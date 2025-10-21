Зачастую слушатели моих лекций, «чаёвен», «зумов» или проповедей раздражённо недоумевают или по-доброму удивляются: неужели православный священник может так говорить? Как правило, этот вопрос вызван сложившимся стереотипом – священник должен быть таким-то, мыслить так-то и произносить (точнее, ретранслировать) «правильные слова». Если же он не вписывается в прокрустово ложе нашего мировоззрения, говорит не по методичке, не идёт синхронно шаг в шаг с большинством и даже нарушает некую гармонию соборного звучания, – это вызывает тревогу: «Внимание! Сбой в системе! Ему здесь не место! Его надо выключить, заблокировать, закрыть, запретить!..»

В этой примитивной модели Церковь представляет собой идеологическую структуру или партию, где важно не то, с кем соприкасаются, живут и общаются, а то, что говорят. Священник здесь – своего рода агитатор, который состоит только из агитационных речёвок. Но если мы как Церковь хотим двигаться вперёд и надеемся на какое-то будущее, мы не можем позволить себе рассуждать в таких категориях. Иначе мы будем вечно находить себе врагов и «сжигать» еретиков.

Вспомним здесь митрополита Антония Сурожского. По сути, он должен был уйти из священства, когда обновлял церковную проповедь, т.е. говорил не так и не то, что говорили до него, и этим раздражал своих собратий. В 90-е годы можно было услышать: «Будьте осторожны, на Антонии Блуме явлена печать протестантизма!» Но сегодня его проповеди, казавшиеся тогда либеральными и модернистскими, признаются вполне каноничными и ортодоксальными. То, что когда-то считалось невероятной смелостью, неординарностью и даже «еретичностью», через несколько десятилетий свободно вошло в умонастроение и лексикон многих батюшек и почти всех семинаристов.

Поэтому меня не удивит, если через лет пятнадцать какие-то мои нынешние слова – для кого-то сложные и неудобовразумительные, опасные и недопустимые, оскорбительные и еретические – будут звучать так же наивно и банально, как сегодня звучат проповеди священников начала 90-х.

Вся история христианского богословия показывает, что кто-то должен немножко вырываться вперёд, рисковать, озвучивать то, что назрело, а кто-то – подтягиваться позже, и, таким образом, двигать керигму Церкви, углубляя и актуализируя её. На этом поле плодотворно работали вышеупомянутый владыка Антоний, протоиерей Александр Мень и другие проповедники. Они сеяли надежду на развитие церковной мысли, на рождение нового слова, и, конечно, вызывали жажду возвышенного и глубокого.

Прот. В. Рубский — «Если око твоё светло...» - Проповеди: кн. 1

Рубский В., прот. «Если око твоё светло...». Проповеди: кн. 1. – 2025. – 380 с.

Рубский В., прот. - «Если око твоё светло...» - Содержание