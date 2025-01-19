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Рудольф Курт - Гнозис - В 2 томах

Рудольф Курт Том 1 История гностицизма
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, History, Religious Studies Atheism, Gnosticism Secret Societies
Растущий интерес среди широкой публики к тому, что следует понимать под «гнозисом» или «гностицизмом», основан не только на великих открытиях манихейских и гностических рукописей, сделанных в этом столетии в Туркестане (Турфан, 1902-1914 гг.) и Египте (Мединет Мади, 1930 г., и Наг-Хаммади, 1945/6-1948 гг.), но также на выдающейся роли этой формы религии в поздней античности, которая все больше признается в исторических и критических исследованиях.
Дать четкое определение этой религии «знания» или «откровения», как можно перевести греческое слово «гнозис», нелегко, но его следует, по крайней мере кратко, озвучить в самом начале. Мы не уйдем далеко от истины, если увидим в этом учении дуалистическую религию, состоящую из нескольких школ и течений, занявших резко отрицательную позицию по отношению к миру и обществу того времени и провозгласивших избавление («искупление») человека именно от ограничений земного существования при помощи «прозрения», в котором он в качестве «души» или «духа» должен узреть свою сокровенную связь, вре- менно затемненную, с надмирным царством свободы и покоя.
Распространение гнозиса во времени и пространстве, с начала н. э., от западной части Ближнего Востока (Сирия, Палестина, Египет, Малая Азия) до Центральной и Восточной Азии и до средневековой Европы (XIV в.), дает нам некоторое указание на его весомую роль в истории религии, пусть даже в видоизмененной и адаптированной форме, не говоря уже о том, что у мандеев Ирака и Ирана еще и сегодня наличествуют его отголоски. Помимо этого, многообразное влияние гностицизма на развитие мысли прослеживается также в европейских и ближневосточных традициях — в теологии, теософии, мистицизме или философии.

Рудольф Курт - Гнозис - В 2 томах - Том 1 История гностицизма

Пер. с англ. — Μ.: Тотенбург, 2024. — 250 с.

Рудольф Курт - Гнозис - В 2 томах - Том 1 История гностицизма - Содержание

Предисловие
ИСТОЧНИКИ
ЕРЕСИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В ДРЕВНОСТИ
  • Свидетельства отцов церкви
  • Ранние ересиологи и их труды
  • ДРЕВНЕЙШИЕ ИСТОЧНИКИ
  • Апокрифические «Деяния Апостолов»
  • Мандейская литература
ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
  • Ранний период
ОТКРЫТИЕ БИБЛИОТЕКИ НАГ-ХАММАДИ И ЕЕ ЦЕННОСТЬ
  • Первые исследовательские отчеты
  • Место обнаружения
  • Датировка рукописей
  • Писания в находке из Наг-Хаммади
  • Работа по изданию текстов
  • Значение и ценность библиотеки Наг-Хаммади
ИСТОРИЯ ГНОЗИСА
ПРЕДПОСЫЛКИ И ПРИЧИНЫ. ВОПРОС ПРОИСХОЖДЕНИЯ
  • Взгляды отцов церкви
  • Результаты современных исследований
  • Культурные и религиозно-исторические аспекты
  • Влияние иудейской апокалиптики
  • Кумран
  • Иудейские учения мудрости
  • Иудейский скептицизм
  • Иранский след
  • Эллинистическое влияние
  • Гнозис и платоническая традиция: средний платонизм
  • Герметика
  • Греко-восточный синкретизм
  • Индивидуализм и эзотеризм
  • Экономические и социальные факторы на эллинистическом Востоке
  • Положение низших классов
  • Распространение восточных культов
  • Гнозис как городская религия
  • Гнозис как социальный протест
  • Религиозный интеллектуализм мирян
РАННИЕ ШКОЛЫ И СИСТЕМЫ
  • Симон Маг (Волхв)
  • Менандр и Саторнил
  • Керинф
  • Карпократ
  • Свидетельства из Нового Завета
  • Гнозис как движение внутри христианства
  • Послания Павла к Коринфянам
  • Послание к Колоссянам
  • Послание Иуды
  • Второе послание Петра
  • Откровение Иоанна
  • Евангелие от Иоанна
  • Послания Иоанна
  • Разнообразие гностических систем
  • Связи с еврейским христианством
  • Проблема «первоначальной» гностической системы
ВЕЛИКИЕ ГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ II ВЕКА
  • Распространение гнозиса
  • Василид
  • Учение Василида
  • Монистическое переосмысление учения Василида
  • Исидор
  • Маркион
  • Кердон
  • Учение Маркиона
  • Отношение Маркиона к гнозису
  • Апеллес
  • Валентин
  • Учение Валентина
  • Основные черты валентинианства
  • Модели Валентина
  • Валентиниане
  • Моноим, Продик и Гермоген
МАНИХЕЙСТВО
  • Условия возникновения манихейства
  • Бардайсан Одесский
  • Жизнь Мани
  • Распространение манихейства
  • Манихейские писания
  • Учение Мани
  • Манихейская система
  • Учение об искуплении
  • Манихейская церковь
  • Жизнь общины
  • Празднества и церемонии
  • Понимание греха
МАНДЕИ: НАСЛЕДИЕ ПРОШЛОГО
  • Происхождение, название и распространение
  • Литературное наследие мандеев
  • Основные особенности учения мандеев
  • Сотериология и эсхатология
  • Этика
  • Культ
  • Крещение
  • Месса по усопшим (панихида)
  • Поминальные трапезы
  • История мандеев
  • Структура общины
  • Современное положение
ПРИЛОЖЕНИЕ: ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
Рудольф Курт - Гнозис - В 2 томах - Том 2 Структура и сущность гностицизмаКак мы убедились в ходе краткого исторического обзора, представленного в первом томе, еще ранние ересиологи прекрасно осознавали разнообразие гностических учений, что не могло не пугать их. Отцы Церкви сравнивают гнозис с многоголовой гидрой из греческого мифа1. Кроме того, такое положение целиком и полностью подтверждается текстами Наг-Хаммади. Действительно, на первый взгляд разнообразие теорий и построений сбивает с толку и обескураживает. Лишь после тщательного анализа становятся заметны некоторые основные идеи, вновь и вновь возникающие в гностических системах, хотя и в разных формулировках; они-то и ведут нас к сути. Внешнее разнообразие гнозиса, естественно, неслучайно; очевидно, оно отражает саму его сущность, его природу. Как мы увидим в дальнейшем, не существовало ни гностической «церкви», ни нормативной теологии, ни гностических правил веры, ни каких-либо исключительных догм. В рамках гностического взгляда на мир не было никаких ограничений для свободного понимания доктрин и богословских спекуляций.

Рудольф Курт - Гнозис - В 2 томах - Том 2 Структура и сущность гностицизма

Пер. с англ. — М.: Тотенбург, 2024. — 368 с.

Рудольф Курт - Гнозис - В 2 томах - Том 2 Структура и сущность гностицизма - Содержание

СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА УЧЕНИЯ
ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ГНОСТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ И МИФОЛОГИИ
  • Разнообразие гностических систем
  • Составные элементы гнозиса
  • Идея «гнозиса»
  • Гнозис и гностицизм
  • Основные идеи гнозиса
  • Дуализм
  • Космогония
  • Сотериология
  • Эсхатология
  • Культ и община
  • ДУАЛИЗМ
  • Дуализм в иранском зороастризме
  • Дуализм Платона
  • Индийский дуализм
  • Гностический дуализм
  • Плотин
  • Неведомый Бог
  • Происхождение зла
  • Материя
  • Антропология
КОСМОЛОГИЯ И КОСМОГОНИЯ
  • Представления о мире
  • Антикосмизм
  • Космогония и антропогония
  • Гностическая космогония
  • Происхождение мира согласно «Трактату без названия» в М/СП
  • «Мудрость» (София)
  • Космогония «Тайной книги Иоанна»
  • Барбело и София
  • Гром. Совершенный Ум
  • Происхождение мира согласно «Евангелию от Филиппа» и «Евангелию Истины»
  • Системы трех принципов
  • Космогония «Поймандра»
АНТРОПОЛОГИЯ И АНТРОПОГОНИЯ
  • Обесценивание материального существования
  • Неотмирное «Я»
  • Дух, душа, тело и их представители
  • «Богочеловек»
  • Сотворение и пробуждение Адама
  • Первоистория согласно «Трактату без названия» в МГСП
  • Изначальная история согласно «Апокрифу Иоанна»
  • Свидетельство отцов церкви
  • Антропогония «Поймандра»
  • Зосима
  • Земная участь души
  • «Толкование о душе» (ЖСН 6)
  • Из мандейских текстов
ДОКТРИНА ИСКУПЛЕНИЯ И ИСКУПИТЕЛЯ
  • Значение самопознания
  • Конфликт знания и невежества
  • Восстановление частиц света
  • Знание как путь к искуплению
  • Природа искупления
  • Искупление собственными силами и искупление с опорой
  • Фигура искупителя
  • Призыв к пробуждению души
  • Единство и разнообразие идей в доктрине искупителя
  • «Искупленный искупитель»
  • Последующее развитие идеи искупления
  • Первичное откровение
  • Концепция «постоянно продолжающегося откровения»
  • Потоп в гностической традиции
  • Мировая история согласно «Апокалипсису Адама»
  • Фигура Сифа-искупителя в «Евангелии египтян»
  • Образ искупителя в «Апокрифе Иоанна»
  • Учение об искупителе в тексте «Троевидной Протенойи»
  • Искупительная роль Логоса
  • Откровение в книге Варуха
  • Обесценивание иудейской священной истории
  • Фигура Христа в гнозисе
  • Историзация фигуры гностического искупителя
  • Мифологизация фигуры Христа
  • Земной Иисус как податель откровения
  • Христос в «Наассенском псалме»
  • Христология «Софии Иисуса Христа»
  • Христос в «Евангелии от Филиппа»
  • Христианская и гностическая сотериология
  • Небесный Христос у Валентина
  • Образ Христа в манихействе
  • Докетизм
  • Отношение раннехристианской христологии к гностической
  • Христология в «Евангелии Истины»
  • Образ Христа в «Послании к Регину»
  • Христос в «Послании апостолов»
  • Трактат «Мелхиседек»
  • Концепция «Страданий Христа» у гностиков
  • Гностические свидетели докетизма
  • Христология валентиниан
  • Докетисты
  • Докетизм в текстах Наг-Хаммади
  • Иуда Искариот
  • Христос как сторонний наблюдатель распятия Иисуса
  • Распятие и воскресение
ВОЗНЕСЕНИЕ ДУШИ И КОНЕЦ СВЕТА
  • Освобождение души
  • Индивидуальная эсхатология
  • Опасности на пути восхождения души
  • Магия и восхождение души
  • Восхождение душ в мандейской литературе
  • «Помощник»
  • Наказание грешников
  • Надмирные чистилища
  • Избавление и проклятие души
  • Ад
  • Позднейшие симонианские идеи
  • Концепции валентиниан
  • Восхождение души согласно «Поймандру»
  • Возвращение тела
  • Очищение души
  • Небесные блага
  • Гностическая вера в воскресение
  • «Трактат о воскресении»
  • «Духовное» тело воскресения
  • Вселенская эсхатология
  • Циклические и линейные концепции мировой истории
  • Конец света в представлении школы Валентина
  • Апокатастасис
  • Апокалиптические концепции
  • Уничтожение тьмы
  • Очищение частиц света
  • Восстановление демиурга
ОБЩИНА, КУЛЬТ И ПОВЕДЕНИЕ В СОЦИУМЕ (ЭТИКА)
  • Гностики в трудах ересиологов
  • Свидетельства из гностических текстов
  • Христианские гностики и идея церкви
  • Устройство общины
  • Социальный контекст
  • Основатели сект
  • Социальная структура сообществ
  • Положение женщин
  • Организация общины
  • Лидер общины
  • Культовые объединения
  • Мистические общества или философские школы
  • «Церковь»
  • Отсутствие дисциплины
  • Единство сообществ
  • Миссионерская деятельность
  • Письма и послания
  • Культ
  • Враждебное отношение к культу
  • Спиритуализация обрядовых практик
  • Утверждение в молитве
  • Проповеди
  • Поклонение изображениям
  • Крещения и омовения
  • Помазание маслом
  • Церемонии помазания
  • Священная трапеза
  • Совершение евхаристии
  • Поздние гностические церемонии
  • Таинство искупления (аполшпрозис)
  • Таинства для умирающих
  • Церемония брачного чертога
  • Культ змея
  • Культ спермы и оргий
  • Отказ от оргий
  • Ритуальный поцелуй и хоровод
  • Рукоположение в пророки
  • Праздничные дни
  • Этика
  • Этика братства
  • Мораль и нравственность
  • Отрицание морали и аскетизм
  • Аморализм (либертанизм)
  • Аскеза
  • Умеренные воззрения
  • Послание к Флоре
  • Отношение сообщества
  • Аскетические высказывания в текстах Наг-Хаммади
  • Этический императив
  • Отношение к закону
  • Свобода и любовь к ближнему
  • Критика общества
  • Неприятие земных властей
  • Вопрос о налогах
  • Критика мирского общества
  • Епифан: о справедливости
  • Отказ от собственности
  • Положение женщин
ПОСЛЕСЛОВИЕ. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ХОДЕ РАЗВИТИЯ ГНОЗИСА И ПОСЛЕДСТВИЙ ЕГО ВЛИЯНИЯ
  • Конец гнозиса
  • Последствия влияния гнозиса
  • Гнозис и христианская догма
  • Александрийская школа: Климент и Ориген
  • Монашеский мистицизм
  • Лактанций и Августин
  • Враждебность по отношению к миру в христианстве
  • Христология
  • Вера и знание
  • Богомилы
  • Катары
  • Дальнейшее влияние на Востоке
2024-06-21
Views 933
Rating 5.0 / 5
Added 19.01.2025
Author esxatos
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (2 comments)

E
esxatos 1 year ago

По гнозису самый лучший обзор среди переводных книг на русский язык.
V
viktor_bn 2 years ago
Какой дуалистической точки зрения вы как христианин придерживаться ?

• «абсолютного дуализма»;
• «умеренного дуализма»;

Абсолютный дуализм — это вера в то, что существуют две отдельные и разные реальности, такие как добро и зло, и что они находятся в постоянном конфликте друг с другом. Эта точка зрения часто ассоциируется с гностической традицией и не получила широкого признания в господствующем христианстве.

Умеренный дуализм, с другой стороны, — это вера в то, что существуют два аспекта реальности, такие как физический и духовный, но они не противоречат друг другу. эта точка зрения более широко распространена в христианстве и часто связана с верой в существование как физического, так и духовного царства.

Важно отметить, что в христианстве существует множество различных интерпретаций и верований, и не все христиане могут придерживаться любого из этих взглядов.

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