Русская духовная музыка в документах и материалах - Том VII - Книга 2
В данном томе публикуются отпечатки с негативов, хранящихся в фонде ОЛДП в РНБ (ф. 536, оп. 3, ед. хр. 509—536). Представлены все сохранившиеся материалы кроме пяти коробок, содержащих 83 негатива из рукописей: Лавра св. Афанасия № Г 74 (ОЛДП, ф. 536, оп. 3, ед. хр. 519), Андреевский скит№ 18 (2 коробки, ед. хр. 523, 524), Ивер № 470 (ед. хр. 527), Есфигмен № 54 (ед. хр. 531): эти негативы невоз-можно было использовать из-за различного рода повреждений.
Для удобства работы исследователей принят следующий принцип публикации отпечатков с негативов: условный заглавный лист данной рукописи (по описанию ее СВ. Смоленским); таблица инципитов содержащихся в ней песнопений; фотокопии по порядку возрастания номеров листов. На отпечатках в большинстве случаев хорошо видны шифры рукописей, выставленные рукой С. В. Смоленского.
Сначала публикуются все материалы по Ирмологиям с инципитными таблицами Ирины Шеховцовой, затем все материалы по Стихирарям и Триодям с инципитными таблицами Софии Тутолминой.
Русская духовная музыка в документах и материалах - Том VII - Книга 2 - Афонская экспедиция Общества любителей древней письменности (1906) - Афонская коллекция
Серия - "Язык. Семиотика. Культура"
Издательство - "Языки славянских культур" - 520 с.- Москва - 2012 г.
ISBN 978-5-9551-0496-6
Русская духовная музыка в документах и материалах - Том VII - Книга 2 - Афонская экспедиция Общества любителей древней письменности (1906) - Афонская коллекция - Содержание
- Вступление
- Ирина Шеховцова. Краткие пояснения к таблицам-инципитариям
- Ирмологиев
- Лавра св. Афанасия. № В 32 Ирмологий
- Лавра св. Афанасия. № Г 9 Ирмологий
- Иверский Ирмологий № 470
- Есфигменский Ирмологий № 54
- София Тутолмина. Краткие пояснения к таблицам-инципитариям
- Стихирарей и Триодей
- Лавра св. Афанасия. № Г 12 Постная Триодь
- Лавра св. Афанасия. № Г 67 Постный и Цветной Стихирарь и Октоих
- Лавра св. Афанасия. № Г 72 Постный и Цветной Стихирарь
- Лавра св. Афанасия. № Г 74 Стихирарь Годовой (Минейный)
- Лавра св. Афанасия. № Д 28. Стихирарь Годовой и Постная и Цветная Триоди
- Андреевский Стихирарь № 18
- Ватопедский Стихирарь Постный и Цветной и Октоих № 893
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«Смешанные» коробки
Русская духовная музыка в документах и материалах - Том VII - Книга 2 - Афонская экспедиция Общества любителей древней письменности (1906) - Афонская коллекция - Ирина Шеховцова. Краткие пояснения к таблицам-инципитариям
Предлагаемые таблицы-инципитарии составлены к снимкам фрагментов из четырех афонских Ирмологиев — № В 32 (XI—XII вв.) и № Г 9 (XII в.) из Лавры св. Афанасия, Иверского № 470 (XII в.), Есфигменского № 54 (XI—XII вв.).
Инципиты греческих ирмосов составлялись с использованием известного академического издания Э. Фольери (Follieri H. Initia Hymnorum Ecclesiae Graecae, Vol. I—V (A, B) / Biblioteca Apostolica Vaticana. Studie Testi, 211—215 bis. Citta del Vaticano, 1960-1966), а также с учетом, в большинстве случаев, особенностей написания текстов в самих первоисточниках.
Инципиты церковнославянских аналогов с соответствующими ссылками на их местоположение (название раздела в каждой песни определенного гласа и порядковый номер, который обозначен нами в скобках) даны по тексту современного издания Ирмология Московской Патриархией (Ирмологий. Ч. 1. М., 1997). Наличие общедоступного полного церковно-славянского печатного текста ирмосов значительно облегчает поиск аналогов, что в определенной мере упростило процесс подготовки предлагаемых таблиц, а в дальнейшем способно помочь исследователям в сравнительном изучении параллельных греческих и славянских источников.
В отдельных случаях соответствия указываются с некоторыми оговорками («вариант», «вариант с другим окончанием»), обусловленными сравнением полных текстов ирмосов в обеих традициях. Мы, конечно же, осознаем, что перевод гимнографических текстов - чрезвычайно сложная, творчески весьма тонкая работа. Поставить знак равенства между текстами разных традиций непросто, в особенности при огромном временном расстоянии между текстами. И тем не менее, мы посчитали возможным дать аналоги не только тогда, когда имеется почти «буквальное» совпадение, но и в некоторых иных случаях — если не нарушается при переводе общая смысловая конструкция, целостность формы. Часто подобные разночтения касаются отдельных слов (синонимов, близких по смыслу выражений, слов - вставок) или заключительного раздела ирмоса - своего рода повторяющегося рефрена-припева, который может заменяться на аналогичный или редуцироваться. Указанные формальные особенности могут дать дополнительную информацию для изучения структуры как отдельных ирмосов или их последований-аколуфий, так и гимнографического жанра канона в целом.
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