Более тысячи лет назад, в IX в. н. э., в восточной половине нашего континента сложилось огромное и исторически важное государство — Киевская Русь, воспетое былинами, скандинавскими сагами, половецкими песнями, описанное арабскими и персидскими географами, византийскими хронистами и русскими историками - летописцами.

Его ядром был древний культурный центр Восточной Европы — Среднее Приднепровье, где уже за четыре тысячи лет до князя Владимира жили земледельческие племена. Его окраины упирались на юге в тысячеверстные просторы степей, доходя местами до «Русского» — Черного моря, а на севере до Балтики и непроходимых таежных массивов Заволжья.

К. Маркс справедливо сопоставлял Русь с крупнейшим государством средневекового Запада — с империей Карла Великого. Современники называли первую славянскую державу Русью; мы теперь, уточняя, называем ее Киевской Русью, так как несколько столетий Киев был столицей первого феодального государства и по праву считался «матерью городов русских». Былины о древних богатырях, записанные в разных концах нашей родины, неизменно начинаются словами: «Как во славном было во городе во Киеве...»

Сквозь тысячу лет пронес народ память о героических делах своих предков, бережно передавая из уст в уста, от поколения к поколению торжественные, как гимны, напевы былин о Русской державе, о защите Киева.

Киевская Русь — это юность и молодость трех братских славянских народов: русского, украинского и белорусского, живших тогда еще одной семьей, образовывавших единую древнерусскую народность.

Сложен и многообразен был исторический процесс на огромных пространствах Великой Русской равнины: медлительно и неприметно менялся облик северных лесных областей, где славянин-земледелец с топором в руках врубался в необозримые охотничьи угодья, зажигая огни подсечного земледелия. Быстро и бурно менялись исторические картины на юге, где древние славяне соприкасались с десятками различных степных народов: то воевали с ними, обороняя свои пашни, то вместе с ними уходили в далекие походы, «рища в тропу траяню», пробираясь к башням и стенам римских городов, то основывали свои русские города у самого синего моря, «в земле незнаемой».

В изучении предпосылок образования Киевской Руси очень важны две эпохи: VI век — время сложения мощных союзов славянских племен и IX век — время формирования самой Киевской Руси.

Борис Александрович Рыбаков - Первые века русской истории

Издательство «Наука»

Москва 1964. 239 стр.

Борис Александрович Рыбаков - Первые века русской истории - Оглавление

Начало Руси

«Откуда есть пошла Русская земля?»

Первые свидетельства о государстве Руси

Русь на подъеме

Князь Игорь Старый и древляне

Святослав и его походы

Былинное время Руси

Христианство и язычество

Усобицы князей и народные восстания

Усобицы 1015—1026 гг. Ярослав Мудрый

Феодальный замок XI—XII вв.

Восстание в Киеве 1068 г.

Киевская Русь на грани двух веков и двух эпох

Князья «Гориславичи» и киевское восстание 1113 г.

Владимир Мономах

Обособление самостоятельных земель

Княжества-королевства X II в.

Новгород Великий — боярская республика

Русь в эпоху «Слова о полку Игореве»

«Златое слово»

Киевское княжество в X II — начале X III в.

Черниговское и Северское княжества

Полоцкое княжество

Смоленское княжество

Галицко-Волынские княжества

Владимиро-Суздальское княжество

Борис Александрович Рыбаков - Первые века русской истории - Христианство и язычество

Клерикальные историки резко противопоставляют христианство язычеству и обычно делят историю каждого народа на два периода, считая рубежом принятие христианства; дохристианские времена они называют веками мрака, когда народы пребывали в невежестве до тех пор, пока христианство будто бы ни пролило свет на их жизнь.

Для некоторых народов, сравнительно поздно вступивших на путь исторического развития, принятие христианства означало приобщение к многовековой и высокой культуре Византии или Рима и тем самым тезис церковников о «тьме и свете» как бы получал подтверждение. Но, разумеется, необходимо четко отделять уровень культуры (кстати говоря, сложившейся еще в «языческий» период) от вида религиозной идеологии.

Византия не тем превосходила древних славян, что была христианской страной, а тем, что являлась наследницей античной Греции, сохранившей значительную часть ее культурного богатства.

Христианство нельзя противопоставлять язычеству, так как это только две формы, два различных по внешности проявления одной и той же первобытной идеологии.

И язычество, и христианство в равной мере основаны на вере в сверхъестественные силы, «управляющие» миром. Живучесть христианства в значительной степени объясняется использованием в его идеологии древнего языческого представления о загробном мире, о «второй жизни» после смерти. В сочетании с очень древним дуалистическим воззрением на мир, как на арену борьбы духов добра с духами зла, мысль о загробном мире породила учение о таком же дуализме и «потусторонней жизни» — о существовании «рая» для добрых и «ада» для злых.

Христианство в своей практике широко использовало первобытную магию; молебен о дожде (когда священник кропил поля «святой» водой) ничем не отличался от действий первобытного жреца, пытавшегося таким же магическим путем упросить небеса окропить Являясь эклектичным и стихийным объединением ряда древних земледельческих и скотоводческих культов, христианство по своей сущности очень близко подходило к языческим верованиям славян, германцев, кельтов, финнов и других народов. Недаром после христианизации так тесно слились местные народные верования с учением христиан.

Главное отличие христианства заключалось в том, что свой исторический путь оно проходило в условиях резко антагонистического классового рабовладельческого общества, а затем в трудной обстановке кризиса и перехода к феодализму.

Естественно, что первобытная сущность тех культов, из которых сложилось первоначальное христианство, осложнялась и видоизменялась: религия социальных низов, обещавшая рабам утешение в будущей загробной жизни, была использована рабовладельцами, внесшими в нее совершенно иные идеологические мотивы. Феодальное государство еще больше развило классовую сущность христианства. Византийский император рассматривался как представитель самого бога на земле. Пышный и величественный церемониал богослужений был направлен на освящение существовавших классовых порядков. На стенах церквей изображались «святые» императоры, патриархи, представители знати. Церковное помещение обычно было поделено на два яруса: внизу толпились простые люди, а на хорах, между людьми и изображением бога — «вседержителя», помещались владыки и высшая знать.