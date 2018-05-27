В документах XIII в. сохранилось лишь одно упоминание о Салимбене . Поэтому всем, что известно о нем, мы обязаны почти полностью его собственному историческому повествованию, в котором довольно часто по разным поводам он сообщал те или иные сведения о себе и своих близких. Салимбене был третьим сыном в семье. Он появился на свет 9 октября 1221 г. в Парме. При рождении получил имя Оньибене, которое много позже, будучи монахом, переменил на Салимбене — так его назвал один собрат-францисканец, последний из принятых в орден самим его основателем.

Отец Салимбене, Гвидо де Адам, происходил из зажиточной пармской фамилии де Адам, принадлежавшей к роду Гренони. Представители этого рода не числились среди высших должностных лиц Пармы, вместе с тем родственными узами они были связаны с могущественными и знатными семьями города и его округи. Их имущественное благосостояние основывалось на поступлениях от земельных владений, юридической практики и денежно-кредитных операций. Занятие таким низким, по представлениям феодального общества, делом, как ремесло финансиста, которое могло навлечь тяжелые обвинения в ростовщичестве, не мешало культивированию куртуазно-рыцарских идеалов.

Предметом семейной гордости было участие Гвидо де Адам, отца Салимбене, в IV крестовом походе, позволившее ему, по некоторым догадкам, хорошо поживиться при разграблении Константинополя. В раздиравшей Италию борьбе Церкви (папы) и императора родные Салимбене держали сторону императора. Их политическая ориентация характерна для основной части пармской знати, а социальный тип, допускавший совмещение деятельности законника и судьи с рыцарской службой и — не больше и не меньше — с предпринимательством, очень показателен для верхушки городского сословия Центральной и Северной Италии.

Салимбене де Адам - Хроника

Пер. с лат.

М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. 984 с.

(Серия «Книга света»)

ISBN 5-8243-0512-9

Салимбене де Адам - Хроника - Содержание

От редакционной коллегии

Хроника брата Салимбене де Адам Примечания

О. Ф. Кудрявцев «Хроника» францисканца Салимбене де Адам: Историописатель и время

В. Д. Савукова, М. А. Таривердиева О языке и стиле Салимбене де Адам

Глоссарий Составитель М.А. Таривердиева

Указатель имен Составитель И. С. Култышева

Указатель географических названий Составитель И. С. Култышева

Салимбене де Адам - Хроника - От редакционной коллегии

В России много больше писали о средневековье, чем издавали сохранившиеся свидетельства этой эпохи. И нетрудно догадаться почему: в отличие от, скажем, памятников ренессансной культуры, средневековые гораздо сложнее для восприятия и понимания современного человека, которому чужды не только их стиль и язык, но и отраженные в них принципы миросозерцания и ценностные ориентиры. Основные источники по античной истории и культуре переведены на русский язык, и значительная их часть неоднократно переиздавалась. У нашего читателя имеются немалые возможности для освоения духовного наследия эпохи Возрождения, и со временем они все больше умножаются. Нельзя сказать, чтобы памятники средних веков совсем не публиковались на русском языке, однако полные переводы крупных эпохальных вещей редки, до сих пор преобладают хрестоматии и антологии с тематически подобранными фрагментами.

Целые пласты средневековой культуры — например, высокая и поздняя схоластика, церковно-учительная литература, правовая мысль XII—XIV вв. — недоступны для ознакомления на русском языке, хотя именно в них лучше всего и полнее всего отразился характер духовного уклада эпохи. Цивилизация средних веков поэтому в целом ряде своих аспектов остается для нас terra incognita, к освоению ее по-настоящему мы еще только приступаем. Но, как известно, дорогу осилит идущий. Шагом в этом направлении является публикуемая «Хроника» Салимбене из Пармы, которую благодаря исключительно богатому материалу по политической, социальной, церковной и культурной истории Италии и Европы XIII в. по праву можно назвать окном в мир средневековья.

Предлагаемая вниманию читателей русская публикация «Хроники» Салимбене является одним из первых полных переложений этого сочинения на новоевропейские языки. Выполнено оно по последнему изданию источника, выпущенному в свет Дж. Скалиа в 1966 г., и сверено с изданием, осуществленным О. Гольдер-Эггером в 1905-1913 гг. Русский перевод и составление научного комментария выполнены коллективом филологов: В.Д. Савукова — листы с 208а по 313d (с. 9—270) и с 488а по 491Ь (с. 700-711); М.А. Таривердиева - листы с 314а по 395а (с. 271— 482); И.С. Култышева - листы с 395Ь по 434d (с. 483-591) и с 484Ь по 487d (с. 689-700); С.С. Прокопович - листы с 434d по 484Ь (с. 591-689). Стихотворные переводы, кроме особо оговоренных случаев, сделаны М.Л. Гаспаровым (до листа 395а, с. 482), далее — O.A. Литвиновой. «Глоссарий» составлен М.А. Таривердиевой, «Именной указатель» и «Указатель географических названий» — И.С. Култышевой.

Большую помощь в подготовке настоящего издания оказали советами, консультациями, научной литературой В.А. Антонов, О.И. Варьяш, В.Л. Задворный, СИ. Лучицкая, Жак Поль (университет Экс-ан-Прованса), Р.В. Черкасов, о. Я. Сорока, возглавлявший миссию францисканцев конвентуальных в России (1993—1995 гг.), и о. Г. Церох, настоятеле монастыря ордена францисканцев конвентуальных в Москве, которым участники настоящего издания выражают самую искреннюю признательность. Слова особой благодарности следует произнести в адрес нашего коллеги H.A. Никишина (Париж), оказавшего огромные услуги в разыскании и пересъемке отсутствующих в библиотеках Москвы исследований о «Хронике» Салимбене и текста самой «Хроники» в издании О. Гольдер-Эггера. На одном из этапов работы над русским переводом труда Салимбене материальную поддержку оказал Международный фонд «Культурная инициатива», которому также высказываем нашу признательность.