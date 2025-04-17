Кто ищет человека; а находит лишь автора; оказывается разочарованным в человеке или авторе? Скорее, его разочаровывает их взаимосвязь: несовершенство представленного на страницах человека и, следовательно, несостоятельность автора, который демонстрирует столь мало человеческого.

Эта цитата из Паскаля обычно приводится, чтобы подчеркнуть различие между обоими — различие в ущерб автору. Считается, что он в целом «стоит» меньше, чем человек, что его часть в человеке — часть искусственная и обманчивая на вид. Но самом деле нет ничего менее обманчивого, чем предварительно согласованные проявляемые черты. Они лучше всего раскрывают подлинную суть человека, иначе говоря, сочетание того, кем он является и кем хочет казаться. Человек без дела не является полноценным, равно как и дело без своего субъекта остается привлекательной психологической западней. Разделять их для удобства последующего сравнения приводит к той же разновидности софизма, к проблеме формы и содержания, к вопросу о курице и яйце: что было первым? На который мы вполне удовлетворимся ответом эссеиста Рудольфа Каснера1 с его совершенно гё- теанским юмором: «Я оставляю проблему между курицей и яйцом на стадии драмы субъект-объект и не собираюсь заглядывать внутрь формы — ибо не бывает драмы без формы, и наоборот».

Возможно ли вообще разглядеть суть человека в отрыве от его проявлений? Иначе говоря, если нас интересует то подлинное, что есть в человеке, искать это нужно именно в его творчестве. Ибо каждое произведение искусства свидетельствует о драме между творцом и творчеством, обнажает эту драму, в которой сущность автора пребывает в своем совершенно неискаженном виде. Искать человека в данном свидетельстве форм — пытаться уловить его личность. Постигать формы, сочетать ритмы — будь то словесные или мыслительные — значит воспринимать мгновенные результаты и измерять степень напряженности духовной борьбы, в которой человек становится личностью и «позволяет себе» уникальное призвание.

Однако, в то же время, эти видимые и осязаемые свидетельства остаются двусмысленными. Поскольку связаны с природой раскрывающейся в них личности.

Дени де Ружмон - Участники драмы

М.: «Касталия», 2025. — 186 с.

ISBN 978-5-907969-16-2

Дени де Ружмон - Участники драмы – Содержание

ПРИМЕЧАНИЕ АВТОРА

ВВЕДЕНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. МУДРОСТЬ И БЕЗУМСТВО ЛИЧНОСТИ

МОЛЧАНИЕ ГЁТЕ

ГЁТЕ-ПОСРЕДНИК

КЬЕРКЕГОР

ТРИ РАПСОДИИ НА ТЕМЫ, ЗАИМСТВОВАННЫЕ У КЬЕРКЕГОРА

ЧИСТОТА КЬЕРКЕГОРА

ТРУДЕН, ПОТОМУ ЧТО ПРОСТ

«ЧИСТОСЕРДЕЧНОСТЬ — ЖЕЛАНИЕ ЧЕГО-ТО ОДНОГО»

НЕБОЛЬШОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ ПО ПОВОДУ «ИГРЫ» И «СЕРЬЕЗНОСТИ»

ЧТОБЫ ЖИТЬ ПРОСТЫМИ КАТЕГОРИЯМИ, ТРЕБУЕТСЯ ПРОНИКНУТЬ В СУТЬ ВЕЩЕЙ

«АРХИМЕДОВА ТОЧКА ВНЕ ЭТОГО МИРА — КОМНАТА НА САМОМ ВЕРХУ ГДЕ В АБСОЛЮТНОЙ ИСКРЕННОСТИ МОЛИТСЯ ЧЕЛОВЕК »

ВЕРА — НЕ РЕШЕНИЕ, А СОМНЕНИЕ В СЕРЬЕЗНОСТИ НАШИХ ПРОБЛЕМ

«ПОСТУПОК» ПО КЬЕРКЕГОРУ

ИСТИНА ЕСТЬ ПУТЬ

НЕТ ДЕЙСТВИЯ, КРОМЕ ПРОРОЧЕСКОГО

НЕ СЛЕДОВАТЬ ПУТИ, А СОЗДАВАТЬ ЕГО С КАЖДЫМ ШАГОМ

«ПО ОТНОШЕНИЮ К АБСОЛЮТУ СУЩЕСТВУЕТ ЛИШЬ НАСТОЯЩЕЕ»

МОМЕНТ ПОСТУПКА — ВОЗРОЖДЕНИЕ, ИНИЦИАЦИЯ

ОТЧАЯНИЕ — ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ ПОСТУПКУ

ВСЯКОЕ ПРИЗВАНИЕ БЕСПРЕЦЕДЕНТНО

ОДИНОЧКА И НЕОБХОДИМОЕ

ПРИЗЫВАЯ ДУХ

ЧТО ЕСТЬ ДУХ?

ИРОНИЯ

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ

ОДИНОЧКА И ЛОЖНЫЕ БОГИ

ОДИНОЧКА И ВОЗМОЖНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ

ОДИН, ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ

ФРАНЦ КАФКА ИЛИ ИСПОВЕДЬ РЕАЛЬНОСТИ

«ПРОЦЕСС» ИЛИ ЗАКОН, ВЕДУЩИЙ К СМЕРТИ

«ЗАМОК» ИЛИ ЗАГАДОЧНАЯ БЛАГОДАТЬ

К. МЕЖДУ «БЕЗУМИЕМ» КЬЕРКЕГОРА И МУДРОСТЬЮ ГЁТЕ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. СВОБОДАИ ФАТУМ

ЛЮТЕР И СВОБОДАЛИЧНОСТИ

ТРАКТАТ «О РАБСТВЕ ВОЛИ»

ДИАЛОГ

ПРОБЛЕМА В СВОЕЙ ОСНОВЕ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ИСКРЕННОСТЬ И ПОДЛИННОСТЬ

ДНЕВНИК АНДРЕ ЖИДА

I

II

ОРАМЮ

I. РАМЮ-МИФОЛОГ

II. РАМЮ-ИДЕОЛОГ

III. ОБ ЭСКИЗЕ СТРАВИНСКОГО

IV. ФОРМУЛА ЛИЧНОСТИ

ПОЭТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО КЛОДЕЛЯ

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. РАССТРОЙСТВО ЛИЧНОСТИ

НЕМЕЦКИЙ РОМАНТИЗМ

I. СНЫ И МИСТИКА

II. СУЩЕСТВО В ИЗГНАНИИ

III. МИСТИКА И ЛИЧНОСТЬ

IV. КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ АНТИПЕРСОНАЛИСТСКОГО РОМАНТИЗМА