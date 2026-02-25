Сорок восемь лет тому назад Юрий Сергеевич Грачев, известный нынешнему поколению христиан как автор книги «В Иродовой бездне», начал собирать материалы для комментария на Евангелие от Луки. Неожиданная болезнь не позволила ему значительным образом продвинуться в этом направлении. Он просил меня, начинающего проповедника, продолжить его работу. Шли годы, а я не находил в себе сил заняться ею. Не хватало опыта, знаний, вспомогательного материала.

Когда я принялся проповедовать в церкви на Евангелие от Луки, у меня стал накапливаться некоторый материал, и я подумал: не пришло ли время исполнить просьбу дорогого брата? И еще одно обстоятельство подтолкнуло меня к работе - недооцененность Христа евангельским миром. В середине 90-х годов в Москве проходила конференция с участием светил мирового евангельского движения.

Среди семинаров по различным вопросам христианской жизни было два: жизнь Иисуса Христа и борьба с бесами. Моему удивлению не было предела, когда я пришел на семинар по жизни Иисуса Христа, который вел известный профессор Нового Завета из США, и увидел там 20 человек. На семинар же о бесах пришло более 400! А между тем соотношение должно быть обратным! Ради познания Христа апостол Павел от всего отказался и всё почитал за сор (Флп. 3:8).

Лютер в комментарии на Послание к галатам утверждал: «Христос и моя совесть должны слиться воедино, чтобы в поле моего зрения не осталось ничего, кроме распятого и воскресшего Христа». Увы, Христос, Которому нет равных ни среди людей, ни среди ангелов, оказался недооцененным пасторами и проповедниками. Скорее всего, они полагали, что знают о Нем всё, что можно и нужно знать, а между тем, по словам Сперджена, «не научились читать по слогам имя Христа».

Своей работой я хочу побудить людей всё больше и больше познавать Христа. Перед вами не сложный и строгий богословский комментарий, а размышления о практическом применении евангельских истин к полной искушений и забот жизни. Именно в таком ключе задумывал Ю. С. Грачев свою книгу. Пусть поможет вам Господь, дорогие читатели, использовать ее для собственного назидания и для работы в малых группах.

Виктор Рягузов – Размышления о Евангелии от Луки, главы 1-5

Издательство – «Библия для всех» – 178 с. / 2019 г.

ISBN 978-5-7454-1530-2

Виктор Рягузов – Размышления о Евангелии от Луки, главы 1-5 – Содержание

От автора

1. Честь провозглашать Евангелие

2. Бесподобная праведность

3. Отвечающий Бог

4. Неверие верующих

5. Бог, снимающий поношение

6. Быть благопотребным сосудом

7. Величие грядущего Царя

8. Ценность духовного общения

9. Давление человеческих традиций

10. Слово от Святого Духа

11. Почему люди не принимают Христа

12. Удивительное свидетельство Божьей любви

13. Божий замысел о мужчинах

14. Человек великого примера

15. Как следует отвечать на скорби

16. Снова найти Христа

17. Удавшаяся жизнь

18. Славный удел Девы Марии

19. Истинный слуга народа

20. Пример истинного крещения

21. Победа над искушениями

22. Почему свои становятся врагами

23. Удивительная власть Христа

24. Жить по Божьему плану!

25. Качества спасателя душ

26. Любовь к отверженным

27. Рецепт двухтысячелетней давности

28. Грехи могут быть прощены и забыты!

29. Благодатный призыв

30. Настоящее христианство

Виктор Рягузов – Размышления о Евангелии от Луки, главы 6-10 Издательство – «Библия для всех» – 185 с. / 2019 г. ISBN 978-5-7454-1552-4 Виктор Рягузов – Размышления о Евангелии от Луки, главы 6-10 – Содержание