Путеводитель по миру каббалы

Серия – « ב ет - Каббала и Еврейская традиция»

Если вам кто-то пообещает простую книгу по каббале — так и знайте, что это обман и профанация. Книга о древнем еврейском учении простой быть не может. Тем не менее мы приложили максимум усилий для того, чтобы книга, которую вы сейчас держите в руках, стала максимально понятной даже для неподготовленного читателя. Для начала попытаемся уяснить, что такое каббала — вернее, что мы будем называть каббалой в этой книге (потому что у любого термина, как вы сами понимаете, могут быть несколько значений...). Слово «каббала» происходит от ивритского глагола лекабель — «получать». Законы и предания, не упоминающиеся напрямую в Письменной Торе, но тем не менее ставшие частью еврейской традиции, называют каббала ле-Моше ми-Синай — «полученное Моисеем на Синае». Сведения, отсутствующие в Писании, но приведенные в Талмуде (например, значения библейских мер веса и объема), также называются «каббала». Кстати, в самом Талмуде это слово довольно часто употребляется в значении «традиция». Мы в этой книге будем слово «каббала» использовать в его современном значении — как комплекс знаний о духовной составляющей мира и о процессе Творения. Насчет времени, когда зародилась каббала, тоже существуют споры. Многие ортодоксальные евреи считают, что каббала существует со времен Адама — ведь получил же он от ангела Разиэля книгу, ставшую сегодня классикой каббалистической литературы (я имею в виду «Книгу антела Разиэля»)! А йешива Шема и Эвера, в которой учился праотец Яаков? Зогар говорит, что Яаков обучался по трем книгам — «Книге Первого человека», «Книге Творения» и «Книге Ханоха». И учился Яаков именно каббале... В то же время скептики вам скажут, что основные каббалистические трактаты, в том числе и книга Зогар, появились довольно поздно — чуть ли не в XIII веке по новому летосчислению. Следовательно, и каббала — изобретение позднейших (по меркам еврейской истории, естественно) времен... Действительно, в нашем распоряжении нет оригиналов древнейших текстов по каббале. «Книгу Творения» приписывают Аврааму (правда, некоторые считают, что автором ее был рабби Акива), а самый ранний комментарий, дошедший до нас, относится к X веку новой эры (его написал ломбардский каббалист, врач и астролог Шабтай Доноло). «Книгу Ханоха» относят к I веку до новой эры... Но разве не ясно, что в основе этих текстов наверняка лежат более древние представления? Тем более что понятия о духовных сущностях (ангелах и демонах) и противодействии им (амулетах и талисманах) были еще у древних шумеров!

Александр Рыбалка - Путеводитель по миру Каббалы

Издательство – «Мосты культуры» / «Гешарим» – 450 с.

Москва / Иерусалим – 2006 г. / 5766 г.

ISBN 5-93273-218-0

Александр Рыбалка - Путеводитель по миру Каббалы - Содержание

От редакции

Введение

Путеводитель по миру каббалы

Путешествие первое. От каббалы к хасидизму

Путешествие второе. То, чего нет. Что такое сфирот?

Путешествие третье. Четыре мира

Путешествие четвертое. Душа Адама. Как каббала рассматривает человеческую душу

Путешествие пятое. Имя — открытое и сокрытое. Имена Всевышнего в каббале

Путешествие шестое. Яблоко каббалы. Язык и ассоциации в каббале

Путешествие седьмое. Гематрия — численный анализ букв и слов

Путешествие восьмое. Течение мысли. Каванот — важнейшая часть каббалы

Путешествие девятое. Духовные практики каббалы

Путешествие десятое. Каббала и сны

Путешествие одиннадцатое. Вкус заповедей — объяснение практики иудаизма в соответствии с принципами каббалы

Путешествие двенадцатое. Головы и хвосты. Что важнее — Творец или Творение? Еврейский Новый год в каббале

Путешествие тринадцатое. Дни Трепета

Путешествие четырнадцатое. «Окружающий свет». Ор пними и ор макиф. Суккот в каббале

Путешествие пятнадцатое. Счисление омера

Путешествие шестнадцатое. «Золотой стол».Правильное питание по каббале

Путешествие семнадцатое. Практическая каббала

Путешествие восемнадцатое. Астрология и каббала

Путешествие девятнадцатое.Тайны еврейских месяцев

Путешествие двадцатое. «Золотая вода». Каббала и алхимия

Путешествие двадцать первое. Жить вечно. Каббала и долгожительство

Путешествие двадцать второе. «Камни Милости». Драгоценные камни в каббале

Путешествие двадцать третье. Курс еврейской ангелологии

Путешествие двадцать четвертое. Курс еврейской демонологии

Приложения

Путешествие двадцать пятое. Сефер Йецира («Книга Творения») — основополагающее сочинение каббалы

Путешествие двадцать шестое. Каббалистический путеводитель по Иерусалимскому Храму

Не Путешествие вовсе, а история о рабби Йосефе делла Рейна. Черные собаки

Избранная библиография

Еврейские термины, понятия, памятные даты и персоналии,упоминающиеся в книге

Александр Рыбалка - Путеводитель по миру Каббалы - От каббалы к хасидизму

Откуда взялись эти ненормальные ортодоксы, среди жаркого лета, когда многие нежатся на пляже, выходящие из дома в меховых шапках? Кто все это придумал? Наиболее эрудированные из моих читателей вспомнят Исраэля Баал Шем Това, родившегося в 1698 году в карпатском городе Окупе. Это он в XVIII веке основал движение хасидизма, дошедшее в практически неизменном виде до наших дней. А начнем-ка мы с XVI века. И начнем вот так. 1492 год. Король испанский изгоняет евреев из своих владений, и они начинают разбредаться по всей Европе. 1501 год. В Краков (Польша) прибывает немолодой ученый-каббалист, выходец из Испании Йосеф Юсп. Он поселяется в одной из краковских синагог... Да, было в те времена такое понятие: «поселился в синагоге».

Человек приходил в город, некоторое время жил в синагоге, точнее, спал там прямо на скамьях (синагоги на ночь не закрывались), а потом уходил в другой город... У Йосефа Юспа были с собой кое-какие деньги. Этого ему хватало на еду, и он целыми днями просиживал в синагоге за книгами. Благодаря выдающимся познаниям в области Талмуда и каббалы он получил прозвище Испанский Святой. А как он общался с краковскими евреями? Ведь на идише в Испании не говорили, а в Кракове не знали ладино — языка испанских евреев. Ответ прост: общались на лашон кодеш — святом языке, или, проще говоря, на иврите.

Ивритом евреи всегда пользовались при встрече со своими единоверцами — и когда итальянские евреи, говорившие на джудео-итальяно, приезжали в Германию, и когда польские евреи по своим торговым делам встречались с иранскими, чьим родным был персидско-еврейский язык. Однако вернемся в Краков. В городе жила немолодая пара — торговец драгоценными камнями с женой. Детей у них не было. Как-то глава семьи поехал в другой город с небольшой партией камней, на него напали разбойники, ограбили и убили. Женщина осталась вдовой, но с довольно приличным наследством. Через некоторое время после смерти мужа вдова с плачем пришла в раввинский суд.

Она рассказала, что вот уже несколько ночей снится ей один и тот же сон — к ней является ее покойный муж и требует, чтобы она вышла замуж за Испанского Святого. «Как я обращусь к ученому с таким предложением? Да я и говорить с ним не могу — не знаю святого языка!» — убивалась женщина. Глава раввинского суда вызвался поговорить с Йосефом Юспом. И неожиданно Испанский Святой рассказал, что ему во сне несколько раз являлся пророк Элиягу и требовал разыскать в городе какую-то женщину и жениться на ней. «Я думал, это йецер hа-ра — «дурное побуждение». Какая свадьба, я ведь уже немолод — за 50. Но теперь вижу, что это дело серьезное — на небесах решили, что мы должны заключить брак».

С помощью раввинского суда поставили хулу, и не юные уже молодожены (женщине было за 40) поселились в доме жены. И ׳ гут произошло первое чудо. Через год у них родился сын. Ребенка назвали Элиягу — в честь пророка. Отец начал учить ребенка Торе чуть ли не с младенчества. В семь лет Элиягу каждую ночь вставал читать Тикун хацот — полночные плачи о разрушении Храма. Незадолго до того, как Элиягу должен был справлять бар-мицву, его отец Йосеф Юсп собрал раввинов и объявил: «Настало мое время. Пора вернуть душу Господу». Он попросил руководителей общины позаботиться о его жене и ребенке, благословил всех, и его душа покинула тело. А через некоторое время Элиягу справляли бар-мицву, и весь город побывал на этом празднике.

Элиягу стал взрослым и теперь должен был говорить кадиш по отцу. О следующих сорока годах жизни Элиягу нам почти ничего не известно. Мы знаем лишь, что он много путешествовал, побывал в Италии, где в это время был издан Зогар, в Греции, в Турции, а возможно, и в Палестине. Всюду он учил Тору, как открытую, так и тайную ее часть — каббалу. Встретим мы его через 40 лет после бар-мицвы в немецком городе Вермайзе (Вормс), где у него уже своя йешива и он известен под именем Элиягу Баал Шем. Баал Шемами называли в Европе знатоков практической каббалы, которые пользовались своими знаниями для помощи простым людям. А вот Элиягу Баал Шем поставил обучение чудотворцев «на поток».