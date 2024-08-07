Русская литература и культура XIX века - Учебное пособие

Анне Ахматовой принадлежит мысль о бессодержательности формальных календарных дат в сравнении с историческими вехами, глубинно определяющими характер той или иной эпохи. Подлинным, не календарным началом XIX столетия в России стала ночь с 11 на 12 марта 1801 г., когда в результате дворцового заговора был убит российский император Павел I; на престол взошел его старший сын Александр. «Дней Александровых прекрасное начало…» ознаменовалось для русского общества историческим оптимизмом, особенно примечательным на фоне кризисных событий европейской жизни рубежа веков. Еще более важны для понимания русской культуры и литературы первой половины XIX века две другие опорные даты: 1812 и 1825 годы — Отечественная война и декабрьское восстание. Первая из них задает отсчет времени духовного созревания всей нации, вторая в деятельности ее лучших представителей впервые так ярко обнаруживает драматические противоречия русской мысли и истории. Наконец, последняя веха, как бы замыкающая виток исторической спирали — 1855 год, конец «мрачного семилетия», подводящего итог Николаевского царствования. Он открывает «прекрасное начало» правления другого царя-реформатора — Александра II. Но между этими историческими рубежами — всего в полвека! — русская культура и литература проходят путь, соотносимый с гораздо более длительными этапами европейского культурного развития. Пожалуй, в этом состоит главное своеобразие рассматриваемого периода. Ему присущи и своя цельность, и поступательность развития, но в то же время в нем оказались спрессованы несколько различных по своему характеру и духовной атмосфере эпох русской жизни.

Общественная и культурная ситуация первых лет XIX в. характеризовалась динамичностью контактов внешних и внутренних. Для современников конец Павловского царствования означал, прежде всего, конец культурной изоляции России на европейской арене. В эти годы открытость русского общества европейским веяниям максимальна; ее проявляют и власть (на престоле — воспитанный в европейском духе молодой монарх, поддерживаемый группой столь же молодых и образованных, европейски мыслящих государственных деятелей), и дворянская интеллигенция, которая станет главной силой совершающихся в разных областях жизни преобразований. Второй фактор — это нечастая в русской истории ситуация диалога (пусть относительного и не слишком долговременного) между двумя названными общественными силами, союз между властью и активной дворянской интеллигенцией. Возможность и стремление участвовать в историческом процессе — важнейшая черта формирующегося в эти годы общественного самосознания, которая нашла отражение в разных аспектах культурного развития. Наиболее тесную связь с актуальными вопросами общественной жизни обнаруживает в начале века литература. Однако, в отличие от более поздних эпох (например, от эпохи 1840-х), она еще не входит в непосредственный контакт с действительностью. Последняя становится фактом литературы, преломляясь через многообразные формы культурной коммуникации, пережившие расцвет в Александровскую эпоху.

Такой формой стали, прежде всего, журналы и альманахи. Они создавали возможность живого культурного обмена, диалога между различными в идеологическом и эстетическом отношении слоями образованного общества. Читателю начала XIX в. были свойственны широта интересов и культурная толерантность; он проявлял интерес к изданиям, основанным на разной идеологической и эстетической платформе. Как отмечал П. А. Вяземский, «никто не подчинялся известному лозунгу и не нуждался в нем. Тогда подписывались на журнал, газету, но не приписывались к ним. Тогда просто хотели узнать от повременного листка, что делается на белом свете: и баста! Никому не приходило на ум узнать у журнала, как прикажет он мыслить, чувствовать, судить о таком-то событии, оценить такую-то практическую меру; одним словом, не было духовного крепостничества»1. Утвердивший свободу книгопечатания либеральный цензурный устав 1804 г., реформы в области просвещения, общественный подъем, связанный с войной 1812 года, многообразные формы литературного быта стимулировали рост числа периодических изданий. Некоторые из них сыграли значительную роль в общественной и культурной жизни тех лет.

Русская литература и культура XIX века - Учебное пособие

Москва : КНОРУС, 2018. — 398 с. — (Бакалавриат).

ISBN 978-5-406-06137-4

Русская литература и культура XIX века – Содержание

Предисловие

РАЗДЕЛ I. Русская литература и культура первой половины XIX века в поиске синтеза различных форм освоения действительности

Глава 1. Социокультурные процессы в русском обществе первой половины XIX века. Литература в контексте культуры

Глава 2. Эстетика и художественная практика романтизма

Глава 3. Феномен А. С. Пушкина в русской культуре

Глава 4. Художественные открытия М. Ю. Лермонтова

Глава 5. Духовный путь Н. В. Гоголя как явление русской культуры

Глава 6. Драматургия и театр

Глава 7. Русская журналистика и беллетристика первой половины XIX века

Глава 8. Слово и изображение в русской культуре первой половины XIX века

РАЗДЕЛ II. Литературоцентризм русской культуры второй половины XIX века

Глава 9. Русская литература второй половины XIX века как история идей: диалог литературы и философии

Глава 10. Диалог литературы и религии

Глава 11. Русский роман второй половины XIX века И. С. Тургенев (1818–1883) И. А. Гончаров (1812–1891)

Глава 12. Мировая художественная культура в контексте творчества Ф. М. Достоевского

Глава 13. Л. Н. Толстой как явление русской культуры

Глава 14. Культурные контексты творчества Н. С. Лескова

Глава 15. Завершение классической традиции в творчестве А. П. Чехова

Глава 16. Окончательное становление русского национального театра: от Островского к Чехову

Глава 17. Русская журналистика второй половины XIX века: динамика перемен

Глава 18. Литература и изобразительное искусство в эпоху реализма

Литература