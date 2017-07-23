Последовательно сменяющие друг друга масштабные кризисы XX в. перевалили рубеж тысячелетия. Специфика их новейшей природы в том, что они не просто касаются тех или иных сфер жизни общества, но затрагивают уже самого человека, перешли на антропологический уровень. Глобальная динамика современности, масштабность социальных преобразований оставляет за рамками фактор взаимосвязи с ней глубокой антропологической динамики.

Какой человек воспользуется плодами преобразований? Кто способен брать на себя ответственность решать сложный комплекс общественно-исторических задач, управлять социальными институтами и определять политику?