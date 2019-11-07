Серия – «Язык. Семиотика. Культура.»

Я надумал записать мои воспоминания. Мысль эта приходила мне в голову не один раз и прежде, но как-то не утверждалась к исполнению, не казалась мне стоящею внимания и даже не казалась сколько-нибудь интересною. Для самого себя эти воспоминания мне казались совершенно лишними, так как я обладаю весьма живою, скоро возбуждающеюся памятью и потому без труда вспоминаю былое с достаточною подробностью и точностью; для других — мне казалось, что эти воспоминания личного свойства едва ли могут представить какой-либо интерес, кроме разве забавно-анекдотических подробностей порядков, давно отживших свое время. Так я думал не раз и, даже набрасывая иногда некоторые характеристики прошлого, главным образом школьного моего времени, бросал писанье моих воспоминаний, даже и жег их, как вполне ненадобную, запачканную чернилами бумагу. Но в последние годы случилось мне уже не раз, особенно же при встречах с товарищами, с сущим увлечением и с горячею любовью рассказать несколько эпизодов моей жизни, сделать несколько характеристик людей, с которыми сводила меня судьба моя, и увидал я своими глазами тот живой интерес, с которым меня слушали, и [обнаружил] полнейший во всем пере-лом русской жизни, который я пережил сам, чувствуя в нем лишь преддверие будущего, может быть еще более широкого роста моей родины. В самом деле, я отлично помню образцы крепостного права во всей его жестокой, безобразной, проклятой безжалостности публичных плетей, отправления в Сибирь тысяч прикованных к канату людей — помню время без железных дорог и пароходов, без телеграфов и телефонов, без печатного слова, без фотографий, без свободной науки, без великого множества нынешних обыден-ных, даже незамечаемых удобств во всем, появившихся после незабвеннейшего девятнадцатого февраля 1861 года, этого сущего воскресения моей родины. Русская духовная музыка в документах и материалах. Том IV – Степан Васильевич Смоленский. Воспоминания: Казань, Москва, Петербург Издательство – «Языки славянской культуры» – 688 с.

Москва – 2002 г.

ISBN 5-94457-056-3

Русская духовная музыка в документах и материалах. Том IV – Степан Васильевич Смоленский. Воспоминания: Казань, Москва, Петербург – Содержание

От научного редактора (Марина Рахманова)

Степан Васильевич Смоленский и судьба его архива (Надежда Кабанова)

Воспоминания

Вступление

Глава I. Детство и школьные годы

Глава II. Семья моего отца и друзья нашей семьи

Глава III. Университет

Глава IV. В суде (1872—1875)

Глава V. Музыка в Казани в шестидесятых — семидесятых годах

Глава VI. Н. И. Ильминский и моя служба в Казанской инородческой учительской семинарии

Глава VIIA. Москва. Консерватория

Глава VIIE. Москва. Синодальный хор и училище церковного пения

Глава VIII. С. А. Рачинский и Татево

Глава XI. Придворная певческая капелла

Комментарии

К вступлению и главе I

К главе II

К главе III

К главе IV

К главе V

К главе VI

К главе VIIA

К главе VIIB

К главе VIII

К главе IX

Приложения

Приложение 1. Памяти В. Н. Пасхалова

Памяти С. А. Рачинского

Знакомство со старообрядцами

Значение современного старообрядчества для желающих изучить древнерусское церковное пение

Приложение 2. Степан Васильевич Смоленский.

Биографический очерк (Н. Ф. Финдейзен)

Приложение 3. Каталог опубликованных работ С. В. Смоленского с данными о местонахождении сохранившихся автографов и подготовительных материалов

Именной указатель

Русская духовная музыка в документах и материалах. Том IV – Степан Васильевич Смоленский. Воспоминания: Казань, Москва, Петербург – Университет

Университет произвел на меня в свое время столь сильное действие, что я воспитал в себе, как к концу моего в нем пребывания, так особенно после окончания курса, какое-то особое чувство — не только глубочайшего почтения, но чего-то еще большего, можно сказать благоговейного. До сих пор 5 ноября, день моей alma mater, я чествую как мой сердечный праздник, бла-годарно приветствуя родной мне, чудесный в мое время Казанский университет. В нем я совершенно переродился, просветился и заложил в себе твердые основы мировоззрения, развиваемые мною с тех пор с постоянным трудом и с неизменным в них постоянством. Я не могу сказать, чтобы то было прямым следствием прослушанных мною курсов.

Скорее это было личным влиянием профессоров на молодую натуру, влиянием общего подъема духа в конце шестидесятых годов и наслаждения впервые испытанною свободою мышления и общения. Как почти все молодые люди, я затруднился решить летом 1867 года вопрос о направлении моих симпатий и способностей к тем или другим наукам. Кроме того, я не имел еще достаточно определенного представления о содержании курсов некоторых факультетов. Медицина и математика мне были не по душе; естествознание, науки юридические и политические были мне известны в некоторых случаях только по названиям, а в лучших случаях лишь по их программам.

Совет отца и Н. И. Ильминского совпал со смутно сознаваемыми тогда моими симпатиями к историческим знаниям, и я поступил на филологический факультет. Выбор этот, вполне безошибочный по отношению к моим научным склонностям, оказался на самом деле рано временным, так как я был мало подготовлен для уразумения философских курсов, не знал греческого языка и, кроме того, страстно был увлечен музыкою, отнимавшею у меня много времени. Несмотря на довольно добросовестные занятия, я понял к концу первого же учебного года, что моих сил не хватает для успешности моих занятий на филологическом факультете, как мне ни нравились курсы логики, психологии, русской литературы, русской истории и всеобщей истории.

Однако курсы древних языков и славянских наречий были для меня чрезвычайно трудны, а курсы греческой литературы и сравнительного языкознания — прямо непосильны. Несколько прослушанных мною лекций политической экономии, философии права, энциклопедии права и истории русского права так заинтересовали меня, что я, приняв в расчет желание продолжать занятия музыкою, перешел в 1868 году в студенты юридического факультета по разряду государственных наук. Впоследствии, через три года после окончания курса, склонность к историческим знаниям взяла, однако, свое снова. Практика юриста-криминалиста обуяла меня еще в университете на третьем курсе, когда я проштудировал курсы уголовного права Спасовича, уголовного судопроизводства Таганцева и посетил, по крайней мере, двадцать пять— тридцать заседаний Окружного суда.