Александр Сафран (родился в 1910 году) - один из выдающихся раввинов и ученых нашего времени. Начал заниматься Торой с отцом, гаоном равом Бецалелем Зее-вом, автором респонсы Шеилот утшувот аРеБаЗ. В 29 лет (получив докторскую степень в Венском университете) стал главным раввином Румынии и, согласно закону, членом Сената. Когда антисемитские правители проложили в румынском парламенте путь дальнейшим нацистским преследованиям, был единственным представителем почти миллиона евреев этой страны.

В период Второй Мировой войны доктор Сафран был председателем еврейского комитета подпольного сопротивления. Для спасения евреев он многократно контактировал с лидерами государств, иностранными дипломатами, местными и зарубежными церковными иерархами и, более всего, с царем Румынии и его матерью: «...чем ослабил чудовищную катастрофу и спас половину еврейского населения, которая чудом выжила» (Гидон Хаузнер, президент совета мемориального музея Катастрофы в Иерусалиме, Яд ваШем).

После войны он добывал международную помощь для румынских евреев, но из-за прихода к власти коммунистов ему пришлось уехать. В 1948 году он стал главным раввином Женевы и затем профессором философии в университете.

Вскоре д-р Сафран обретает известность как глубокий и оригинальный мыслитель. Его прекрасные книги, Кабала: закон и мистика в еврейской традиции и Израиль во времени и пространстве: основные темы еврейской духовной мысли, переведены на ряд языков, считаются классикой. Мемуары, Против бури, опубликованные на английском, иврите и французском, вызвали широкий общественный интерес. Последняя книга автора, «Очерки религиозной еврейской этики», появилась на французском языке в 1997 году и затем на английском языке. Его именем была названа в Израиле кафедра исследования кабалы Бар Иланского университета.

В 1990 году (под редакцией проф. М. Халамиша, руководителя этой кафедры) в честь доктора Сафрана выпущены два сборника: Алей гиефер и Иги бегвурот.

Александр Сафран - Мудрость кабалы

Перевел Г. Спинадель

Иерусалим 2004, 290 с.

Wisdom of the KABBALAH Alexandre Safran

Translated into Russian by G.Spinadel

Александр Сафран - Мудрость кабалы

Об авторе

Введение к книге Кабала: Закон и мистика в еврейской традиции

Введение к книге Мудрость кабалы Обзор учения и истории кабалы

Глава 1 В каком смысле кабала - знание?

Глава 2 В каком смысле кабала - мудрость ?

Словарь

Александр Сафран - Мудрость кабалы - Кабала: закон и мистика в еврейской традиции

Часто считают, что кабала - мистическая доктрина еврейской религии. Но ее реальность гораздо больше. Ее богатые истоки препятствуют попыткам тех, кто ее изучает, отнести ее к тому или иному виду религиозной или философской системы. У нее не догматическая природа. Она не гарантирует, что дарует особую мудрость и чувство полного единства с божественным началом, как обещают обычно другие мистические учения, но, конечно, не сводится и к набору ритуалов и правил. Если кабалу можно назвать мистикой, то лишь в том аспекте, что она ищет Абсолют и стремится к контакту с Ним. Но, прежде всего, она творческое выражение практического еврейского сознания.

Кабала начинается с изначального откровения. Каждое поколение и каждый индивидуум должны обновить это откровение для себя. Это может привести к потрясающим результатам, к великим последствиям, даже космического значения, делам, которые отразятся даже на Творце - в Его отношениях с миром и человеком.

Мишна прослеживает историческую линию кабалы: «Моше получил (кибель - отсюда слово Кабала) Тору (учение, Закон) на Синае и передал (умсара) Йегошуа, Йегошуа старейшинам, старейшины пророкам, а пророки передали мужам Великого Собрания».

И все же кабала старше откровения на Синае. Она уходит в прошлое, доисторические времена, Моше только вводит ее в историю Израиля.

Так кабала превосходит границы религиозного мистицизма и проявляет несравненно большую широту, чем любое эзотерическое учение. Тора, учение, которое Творец передал с Небес, изложил человеку, - это точное определение, но при этом предмет Кабалы чрезвычайно широк. С начала Тору практиковали те, кто открыли ее посредством религиозной интуиции, и только потом она появилась в записанном виде в Законе Моисея. И ее носителем стал Израиль.

Обычное название кабалы в традиции - гиалгиелет акабала - «цепь традиции». Главная характеристика этой гиалгиелет - не столько регулярность соединения колец, сколько их вертикальные отношения. Б-г держит ее за верхний конец, а она спускается вниз к человеку. И Творец зовет его, чтобы он ее схватил (слово кабала означает, в первую очередь, «принятие», а затем уже «традиция»). Он хочет отношений с человеком, чтобы тот поднял глаза к Небу, а Творец уже гарантирует ему безопасность на земле.

Эта цепь - цепь Торы. Над ней постоянно работали поколение за поколением. Каждое из них могло жить Торой в подлинном смысле, полноценно, и каждому человеку дана возможность идентифицировать себя с ней.

Откровение на горе Синай - открытие Торы Творца, но не Его самого - и оно означает призыв к человеку. Это призыв не просто направлять мысли к Нему и верить в Него: человек должен жить для Всевышнего, что подразумевает, скорее, жизнь «с Б-гом», в согласии с Его волей, Его указами, чем жизнь «в Б-ге».

В отношениях с человеком Творец действует согласно созданной им Торе, внимательно изучаемой и интерпретируемой евреями.

Именно в Торе и через нее Он раскрывает Себя человеку. Человек принимает этот дар свободно и прямо, и все-таки не может воспринять непосредственно природу Творца. А делает это через «одеяние» Торы, ибо Б-г - источник нравственности, морали. Но он также воспринимает Его в «одеянии» природы, ибо Он - источник всех инстинктов.

Доброта, милосердие Творца явлена каждому человеку. Не один Моше «принял Тору», шестьсот тысяч евреев, мужчин старше 20 лет, смогли подобно ему правильно осознать грандиозность и ценность этого дара, услышать «голос» Б-га и открыть Его волю.

Моше формально установил «традицию» - Масору, хотя фактически она уже существовала. Передав ее устно своим соратникам, а затем всему народу, он «изложил ее» в концентрированной и символической форме в тексте Торы. Так эта традиция стала «Масорой», которая передавалась с величайшей аккуратностью. Но при этом к ней было сделано множество комментариев.