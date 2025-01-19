Растущий интерес среди широкой публики к тому, что следует понимать под «гнозисом» или «гностицизмом», основан не только на великих открытиях манихейских и гностических рукописей, сделанных в этом столетии в Туркестане (Турфан, 1902-1914 гг.) и Египте (Мединет Мади, 1930 г., и Наг-Хаммади, 1945/6-1948 гг.), но также на выдающейся роли этой формы религии в поздней античности, которая все больше признается в исторических и критических исследованиях.

Дать четкое определение этой религии «знания» или «откровения», как можно перевести греческое слово «гнозис», нелегко, но его следует, по крайней мере кратко, озвучить в самом начале. Мы не уйдем далеко от истины, если увидим в этом учении дуалистическую религию, состоящую из нескольких школ и течений, занявших резко отрицательную позицию по отношению к миру и обществу того времени и провозгласивших избавление («искупление») человека именно от ограничений земного существования при помощи «прозрения», в котором он в качестве «души» или «духа» должен узреть свою сокровенную связь, вре- менно затемненную, с надмирным царством свободы и покоя.

Распространение гнозиса во времени и пространстве, с начала н. э., от западной части Ближнего Востока (Сирия, Палестина, Египет, Малая Азия) до Центральной и Восточной Азии и до средневековой Европы (XIV в.), дает нам некоторое указание на его весомую роль в истории религии, пусть даже в видоизмененной и адаптированной форме, не говоря уже о том, что у мандеев Ирака и Ирана еще и сегодня наличествуют его отголоски. Помимо этого, многообразное влияние гностицизма на развитие мысли прослеживается также в европейских и ближневосточных традициях — в теологии, теософии, мистицизме или философии.

Рудольф Курт - Гнозис - В 2 томах - Том 1 История гностицизма

Пер. с англ. — Μ.: Тотенбург, 2024. — 250 с.

Рудольф Курт - Гнозис - В 2 томах - Том 1 История гностицизма - Содержание

Предисловие

ИСТОЧНИКИ

ЕРЕСИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В ДРЕВНОСТИ

Свидетельства отцов церкви

Ранние ересиологи и их труды

ДРЕВНЕЙШИЕ ИСТОЧНИКИ

Апокрифические «Деяния Апостолов»

Мандейская литература

ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Ранний период

ОТКРЫТИЕ БИБЛИОТЕКИ НАГ-ХАММАДИ И ЕЕ ЦЕННОСТЬ

Первые исследовательские отчеты

Место обнаружения

Датировка рукописей

Писания в находке из Наг-Хаммади

Работа по изданию текстов

Значение и ценность библиотеки Наг-Хаммади

ИСТОРИЯ ГНОЗИСА

ПРЕДПОСЫЛКИ И ПРИЧИНЫ. ВОПРОС ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Взгляды отцов церкви

Результаты современных исследований

Культурные и религиозно-исторические аспекты

Влияние иудейской апокалиптики

Кумран

Иудейские учения мудрости

Иудейский скептицизм

Иранский след

Эллинистическое влияние

Гнозис и платоническая традиция: средний платонизм

Герметика

Греко-восточный синкретизм

Индивидуализм и эзотеризм

Экономические и социальные факторы на эллинистическом Востоке

Положение низших классов

Распространение восточных культов

Гнозис как городская религия

Гнозис как социальный протест

Религиозный интеллектуализм мирян

РАННИЕ ШКОЛЫ И СИСТЕМЫ

Симон Маг (Волхв)

Менандр и Саторнил

Керинф

Карпократ

Свидетельства из Нового Завета

Гнозис как движение внутри христианства

Послания Павла к Коринфянам

Послание к Колоссянам

Послание Иуды

Второе послание Петра

Откровение Иоанна

Евангелие от Иоанна

Послания Иоанна

Разнообразие гностических систем

Связи с еврейским христианством

Проблема «первоначальной» гностической системы

ВЕЛИКИЕ ГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ II ВЕКА

Распространение гнозиса

Василид

Учение Василида

Монистическое переосмысление учения Василида

Исидор

Маркион

Кердон

Учение Маркиона

Отношение Маркиона к гнозису

Апеллес

Валентин

Учение Валентина

Основные черты валентинианства

Модели Валентина

Валентиниане

Моноим, Продик и Гермоген

МАНИХЕЙСТВО

Условия возникновения манихейства

Бардайсан Одесский

Жизнь Мани

Распространение манихейства

Манихейские писания

Учение Мани

Манихейская система

Учение об искуплении

Манихейская церковь

Жизнь общины

Празднества и церемонии

Понимание греха

МАНДЕИ: НАСЛЕДИЕ ПРОШЛОГО

Происхождение, название и распространение

Литературное наследие мандеев

Основные особенности учения мандеев

Сотериология и эсхатология

Этика

Культ

Крещение

Месса по усопшим (панихида)

Поминальные трапезы

История мандеев

Структура общины

Современное положение

ПРИЛОЖЕНИЕ: ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

Как мы убедились в ходе краткого исторического обзора, представленного в первом томе, еще ранние ересиологи прекрасно осознавали разнообразие гностических учений, что не могло не пугать их. Отцы Церкви сравнивают гнозис с многоголовой гидрой из греческого мифа1. Кроме того, такое положение целиком и полностью подтверждается текстами Наг-Хаммади. Действительно, на первый взгляд разнообразие теорий и построений сбивает с толку и обескураживает. Лишь после тщательного анализа становятся заметны некоторые основные идеи, вновь и вновь возникающие в гностических системах, хотя и в разных формулировках; они-то и ведут нас к сути. Внешнее разнообразие гнозиса, естественно, неслучайно; очевидно, оно отражает саму его сущность, его природу. Как мы увидим в дальнейшем, не существовало ни гностической «церкви», ни нормативной теологии, ни гностических правил веры, ни каких-либо исключительных догм. В рамках гностического взгляда на мир не было никаких ограничений для свободного понимания доктрин и богословских спекуляций. Как мы убедились в ходе краткого исторического обзора, представленного в первом томе, еще ранние ересиологи прекрасно осознавали разнообразие гностических учений, что не могло не пугать их. Отцы Церкви сравнивают гнозис с многоголовой гидрой из греческого мифа1. Кроме того, такое положение целиком и полностью подтверждается текстами Наг-Хаммади. Действительно, на первый взгляд разнообразие теорий и построений сбивает с толку и обескураживает. Лишь после тщательного анализа становятся заметны некоторые основные идеи, вновь и вновь возникающие в гностических системах, хотя и в разных формулировках; они-то и ведут нас к сути. Внешнее разнообразие гнозиса, естественно, неслучайно; очевидно, оно отражает саму его сущность, его природу. Как мы увидим в дальнейшем, не существовало ни гностической «церкви», ни нормативной теологии, ни гностических правил веры, ни каких-либо исключительных догм. В рамках гностического взгляда на мир не было никаких ограничений для свободного понимания доктрин и богословских спекуляций.

Рудольф Курт - Гнозис - В 2 томах - Том 2 Структура и сущность гностицизма

Пер. с англ. — М.: Тотенбург, 2024. — 368 с.

Рудольф Курт - Гнозис - В 2 томах - Том 2 Структура и сущность гностицизма - Содержание

СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА УЧЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ГНОСТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ И МИФОЛОГИИ

Разнообразие гностических систем

Составные элементы гнозиса

Идея «гнозиса»

Гнозис и гностицизм

Основные идеи гнозиса

Дуализм

Космогония

Сотериология

Эсхатология

Культ и община

ДУАЛИЗМ

Дуализм в иранском зороастризме

Дуализм Платона

Индийский дуализм

Гностический дуализм

Плотин

Неведомый Бог

Происхождение зла

Материя

Антропология

КОСМОЛОГИЯ И КОСМОГОНИЯ

Представления о мире

Антикосмизм

Космогония и антропогония

Гностическая космогония

Происхождение мира согласно «Трактату без названия» в М/СП

«Мудрость» (София)

Космогония «Тайной книги Иоанна»

Барбело и София

Гром. Совершенный Ум

Происхождение мира согласно «Евангелию от Филиппа» и «Евангелию Истины»

Системы трех принципов

Космогония «Поймандра»

АНТРОПОЛОГИЯ И АНТРОПОГОНИЯ

Обесценивание материального существования

Неотмирное «Я»

Дух, душа, тело и их представители

«Богочеловек»

Сотворение и пробуждение Адама

Первоистория согласно «Трактату без названия» в МГСП

Изначальная история согласно «Апокрифу Иоанна»

Свидетельство отцов церкви

Антропогония «Поймандра»

Зосима

Земная участь души

«Толкование о душе» (ЖСН 6)

Из мандейских текстов

ДОКТРИНА ИСКУПЛЕНИЯ И ИСКУПИТЕЛЯ

Значение самопознания

Конфликт знания и невежества

Восстановление частиц света

Знание как путь к искуплению

Природа искупления

Искупление собственными силами и искупление с опорой

Фигура искупителя

Призыв к пробуждению души

Единство и разнообразие идей в доктрине искупителя

«Искупленный искупитель»

Последующее развитие идеи искупления

Первичное откровение

Концепция «постоянно продолжающегося откровения»

Потоп в гностической традиции

Мировая история согласно «Апокалипсису Адама»

Фигура Сифа-искупителя в «Евангелии египтян»

Образ искупителя в «Апокрифе Иоанна»

Учение об искупителе в тексте «Троевидной Протенойи»

Искупительная роль Логоса

Откровение в книге Варуха

Обесценивание иудейской священной истории

Фигура Христа в гнозисе

Историзация фигуры гностического искупителя

Мифологизация фигуры Христа

Земной Иисус как податель откровения

Христос в «Наассенском псалме»

Христология «Софии Иисуса Христа»

Христос в «Евангелии от Филиппа»

Христианская и гностическая сотериология

Небесный Христос у Валентина

Образ Христа в манихействе

Докетизм

Отношение раннехристианской христологии к гностической

Христология в «Евангелии Истины»

Образ Христа в «Послании к Регину»

Христос в «Послании апостолов»

Трактат «Мелхиседек»

Концепция «Страданий Христа» у гностиков

Гностические свидетели докетизма

Христология валентиниан

Докетисты

Докетизм в текстах Наг-Хаммади

Иуда Искариот

Христос как сторонний наблюдатель распятия Иисуса

Распятие и воскресение

ВОЗНЕСЕНИЕ ДУШИ И КОНЕЦ СВЕТА

Освобождение души

Индивидуальная эсхатология

Опасности на пути восхождения души

Магия и восхождение души

Восхождение душ в мандейской литературе

«Помощник»

Наказание грешников

Надмирные чистилища

Избавление и проклятие души

Ад

Позднейшие симонианские идеи

Концепции валентиниан

Восхождение души согласно «Поймандру»

Возвращение тела

Очищение души

Небесные блага

Гностическая вера в воскресение

«Трактат о воскресении»

«Духовное» тело воскресения

Вселенская эсхатология

Циклические и линейные концепции мировой истории

Конец света в представлении школы Валентина

Апокатастасис

Апокалиптические концепции

Уничтожение тьмы

Очищение частиц света

Восстановление демиурга

ОБЩИНА, КУЛЬТ И ПОВЕДЕНИЕ В СОЦИУМЕ (ЭТИКА)

Гностики в трудах ересиологов

Свидетельства из гностических текстов

Христианские гностики и идея церкви

Устройство общины

Социальный контекст

Основатели сект

Социальная структура сообществ

Положение женщин

Организация общины

Лидер общины

Культовые объединения

Мистические общества или философские школы

«Церковь»

Отсутствие дисциплины

Единство сообществ

Миссионерская деятельность

Письма и послания

Культ

Враждебное отношение к культу

Спиритуализация обрядовых практик

Утверждение в молитве

Проповеди

Поклонение изображениям

Крещения и омовения

Помазание маслом

Церемонии помазания

Священная трапеза

Совершение евхаристии

Поздние гностические церемонии

Таинство искупления (аполшпрозис)

Таинства для умирающих

Церемония брачного чертога

Культ змея

Культ спермы и оргий

Отказ от оргий

Ритуальный поцелуй и хоровод

Рукоположение в пророки

Праздничные дни

Этика

Этика братства

Мораль и нравственность

Отрицание морали и аскетизм

Аморализм (либертанизм)

Аскеза

Умеренные воззрения

Послание к Флоре

Отношение сообщества

Аскетические высказывания в текстах Наг-Хаммади

Этический императив

Отношение к закону

Свобода и любовь к ближнему

Критика общества

Неприятие земных властей

Вопрос о налогах

Критика мирского общества

Епифан: о справедливости

Отказ от собственности

Положение женщин

ПОСЛЕСЛОВИЕ. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ХОДЕ РАЗВИТИЯ ГНОЗИСА И ПОСЛЕДСТВИЙ ЕГО ВЛИЯНИЯ