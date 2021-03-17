Саган – Голубая точка - Космическое будущее человечества
Мы с самого начала были странниками. Мы знали все деревья на сто километров вокруг. Как только созревали плоды — мы приходили собирать их. Мы следовали за стадами животных, совершавших ежегодные миграции. Мы ликовали над свежим мясом — чтобы добыть его, приходилось красться, хитрить, устраивать засады и охотиться сообща. Действительно, когда мы объединялись, нам удавалось то, что было не под силу охотнику-одиночке.
Идея прокормиться самому казалась столь же нелепой, как переход к оседлой жизни. Вместе мы защищали наших детей от львов и гиен. Учили их всему, что может понадобиться. Еще у нас были орудия. Тогда, как и сейчас, технология была залогом выживания. Когда засуха затягивалась или летний воздух пронизывали холодные ветры, наша группа пускалась в путь — порой в неизвестные края. Искали места получше. Когда же не удавалось поладить с кем-либо в нашей маленькой кочевой общине, мы уходили, чтобы прибиться к более дружелюбной компании. Всегда можно было все начать сначала.
На протяжении 99,9% времени существования нашего вида мы были охотниками и собирателями, странниками, пересекавшими саванны и степи. Тогда не было никаких границ, таможен. Повсюду простирался фронтир. Мы имели дело только с землей, океаном и небом — плюс изредка с угрюмыми соседями. Но когда климат стал благоприятным, а еды вокруг оказалось в избытке, мы решили вести оседлую жизнь. Без приключений. Разжирели. Расслабились. В последние 10 000 лет — всего лишь мгновение в нашей долгой истории — мы отказались от кочевой жизни. Одомашнили животных и растения.
Зачем гоняться за едой, если можно ее разводить? Несмотря на все материальные преимущества, оседлая жизнь не удовлетворяла нас, оставляя чувство нереализованности. Даже после того, как 400 поколений людей провели жизнь в селах и городах, мы не забыли кочевую жизнь. Открывающаяся перед нами дорога по-прежнему манит, как почти забытая песня из детства. Далекие края ассоциируются у нас с определенной романтикой. Я подозреваю, что эта тяга была тщательно отточена естественным отбором как важнейший фактор нашего выживания.
Карл Саган – Голубая точка. Космическое будущее человечества
Перевод с английского – Олег Сивченко
Издательство – «Альпина нон-фикшн» – 406 с.
Москва – 2016 г.
ISBN 978-5-91671-573-6
Карл Саган – Голубая точка. Космическое будущее человечества – Содержание
- Космонавтика и исследования Солнечной системы
- Странники: введение
- Глава 1. Здесь наш дом
- Глава 2. Аберрация света
- Глава 3. Великие развенчания
- Глава 4. Вселенная, не сотворенная для нас
- Глава 5. Существует ли разумная жизнь на Земле?
- Глава 6. Триумф «Вояджера»
- Глава 7. Среди спутников Сатурна
- Глава 8. Первая новая планета
- Глава 9. Американский зонд у края Солнечной системы
- Глава 10. Священная чернота
- Глава 11. Вечерняя и утренняя звезда
- Глава 12. Когда земля горит под ногами
- Глава 13. Дар Аполлона
- Глава 14. Исследовать другие миры и защищать этот
- Глава 15. Путь, ведущий в мир чудес, открыт
- Глава 16. Вознесение на небеса
- Глава 17. Обычное межпланетное насилие
- Глава 18. Болота Камарины
- Глава 19. Преобразование планет
- Глава 20. Темнота
- Глава 21. К небу!
- Глава 22. Крадучись по Млечному Пути
- Об авторе
- Благодарности
- Библиография
- Предметно-именной указатель
Спасибо за Сагана! Хороший автор, не отделявший исследования космоса от идеи Творца.