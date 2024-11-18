Сакс, Джонатан – Мораль - О восстановлении общего блага в эпоху разобщенности

Путешествие, кульминацией которого стала эта книга, началось более пятидесяти лет назад. Хотя большую часть своей взрослой жизни я подвизался на руководящих религиозных должностях, моей первой любовью, задолго до того, как я решил стать раввином, была моральная философия, которую я изучал в Кембридже и Оксфорде. Мне несказанно повезло, что моими наставниками были три величайших философа нашего времени. Моим руководителем на третьем курсе был Роджер Скрутон. А докторскую я писал под чутким руководством Бернарда Уильямса в Кембридже и Филиппы Фут в Оксфорде.

Они были выдающимися. Чего нельзя было сказать об общем состоянии моральной философии в стране. Она отличалась остроумием, но не мудростью. А. Дж. Айер учил нас в знаменитой главе книги «Язык, истина и логика», что моральные суждения, будучи неверифи- цируемыми, бессмысленны, в этом случае они всего лишь выражение эмоций. Другой философ уверял нас, что предмет этики — измышления о том, что есть добро и зло. Мораль — таково было общепринятое мнение — либо субъективна, либо относительна, и в академической философии того времени мало кто это утверждение оспаривал. Джеймс К. Уилсон, известный гарвардский политолог, читавший спецкурс по нацистской Германии, обнаружил, что далеко не всего его студенты считают виновников Холокоста моральными чудовищами. «Все зависит от того, как на это посмотреть», — заявил один из студентов.

Все три моих учителя понимали: в таком положении вещей что-то не так, это поверхностная, обывательская и безответственная позиция. Каждый из них нашел выход, но на это ушло немало времени. Бернард Уильямс в 1970 году говорил мне, что понятия не имеет, как писать о моральной философии, правда, он довольно быстро нашел ответ и уже через год издал свою первую книгу, которая тоже называлась «Мораль». Я тогда же пришел к выводу, что лучше всего взяться за эту проблему, оставаясь в своей родной традиции иудаизма, в которой разговор о природе здорового общества шел почти непрерывно с тех самых времен, как Аврагам заповедал «своим сынам и потомкам следовать путями Господа, творить добро и правосудие» (Берешит, 18:19).

Были и другие, кто понимал, что именно не так. Филип Рифф считал, что «культура — это еще одно обозначение для набора мотивов, направляющих Я во внешний мир по направлению к тем общим целям, только в которых Я и может быть реализовано и удовлетворено», и что в наше время это сочетание систематически отвергается в погоне за, как он это определил, «триумфом терапевтического». Джоан Дидион в книге «Белый альбом» писала: «Мне трудно придерживаться основного представления о том, что выполнение обещаний имеет значение в мире, где все, чему меня учили, кажется неуместным».

Сакс, Джонатан – Мораль - О восстановлении общего блага в эпоху разобщенности

Пер. с англ. Олега Алякринского. — М. : Книжники, 2024. — 400 с.

ISBN 978-5-604974-02-5

Сакс, Джонатан – Мораль – Содержание

Предисловие и благодарности

Вступление: Изменение культурного климата

ЧАСТЬ I. ПЛОХАЯ ВЕРА

1. Одиночество

2. Пределы самопомощи

з. Асоциальные сети

4. Хрупкая семья

ЧАСТЬ II. ПОСЛЕДСТВИЯ: РЫНОК И ГОСУДАРСТВО

5. От «мы» к «я»

6. Рынки без морали

7. Счастье как продукт потребления

8. Демократия в опасности

9. Политика идентичности

10. Время и последствия

ЧАСТЬ III. МЫ ВСЕ ЕЩЕ СПОСОБНЫ ВЕСТИ РАЗУМНУЮ ДИСКУССИЮ?

11. Постправда

12. Безопасное пространство

13. Два способа ведения спора

14. Быть жертвой

15. Возврат публичного посрамления

16. Смерть корректности

ЧАСТЬ IV. БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ

17. Человеческое достоинство

18. Смысл жизни

19. Почему мораль?

20. Какая мораль?

21. Религия

ЧАСТЬ V. ПУТЬ ВПЕРЕД

22. Мораль важна

23. От «я» к «мы»

ЭПИЛОГ

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Примечания