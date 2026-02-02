Библейские комментарии GBV - Римлянам - Коринфянам - Галатам - Евреям - Послания Петра - Руфь

Библейские комментарии GBV

Послание Римлянам было написано в 58 или 59 году н.э. в Коринфе, когда Павел намеревался идти в Иерусалим, чтобы доставить туда помощь, собранную живущими в Ахаии и Македонии верующими (гл. 15,25-28; ср. также гл. 16,1 - "Кенхрея" был одним из портов Коринфа). Сам Павел до того времени никогда не был в Риме, хотя уже давно весьма желал увидеть живущих там верующих. Каким образом было положено начало делу Божьему в Риме и какое средство использовал Бог для основания там церкви - об этом мы не знаем ничего определенного. Принято считать, что весть об Иисусе в эту великую столицу мира принесли жившие там иудеи, ежегодно ходившие на праздник в Иерусалим. Во всяком случае твердо установленно, что ни Павел, ни Петр, апостол обрезанных, не имеют к этому никакого отношения. Оба эти мужа пришли в Рим лишь за несколько лет до их мученической смерти, имевшей место примерно в одно и то же время.

Обратим, однако, внимание на тот факт, что послание Римлянам, хотя и представляет перед нашим взором благовестите Божье во всей его полноте, не выходит за определенные рамки. О тайне Христа и его тела - церкви, о превознесенной одесную Бога прославленной главе нового творения в послании Римлянам упоминается лишь намеком. Если мы хотим познакомиться с этими истинами, мы должны обращаться к посланию Ефесянам, в то время как послание Колоссянам больше занято описанием жизни верой воскресшего человека. Послание Римлянам рассматривает христианина как живущего на земле чело- века, который обладает жизнью Христовой и Духом Святым, так что для него, как сокрытого ”во Христе", "нет ныне никакого осуждения". Его вина искуплена, грехи прощены, и, оправданный совершенным Христом делом, он имеет мир с Богом и призван теперь ходить в обновленной жизни, представив свое тело в жертву живую, благо угодную Богу. Но послание еще не рассматривает его как воскресшего со Христом. И хотя апостол пишет: "Если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения" (гл. 6,5), - дальше этого он не идет. Эту истину мы находим, как сказано выше, в послании Колоссянам. Я повторяю: в послании Римлянам нам представлена благодать Бога, явленная им для оправдания нечестивого грешника через смерть и воскресение Иисуса Христа, а также принятие верующего во Христа, так что он может рассматриваться как сокрытый во Христе, но еще живущий на земле, хотя и ”не по плоти”, а "по духу", ибо Дух Божий живет в нем.

Мы не видим здесь верующего в качестве ”нового творения", хотя из других мест священного Писания мы знаем, что это так и что новая жизнь, которой он обладает, принадлежит этому новому творению. Новое творение составляет часть намерений Божьих, но в послании Римлянам, как было сказано, мы этого не находим. Человек является творением, на котором в этом мире лежит ответственность, и рассматривается как таковой. Благодаря совершенному Христом делу верующий в этом мире является теперь храмом Духа Святого, и любовь Божья этим Духом излилась в его сердце. Будучи спасенным в надежде, он хвалится надеждой славы Божьей, являясь сыном Божьим и, следовательно, наследником Божьим и сонаследником Христу; он не представлен здесь как воскресший со Христом, как посаженный со Христом на небесах, но как призванный к тому, чтобы здесь страдать со Христом, чтобы в конце своего пути с ним и прославиться.

Рудольф Брокхаус - Размышление над посланием к Римлянам

GBV Издательство “Благая Весть - 216 с.

Рудольф Брокхаус - Размышление над посланием к Римлянам - Содержание

Главы 1 – 16