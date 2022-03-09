Время начала правления царя Алексея Михайловича характеризуется многими позитивными проявлениями в политической, экономической и культурной жизни русского общества. Россия укрепляет свое международное положение, Русская Церковь все более и более утверждает свои позиции как центр мирового православия, являясь единственной церковью православного исповедания независимого государства. Сильнейший потенциальный заряд в претензиях на Все ленский уровень Русская патриархия получила в 1654 году, когда произошло воссоединение Украины с Россией.

Именно в конце 40х - начале 50-х гг. XVII в. остро встал вопрос об унификации церковных обрядов в России. Дело заключалось в том, что в силу исторической судьбы, Русская Церковь оказалась изолированной от других православных церквей в ХIII-ХV вв. В виду этого, когда греческие и украинские церковные обряды претерпевали изменения, для русских были характерны стагнация и некоторая различность в силу ослабления связи русских земель во времена феодальной раздробленности.

Первый опыт унификации обрядов Русской православной Церкви был предпринят в 1551 г. на церковноземском соборе, который вошел в историю под названием «Стоглав». Несмотря на всю положительную значимость постановлений этого собора, они, к сожалению, не решили проблему «обрядовых исправлений» до конца.

В середине XVII в. этот вопрос вновь встал перед Церковью и правительством. При царском дворе сложились две группировки, которые, в равной мере признавая жизненно необходимым проведение церковных обрядовых реформ, предлагали различные «эталоны».

Одну группировку возглавил духовник царя Алексея Михайловича Стефан Вонифатьев, которого поддерживали члены кружка «ревнителей древлего благочестия». Они предлагали возродить обряды русской и греческой церкви периода утверждения христианства на Руси, видя в этом возврат «к истинной святости и непорочности» Церкви.

Русское старообрядчество: светское и церковное законодательство XVII-XVIII вв

2 издание

СПб.: Алетейя, 2022. - 312 с.

ISBN 978-5-91419-614-8

Русское старообрядчество: светское и церковное законодательство XVII-XVIII вв. 2 издание - Содержание

Введение

ГЛАВА 1. Эволюция законодательной политики правительства по отношению к старообрядчеству (1667-1800 гг.)

§ 1. Политика правительства и Церкви по отношению к старообрядчеству в 1667-1699 гг.

§ 2. Законодательное оформление положения старообрядцев в эпоху Петра Великого

§ 3. Система светских законов о старообрядчестве и ее развитие в 1725 г. – 1738 г.

§ 4. Трансформация законодательной политики правительства в отношении старообрядцев (декабрь 1738г. - 1761 г.)

§ 5. Либерализация правительственного курса в 60-90-е гг. ХѴІІІ ст.

ГЛАВА 2. Отношение Русской Православной Церкви к старообрядчеству в XVIII в.

§ 1. Законодательная политика и правоприменительная практика Русской Православной Церкви по отношению к старообрядчеству

§ 2. Развитие идеи единоверия в XVIII в.

ГЛАВА 3. Раскол на Нижегородчине

§ 1. Борьба со старообрядчеством в Нижегородском крае в XVII - начале XVIII вв.

§ 2. Отношение властей Нижегородской епархии к проблеме раскола в 1738 - 1762 гг.

Послесловие к 1-му изданию

Послесловие ко 2-му изданию

Приложение I. Таблица основных указов, постановлений и распоряжений светских и церковных властей в отношении старообрядчества

Приложение II. Количественная динамика законодательных актов по старообрядчеству (1667-1800 гг.)

Приложение III. Документы и материалы

Список сокращений