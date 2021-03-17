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Саган – Голубая точка - Космическое будущее человечества

Карл Саган – Голубая точка. Космическое будущее человечества
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Category ESXATOS BOOKS, **Theology and Science, Science and Technology, Philology Literature
Мы с самого начала были странниками. Мы знали все деревья на сто километров вокруг. Как только созревали плоды — мы приходили собирать их. Мы следовали за стадами животных, совершавших ежегодные миграции. Мы ликовали над свежим мясом — чтобы добыть его, приходилось красться, хитрить, устраивать засады и охотиться сообща. Действительно, когда мы объединялись, нам удавалось то, что было не под силу охотнику-одиночке.
Идея прокормиться самому казалась столь же нелепой, как переход к оседлой жизни. Вместе мы защищали наших детей от львов и гиен. Учили их всему, что может понадобиться. Еще у нас были орудия. Тогда, как и сейчас, технология была залогом выживания. Когда засуха затягивалась или летний воздух пронизывали холодные ветры, наша группа пускалась в путь — порой в неизвестные края. Искали места получше. Когда же не удавалось поладить с кем-либо в нашей маленькой кочевой общине, мы уходили, чтобы прибиться к более дружелюбной компании. Всегда можно было все начать сначала.
На протяжении 99,9% времени существования нашего вида мы были охотниками и собирателями, странниками, пересекавшими саванны и степи. Тогда не было никаких границ, таможен. Повсюду простирался фронтир. Мы имели дело только с землей, океаном и небом — плюс изредка с угрюмыми соседями. Но когда климат стал благоприятным, а еды вокруг оказалось в избытке, мы решили вести оседлую жизнь. Без приключений. Разжирели. Расслабились. В последние 10 000 лет — всего лишь мгновение в нашей долгой истории — мы отказались от кочевой жизни. Одомашнили животных и растения.
Зачем гоняться за едой, если можно ее разводить? Несмотря на все материальные преимущества, оседлая жизнь не удовлетворяла нас, оставляя чувство нереализованности. Даже после того, как 400 поколений людей провели жизнь в селах и городах, мы не забыли кочевую жизнь. Открывающаяся перед нами дорога по-прежнему манит, как почти забытая песня из детства. Далекие края ассоциируются у нас с определенной романтикой. Я подозреваю, что эта тяга была тщательно отточена естественным отбором как важнейший фактор нашего выживания.

Карл Саган – Голубая точка. Космическое будущее человечества

Перевод с английского – Олег Сивченко
Издательство – «Альпина нон-фикшн» – 406 с.
Москва – 2016 г.
ISBN 978-5-91671-573-6

Карл Саган – Голубая точка. Космическое будущее человечества – Содержание

  • Космонавтика и исследования Солнечной системы
  • Странники: введение
  • Глава 1. Здесь наш дом
  • Глава 2. Аберрация света
  • Глава 3. Великие развенчания
  • Глава 4. Вселенная, не сотворенная для нас
  • Глава 5. Существует ли разумная жизнь на Земле?
  • Глава 6. Триумф «Вояджера»
  • Глава 7. Среди спутников Сатурна
  • Глава 8. Первая новая планета
  • Глава 9. Американский зонд у края Солнечной системы
  • Глава 10. Священная чернота
  • Глава 11. Вечерняя и утренняя звезда
  • Глава 12. Когда земля горит под ногами
  • Глава 13. Дар Аполлона
  • Глава 14. Исследовать другие миры и защищать этот
  • Глава 15. Путь, ведущий в мир чудес, открыт
  • Глава 16. Вознесение на небеса
  • Глава 17. Обычное межпланетное насилие
  • Глава 18. Болота Камарины
  • Глава 19. Преобразование планет
  • Глава 20. Темнота
  • Глава 21. К небу!
  • Глава 22. Крадучись по Млечному Пути
  • Об авторе
  • Благодарности
  • Библиография
  • Предметно-именной указатель

Views 213
Rating 5.0 / 5
Added 17.03.2021
Author brat librarian
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

T
tarasenko 5 years ago

Спасибо за Сагана! Хороший автор, не отделявший исследования космоса от идеи Творца.

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