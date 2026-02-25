Рягузов - Размышления о Евангелии от Луки
Сорок восемь лет тому назад Юрий Сергеевич Грачев, известный нынешнему поколению христиан как автор книги «В Иродовой бездне», начал собирать материалы для комментария на Евангелие от Луки. Неожиданная болезнь не позволила ему значительным образом продвинуться в этом направлении. Он просил меня, начинающего проповедника, продолжить его работу. Шли годы, а я не находил в себе сил заняться ею. Не хватало опыта, знаний, вспомогательного материала.
Когда я принялся проповедовать в церкви на Евангелие от Луки, у меня стал накапливаться некоторый материал, и я подумал: не пришло ли время исполнить просьбу дорогого брата? И еще одно обстоятельство подтолкнуло меня к работе - недооцененность Христа евангельским миром. В середине 90-х годов в Москве проходила конференция с участием светил мирового евангельского движения.
Среди семинаров по различным вопросам христианской жизни было два: жизнь Иисуса Христа и борьба с бесами. Моему удивлению не было предела, когда я пришел на семинар по жизни Иисуса Христа, который вел известный профессор Нового Завета из США, и увидел там 20 человек. На семинар же о бесах пришло более 400! А между тем соотношение должно быть обратным! Ради познания Христа апостол Павел от всего отказался и всё почитал за сор (Флп. 3:8).
Лютер в комментарии на Послание к галатам утверждал: «Христос и моя совесть должны слиться воедино, чтобы в поле моего зрения не осталось ничего, кроме распятого и воскресшего Христа». Увы, Христос, Которому нет равных ни среди людей, ни среди ангелов, оказался недооцененным пасторами и проповедниками. Скорее всего, они полагали, что знают о Нем всё, что можно и нужно знать, а между тем, по словам Сперджена, «не научились читать по слогам имя Христа».
Своей работой я хочу побудить людей всё больше и больше познавать Христа. Перед вами не сложный и строгий богословский комментарий, а размышления о практическом применении евангельских истин к полной искушений и забот жизни. Именно в таком ключе задумывал Ю. С. Грачев свою книгу. Пусть поможет вам Господь, дорогие читатели, использовать ее для собственного назидания и для работы в малых группах.
Виктор Рягузов – Размышления о Евангелии от Луки, главы 1-5
Издательство – «Библия для всех» – 178 с. / 2019 г.
ISBN 978-5-7454-1530-2
Виктор Рягузов – Размышления о Евангелии от Луки, главы 1-5 – Содержание
- От автора
- 1. Честь провозглашать Евангелие
- 2. Бесподобная праведность
- 3. Отвечающий Бог
- 4. Неверие верующих
- 5. Бог, снимающий поношение
- 6. Быть благопотребным сосудом
- 7. Величие грядущего Царя
- 8. Ценность духовного общения
- 9. Давление человеческих традиций
- 10. Слово от Святого Духа
- 11. Почему люди не принимают Христа
- 12. Удивительное свидетельство Божьей любви
- 13. Божий замысел о мужчинах
- 14. Человек великого примера
- 15. Как следует отвечать на скорби
- 16. Снова найти Христа
- 17. Удавшаяся жизнь
- 18. Славный удел Девы Марии
- 19. Истинный слуга народа
- 20. Пример истинного крещения
- 21. Победа над искушениями
- 22. Почему свои становятся врагами
- 23. Удивительная власть Христа
- 24. Жить по Божьему плану!
- 25. Качества спасателя душ
- 26. Любовь к отверженным
- 27. Рецепт двухтысячелетней давности
- 28. Грехи могут быть прощены и забыты!
- 29. Благодатный призыв
- 30. Настоящее христианство
Виктор Рягузов – Размышления о Евангелии от Луки, главы 6-10
Издательство – «Библия для всех» – 185 с. / 2019 г.
ISBN 978-5-7454-1552-4
Виктор Рягузов – Размышления о Евангелии от Луки, главы 6-10 – Содержание
- 1. Опасности ритуализма
- 2. Избрание двенадцати
- 3. Проповедь о великом счастье и несчастье
- 4. Великое горе
- 5. Проповедь о великой ответственности
- 6. Вера, радующая Бога
- 7. Христос и горюющий человек
- 8. Преодоление сомнений
- 9. Величайший пророк
- 10. Отвергнувшие покаяние
- 11. Слабая и сильная любовь
- 12. Тайны Божьего Царства
- 13. Призвание светить
- 14. Близкие отношения со Христом
- 15. Трудные экзамены
- 16. Освобождение от демонов
- 17. Исполняйте родительский долг!
- 18. Христианство толпы или личное христианство
- 19. Работа с людьми
- 20. Кому не открывается Христос?
- 21. Уроки чудесного насыщения
- 22. Об истинном почитании Иисуса Христа
- 23. Откровение славы Божьего Царства
- 24. Помочь молодежи
- 25. Последствия неприятия креста
- 26. Важнейший на свете выбор
- 27. Миссионерские наставления
- 28. Незавидная участь
- 29. Радость Иисуса Христа
- 30. «Кто мой ближний?»
- 31. Уроки одного конфликта
Виктор Семёнович Рягузов - Размышления о Евангелии от Луки, главы 11–14
«Библия для всех», 2020г. - 166с.
ISBN 978-5-7454-1601-9
Виктор Семёнович Рягузов - Размышления о Евангелии от Луки, главы 11–14 - Содержание
- 1. Молитва о молитве
- 2. Принципы эффективной молитвы
- 3. Противление Божьей благодати
- 4. Дорожить Словом Божьим
- 5. Секреты действенности Божьего Слова
- 6. Признаки духовного ослепления
- 7. Опасность лицемерия
- 8. Преодоление страха смерти
- 9. Опасность стяжательства
- 10. Искать Божьего Царства
- 11. Счастье быть в меньшинстве
- 12. Готовность номер один
- 13. Цели прихода Христа на землю
- 14. Преступное нерадение
- 15. Покаяние или… смерть
- 16. Корни нетерпимости
- 17. Устроение Царства Божьего в человеке
- 18. Входите тесными вратами
- 19. Жизнь пред лицом смерти
- 20. Скорбь Христа о погибающих грешниках
- 21. Двойные стандарты
- 22. Путь смирения
- 23. Отверженные и принятые
- 24. Фундамент ученичества
Виктор Семёнович Рягузов – Размышления о Евангелии от Луки, главы 15-19
«Библия для всех», 2021. – 272 с.
ISBN 978-5-7454-1650-7
Виктор Семёнович Рягузов – Размышления о Евангелии от Луки, главы 15-19 – Содержание
- 1. Добрый Пастырь Христос
- 2. Добрый искатель людей Святой Дух
- 3. Доброта Бога
- 4. С кем будешь проводить вечность?
- 5. Обличение сребролюбия
- 6. Реальность ада
- 7. Борьба с соблазнами
- 8. Дефицит смирения
- 9. Потребители и ценители благодати
- 10. Когда наступит Божье Царство
- 11. Предвестники видимого наступления Царства Божьего
- 12. Должно всегда молиться и не унывать
- 13. Путь позорного унижения и путь славного возвышения
- 14. Отношение к детям
- 15. Трагические ошибки искателей вечной жизни
- 16. Бог знает все
- 17. Пример спасающей молитвы
- 18. Правда о спасении
- 19. Притча-пророчество
- 20. Четыре шага к вечной гибели
Пятнадцатую главу от Луки называют Евангелием Евангелия, ибо она показывает чудесный характер Святой Троицы: в притче о добром пастыре раскрыта доброта Иисуса Христа, в притче о женщине, искавшей пропавшую драхму, показана благость Святого Духа, в притче об отце, любившем плохих сыновей, сияет благодушие Небесного Отца. Это откровение о характере триединого Бога было явлено во время общения Иисуса Христа с мытарями и грешниками - самыми презираемыми обществом людьми. Христос, словно магнит, притягивал их Своим милосердием.
Какой удивительный парадокс — «праведные» книжники и фарисеи не знали, чем привлечь слушателей и как помочь безнадежным грешникам отказаться от порочного образа жизни, а здесь эти несчастные люди, затаив дыхание, ловят каждое слово Христа и хотят измениться! Они остро воспринимали свою испорченность и знали, как невыразимо тяжело страдать в рабстве греха, когда нравственное бессилие превозмогало их благие порывы. Им была нужна не вкусная еда или веселье в дружной компании, а преобразующая их жизнь благодать. Именно её они ощущали в словах Христа. Чем больше в нашем свидетельстве Христа, тем охотнее нас будут слушать отчаявшиеся в себе люди.
Виктор Семёнович Рягузов – Размышления о Евангелии от Луки, главы 20-24
«Библия для всех», 2021. – 307 с.
ISBN 978-5-7454-1676-7
Виктор Семёнович Рягузов – Размышления о Евангелии от Луки, главы 20-24 – Содержание
- 1. Служение Просветителя
- 2. За что милосердный Бог осудит людей?
- 3. Между кесарем и Богом
- 4. Реальность вечной жизни
- 5. Люди-разрушители
- 6. Атланты Бога
- 7. Смысл трудных времен
- 8. Быть готовыми к приходу Иисуса Христа
- 9. Религия Иуды
- 10. Как праздновать вечерю Господню?
- 11. Слушайте только Христа!
- 12. Знать время, в которое живем
- 13. Гефсиманская молитва Христа
- 14. Арестант-повелитель
- 15. Что приводит человека к падению?
- 16. Испытание несправедливостью
- 17. Испытание клеветой
- 18. Напрасное и нужное беспокойство
- 19. Лучший защитник
- 20. Искушение жалостью к Себе
- 21. Великий вызов
- 22. Богооставленность
- 23. Достойная смерть
- 24. Всегда служите Христу!
- 25. Славное Христово воскресение
- 26. Проповедь, исцеляющая разбитые сердца
- 27. Утверждение апостолов в факте воскресения
- 28. Вознесение
Послесловие
После входа в Иерусалим для Иисуса Христа наступило тяжелое время, которое впоследствии стали называть страстной неделей. К сожалению, не понимая истинного значения этого периода жизни Христа, наши предки отмечали его исполнением ненужных и порой чудовищных обрядов. С одной стороны, как говорили на Руси, «с великого понедельника до Великого Дня целая неделя, по горло бабам дела!». Все в доме и во дворе нужно перемыть, побелить, привести в порядок, приготовить к освящению куличи и яйца, облить скотину снеговой водой. С другой стороны, люди верили, что перед Пасхой покойники возвращаются на землю, проводят свои богослужения и каются в грехах. Однако они могут и задушить тех, кто им встретится. Поэтому нужно обливаться водой, так как мокрых они не хватают. Также необходимо успеть заготовил» «четверговую соль» от хвори, порчи и сглаза, а еще до восхода солнца в четверг с чтением молитвы «Отче наш» искупаться в бане. Но, пожалуй, самым отвратительным обычаем было угощение проснувшегося от зимней спячки голодного и злого водяного. Для его умилостивления мужики топили в реке старую лошадь, молясь: «Вот тебе, дедушка, гостинец на новоселье! Люби да жалуй нашу семью!».
Такое духовное затмение было у наших предков! Прискорбно, что пусть в гораздо меньшей степени, оно сохранилось до наших дней. Люди намного больше почитают бесчисленных святых, нежели единственного достойного славы Искупителя. А между тем Бог спрашивает: «...если Я отец, то где почтение ко Мне? и если Я Господь, то где благоговение предо Мною?» (Мал.1:6). Только Божье Слово способно просветить разум и сердце относительно истинного смысла страстной недели, и только к его интерпретации нужно прислушаться.
Итак, вход Христа в Иерусалим состоялся в воскресенье, в понедельник Он очистил храм, провел ночь в Вифании, а утром во вторник снова пришел в столицу Израиля, где Его ожидали противники. Этот день был долгим и трудным.
В один из тех дней, когда Он учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами, и сказали Ему: скажи нам, какою властью Ты это делаешь, или кто дал Тебе власть сию? Он сказал им в ответ: спрошу и Я вас об одном, и скажите Мне: крещение Иоанново с небес было, или от человеков? Они же, рассуждая между собою, говорили: если скажем: с небес, то скажет: почему же вы не поверили ему? а если скажем: от человеков, то весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк. И отвечали: не знаем откуда. Иисус сказал им: и Я не скажу вам, какою властью это делаю (Лк.20:1-3).
Два дня отделяло Христа от тяжелейшего Гефсиманского борения и три — от жуткой казни через распятие. Христос, как истинный Человек, ожидал этой развязки в великом томлении. Однажды Он признался ученикам: «Душа Моя теперь возмутилась; и что Мне сказать? Отче! избавь Меня от часа сего! Но на сей час Я и пришел» (Ин.12:27). Обычно в преддверии тяжелых событий самые мужественные люди испытывали смятение и не видели смысла что-либо предпринимать. Христос, несмотря на сильную внутреннюю тревогу, продолжал Свое служение. И как иначе, если каждый час Его жизни приносил славу Богу, если любая ситуация выявляла Его мудрость и любовь?
