Русская и зарубежная литература – Учебник

Один из исследователей русской литературы, Д.Д. Благой, писал о главных чертах характера Г.Р. Державина: «…неукротимая энергия и активность («действовать, надобно действовать», — твердил он своим несколько вялым начальникам), пылкость и нетерпеливость, смелость и решительность, прямота, отсутствие необходимой для карьериста ловкости, умения подлаживаться и потворствовать слабостям и капризам высшего начальства и, наоборот, несокрушимое чувство собственного достоинства, личной чести». Эти личные качества Державина часто навлекали на него гнев сильных мира сего. Во время пугачевского бунта, несмотря на то что поэт принимал активное участие в его подавлении, выступая на стороне правительственных войск, главнокомандующий граф Петр Панин грозил повесить его вместе с Пугачевым. Было признано, что он «не достоин продолжать военную службу».

Новые служебные назначения (он был губернатором в Олонецке, в Тамбове, личным секретарем Екатерины II, министром юстиции при Александре I) почти всегда заканчивались катастрофически. Державину приходилось подавать в отставку и покидать свой пост со скандалом. Все это происходило из-за честного, прямого, вспыльчивого характера поэта. Для Державина в соответствии с представлениями ХVIII в. поэзия была лишь отдыхом от служебных дел. И именно на время опал приходятся наиболее плодотворные в поэтическом отношении периоды его творчества.

Первые стихотворные произведения Державина появились в середине 1770-х гг. (1776) и написаны были в манере песен Сумарокова. Однако как оригинальный поэт-новатор Державин проявил себя уже во второй половине 1779 г. и в 1780-х гг., когда были написаны стихотворения «На смерть князя Мещерского», «Ключ», «Стихи на рождение в Севере порфирородного отрока», «Властителям и судиям» и др.

В стихотворениях Державина проявились черты нового стиля, они открыли новое художественное видение мира. Главное, в них определенно была высказана идея ценности личности, большое внимание уделено этическим проблемам, вопросам морали частного человека и общества.

Одним из важных произведений этой поры является ода «Фелица». Ода Г.Р. Державина была создана в 1782 г., и имела первоначальное название «Ода к премудрой Киргиз-Кайсацкой царевне Фелице, написанная некоторым мурзою, издавна проживающим в Москве, а живущим по делам своим в Петербурге. Переведена с арабского языка 1782 года». Опасаясь недовольства некоторых вельмож, Державин не предназначал оду для печати. Она стала известна благодаря О.П. Козодавлеву, который жил в одном доме с поэтом, выпросил оду на короткое время и прочитал на одном из обедов. Произведение вызвало всеобщее восхищение. Княгиня Е.Р. Дашкова, издававшая журнал «Собеседник любителей российского слова», в первой книжке этого журнала, не спрашивая Державина, поместила «Фелицу». Автор был вызван в Зимний дворец, представлен Екатерине II и пожалован золотой табакеркой с 500 червонцами. Императрица рассылала оду тем вельможам, на которых направлялась сатира оды, подчеркивая те строки, в которых заключался намек.

Русская и зарубежная литература – Учебник

Под ред. проф. В.К. Сигова. — Москва : ИНФРА-М, 2024. — 512 с. — (Среднее профессиональное образование).

ISBN 978-5-16-010582-6 (print)

ISBN 978-5-16-102980-0 (online)

Русская и зарубежная литература – Учебник – Содержание

От авторов

Русская литература конца ХVIII — начала ХIХ в

Гавриил Романович Державин

Василий Андреевич Жуковский

Александр Сергеевич Грибоедов

Александр Сергеевич Пушкин

Михаил Юрьевич Лермонтов

Николай Васильевич Гоголь

Русская литература второй половины XIX в

Иван Александрович Гончаров

Александр Николаевич Островский

Иван Сергеевич Тургенев

Николай Алексеевич Некрасов

Федор Михайлович Достоевский

Федор Иванович Тютчев

Афанасий Афанасьевич Фет

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

Николай Семенович Лесков

Лев Николаевич Толстой

Антон Павлович Чехов

Русская литература конца XIX – начала XX в. В контексте культуры

Александр Александрович Блок

Леонид Николаевич Андреев

Иван Алексеевич Бунин

Александр Иванович Куприн

Алексей Максимович Горький

Сергей Александрович Есенин

Владимир Владимирович Маяковский

Русская литература 1920—1930-х гг

Андрей Платонович Платонов

Анна Андреевна Ахматова

Михаил Афанасьевич Булгаков

Владимир Владимирович Набоков

Михаил Александрович Шолохов

Литературный Процесс 40-х – середины 50-х гг. Хх в

Александр Трифонович Твардовский

Николай Алексеевич Заболоцкий

Борис Леонидович Пастернак

Основные явления литературной жизни конца 1950–1980-х гг

Василий Макарович Шукшин

Валентин Григорьевич Распутин

Александр Исаевич Солженицын

Поэзия второй половины ХХ в

Современная драматургия

Литература на современном этапе (конец XX — начало XXI в.)

Произведения зарубежных писателей

Уильям Шекспир

Иоганн Вольфганг Гёте

Эрнст Теодор Амадей Гофман

Оноре де Бальзак

Джорж Бернард Шоу

Герберт Уэллс

Эрнст Хемингуэй