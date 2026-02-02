Библейские комментарии GBV - Римлянам - Коринфянам - Галатам - Евреям - Послания Петра - Руфь
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Библейские комментарии GBV
Послание Римлянам было написано в 58 или 59 году н.э. в Коринфе, когда Павел намеревался идти в Иерусалим, чтобы доставить туда помощь, собранную живущими в Ахаии и Македонии верующими (гл. 15,25-28; ср. также гл. 16,1 - "Кенхрея" был одним из портов Коринфа). Сам Павел до того времени никогда не был в Риме, хотя уже давно весьма желал увидеть живущих там верующих. Каким образом было положено начало делу Божьему в Риме и какое средство использовал Бог для основания там церкви - об этом мы не знаем ничего определенного. Принято считать, что весть об Иисусе в эту великую столицу мира принесли жившие там иудеи, ежегодно ходившие на праздник в Иерусалим. Во всяком случае твердо установленно, что ни Павел, ни Петр, апостол обрезанных, не имеют к этому никакого отношения. Оба эти мужа пришли в Рим лишь за несколько лет до их мученической смерти, имевшей место примерно в одно и то же время.
Обратим, однако, внимание на тот факт, что послание Римлянам, хотя и представляет перед нашим взором благовестите Божье во всей его полноте, не выходит за определенные рамки. О тайне Христа и его тела - церкви, о превознесенной одесную Бога прославленной главе нового творения в послании Римлянам упоминается лишь намеком. Если мы хотим познакомиться с этими истинами, мы должны обращаться к посланию Ефесянам, в то время как послание Колоссянам больше занято описанием жизни верой воскресшего человека. Послание Римлянам рассматривает христианина как живущего на земле чело- века, который обладает жизнью Христовой и Духом Святым, так что для него, как сокрытого ”во Христе", "нет ныне никакого осуждения". Его вина искуплена, грехи прощены, и, оправданный совершенным Христом делом, он имеет мир с Богом и призван теперь ходить в обновленной жизни, представив свое тело в жертву живую, благо угодную Богу. Но послание еще не рассматривает его как воскресшего со Христом. И хотя апостол пишет: "Если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения" (гл. 6,5), - дальше этого он не идет. Эту истину мы находим, как сказано выше, в послании Колоссянам. Я повторяю: в послании Римлянам нам представлена благодать Бога, явленная им для оправдания нечестивого грешника через смерть и воскресение Иисуса Христа, а также принятие верующего во Христа, так что он может рассматриваться как сокрытый во Христе, но еще живущий на земле, хотя и ”не по плоти”, а "по духу", ибо Дух Божий живет в нем.
Мы не видим здесь верующего в качестве ”нового творения", хотя из других мест священного Писания мы знаем, что это так и что новая жизнь, которой он обладает, принадлежит этому новому творению. Новое творение составляет часть намерений Божьих, но в послании Римлянам, как было сказано, мы этого не находим. Человек является творением, на котором в этом мире лежит ответственность, и рассматривается как таковой. Благодаря совершенному Христом делу верующий в этом мире является теперь храмом Духа Святого, и любовь Божья этим Духом излилась в его сердце. Будучи спасенным в надежде, он хвалится надеждой славы Божьей, являясь сыном Божьим и, следовательно, наследником Божьим и сонаследником Христу; он не представлен здесь как воскресший со Христом, как посаженный со Христом на небесах, но как призванный к тому, чтобы здесь страдать со Христом, чтобы в конце своего пути с ним и прославиться.
Рудольф Брокхаус - Размышление над посланием к Римлянам
GBV Издательство “Благая Весть - 216 с.
Рудольф Брокхаус - Размышление над посланием к Римлянам - Содержание
Главы 1 – 16
Данное послание можно назвать церковным сочинением в противоположность тем уставам и вероучениям, которые были разработаны представителями разных христианских деноминаций для руководства этими группами. Фактически оно охватывает все божественные указания, касающиеся поведения и образа жизни верующих, а также управления собраниями Бога на местах в любой стране и во все времена, начиная от пятидесятницы, упомянутой в Деян. 2 и до пришествия Господа за своими, чтобы взять их туда, где Он.
Обращение
Стих 1. Павел, облеченный апостольской властью, опровергая лжеучителей в Коринфе, в своем обращении к коринфянам называет себя "волею Божией призванный апостол Иисуса Христа". На своем пути в Дамаск Павел был окликнут и призван Иисусом Христом. Анания, которого Господь послал ему, имел задание укрепить его и объяснить ему призвание его (Деян. 9,5.6,15-17; 26,16-18; 22,14-16). Воля Бога была высказана, например, в Антиохии словами Святого Духа: "...отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их". Слова "волею Божьей" противопоставлены словам "волею людей". Апостол Павел был призван не человеками (сравните с Гал. 1,1).
Брат Сосфен, возможно, и есть тот самый Сосфен, о котором упомянуто в Деян. 18,17. Апостол Павел указывает здесь на него как на свидетельство важности и целесообразности данного послания. И при других обстоятельствах Павел действует подобным образом.
Стих 2. Несмотря на прискорбное духовное состояние, в котором находились верующие Коринфа, апостол Павел признает их все же как "церковь Божию, находящуюся в Коринфе". Это собрание (церковь), в свою очередь, рассматривается как принадлежащая Богу, а поэтому как святое. Если рассматривать это собрание (церковь) с данной точки зрения, не задумываясь над его состоянием и его особенностями, тогда оно представляется бесквасным тестом (1 Кор. 5,7). Нельзя понять, что представляет из себя поместное собрание (церковь), если не взглянуть на него глазами Бога. Если смотреть на него таким образом, то оно выглядит действительно уникальным в своем роде и непреходящим. Если некоторые и уходят, оно все равно продолжает существовать. Иными словами, оно построено не теми, которые к нему присоединяются. Собрание (Церковь) всегда существует, а не только тогда, когда входящие в него собираются вместе в определенные дни недели.
Наряду с язычниками и неверующими иудеями в Коринфе у Бога было поместное собрание. Все, кто в этом городе считался принадлежащим Господу Иисусу, относились к этому собранию. К тому времени уже многие признавали себя христианами и принадлежали к поместному собранию, - тогда еще не было созданных людьми группировок, Согласно замыслам Господа, поместное собрание Бога включало в себя всех, детей Бога проживающих в данном месте.
Послания к Коринфянам - Собрание и служение
GBV, Издательство "Благая Весть", - 221 с.
Послания к Коринфянам - Собрание и служение - Содержание
1-е послание Коринфянам
- Глава 1 - Глава 16
2-е послание Коринфянам
- Глава 1 - Глава 13
Послание к Галатам адресовано не местной общине (церкви), а всем верующим, живущим в Галатийской стране (см. Деян. 16:6, 18:23). При этом остается неизвестным, подразумевается ли под "Галатийской страной" только небольшая область в самом центре Малой Азии или более обширная римская провинция "Галатия". Если верно последнее предположение, то к адресатам относятся также общины в Иконии, Листре и Дервии.
О дате написания послания мнения издавна расходятся. Наиболее вероятно, однако, что оно было написано в 56 или 57 г. н. э., то есть, примерно два года до того, как было написано Послание к Римлянам. Об этом следует помнить. Дело в том, что, руководствуясь интуицией, Послание к Галатам хочется отнести к более позднему периоду, чем Послание к Римлянам. В Послании к Галатам не настолько выразительно прослеживается развитие определенной божественной истины, как, например, в Посланиях к Римлянам, Ефесянам или Колоссянам. Оно имеет прежде всего апологетический характер.
По своему содержанию послание больше всего походит на Послание к Римлянам. Но в то время как последнее проповедует дорогое Евангелие Божие и Божьего Сына, открытую через Него справедливость Бога и оправдание грешника через веру, без дел закона, то есть, кладет основы христианского вероучения, Послание к Галатам направлено против учителей и учений, пытающихся объединить христианство и иудейство, обязать обратившихся язычников подчиняться иудейским постановлениям. Хотя галаты и не отказались от веры в Христа и в Его жертву, они осквернили чистое учение, дополнив его обязательным исполнением закона, особенно в отношении обрезания.
Таким образом они отошли от принципа благодати и отделили верующих от Христа. С извращением истины со стороны учительствующих иудеев-законников были связаны ревнивые нападки на личность и пост апостола. Этот муж, определенный на служение без всякого человеческого вмешательства, одним только прославленным Христом, чье апостольство основывалось исключительно на авторитете Христа и могуществе Святого Духа, по природе вещей возбуждал злобу и вражду людей, любивших религию, в центре которой стоял человек, или которая по крайней мере оставляла некоторую свободу его мыслям и действиям. Общины в Галатии не отказали таким искусителям во внимании.
Таким образом, врагу не только удалось пагубно повлиять на личные отношения между галатами и апостолом, хуже того - галаты, сами того не подозревая, потеряли почву под ногами и "отпали от благодати". Выступая против вражеских уловок, апостолу пришлось заново объяснять первичные основы христианского вероучения, оправдание по благодати. Так Павел под руководством Духа и на пользу верующим всех времен сводит Евангелие к своим основным элементам и с предельной ясностью описывает значение благодати. При этом он не мог умолчать непреодолимое противоречие между законом и благодатью, не мог не подчеркнуть с особой выразительностью несовместимость иудейства и христианства, религии плоти и религии духа. Кроме того, апостолу с большей выразительностью, чем где-либо в другом месте, приходится подчеркивать неземное происхождение своего апостольства и своего призвания. Так же, как Евангелие, Благая Весть об Иисусе Христе, произошло непосредственно от Бога, точно так же и его вестник, апостол народов, был призван на свой пост непосредственно Богом. Горе тем, кто пытается оспаривав его призвание, кто "возмущает" галат, желает "смутить их и превратить благовествование Христово"!
Рудольф Брокгауз - Размышления над Посланием к Галатам
Издательство GBV 1991 г. - 117 с.
Рудольф Брокгауз - Размышления над Посланием к Галатам - Содержание
Вступление
Глава 1 - Глава 6
„Послание к Евреям" обращено к верующим в Господа Иисуса, выходцам из еврейского народа. Содержание Послания ясно показывает, что оно было написано для того, чтобы утвердить этих верующих в истине христианства со всеми его преимуществами и благословениями и, таким образом, освободить их от еврейского вероучения, с которым они были связаны и прививаемого им с самого рождения. Чтобы понять значение учения, изложенного в Послании, мы должны помнить особенности этого религиозного вероучения, с которым был связан еврейский остаток. Это была национальная религия, данная тем, кто был потомком Авраама. Она не поднимала вопроса о Новом рождении. Она была совершенно земной; и ничего не говорила о небесах. Она регулировала поведение человека во взаимоотношениях с Богом и своим соседом и обещала земную жизнь с земными благами тем, кто жил в соответствии с ее заповедями.
Центром, где собирались верующие, был зримый храм - самое пышное здание, когда-либо возведенное человеком - с материальными алтарями, на которых приносились материальные жертвы особым сословием официальных служителей, которые проводили богослужения, сопровождаемые выработанными церемониями в соответствии с предписанным ритуалом. Она была преднамеренно обращена к обычному человеку, чтобы доказать, что во плоти человека есть нечто, отвечающее благости Бога, когда дана религия, которая обуславливает каждый шаг в жизни человека с рождения и до старости для обеспечения его земного процветания, покоя, счастья. В итоге это обращение к простому человеку послужило только для того, чтобы показать, что в человеке, не возрожденном духовно, нет ничего, что было бы угодным Богу. Это еврейское вероучение, изначально ниспосланное Богом, в процессе своего развития было испорчено человеком. Высшей степенью упадка этого вероучения стало непринятие и убийство Мессии.
Гамильтон Смит - Послание к Евреям - Обзор и размышления
Издательство «GBV» 1991 г. - 137с.
Гамильтон Смит - Послание к Евреям - Обзор и размышления - Содержание
Введение
- Слава Личности Христа (1,2)
- Первосвященник нашего исповедания (З,1 - 4,16)
- Страдания Христа и призыв к священству (5,1-10)
- Духовное состояние иудейских верующих (5,11-6,20)
- Новый чин священства (7)
- Новый завет (8)
- Новая жертва и новое святилище (9)
- Новые исполнители служения (10)
- Стезя веры (11)
- Божьи средства удержать нас на стезе веры (12)
- Вне стана (13)
Когда мы всматриваемся в церковь, мы видим братьев и сестер, в отношении которых нам известны лишь их имена, а зачастую мы не знаем и этого. Мы видим и тех, которые порою появляются на переднем плане, а также тех, кто там находится постоянно. К счастью, мы видим, что так же было и во время Господа нашего Иисуса Христа здесь, на земле, и Он одобрял это.
О Фадее и Варфоломее мы ничего не знаем, кроме их имен. Иуда и другие появляются то там, то там. Но Иаков, Иоанн и Петр стоят на переднем плане. Мы видим и другие различия. Мы видим весьма скромного Иоанна, рассудительного Фому и порывистого, очень общительного Петра. Из трех стоящих на переднем плане учеников Петр занимал особое место. Он выделялся своими ошибками и своей привязанностью к Господу. И Отец, и Сам Господь поставили его в совершенно особое положение. Отец открыл ему тот Камень, на котором должна будет построена Церковь, и Господь дал ему ключи Царства Небесного (Матф. 16). В конце Господь сказал ему, что сатана просил, чтобы их (всех учеников) сеять, как пшеницу, но что Он молился за него (лично). При этом Он дает ему поручение утвердить братьев, когда он обратился (или возвратится; греч. слово означает то и другое). И как Господь подтверждает это поручение после Своего воекресения! (Лук. 22,31-34; Иоан. 21,15-22).
И все-таки это является божественной иронией, что именно Петр в этом послании нанес смертельный удар двум принципам иудаизированной церкви, а именно, что возрождение происходит не через крещение, но через слово Божье, и что каждый верующий является священником, и, таким образом, нет особого класса "духовенства" (гл. 1,22-25). Петр был апостолом обрезания (Гал. 2,7-9). Уже поэтому можно было ожидать, что послание направлено верующим из Иудеев. Но и само содержание его ясно говорит об этом. Все в нём направлено иудеям, знающим слово Божие и содержащееся в нём ожидание Мессии. Были иудеи, жившие среди язычников и теперь принявшие Господа Иисуса, как Мессию. Они были в двойном смысле пришельцами: как иудеи, по отношению к язычникам, и теперь, как христиане, по отношению к своему собственному народу. Таким образом, послание это адресовано таким же людям, каким писал и Иаков, только тот писал двенадцати коленам, т. е. всем израильтянам, причем он отчетливо выделял христиан. Содержание обоих посланий соответствует этой согласованности и этому различию. Если мы видим, что Бог рассматривает израильтян, как пришельцев, то, значит, все на земле пришло в беспорядок.
Гайкооп - Размышление о первом послании Петра
Издательство Благая Весть, 2004 г. - 296 с.
Гайкооп - Размышление о первом послании Петра - Содержание
- Первая часть
- Вторая часть
- Третья часть
- Четвертая часть
- Пятая часть
Две книги в Библии названы именами женщин - Руфь и Есфирь. Руфь была моавитянкой, а Есфирь - еврейкой. Каждая из них по-особому и при особых обстоятельствах явила свою преданность и верность Богу. Имя Руфь в одноименной книге упомянуто двенадцать раз. Помимо этого о ней в Слове Бога упоминается только один раз в чудесном отрывке и в замечательной связи - в родословии Господа Иисуса (Матф. 1,5).
Сама эта книга является прекрасной иллюстрацией того, как Святой Дух подбирает подробности, касающиеся родословия Христа, таким образом, что это совершенно естественно направляет разум и мысли к очень важной истине. Здесь наше внимание привлекается к одному из наиболее драгоценных званий Господа Иисуса, а именно к званию Спасителя. Еврейское слово Goe! встречается в этой книге девять раз. Мы также обнаруживаем, что это слово неоднократно встречается в книге Исаии и в некоторых других книгах Библии. В этом контексте его можно перевести как "спаситель" или "родственник", или "мститель", но чаще всего оно переводится как "спаситель". Как кто-то заметил, "одно это слово заслуживает тщательного изучения”. Весьма важно и то, что эта книга помещена между книгой Судей и первой книгой Самуила. В книге Судей мы наблюдаем народ Израиля в состоянии упадка, полную неспособность израильтян сохранить национальное свидетельство о единственно истинном Боге среди тьмы идолопоклонства и язычества в земле Ханаана и соседних с ним странах.
В результате этого Бог вынужден был наказать и проучить их; Он позволил их врагам угнетать их (Суд. 2,6-23). Часто, являя благодать, Он воздвигал судей, которые избавляли израильтян и давали им временную передышку от гнета врагов. Но ни один судья не был в состоянии принести им настоящую и законную радость от того наследия, какое даровал бы им Бог. Восстановление было только частичным, и, хотя своими отдельными поступками при определенных обстоятельствах каждый судья, возможно, и олицетворял собою Господа Иисуса, все же у каждого из них обнаруживалась масса недостатков. Даже те из них, которые больше всего походили на Христа, например, Гедеон и Самсон, иногда вели народ по ложному пути. Книга Руфь, таким образом, связана с книгой Судей уже вступительной фразой: ”В те дни, когда управляли судьи ..." Однако и в книге Руфь мы обнаруживаем человека, которого можно было бы назвать истинным спасителем. Имя "Вооз" означает: ”в нем сила”, он был "человек весьма знатный" (гл. 2,1). Он, родственник или спаситель, был в состоянии по-настоящему избавить от нужды и взять за себя такую женщину, как Руф моавитянка, которая, будучи из врагов Бога, не имела на это права.
Он выкупает наследие и восстанавливает семя, чтобы в полной мере насладиться своей долей в наследии. И, таким образом, наш взгляд устремляется на Давида, который воздвигнет сильное царство и введет народ Израиля в покой полного наследия. Это подводит нас к книгам Самуила. Книга же Руфь начинается с того, что Елимелех покидает землю Бога, а заканчивается упоминанием имени Давида, человека, пришедшего по сердцу Богу. В этом и состоит истинная связь между книгами Судей и Самуила. Она указывает нам на то, что даже среди ужасного упадка, несмотря на полную несостоятельность и падение судей Израиля, Бог тайным образом заботится о том, чтобы исполнить намерения благодати. Он желал обильно благословить семя Авраама, чтобы оно могло стать благословением для всех народов. В данных книгах мы видим историю Израиля в символических образах. Судьи олицетворяют собой всеобщий духовный упадок и деградацию. "В те дни не было царя у Израиля; каждый делал то, что ему казалось справедливым" (Суд. 21,25). "Они ... отвергли Меня, чтобы Я не царствовал над ними" (1 Сам. 8,7).
Гайкооп - Книга Руфи
Издательство: GBV
Год: 1987 - 1990
Страниц: 184
Гайкооп - Книга Руфи - Содержание
Вступление
Глава 1
Глава II
Глава III
Глава IV
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