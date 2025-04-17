Ружмон - Участники драмы
Кто ищет человека; а находит лишь автора; оказывается разочарованным в человеке или авторе? Скорее, его разочаровывает их взаимосвязь: несовершенство представленного на страницах человека и, следовательно, несостоятельность автора, который демонстрирует столь мало человеческого.
Эта цитата из Паскаля обычно приводится, чтобы подчеркнуть различие между обоими — различие в ущерб автору. Считается, что он в целом «стоит» меньше, чем человек, что его часть в человеке — часть искусственная и обманчивая на вид. Но самом деле нет ничего менее обманчивого, чем предварительно согласованные проявляемые черты. Они лучше всего раскрывают подлинную суть человека, иначе говоря, сочетание того, кем он является и кем хочет казаться. Человек без дела не является полноценным, равно как и дело без своего субъекта остается привлекательной психологической западней. Разделять их для удобства последующего сравнения приводит к той же разновидности софизма, к проблеме формы и содержания, к вопросу о курице и яйце: что было первым? На который мы вполне удовлетворимся ответом эссеиста Рудольфа Каснера1 с его совершенно гё- теанским юмором: «Я оставляю проблему между курицей и яйцом на стадии драмы субъект-объект и не собираюсь заглядывать внутрь формы — ибо не бывает драмы без формы, и наоборот».
Возможно ли вообще разглядеть суть человека в отрыве от его проявлений? Иначе говоря, если нас интересует то подлинное, что есть в человеке, искать это нужно именно в его творчестве. Ибо каждое произведение искусства свидетельствует о драме между творцом и творчеством, обнажает эту драму, в которой сущность автора пребывает в своем совершенно неискаженном виде. Искать человека в данном свидетельстве форм — пытаться уловить его личность. Постигать формы, сочетать ритмы — будь то словесные или мыслительные — значит воспринимать мгновенные результаты и измерять степень напряженности духовной борьбы, в которой человек становится личностью и «позволяет себе» уникальное призвание.
Однако, в то же время, эти видимые и осязаемые свидетельства остаются двусмысленными. Поскольку связаны с природой раскрывающейся в них личности.
Дени де Ружмон - Участники драмы
М.: «Касталия», 2025. — 186 с.
ISBN 978-5-907969-16-2
Дени де Ружмон - Участники драмы – Содержание
ПРИМЕЧАНИЕ АВТОРА
ВВЕДЕНИЕ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. МУДРОСТЬ И БЕЗУМСТВО ЛИЧНОСТИ
МОЛЧАНИЕ ГЁТЕ
ГЁТЕ-ПОСРЕДНИК
КЬЕРКЕГОР
ТРИ РАПСОДИИ НА ТЕМЫ, ЗАИМСТВОВАННЫЕ У КЬЕРКЕГОРА
ЧИСТОТА КЬЕРКЕГОРА
ТРУДЕН, ПОТОМУ ЧТО ПРОСТ
«ЧИСТОСЕРДЕЧНОСТЬ — ЖЕЛАНИЕ ЧЕГО-ТО ОДНОГО»
НЕБОЛЬШОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ ПО ПОВОДУ «ИГРЫ» И «СЕРЬЕЗНОСТИ»
ЧТОБЫ ЖИТЬ ПРОСТЫМИ КАТЕГОРИЯМИ, ТРЕБУЕТСЯ ПРОНИКНУТЬ В СУТЬ ВЕЩЕЙ
«АРХИМЕДОВА ТОЧКА ВНЕ ЭТОГО МИРА — КОМНАТА НА САМОМ ВЕРХУ ГДЕ В АБСОЛЮТНОЙ ИСКРЕННОСТИ МОЛИТСЯ ЧЕЛОВЕК »
ВЕРА — НЕ РЕШЕНИЕ, А СОМНЕНИЕ В СЕРЬЕЗНОСТИ НАШИХ ПРОБЛЕМ
«ПОСТУПОК» ПО КЬЕРКЕГОРУ
ИСТИНА ЕСТЬ ПУТЬ
НЕТ ДЕЙСТВИЯ, КРОМЕ ПРОРОЧЕСКОГО
НЕ СЛЕДОВАТЬ ПУТИ, А СОЗДАВАТЬ ЕГО С КАЖДЫМ ШАГОМ
«ПО ОТНОШЕНИЮ К АБСОЛЮТУ СУЩЕСТВУЕТ ЛИШЬ НАСТОЯЩЕЕ»
МОМЕНТ ПОСТУПКА — ВОЗРОЖДЕНИЕ, ИНИЦИАЦИЯ
ОТЧАЯНИЕ — ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ ПОСТУПКУ
ВСЯКОЕ ПРИЗВАНИЕ БЕСПРЕЦЕДЕНТНО
ОДИНОЧКА И НЕОБХОДИМОЕ
ПРИЗЫВАЯ ДУХ
ЧТО ЕСТЬ ДУХ?
ИРОНИЯ
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ
ОДИНОЧКА И ЛОЖНЫЕ БОГИ
ОДИНОЧКА И ВОЗМОЖНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ
ОДИН, ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ
ФРАНЦ КАФКА ИЛИ ИСПОВЕДЬ РЕАЛЬНОСТИ
«ПРОЦЕСС» ИЛИ ЗАКОН, ВЕДУЩИЙ К СМЕРТИ
«ЗАМОК» ИЛИ ЗАГАДОЧНАЯ БЛАГОДАТЬ
К. МЕЖДУ «БЕЗУМИЕМ» КЬЕРКЕГОРА И МУДРОСТЬЮ ГЁТЕ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. СВОБОДАИ ФАТУМ
ЛЮТЕР И СВОБОДАЛИЧНОСТИ
ТРАКТАТ «О РАБСТВЕ ВОЛИ»
ДИАЛОГ
ПРОБЛЕМА В СВОЕЙ ОСНОВЕ
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ИСКРЕННОСТЬ И ПОДЛИННОСТЬ
ДНЕВНИК АНДРЕ ЖИДА
I
II
ОРАМЮ
I. РАМЮ-МИФОЛОГ
II. РАМЮ-ИДЕОЛОГ
III. ОБ ЭСКИЗЕ СТРАВИНСКОГО
IV. ФОРМУЛА ЛИЧНОСТИ
ПОЭТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО КЛОДЕЛЯ
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. РАССТРОЙСТВО ЛИЧНОСТИ
НЕМЕЦКИЙ РОМАНТИЗМ
I. СНЫ И МИСТИКА
II. СУЩЕСТВО В ИЗГНАНИИ
III. МИСТИКА И ЛИЧНОСТЬ
IV. КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ АНТИПЕРСОНАЛИСТСКОГО РОМАНТИЗМА
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