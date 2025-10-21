Рубский - «Если око твоё светло...» - Проповеди
Зачастую слушатели моих лекций, «чаёвен», «зумов» или проповедей раздражённо недоумевают или по-доброму удивляются: неужели православный священник может так говорить? Как правило, этот вопрос вызван сложившимся стереотипом – священник должен быть таким-то, мыслить так-то и произносить (точнее, ретранслировать) «правильные слова». Если же он не вписывается в прокрустово ложе нашего мировоззрения, говорит не по методичке, не идёт синхронно шаг в шаг с большинством и даже нарушает некую гармонию соборного звучания, – это вызывает тревогу: «Внимание! Сбой в системе! Ему здесь не место! Его надо выключить, заблокировать, закрыть, запретить!..»
В этой примитивной модели Церковь представляет собой идеологическую структуру или партию, где важно не то, с кем соприкасаются, живут и общаются, а то, что говорят. Священник здесь – своего рода агитатор, который состоит только из агитационных речёвок. Но если мы как Церковь хотим двигаться вперёд и надеемся на какое-то будущее, мы не можем позволить себе рассуждать в таких категориях. Иначе мы будем вечно находить себе врагов и «сжигать» еретиков.
Вспомним здесь митрополита Антония Сурожского. По сути, он должен был уйти из священства, когда обновлял церковную проповедь, т.е. говорил не так и не то, что говорили до него, и этим раздражал своих собратий. В 90-е годы можно было услышать: «Будьте осторожны, на Антонии Блуме явлена печать протестантизма!» Но сегодня его проповеди, казавшиеся тогда либеральными и модернистскими, признаются вполне каноничными и ортодоксальными. То, что когда-то считалось невероятной смелостью, неординарностью и даже «еретичностью», через несколько десятилетий свободно вошло в умонастроение и лексикон многих батюшек и почти всех семинаристов.
Поэтому меня не удивит, если через лет пятнадцать какие-то мои нынешние слова – для кого-то сложные и неудобовразумительные, опасные и недопустимые, оскорбительные и еретические – будут звучать так же наивно и банально, как сегодня звучат проповеди священников начала 90-х.
Вся история христианского богословия показывает, что кто-то должен немножко вырываться вперёд, рисковать, озвучивать то, что назрело, а кто-то – подтягиваться позже, и, таким образом, двигать керигму Церкви, углубляя и актуализируя её. На этом поле плодотворно работали вышеупомянутый владыка Антоний, протоиерей Александр Мень и другие проповедники. Они сеяли надежду на развитие церковной мысли, на рождение нового слова, и, конечно, вызывали жажду возвышенного и глубокого.
Прот. В. Рубский — «Если око твоё светло...» - Проповеди: кн. 1
Рубский В., прот. «Если око твоё светло...». Проповеди: кн. 1. – 2025. – 380 с.
Рубский В., прот. - «Если око твоё светло...» - Содержание
- Предисловие. Когда есть запрос на глубину
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ВЕРЕНИЦА ПРАЗДНИКОВ И СОБЫТИЙ
- Самая большая драгоценность (25.09.2022) На Отдание Рождества Богородицы, Ин.3:16–21
- История вхождения к Богу (04.12.2016) На Введение Богородицы во храм
- Праздник детской мечты (05.12.2021) Про безумного богача, и Введение во храм, Лк.12:16–21
- Довериться Богу (07.04.2019) На Благовещение, Лк.1:24–38
- Драгоценное в малом (03.01.2021) Перед Рождеством Христовым, Мф.1:1–25
- Развернуть приношения (07.01.2022) На Рождество Христово, Мф.2:1–12
- Завтра начинается сегодня (07.01.2022) На Рождество Христово, Мф.2:1–12
- Тепло и движение (09.01.2022) После Рождества, Мф.2:13–23
- Христос без детства (12.01.2020) На Отдание Рождества, Мф.2:13–23
- Духовное обрезание (14.01.2018) На Отдание Рождества, перед Обрезанием, Мф.2:13–23
- Увидеть спасение (16.02.2014) После Сретения, Лк.2:22–40
- Препятствие между Богом и человеком (19.01.2014) На Богоявление, Мф.3:13–17
- Несостоявшееся в человеке (19.01.2020) На Богоявление, Мф.3:13–17
- Смена божественного мышления (27.01.2019) На Отдание Богоявления, Мф.4:12–17
- По мокрым следам Христа (26.01.2020) На Отдание Богоявления, Мф.4:12–17
- Увидеть святость в других (03.06.2018) В Неделю Всех святых
- Ускользающее Евангелие и День всех любящих (19.06.2022) В Неделю Всех святых, Мф.10:32–38, 19:27–30
- Праздник единства противоположностей (12.07.2022) В День Петра и Павла
- Ближний и святость за горизонтом (17.07.2022) О Гергесинских бесноватых и наших святых, Мф.8:28–9:1
- Спокойствие Преображения (17.08.2019) На Предпразднство Преображения, Мф.17:1–9
- Таинство пробуждения (29.08.2021) На Успение Пресвятой Богородицы
- О любви к ошибавшемуся пророку (11.09.2022) На Усекновение главы Иоанна Предтечи
- Святые, ближние и мозаика Святого Духа (18.09.2022) О Захарии, Елисавете и многих святых, Лк.1:67–75
- Крест, триумф и выход из соревнований (27.09.2020) На Крестовоздвижение, Ин.19:6–20,25–35
- Ощутить человечность Бога (14.10.2018) На Покров Пресвятой Богородицы
- Культ дальнего (29.12.2018) В День святых праотец
- Будем учиться радоваться (10.08.2019) В субботу вечером о праздновании Воскресения
- Проповедь на венчание (октябрь 2010) На молитву Христа о единстве, Ин.17
- Подлинность соприкосновения (29.12.2018) Перед Новым годом
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НА ДОРОГАХ И РАСПУТИЯХ ЕВАНГЕЛИЯ
- Надежда и душа (24.01.2021) На начало служения Иисуса, Мф.4:12–17
- Побыть с Богом (21.06.2015) О призвании Андрея и Симона, Ин.1:35–42
- Христианство: быть на стороне Бога (06.10.2019) О призвании галилейских рыбаков, Лк.5:1–11
- Место для Бога (26.06.2022) О призвании галилейских рыбаков, Мф.4:18–23
- Евангелие для хоббитов (02.02.2020) О деяниях Христа в Галилее, Мф.4:23–25
- Толкователи на вершине (октябрь 2012) Об отвержении Иисуса в Назарете, Лк.4:16–30
- Мы не согласны с лёгким прощением! (12.03.2018) Об исцелении расслабленного в Капернауме, Мк.2:1–12
- Невозможная вера (20.03.2022) Об исцелении расслабленного в Капернауме, Мк.2:1–12
- Превысить меру добра (июль 2010) Об исцелении сухорукого в субботу, Мф.12:9–14
- Воля Божия и человеческая (23.11.2019) «Что должно делать в субботу?», Лк.6:1–10
- Просто будь рядом (24.09.2017) «Слaвы от человек не приемлю…», Ин.5:41
- Существительное и прилагательное (06.07.2014) «Ищите же прежде Царства Божия…», Мф.6:22–33
- Бог и польза (24.03.2019) «Ищите же прежде Царства Божия…», Мф.6:22–33
- «Если любите любящих вас…» (18.10.2020) О законе любви, Лк.6:31–36
- Свобода и заботы в христианстве (25.06.2017) На притчу о светильнике и оке, Лк.11:33–36
- Удивительная вера (05.07.2020) Об исцелении слуги сотника, Мф.8:5–13
- Взять след жизни (23.10.2022) Об исцелении сына Наинской вдовы, Лк.7:11–16
- В поиске святого (19.07.2014) Об ответе Иисуса про Иоанна Крестителя, Мф.11:2–15
- По ту сторону знамений и определений (03.08.2014) Об отказе Иисуса явить знамение, Мф.12:38–45
- О божественных гибридах и братьях-мутантах (01.11.2020) На притчу о сеятеле, Лк.8:5–15
- Утешение для инквизиторов (03.04.2011) На притчу о пшенице и плевелах, Мф.13:24–30
- Опасная идея (12.12.2021) На притчу о горчичном зерне и закваске, Лк.13:18–21
- Сокровищница для каждого (24.08.2014) О притчах про Царство Небесное, Мф.13:44–54
- Духовное рождение в нестабильность (16.07.2017) О следовании за Христом, Мф.8:14–23
- Спящий Бог и верующий человек (23.07.2017) Об укрощении бури на море, Мф.8:23–27
- Бог как угроза (01.07.2018) Об исцелении двух бесноватых, Мф.8:28–9:1
- Так-то оно так, но не совсем (29.01.2017) Об исцелении кровоточивой и воскрешении дочери Иаира, Мк.5:22–6:1
- Вера и скверна (21.11.2021) Об исцелении кровоточивой и воскрешении дочери Иаира, Лк.8:41–56
- Видеть всё в свете Божием (15.07.2018) Об исцелении двух слепых и бесноватого немого, Мф.9:27–35
- Silentium! (Молчи) (08.08.2021) Об исцелении двух слепых, Мф.9:27–35
- Обыкновенный Христос (сентябрь 2011) О втором отвержении Иисуса в Назарете, Мк.6:1–7
- Формула проповеди христианства (17.01.2021) О послании Двенадцати на проповедь, Мф.9:36–10:15
- Вернуться к основанию мысли (11.08.2019) О чудесном насыщении пяти тысяч, Мф.14:14–21
- Не нужно подражать Христу (18.08.2019) О хождении по водам, Мф.14:22–33
- Радость об эфемерном (20.11.2016) О бегстве по водам и беседе о хлебе жизни, Ин.6:14–27
- Оставьте «слепцов» Богу (05.10.2014) О преданиях старцев, Мф.15:1–20
- Преодолевая модели и условности (23.09.2018) Об исцелении дочери хананеянки, Мф.15:21–28
- Театр нашей жизни (09.11.2014) О закваске фарисейской и саддукейской, Мф.16:1–6
- «Господи, да прозрю!» (30.01.2022) Об исцелении слепого, Лк.18:35–43
- Крайнее убеждение и живая вера (16.08.2020) Об исцелении бесноватого отрока, Мф.17:14–23
- Вера по одну сторону с Богом (03.04.2022) Об исцелении бесноватого отрока, Мк.9:17–31
- Проповедь о снежинках (ноябрь 2017) О тех, кто не ходил с апостолами, Лк.9:46–56
- Радость обретения (02.12.2018) На притчи о пропавшей овце и потерянной драхме, Лк.15:1–10
- Выйти из дилеммы не/прощения (05.09.2021) На притчу о немилосердном должнике, Мф.18:21–35
- В танце закона и добра (27.11.2022) На притчу о добром самарянине, Лк.10:25–37
- Фарисеи как наши братья (26.11.2017) О книжниках и фарисеях, Мф.23:1–12
- Христос и авторитеты (03.12.2017) О книжниках и фарисеях, Мф.23:23–28
- Папа ушёл: учимся жить по-новому (10.12.2017) О книжниках и фарисеях, Мф.23:29–39
- Распрямление согбенных (11.12.2022) Об исцелении скорченной женщины в субботу, Лк.13:10–17
- Священное нарушение субботы (ноябрь 2018) Об исцелении в субботу страдающего водянкой, Лк.14:1–6
- Притча, которой не должно быть (ноябрь 2018) О первых и последних, Лк.14:7–11
- Место для праздника (26.12.2021) На притчу о званых на пир, Лк.14:16–24
- Место для Учителя (06.11.2022) На притчу о богаче и Лазаре, Лк.16:19–31
- Будь здоров, иди к своим! (18.12.2022) Об исцелении десяти прокажённых, Лк.17:12–19
- Когда спасение возможно? (январь 2012) Об оставивших всё ради Христа, Мк.10:23–32
- Вынужденное Евангелие (24.11.2019) О богатом, вопрошающем о жизни вечной, Лк.18:18–34
- Неконвертируемое в богообщении (26.01.2020) О богатом, вопрошающем о жизни вечной, Мк.10:17–31
- Ответ и вопрошание (31.01.2021) О богатом, вопрошающем о жизни вечной, Мк.10:17–31
- Завеса слов и богообщение (12.09.2021) О богатом, вопрошающем о жизни вечной, Мф.19:16–26
- Нет ни последних, ни первых (август 2017) О работниках виноградника, Мф.20:1–16
- Реакция на Бога (14.02.2021) Об обращении Закхея, Лк.19:1–10
- Услышать, чтобы ужаснуться (16.09.2018) На притчу о талантах, Мф.25:14–30
- Голубей подсобрали и продолжили (01.10.2017) Об изгнании торгующих из храма, Мк.11:11–23
- Об осознанной и свободной вере (15.10.2017) На притчу о двух сыновьях, Мф.21:28–32
- О меркантильности и благодарности (22.10.2017) На притчу о злых виноградарях, Мф.21:33–41
- Пир с Богом (26.09.2021) О злых виноградарях и брачном пире, Мф.21:33–41, 22:1–14
- Кесарево и Божие. Что такое духовность? (05.11.2017) О подати кесарю, Лк.20:19–26
- От игры слов – к Богу (03.10.2021) О трёх ответах иудейским вождям, Мф.22:15–40
- «Да любите друг друга!» (сентябрь 2017) О наибольшей заповеди и о Господе Давида, Мф.22:35–46
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ОТ ВЕЛИКОГО ПОСТА ДО ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
- Барьер принятия (09.02.2020) В Неделю о мытаре и фарисее, Лк.18:9–14
- Выйти из соревнований (21.02.2021) В Неделю о мытаре и фарисее, Лк.18:9–14
- Повод обнять человека (16.02.2014) В Неделю о блудном сыне, Лк.15:11–32
- Что Богу сказать людям? (08.02.2015) В Неделю о блудном сыне, Лк.15:11–32
- В поисках и ожидании лучшего мира (16.02.2020) В Неделю о блудном сыне, Лк.15:11–32
- Странный отец и его сыновья (21.02.2022) В Неделю о блудном сыне, Лк.15:11–32
- Христос ломает все счётчики (03.03.2019) В Неделю о Страшном суде, Мф.25:31–46
- Время послушать Бога (07.03.2021) В Неделю о Страшном суде, Мф.25:31–46
- Встреча Христа и человека (февраль 2011) Накануне Великого поста, Лк.4:1–15
- Открыться пред Богом (02.03.2014) Накануне Великого поста
- Принять прощение Бога (14.03.2021) На Прощёное воскресенье, Мф.6:14–21
- Оставить суд другим (март 2014) На притчу о сучке и бревне, Мф.7:1–5
- Игры с Богом (март 2011) Об искушениях в пустыне, Мф.4:1–11
- Защитить икону Бога и человека (15.04.2012) На Торжество Православия, Ин.1:43–51
- Евангельское торжество Православия (17.03.2019) На Торжество Православия, Ин.1:43–51
- Крест как бунтарство (11.03.2018) «Отвергнись себя… и следуй за Мною...», Мк.8:34
- Путём позора и уничижения (27.03.2022) В Неделю Крестопоклонную, Мк.8:34–9:1
- Музыка и тишина христианского пути (11.04.2021) В Неделю Иоанна Лествичника, о вере и неверии, Мк.9:14–27
- «А вы за кого почитаете Меня?» (ноябрь 2013) На Петрово исповедание Иисуса Мессией, Лк.9:18–22
- Этапы веры (август 2018) Накануне крестных страданий, Мф.16:20–28
- Встреча на горизонтали (02.04.2017) «Когда были они на пути, восходя в Иерусалим…», Мк.10:32–45
- Урок уступать друг другу (18.04.2021) «Когда были они на пути, восходя в Иерусалим…», Мк.10:32–45
- Шествие со Христом (25.04.2021) На Вербное воскресенье, Ин.12:1–18
- Благословенное несовпадение (17.04.2022) На Вербное воскресенье, Ин.12:1–18
- Плохой Иуда и хороший Христос (25.04.2019) В Великий Четверг
- Бремя одиночества (29.04.2021) В Великий Четверг
- Бог умер понарошку? (26.04.2019) В Великую Пятницу
- Правда Погребения (30.04.2021) На Великую Пятницу
- По ту сторону наших страхов (02.05.2021) В Светлое Христово Воскресение
- Вера как ощущение ран Христовых (19.04.2015) В Неделю апостола Фомы, Ин.20:19–31
- Благовествование для опоздавших (09.05.2021) В Неделю апостола Фомы, Ин.20:19–31
- Пасха для взрослых (01.05.2022) В Неделю апостола Фомы, Ин.20:19–31
- Преодоление дистанции (16.05.2021) В Неделю жен-мироносиц, Мк.15:43–16:8
- Путь к женам-мироносицам (08.05.2022) В Неделю жен-мироносиц, Мк.15:43–16:8
- Нарушить священное (29.04.2018) В Неделю о расслабленном, Ин.5:1–15
- Ходячий между субботой и Богом (15.05.2022) В Неделю о расслабленном, Ин.5:1–15
- Усложнение от человека (04.06.2017) В Неделю о самарянке, Ин.4:5–42
- Подслушанный разговор (30.05.2021) В Неделю о самарянке, Ин.4:5–42
- Бог и человек (22.05.2022) В Неделю о самарянке, Ин.4:5–42
- Ослепляющее прозрение (06.06.2021) В Неделю о слепом, Ин.9:1–38
- Оторваться от абстракций, или «так получилось» (29.05.2022) В Неделю о слепом, Ин.9:1–38
- Желание Бога (20.05.2018) В Неделю отцов I Вселенского Собора, о единстве, Ин.17:1–13
- Истина и единство (05.06.2022) В Неделю отцов I Вселенского Собора, о единстве, Ин.17:1–13
- Большие вопросы и беседа у костра (04.08.2018) О явлении Воскресшего при море Тивериадском, Ин.21:1–25
- Последние слова Христа (29.05.2022) Перед Вознесением
- Бог далёкий и близкий (02.06.2022) На Вознесение, Лк.24:36–53
- Благословение жить (20.06.2021) На Пятидесятницу
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