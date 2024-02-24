Церковь — живое предание. В одной из дневниковых записей о. Александр Шмеман уподобил ее потоку. В этом потоке нужно пребывать, чтобы его понимать. Для богослова часть понимания потока Церкви — осмысление непосредственно предшествующей богословской традиции. Оно уясняет для нас собственное место в потоке предания. Это осмысление не означает обязательного принятия выводов предшествующих поколений: богословие одного поколения нередко формируется не столько в принятии мысли предыщущего поколения, сколько в полемике с ней или даже в отказе от нее и обращении к другим элементам предания. Тем не менее христианское богословие никогда не начинается как некая tabula rasa — или с переделывания всего, или с полного обращения к абсолютно внешним по отношению к церковному преданию источникам мысли (а если так происходит, то это беда, а не благо) — оно обязано оглянуться назад, чтобы опереться на те или иные элементы предания и, в любом случае, на самую самую «благородную» часть предания — Писание.

Осмысление предшествующей богословской традиции происходит постоянно. Живущие богословы нередко сами осознают свою принадлежность к тому или иному богословскому направлению либо вовлечены в подведение итогов развития богословской мысли в предшествующие десятилетия. Удобная, хотя и трагическая точка отсчета для написания истории нового православного богословия — конец 1910-х — начало 1920-х гг.: Русская революция 1917 г. и греческий исход из Турции изменили в разной степени весь прежний ландшафт мирового православия и интеллектуальную ситуацию в нем. Сейчас, прожив два десятилетия в XXI столетии, давно пора подводить итоги того, что оставило нам православное богословие прошлого века, пытаться связно изложить его историю, выделять и исследовать в нем основные направления и размышлять о том, какую часть имеем в этом наследии мы.

Русская эмиграция - Церковная жизнь и богословско-философское наследие

Отв. ред. А. В. Анашкин

Москва : Изд-во ПСТГУ, 2022, 320 с.

ISBN 978-5-7429-1433-4

Русская эмиграция - Церковная жизнь и богословско-философское наследие - Содержание

БОГОСЛОВИЕ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ: ИСПЫТАНИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ

Хондзинский П. В. Два «Опыта катехизического учения о Церкви»: «Церковь одна» Хомякова и «Православие» о. Сергия Булгакова

Бежанидзе Г. В. Концепция церковно-государственных отношений С. Н. Булгакова

Цвален Р. М. Да или Нет — софиология Сергия Булгакова в контексте протестантской «Диалектической теологии» в 1930-х гг

Ликвинцева Н В. Мать Мария (Скобцова) как богослов и религиозный мыслитель

Михайлов П, Б. Паламитский аргумент в пользу неопатристического синтеза

Александров В. В. Евхаристическое богословие (от Афанасьева к Шмеману)

ПУТЬ ИСТОРИИ РУССКОГО ЦЕРКОВНОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Чибисова А. А. К вопросу об отношении русской эмиграции в Польше к автокефалии Польской Православной Церкви в первой половине 1920-х гг

Петрушко В. И. Украинская униатская церковь в эмиграции после начала «холодной войны» (конец 1940-х — начало 1960-х гг.)

Кострюков А. А. Отношения Русской Зарубежной Церкви с Поместными Церквами при митрополите Филарете (Вознесенском)

ИСТОРИЯ ПЕКИНСКОЙ ДУХОВНОЙ миссии

Чащин С. В. Русская православная миссия в Японии. Воспитание катехизаторов (1860—1890)

Феклова Т Ю. Переписка миссии и о миссии в первой половине XIX в.: темы, личности, курьезы

Самойлов Н. А. Петр Великий и становление Российской духовной миссии в Китае

Шаронова В. Г, Миссионерская деятельность

Николая Петровича Шастина (о. Николая Шастина) в России и Китае

Хайлова О. И. Преподобномученик Неофит (Осипов) и его служение в Пекинской духовной миссии в 1902-1903 годах

ЦЕРКОВНОЕ ИСКУССТВО РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ