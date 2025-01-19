Рудольф Курт - Гнозис - В 2 томах
Растущий интерес среди широкой публики к тому, что следует понимать под «гнозисом» или «гностицизмом», основан не только на великих открытиях манихейских и гностических рукописей, сделанных в этом столетии в Туркестане (Турфан, 1902-1914 гг.) и Египте (Мединет Мади, 1930 г., и Наг-Хаммади, 1945/6-1948 гг.), но также на выдающейся роли этой формы религии в поздней античности, которая все больше признается в исторических и критических исследованиях.
Дать четкое определение этой религии «знания» или «откровения», как можно перевести греческое слово «гнозис», нелегко, но его следует, по крайней мере кратко, озвучить в самом начале. Мы не уйдем далеко от истины, если увидим в этом учении дуалистическую религию, состоящую из нескольких школ и течений, занявших резко отрицательную позицию по отношению к миру и обществу того времени и провозгласивших избавление («искупление») человека именно от ограничений земного существования при помощи «прозрения», в котором он в качестве «души» или «духа» должен узреть свою сокровенную связь, вре- менно затемненную, с надмирным царством свободы и покоя.
Распространение гнозиса во времени и пространстве, с начала н. э., от западной части Ближнего Востока (Сирия, Палестина, Египет, Малая Азия) до Центральной и Восточной Азии и до средневековой Европы (XIV в.), дает нам некоторое указание на его весомую роль в истории религии, пусть даже в видоизмененной и адаптированной форме, не говоря уже о том, что у мандеев Ирака и Ирана еще и сегодня наличествуют его отголоски. Помимо этого, многообразное влияние гностицизма на развитие мысли прослеживается также в европейских и ближневосточных традициях — в теологии, теософии, мистицизме или философии.
Рудольф Курт - Гнозис - В 2 томах - Том 1 История гностицизма
Пер. с англ. — Μ.: Тотенбург, 2024. — 250 с.
Рудольф Курт - Гнозис - В 2 томах - Том 1 История гностицизма - Содержание
Предисловие
ИСТОЧНИКИ
ЕРЕСИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В ДРЕВНОСТИ
- Свидетельства отцов церкви
- Ранние ересиологи и их труды
- ДРЕВНЕЙШИЕ ИСТОЧНИКИ
- Апокрифические «Деяния Апостолов»
- Мандейская литература
ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
- Ранний период
ОТКРЫТИЕ БИБЛИОТЕКИ НАГ-ХАММАДИ И ЕЕ ЦЕННОСТЬ
- Первые исследовательские отчеты
- Место обнаружения
- Датировка рукописей
- Писания в находке из Наг-Хаммади
- Работа по изданию текстов
- Значение и ценность библиотеки Наг-Хаммади
ИСТОРИЯ ГНОЗИСА
ПРЕДПОСЫЛКИ И ПРИЧИНЫ. ВОПРОС ПРОИСХОЖДЕНИЯ
- Взгляды отцов церкви
- Результаты современных исследований
- Культурные и религиозно-исторические аспекты
- Влияние иудейской апокалиптики
- Кумран
- Иудейские учения мудрости
- Иудейский скептицизм
- Иранский след
- Эллинистическое влияние
- Гнозис и платоническая традиция: средний платонизм
- Герметика
- Греко-восточный синкретизм
- Индивидуализм и эзотеризм
- Экономические и социальные факторы на эллинистическом Востоке
- Положение низших классов
- Распространение восточных культов
- Гнозис как городская религия
- Гнозис как социальный протест
- Религиозный интеллектуализм мирян
РАННИЕ ШКОЛЫ И СИСТЕМЫ
- Симон Маг (Волхв)
- Менандр и Саторнил
- Керинф
- Карпократ
- Свидетельства из Нового Завета
- Гнозис как движение внутри христианства
- Послания Павла к Коринфянам
- Послание к Колоссянам
- Послание Иуды
- Второе послание Петра
- Откровение Иоанна
- Евангелие от Иоанна
- Послания Иоанна
- Разнообразие гностических систем
- Связи с еврейским христианством
- Проблема «первоначальной» гностической системы
ВЕЛИКИЕ ГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ II ВЕКА
- Распространение гнозиса
- Василид
- Учение Василида
- Монистическое переосмысление учения Василида
- Исидор
- Маркион
- Кердон
- Учение Маркиона
- Отношение Маркиона к гнозису
- Апеллес
- Валентин
- Учение Валентина
- Основные черты валентинианства
- Модели Валентина
- Валентиниане
- Моноим, Продик и Гермоген
МАНИХЕЙСТВО
- Условия возникновения манихейства
- Бардайсан Одесский
- Жизнь Мани
- Распространение манихейства
- Манихейские писания
- Учение Мани
- Манихейская система
- Учение об искуплении
- Манихейская церковь
- Жизнь общины
- Празднества и церемонии
- Понимание греха
МАНДЕИ: НАСЛЕДИЕ ПРОШЛОГО
- Происхождение, название и распространение
- Литературное наследие мандеев
- Основные особенности учения мандеев
- Сотериология и эсхатология
- Этика
- Культ
- Крещение
- Месса по усопшим (панихида)
- Поминальные трапезы
- История мандеев
- Структура общины
- Современное положение
ПРИЛОЖЕНИЕ: ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
Как мы убедились в ходе краткого исторического обзора, представленного в первом томе, еще ранние ересиологи прекрасно осознавали разнообразие гностических учений, что не могло не пугать их. Отцы Церкви сравнивают гнозис с многоголовой гидрой из греческого мифа1. Кроме того, такое положение целиком и полностью подтверждается текстами Наг-Хаммади. Действительно, на первый взгляд разнообразие теорий и построений сбивает с толку и обескураживает. Лишь после тщательного анализа становятся заметны некоторые основные идеи, вновь и вновь возникающие в гностических системах, хотя и в разных формулировках; они-то и ведут нас к сути. Внешнее разнообразие гнозиса, естественно, неслучайно; очевидно, оно отражает саму его сущность, его природу. Как мы увидим в дальнейшем, не существовало ни гностической «церкви», ни нормативной теологии, ни гностических правил веры, ни каких-либо исключительных догм. В рамках гностического взгляда на мир не было никаких ограничений для свободного понимания доктрин и богословских спекуляций.
Рудольф Курт - Гнозис - В 2 томах - Том 2 Структура и сущность гностицизма
Пер. с англ. — М.: Тотенбург, 2024. — 368 с.
Рудольф Курт - Гнозис - В 2 томах - Том 2 Структура и сущность гностицизма - Содержание
СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА УЧЕНИЯ
ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ГНОСТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ И МИФОЛОГИИ
- Разнообразие гностических систем
- Составные элементы гнозиса
- Идея «гнозиса»
- Гнозис и гностицизм
- Основные идеи гнозиса
- Дуализм
- Космогония
- Сотериология
- Эсхатология
- Культ и община
- ДУАЛИЗМ
- Дуализм в иранском зороастризме
- Дуализм Платона
- Индийский дуализм
- Гностический дуализм
- Плотин
- Неведомый Бог
- Происхождение зла
- Материя
- Антропология
КОСМОЛОГИЯ И КОСМОГОНИЯ
- Представления о мире
- Антикосмизм
- Космогония и антропогония
- Гностическая космогония
- Происхождение мира согласно «Трактату без названия» в М/СП
- «Мудрость» (София)
- Космогония «Тайной книги Иоанна»
- Барбело и София
- Гром. Совершенный Ум
- Происхождение мира согласно «Евангелию от Филиппа» и «Евангелию Истины»
- Системы трех принципов
- Космогония «Поймандра»
АНТРОПОЛОГИЯ И АНТРОПОГОНИЯ
- Обесценивание материального существования
- Неотмирное «Я»
- Дух, душа, тело и их представители
- «Богочеловек»
- Сотворение и пробуждение Адама
- Первоистория согласно «Трактату без названия» в МГСП
- Изначальная история согласно «Апокрифу Иоанна»
- Свидетельство отцов церкви
- Антропогония «Поймандра»
- Зосима
- Земная участь души
- «Толкование о душе» (ЖСН 6)
- Из мандейских текстов
ДОКТРИНА ИСКУПЛЕНИЯ И ИСКУПИТЕЛЯ
- Значение самопознания
- Конфликт знания и невежества
- Восстановление частиц света
- Знание как путь к искуплению
- Природа искупления
- Искупление собственными силами и искупление с опорой
- Фигура искупителя
- Призыв к пробуждению души
- Единство и разнообразие идей в доктрине искупителя
- «Искупленный искупитель»
- Последующее развитие идеи искупления
- Первичное откровение
- Концепция «постоянно продолжающегося откровения»
- Потоп в гностической традиции
- Мировая история согласно «Апокалипсису Адама»
- Фигура Сифа-искупителя в «Евангелии египтян»
- Образ искупителя в «Апокрифе Иоанна»
- Учение об искупителе в тексте «Троевидной Протенойи»
- Искупительная роль Логоса
- Откровение в книге Варуха
- Обесценивание иудейской священной истории
- Фигура Христа в гнозисе
- Историзация фигуры гностического искупителя
- Мифологизация фигуры Христа
- Земной Иисус как податель откровения
- Христос в «Наассенском псалме»
- Христология «Софии Иисуса Христа»
- Христос в «Евангелии от Филиппа»
- Христианская и гностическая сотериология
- Небесный Христос у Валентина
- Образ Христа в манихействе
- Докетизм
- Отношение раннехристианской христологии к гностической
- Христология в «Евангелии Истины»
- Образ Христа в «Послании к Регину»
- Христос в «Послании апостолов»
- Трактат «Мелхиседек»
- Концепция «Страданий Христа» у гностиков
- Гностические свидетели докетизма
- Христология валентиниан
- Докетисты
- Докетизм в текстах Наг-Хаммади
- Иуда Искариот
- Христос как сторонний наблюдатель распятия Иисуса
- Распятие и воскресение
ВОЗНЕСЕНИЕ ДУШИ И КОНЕЦ СВЕТА
- Освобождение души
- Индивидуальная эсхатология
- Опасности на пути восхождения души
- Магия и восхождение души
- Восхождение душ в мандейской литературе
- «Помощник»
- Наказание грешников
- Надмирные чистилища
- Избавление и проклятие души
- Ад
- Позднейшие симонианские идеи
- Концепции валентиниан
- Восхождение души согласно «Поймандру»
- Возвращение тела
- Очищение души
- Небесные блага
- Гностическая вера в воскресение
- «Трактат о воскресении»
- «Духовное» тело воскресения
- Вселенская эсхатология
- Циклические и линейные концепции мировой истории
- Конец света в представлении школы Валентина
- Апокатастасис
- Апокалиптические концепции
- Уничтожение тьмы
- Очищение частиц света
- Восстановление демиурга
ОБЩИНА, КУЛЬТ И ПОВЕДЕНИЕ В СОЦИУМЕ (ЭТИКА)
- Гностики в трудах ересиологов
- Свидетельства из гностических текстов
- Христианские гностики и идея церкви
- Устройство общины
- Социальный контекст
- Основатели сект
- Социальная структура сообществ
- Положение женщин
- Организация общины
- Лидер общины
- Культовые объединения
- Мистические общества или философские школы
- «Церковь»
- Отсутствие дисциплины
- Единство сообществ
- Миссионерская деятельность
- Письма и послания
- Культ
- Враждебное отношение к культу
- Спиритуализация обрядовых практик
- Утверждение в молитве
- Проповеди
- Поклонение изображениям
- Крещения и омовения
- Помазание маслом
- Церемонии помазания
- Священная трапеза
- Совершение евхаристии
- Поздние гностические церемонии
- Таинство искупления (аполшпрозис)
- Таинства для умирающих
- Церемония брачного чертога
- Культ змея
- Культ спермы и оргий
- Отказ от оргий
- Ритуальный поцелуй и хоровод
- Рукоположение в пророки
- Праздничные дни
- Этика
- Этика братства
- Мораль и нравственность
- Отрицание морали и аскетизм
- Аморализм (либертанизм)
- Аскеза
- Умеренные воззрения
- Послание к Флоре
- Отношение сообщества
- Аскетические высказывания в текстах Наг-Хаммади
- Этический императив
- Отношение к закону
- Свобода и любовь к ближнему
- Критика общества
- Неприятие земных властей
- Вопрос о налогах
- Критика мирского общества
- Епифан: о справедливости
- Отказ от собственности
- Положение женщин
ПОСЛЕСЛОВИЕ. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ХОДЕ РАЗВИТИЯ ГНОЗИСА И ПОСЛЕДСТВИЙ ЕГО ВЛИЯНИЯ
- Конец гнозиса
- Последствия влияния гнозиса
- Гнозис и христианская догма
- Александрийская школа: Климент и Ориген
- Монашеский мистицизм
- Лактанций и Августин
- Враждебность по отношению к миру в христианстве
- Христология
- Вера и знание
- Богомилы
- Катары
- Дальнейшее влияние на Востоке
2024-06-21
По гнозису самый лучший обзор среди переводных книг на русский язык.
• «абсолютного дуализма»;
• «умеренного дуализма»;
Абсолютный дуализм — это вера в то, что существуют две отдельные и разные реальности, такие как добро и зло, и что они находятся в постоянном конфликте друг с другом. Эта точка зрения часто ассоциируется с гностической традицией и не получила широкого признания в господствующем христианстве.
Умеренный дуализм, с другой стороны, — это вера в то, что существуют два аспекта реальности, такие как физический и духовный, но они не противоречат друг другу. эта точка зрения более широко распространена в христианстве и часто связана с верой в существование как физического, так и духовного царства.
Важно отметить, что в христианстве существует множество различных интерпретаций и верований, и не все христиане могут придерживаться любого из этих взглядов.