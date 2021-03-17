Мы с самого начала были странниками. Мы знали все деревья на сто километров вокруг. Как только созревали плоды — мы приходили собирать их. Мы следовали за стадами животных, совершавших ежегодные миграции. Мы ликовали над свежим мясом — чтобы добыть его, приходилось красться, хитрить, устраивать засады и охотиться сообща. Действительно, когда мы объединялись, нам удавалось то, что было не под силу охотнику-одиночке.

Идея прокормиться самому казалась столь же нелепой, как переход к оседлой жизни. Вместе мы защищали наших детей от львов и гиен. Учили их всему, что может понадобиться. Еще у нас были орудия. Тогда, как и сейчас, технология была залогом выживания. Когда засуха затягивалась или летний воздух пронизывали холодные ветры, наша группа пускалась в путь — порой в неизвестные края. Искали места получше. Когда же не удавалось поладить с кем-либо в нашей маленькой кочевой общине, мы уходили, чтобы прибиться к более дружелюбной компании. Всегда можно было все начать сначала.

На протяжении 99,9% времени существования нашего вида мы были охотниками и собирателями, странниками, пересекавшими саванны и степи. Тогда не было никаких границ, таможен. Повсюду простирался фронтир. Мы имели дело только с землей, океаном и небом — плюс изредка с угрюмыми соседями. Но когда климат стал благоприятным, а еды вокруг оказалось в избытке, мы решили вести оседлую жизнь. Без приключений. Разжирели. Расслабились. В последние 10 000 лет — всего лишь мгновение в нашей долгой истории — мы отказались от кочевой жизни. Одомашнили животных и растения.

Зачем гоняться за едой, если можно ее разводить? Несмотря на все материальные преимущества, оседлая жизнь не удовлетворяла нас, оставляя чувство нереализованности. Даже после того, как 400 поколений людей провели жизнь в селах и городах, мы не забыли кочевую жизнь. Открывающаяся перед нами дорога по-прежнему манит, как почти забытая песня из детства. Далекие края ассоциируются у нас с определенной романтикой. Я подозреваю, что эта тяга была тщательно отточена естественным отбором как важнейший фактор нашего выживания.

Карл Саган – Голубая точка. Космическое будущее человечества

Перевод с английского – Олег Сивченко

Издательство – «Альпина нон-фикшн» – 406 с.

Москва – 2016 г.

ISBN 978-5-91671-573-6

Карл Саган – Голубая точка. Космическое будущее человечества – Содержание

Космонавтика и исследования Солнечной системы

Странники: введение

Глава 1. Здесь наш дом

Глава 2. Аберрация света

Глава 3. Великие развенчания

Глава 4. Вселенная, не сотворенная для нас

Глава 5. Существует ли разумная жизнь на Земле?

Глава 6. Триумф «Вояджера»

Глава 7. Среди спутников Сатурна

Глава 8. Первая новая планета

Глава 9. Американский зонд у края Солнечной системы

Глава 10. Священная чернота

Глава 11. Вечерняя и утренняя звезда

Глава 12. Когда земля горит под ногами

Глава 13. Дар Аполлона

Глава 14. Исследовать другие миры и защищать этот

Глава 15. Путь, ведущий в мир чудес, открыт

Глава 16. Вознесение на небеса

Глава 17. Обычное межпланетное насилие

Глава 18. Болота Камарины

Глава 19. Преобразование планет

Глава 20. Темнота

Глава 21. К небу!

Глава 22. Крадучись по Млечному Пути

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Библиография

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