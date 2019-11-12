В данном томе публикуются отпечатки с негативов, хранящихся в фонде ОЛДП в РНБ (ф. 536, оп. 3, ед. хр. 509—536). Представлены все сохранившиеся материалы кроме пяти коробок, содержащих 83 негатива из рукописей: Лавра св. Афанасия № Г 74 (ОЛДП, ф. 536, оп. 3, ед. хр. 519), Андреевский скит№ 18 (2 коробки, ед. хр. 523, 524), Ивер № 470 (ед. хр. 527), Есфигмен № 54 (ед. хр. 531): эти негативы невоз-можно было использовать из-за различного рода повреждений. Для удобства работы исследователей принят следующий принцип публикации отпечатков с негативов: условный заглавный лист данной рукописи (по описанию ее СВ. Смоленским); таблица инципитов содержащихся в ней песнопений; фотокопии по порядку возрастания номеров листов. На отпечатках в большинстве случаев хорошо видны шифры рукописей, выставленные рукой С. В. Смоленского. Сначала публикуются все материалы по Ирмологиям с инципитными таблицами Ирины Шеховцовой, затем все материалы по Стихирарям и Триодям с инципитными таблицами Софии Тутолминой.

Русская духовная музыка в документах и материалах - Том VII - Книга 2 - Афонская экспедиция Общества любителей древней письменности (1906) - Афонская коллекция

Серия - "Язык. Семиотика. Культура" Издательство - "Языки славянских культур" - 520 с.- Москва - 2012 г. ISBN 978-5-9551-0496-6

Русская духовная музыка в документах и материалах - Том VII - Книга 2 - Афонская экспедиция Общества любителей древней письменности (1906) - Афонская коллекция - Содержание

Вступление

Ирина Шеховцова. Краткие пояснения к таблицам-инципитариям

Ирмологиев

Лавра св. Афанасия. № В 32 Ирмологий

Лавра св. Афанасия. № Г 9 Ирмологий

Иверский Ирмологий № 470

Есфигменский Ирмологий № 54

София Тутолмина. Краткие пояснения к таблицам-инципитариям

Стихирарей и Триодей

Лавра св. Афанасия. № Г 12 Постная Триодь

Лавра св. Афанасия. № Г 67 Постный и Цветной Стихирарь и Октоих

Лавра св. Афанасия. № Г 72 Постный и Цветной Стихирарь

Лавра св. Афанасия. № Г 74 Стихирарь Годовой (Минейный)

Лавра св. Афанасия. № Д 28. Стихирарь Годовой и Постная и Цветная Триоди

Андреевский Стихирарь № 18

Ватопедский Стихирарь Постный и Цветной и Октоих № 893

«Смешанные» коробки Русская духовная музыка в документах и материалах - Том VII - Книга 2 - Афонская экспедиция Общества любителей древней письменности (1906) - Афонская коллекция - Ирина Шеховцова. Краткие пояснения к таблицам-инципитариям