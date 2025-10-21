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Рубский - «Если око твоё светло...» - Проповеди

Рубский В., прот. «Если око твоё светло...». Проповеди: кн. 1
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Зачастую слушатели моих лекций, «чаёвен», «зумов» или проповедей раздражённо недоумевают или по-доброму удивляются: неужели православный священник может так говорить? Как правило, этот вопрос вызван сложившимся стереотипом – священник должен быть таким-то, мыслить так-то и произносить (точнее, ретранслировать) «правильные слова». Если же он не вписывается в прокрустово ложе нашего мировоззрения, говорит не по методичке, не идёт синхронно шаг в шаг с большинством и даже нарушает некую гармонию соборного звучания, – это вызывает тревогу: «Внимание! Сбой в системе! Ему здесь не место! Его надо выключить, заблокировать, закрыть, запретить!..»

В этой примитивной модели Церковь представляет собой идеологическую структуру или партию, где важно не то, с кем соприкасаются, живут и общаются, а то, что говорят. Священник здесь – своего рода агитатор, который состоит только из агитационных речёвок. Но если мы как Церковь хотим двигаться вперёд и надеемся на какое-то будущее, мы не можем позволить себе рассуждать в таких категориях. Иначе мы будем вечно находить себе врагов и «сжигать» еретиков.

Вспомним здесь митрополита Антония Сурожского. По сути, он должен был уйти из священства, когда обновлял церковную проповедь, т.е. говорил не так и не то, что говорили до него, и этим раздражал своих собратий. В 90-е годы можно было услышать: «Будьте осторожны, на Антонии Блуме явлена печать протестантизма!» Но сегодня его проповеди, казавшиеся тогда либеральными и модернистскими, признаются вполне каноничными и ортодоксальными. То, что когда-то считалось невероятной смелостью, неординарностью и даже «еретичностью», через несколько десятилетий свободно вошло в умонастроение и лексикон многих батюшек и почти всех семинаристов.

Поэтому меня не удивит, если через лет пятнадцать какие-то мои нынешние слова – для кого-то сложные и неудобовразумительные, опасные и недопустимые, оскорбительные и еретические – будут звучать так же наивно и банально, как сегодня звучат проповеди священников начала 90-х.

Вся история христианского богословия показывает, что кто-то должен немножко вырываться вперёд, рисковать, озвучивать то, что назрело, а кто-то – подтягиваться позже, и, таким образом, двигать керигму Церкви, углубляя и актуализируя её. На этом поле плодотворно работали вышеупомянутый владыка Антоний, протоиерей Александр Мень и другие проповедники. Они сеяли надежду на развитие церковной мысли, на рождение нового слова, и, конечно, вызывали жажду возвышенного и глубокого.

Прот. В. Рубский — «Если око твоё светло...» - Проповеди: кн. 1

Рубский В., прот. «Если око твоё светло...». Проповеди: кн. 1. – 2025. – 380 с.

Рубский В., прот. - «Если око твоё светло...» - Содержание

  • Предисловие. Когда есть запрос на глубину
  • ВЕРЕНИЦА ПРАЗДНИКОВ И СОБЫТИЙ
    1. Самая большая драгоценность (25.09.2022) На Отдание Рождества Богородицы, Ин.3:16–21
    2. История вхождения к Богу (04.12.2016) На Введение Богородицы во храм
    3. Праздник детской мечты (05.12.2021) Про безумного богача, и Введение во храм, Лк.12:16–21
    4. Довериться Богу (07.04.2019) На Благовещение, Лк.1:24–38
    5. Драгоценное в малом (03.01.2021) Перед Рождеством Христовым, Мф.1:1–25
    6. Развернуть приношения (07.01.2022) На Рождество Христово, Мф.2:1–12
    7. Завтра начинается сегодня (07.01.2022) На Рождество Христово, Мф.2:1–12
    8. Тепло и движение (09.01.2022) После Рождества, Мф.2:13–23
    9. Христос без детства (12.01.2020) На Отдание Рождества, Мф.2:13–23
    10. Духовное обрезание (14.01.2018) На Отдание Рождества, перед Обрезанием, Мф.2:13–23
    11. Увидеть спасение (16.02.2014) После Сретения, Лк.2:22–40
    12. Препятствие между Богом и человеком (19.01.2014) На Богоявление, Мф.3:13–17
    13. Несостоявшееся в человеке (19.01.2020) На Богоявление, Мф.3:13–17
    14. Смена божественного мышления (27.01.2019) На Отдание Богоявления, Мф.4:12–17
    15. По мокрым следам Христа (26.01.2020) На Отдание Богоявления, Мф.4:12–17
    16. Увидеть святость в других (03.06.2018) В Неделю Всех святых
    17. Ускользающее Евангелие и День всех любящих (19.06.2022) В Неделю Всех святых, Мф.10:32–38, 19:27–30
    18. Праздник единства противоположностей (12.07.2022) В День Петра и Павла
    19. Ближний и святость за горизонтом (17.07.2022) О Гергесинских бесноватых и наших святых, Мф.8:28–9:1
    20. Спокойствие Преображения (17.08.2019) На Предпразднство Преображения, Мф.17:1–9
    21. Таинство пробуждения (29.08.2021) На Успение Пресвятой Богородицы
    22. О любви к ошибавшемуся пророку (11.09.2022) На Усекновение главы Иоанна Предтечи
    23. Святые, ближние и мозаика Святого Духа (18.09.2022) О Захарии, Елисавете и многих святых, Лк.1:67–75
    24. Крест, триумф и выход из соревнований (27.09.2020) На Крестовоздвижение, Ин.19:6–20,25–35
    25. Ощутить человечность Бога (14.10.2018) На Покров Пресвятой Богородицы
    26. Культ дальнего (29.12.2018) В День святых праотец
    27. Будем учиться радоваться (10.08.2019) В субботу вечером о праздновании Воскресения
    28. Проповедь на венчание (октябрь 2010) На молитву Христа о единстве, Ин.17
    29. Подлинность соприкосновения (29.12.2018) Перед Новым годом
  • НА ДОРОГАХ И РАСПУТИЯХ ЕВАНГЕЛИЯ
    1. Надежда и душа (24.01.2021) На начало служения Иисуса, Мф.4:12–17
    2. Побыть с Богом (21.06.2015) О призвании Андрея и Симона, Ин.1:35–42
    3. Христианство: быть на стороне Бога (06.10.2019) О призвании галилейских рыбаков, Лк.5:1–11
    4. Место для Бога (26.06.2022) О призвании галилейских рыбаков, Мф.4:18–23
    5. Евангелие для хоббитов (02.02.2020) О деяниях Христа в Галилее, Мф.4:23–25
    6. Толкователи на вершине (октябрь 2012) Об отвержении Иисуса в Назарете, Лк.4:16–30
    7. Мы не согласны с лёгким прощением! (12.03.2018) Об исцелении расслабленного в Капернауме, Мк.2:1–12
    8. Невозможная вера (20.03.2022) Об исцелении расслабленного в Капернауме, Мк.2:1–12
    9. Превысить меру добра (июль 2010) Об исцелении сухорукого в субботу, Мф.12:9–14
    10. Воля Божия и человеческая (23.11.2019) «Что должно делать в субботу?», Лк.6:1–10
    11. Просто будь рядом (24.09.2017) «Слaвы от человек не приемлю…», Ин.5:41
    12. Существительное и прилагательное (06.07.2014) «Ищите же прежде Царства Божия…», Мф.6:22–33
    13. Бог и польза (24.03.2019) «Ищите же прежде Царства Божия…», Мф.6:22–33
    14. «Если любите любящих вас…» (18.10.2020) О законе любви, Лк.6:31–36
    15. Свобода и заботы в христианстве (25.06.2017) На притчу о светильнике и оке, Лк.11:33–36
    16. Удивительная вера (05.07.2020) Об исцелении слуги сотника, Мф.8:5–13
    17. Взять след жизни (23.10.2022) Об исцелении сына Наинской вдовы, Лк.7:11–16
    18. В поиске святого (19.07.2014) Об ответе Иисуса про Иоанна Крестителя, Мф.11:2–15
    19. По ту сторону знамений и определений (03.08.2014) Об отказе Иисуса явить знамение, Мф.12:38–45
    20. О божественных гибридах и братьях-мутантах (01.11.2020) На притчу о сеятеле, Лк.8:5–15
    21. Утешение для инквизиторов (03.04.2011) На притчу о пшенице и плевелах, Мф.13:24–30
    22. Опасная идея (12.12.2021) На притчу о горчичном зерне и закваске, Лк.13:18–21
    23. Сокровищница для каждого (24.08.2014) О притчах про Царство Небесное, Мф.13:44–54
    24. Духовное рождение в нестабильность (16.07.2017) О следовании за Христом, Мф.8:14–23
    25. Спящий Бог и верующий человек (23.07.2017) Об укрощении бури на море, Мф.8:23–27
    26. Бог как угроза (01.07.2018) Об исцелении двух бесноватых, Мф.8:28–9:1
    27. Так-то оно так, но не совсем (29.01.2017) Об исцелении кровоточивой и воскрешении дочери Иаира, Мк.5:22–6:1
    28. Вера и скверна (21.11.2021) Об исцелении кровоточивой и воскрешении дочери Иаира, Лк.8:41–56
    29. Видеть всё в свете Божием (15.07.2018) Об исцелении двух слепых и бесноватого немого, Мф.9:27–35
    30. Silentium! (Молчи) (08.08.2021) Об исцелении двух слепых, Мф.9:27–35
    31. Обыкновенный Христос (сентябрь 2011) О втором отвержении Иисуса в Назарете, Мк.6:1–7
    32. Формула проповеди христианства (17.01.2021) О послании Двенадцати на проповедь, Мф.9:36–10:15
    33. Вернуться к основанию мысли (11.08.2019) О чудесном насыщении пяти тысяч, Мф.14:14–21
    34. Не нужно подражать Христу (18.08.2019) О хождении по водам, Мф.14:22–33
    35. Радость об эфемерном (20.11.2016) О бегстве по водам и беседе о хлебе жизни, Ин.6:14–27
    36. Оставьте «слепцов» Богу (05.10.2014) О преданиях старцев, Мф.15:1–20
    37. Преодолевая модели и условности (23.09.2018) Об исцелении дочери хананеянки, Мф.15:21–28
    38. Театр нашей жизни (09.11.2014) О закваске фарисейской и саддукейской, Мф.16:1–6
    39. «Господи, да прозрю!» (30.01.2022) Об исцелении слепого, Лк.18:35–43
    40. Крайнее убеждение и живая вера (16.08.2020) Об исцелении бесноватого отрока, Мф.17:14–23
    41. Вера по одну сторону с Богом (03.04.2022) Об исцелении бесноватого отрока, Мк.9:17–31
    42. Проповедь о снежинках (ноябрь 2017) О тех, кто не ходил с апостолами, Лк.9:46–56
    43. Радость обретения (02.12.2018) На притчи о пропавшей овце и потерянной драхме, Лк.15:1–10
    44. Выйти из дилеммы не/прощения (05.09.2021) На притчу о немилосердном должнике, Мф.18:21–35
    45. В танце закона и добра (27.11.2022) На притчу о добром самарянине, Лк.10:25–37
    46. Фарисеи как наши братья (26.11.2017) О книжниках и фарисеях, Мф.23:1–12
    47. Христос и авторитеты (03.12.2017) О книжниках и фарисеях, Мф.23:23–28
    48. Папа ушёл: учимся жить по-новому (10.12.2017) О книжниках и фарисеях, Мф.23:29–39
    49. Распрямление согбенных (11.12.2022) Об исцелении скорченной женщины в субботу, Лк.13:10–17
    50. Священное нарушение субботы (ноябрь 2018) Об исцелении в субботу страдающего водянкой, Лк.14:1–6
    51. Притча, которой не должно быть (ноябрь 2018) О первых и последних, Лк.14:7–11
    52. Место для праздника (26.12.2021) На притчу о званых на пир, Лк.14:16–24
    53. Место для Учителя (06.11.2022) На притчу о богаче и Лазаре, Лк.16:19–31
    54. Будь здоров, иди к своим! (18.12.2022) Об исцелении десяти прокажённых, Лк.17:12–19
    55. Когда спасение возможно? (январь 2012) Об оставивших всё ради Христа, Мк.10:23–32
    56. Вынужденное Евангелие (24.11.2019) О богатом, вопрошающем о жизни вечной, Лк.18:18–34
    57. Неконвертируемое в богообщении (26.01.2020) О богатом, вопрошающем о жизни вечной, Мк.10:17–31
    58. Ответ и вопрошание (31.01.2021) О богатом, вопрошающем о жизни вечной, Мк.10:17–31
    59. Завеса слов и богообщение (12.09.2021) О богатом, вопрошающем о жизни вечной, Мф.19:16–26
    60. Нет ни последних, ни первых (август 2017) О работниках виноградника, Мф.20:1–16
    61. Реакция на Бога (14.02.2021) Об обращении Закхея, Лк.19:1–10
    62. Услышать, чтобы ужаснуться (16.09.2018) На притчу о талантах, Мф.25:14–30
    63. Голубей подсобрали и продолжили (01.10.2017) Об изгнании торгующих из храма, Мк.11:11–23
    64. Об осознанной и свободной вере (15.10.2017) На притчу о двух сыновьях, Мф.21:28–32
    65. О меркантильности и благодарности (22.10.2017) На притчу о злых виноградарях, Мф.21:33–41
    66. Пир с Богом (26.09.2021) О злых виноградарях и брачном пире, Мф.21:33–41, 22:1–14
    67. Кесарево и Божие. Что такое духовность? (05.11.2017) О подати кесарю, Лк.20:19–26
    68. От игры слов – к Богу (03.10.2021) О трёх ответах иудейским вождям, Мф.22:15–40
    69. «Да любите друг друга!» (сентябрь 2017) О наибольшей заповеди и о Господе Давида, Мф.22:35–46
  • ОТ ВЕЛИКОГО ПОСТА ДО ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
    1. Барьер принятия (09.02.2020) В Неделю о мытаре и фарисее, Лк.18:9–14
    2. Выйти из соревнований (21.02.2021) В Неделю о мытаре и фарисее, Лк.18:9–14
    3. Повод обнять человека (16.02.2014) В Неделю о блудном сыне, Лк.15:11–32
    4. Что Богу сказать людям? (08.02.2015) В Неделю о блудном сыне, Лк.15:11–32
    5. В поисках и ожидании лучшего мира (16.02.2020) В Неделю о блудном сыне, Лк.15:11–32
    6. Странный отец и его сыновья (21.02.2022) В Неделю о блудном сыне, Лк.15:11–32
    7. Христос ломает все счётчики (03.03.2019) В Неделю о Страшном суде, Мф.25:31–46
    8. Время послушать Бога (07.03.2021) В Неделю о Страшном суде, Мф.25:31–46
    9. Встреча Христа и человека (февраль 2011) Накануне Великого поста, Лк.4:1–15
    10. Открыться пред Богом (02.03.2014) Накануне Великого поста
    11. Принять прощение Бога (14.03.2021) На Прощёное воскресенье, Мф.6:14–21
    12. Оставить суд другим (март 2014) На притчу о сучке и бревне, Мф.7:1–5
    13. Игры с Богом (март 2011) Об искушениях в пустыне, Мф.4:1–11
    14. Защитить икону Бога и человека (15.04.2012) На Торжество Православия, Ин.1:43–51
    15. Евангельское торжество Православия (17.03.2019) На Торжество Православия, Ин.1:43–51
    16. Крест как бунтарство (11.03.2018) «Отвергнись себя… и следуй за Мною...», Мк.8:34
    17. Путём позора и уничижения (27.03.2022) В Неделю Крестопоклонную, Мк.8:34–9:1
    18. Музыка и тишина христианского пути (11.04.2021) В Неделю Иоанна Лествичника, о вере и неверии, Мк.9:14–27
    19. «А вы за кого почитаете Меня?» (ноябрь 2013) На Петрово исповедание Иисуса Мессией, Лк.9:18–22
    20. Этапы веры (август 2018) Накануне крестных страданий, Мф.16:20–28
    21. Встреча на горизонтали (02.04.2017) «Когда были они на пути, восходя в Иерусалим…», Мк.10:32–45
    22. Урок уступать друг другу (18.04.2021) «Когда были они на пути, восходя в Иерусалим…», Мк.10:32–45
    23. Шествие со Христом (25.04.2021) На Вербное воскресенье, Ин.12:1–18
    24. Благословенное несовпадение (17.04.2022) На Вербное воскресенье, Ин.12:1–18
    25. Плохой Иуда и хороший Христос (25.04.2019) В Великий Четверг
    26. Бремя одиночества (29.04.2021) В Великий Четверг
    27. Бог умер понарошку? (26.04.2019) В Великую Пятницу
    28. Правда Погребения (30.04.2021) На Великую Пятницу
    29. По ту сторону наших страхов (02.05.2021) В Светлое Христово Воскресение
    30. Вера как ощущение ран Христовых (19.04.2015) В Неделю апостола Фомы, Ин.20:19–31
    31. Благовествование для опоздавших (09.05.2021) В Неделю апостола Фомы, Ин.20:19–31
    32. Пасха для взрослых (01.05.2022) В Неделю апостола Фомы, Ин.20:19–31
    33. Преодоление дистанции (16.05.2021) В Неделю жен-мироносиц, Мк.15:43–16:8
    34. Путь к женам-мироносицам (08.05.2022) В Неделю жен-мироносиц, Мк.15:43–16:8
    35. Нарушить священное (29.04.2018) В Неделю о расслабленном, Ин.5:1–15
    36. Ходячий между субботой и Богом (15.05.2022) В Неделю о расслабленном, Ин.5:1–15
    37. Усложнение от человека (04.06.2017) В Неделю о самарянке, Ин.4:5–42
    38. Подслушанный разговор (30.05.2021) В Неделю о самарянке, Ин.4:5–42
    39. Бог и человек (22.05.2022) В Неделю о самарянке, Ин.4:5–42
    40. Ослепляющее прозрение (06.06.2021) В Неделю о слепом, Ин.9:1–38
    41. Оторваться от абстракций, или «так получилось» (29.05.2022) В Неделю о слепом, Ин.9:1–38
    42. Желание Бога (20.05.2018) В Неделю отцов I Вселенского Собора, о единстве, Ин.17:1–13
    43. Истина и единство (05.06.2022) В Неделю отцов I Вселенского Собора, о единстве, Ин.17:1–13
    44. Большие вопросы и беседа у костра (04.08.2018) О явлении Воскресшего при море Тивериадском, Ин.21:1–25
    45. Последние слова Христа (29.05.2022) Перед Вознесением
    46. Бог далёкий и близкий (02.06.2022) На Вознесение, Лк.24:36–53
    47. Благословение жить (20.06.2021) На Пятидесятницу
Views 273
Rating 5.0 / 5
Added 21.10.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

A
alrpol 9 months ago

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