поступил на [Московский] Печатный двор. В 1784 г. в числе других древних пергаменных рукописей по императорскому указу был передан из Типографской библиотеки в Синодальную. В XIX в. по заказу свт. Филарета (Дродова) была изготовлена литографическая копия (РГБ, ф. 317, Собрание митр. Филарета, № 68)». Основной текст, кроме статьи № 5 (см. далее) и записи на л. 40об опубликован в виде факсимильного воспроизведения рукописи (б/м, б/г). В настоящее время Служебник хранится в московском Государственном историческом музее (шифр – ГИМ, Син. 605/342).