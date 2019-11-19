В одном из последних, наиболее солидных и репрезентативных, обобщающих коллективных исследований по истории русской философии представителям постклассического российского анархизма посвящена половина абзаца следующего содержания: «Что касается эпигонов классического анархизма..., то в их сочинениях возобладал крайний разрушительный нигилизм (практически во всех сферах), и рациональных идей в этих работах почти не было».

И все. Однако этот категорический диагноз наглядно свидетельствует не столько об идейном убожестве и бесплодии философии российского анархизма 1910-1930-х годов, сколько о современном состоянии ее исследованности — весьма близком к нулевой отметке. В рамках небольшой статьи невозможно обозначить даже контуры и лейтмотивы философского наследия плеяды интересных анархических мыслителей России первой трети XX века, среди которых выделяются Дмитрий Новомирский (Яков Кирилловский), Иуда Гроссман-Рощин, Григорий Максимов, Всеволод Волин, Аполлон Карелин, Алексей Солонович. Можно поступить иначе, указав на некоторые ключевые идеи и аспекты теоретической деятельности наиболее значительного анархического философа России этой эпохи —Алексея Алексеевича Борового (1875-1935).

Петр Рябов - От Бакунина до Лосева (Семь портретов русских мыслителей)

М.: Независимое издательство «Ноократия», 2019. 388 с.

При поддержке Альянса независимых издателей и распространителей

Петр Рябов - От Бакунина до Лосева (Семь портретов русских мыслителей) - Оглавление

Вместо предисловия

Идеология охранки. Михаил Никифорович Катков

Прометей Европы. К 200-летию со дня рождения Михаила Александровича Бакунина

Исходная точка социальной теории - личность. Этико-социологическое учение Н. К. Михайловского

Ключевский Василий Осипович

Романтический анархизм Алексея Борового. Из истории русской философии жизни

Николай Бердяев. Бунтарь и вольнодумец, философ свободы и творчества

Лосев Алексей Федорович

Петр Рябов - От Бакунина до Лосева (Семь портретов русских мыслителей) - Вместо предисловия

Предлагаемая благосклонному вниманию читателя книга знакомит с семью портретами русских мыслителей, семью ликами российской философии и культуры в эпоху их наивысшего расцвета (вторая половина XIX — первая треть XX века). Компания, разумеется, пестрая, далеко не полная, но весьма разнообразная. Державник-охранитель Михаил Катков и революционеры-анархисты Михаил Бакунин и Алексей Боровой. Отец русской социологии и выдающийся литературный критик, народник Николай Михайловский и величайший российский историк, мастер художественного слова Василий Ключевский. Философ-экзистенциалист, изгнанник-эмигрант, вольнодумец и еретик Николай Бердяев и замечательный философ, филолог и энциклопедист Алексей Лосев, чью жизнь и творчество переехал своим безжалостным катком тоталитарный большевистский режим.

Автор не стремится избежать публицистичности высказывания, не утаивает своих симпатий и антипатий. Именно так легче сделать героев его этюдов ближе и понятнее читателю. Некоторые из этих очерков (о Каткове, Бакунине, Боровом, Бердяеве) уже прежде публиковались в различных книгах и журналах (иногда в сильно сокращенном виде). Другие публикуются впервые. Надеюсь, они позволят читателю получить некоторое представление о богатстве и многообразии мысли той «России, которую мы потеряли» бесповоротно и навсегда.

Петр Рябов