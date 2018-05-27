Салимбене де Адам - Хроника
В документах XIII в. сохранилось лишь одно упоминание о Салимбене . Поэтому всем, что известно о нем, мы обязаны почти полностью его собственному историческому повествованию, в котором довольно часто по разным поводам он сообщал те или иные сведения о себе и своих близких. Салимбене был третьим сыном в семье. Он появился на свет 9 октября 1221 г. в Парме. При рождении получил имя Оньибене, которое много позже, будучи монахом, переменил на Салимбене — так его назвал один собрат-францисканец, последний из принятых в орден самим его основателем.
Отец Салимбене, Гвидо де Адам, происходил из зажиточной пармской фамилии де Адам, принадлежавшей к роду Гренони. Представители этого рода не числились среди высших должностных лиц Пармы, вместе с тем родственными узами они были связаны с могущественными и знатными семьями города и его округи. Их имущественное благосостояние основывалось на поступлениях от земельных владений, юридической практики и денежно-кредитных операций. Занятие таким низким, по представлениям феодального общества, делом, как ремесло финансиста, которое могло навлечь тяжелые обвинения в ростовщичестве, не мешало культивированию куртуазно-рыцарских идеалов.
Предметом семейной гордости было участие Гвидо де Адам, отца Салимбене, в IV крестовом походе, позволившее ему, по некоторым догадкам, хорошо поживиться при разграблении Константинополя. В раздиравшей Италию борьбе Церкви (папы) и императора родные Салимбене держали сторону императора. Их политическая ориентация характерна для основной части пармской знати, а социальный тип, допускавший совмещение деятельности законника и судьи с рыцарской службой и — не больше и не меньше — с предпринимательством, очень показателен для верхушки городского сословия Центральной и Северной Италии.
Салимбене де Адам - Хроника
Пер. с лат.
М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. 984 с.
(Серия «Книга света»)
ISBN 5-8243-0512-9
Салимбене де Адам - Хроника - Содержание
От редакционной коллегии
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Хроника брата Салимбене де Адам
- Примечания
- О. Ф. Кудрявцев «Хроника» францисканца Салимбене де Адам: Историописатель и время
- В. Д. Савукова, М. А. Таривердиева О языке и стиле Салимбене де Адам
- Глоссарий Составитель М.А. Таривердиева
- Указатель имен Составитель И. С. Култышева
- Указатель географических названий Составитель И. С. Култышева
Салимбене де Адам - Хроника - От редакционной коллегии
В России много больше писали о средневековье, чем издавали сохранившиеся свидетельства этой эпохи. И нетрудно догадаться почему: в отличие от, скажем, памятников ренессансной культуры, средневековые гораздо сложнее для восприятия и понимания современного человека, которому чужды не только их стиль и язык, но и отраженные в них принципы миросозерцания и ценностные ориентиры. Основные источники по античной истории и культуре переведены на русский язык, и значительная их часть неоднократно переиздавалась. У нашего читателя имеются немалые возможности для освоения духовного наследия эпохи Возрождения, и со временем они все больше умножаются. Нельзя сказать, чтобы памятники средних веков совсем не публиковались на русском языке, однако полные переводы крупных эпохальных вещей редки, до сих пор преобладают хрестоматии и антологии с тематически подобранными фрагментами.
Целые пласты средневековой культуры — например, высокая и поздняя схоластика, церковно-учительная литература, правовая мысль XII—XIV вв. — недоступны для ознакомления на русском языке, хотя именно в них лучше всего и полнее всего отразился характер духовного уклада эпохи. Цивилизация средних веков поэтому в целом ряде своих аспектов остается для нас terra incognita, к освоению ее по-настоящему мы еще только приступаем. Но, как известно, дорогу осилит идущий. Шагом в этом направлении является публикуемая «Хроника» Салимбене из Пармы, которую благодаря исключительно богатому материалу по политической, социальной, церковной и культурной истории Италии и Европы XIII в. по праву можно назвать окном в мир средневековья.
Предлагаемая вниманию читателей русская публикация «Хроники» Салимбене является одним из первых полных переложений этого сочинения на новоевропейские языки. Выполнено оно по последнему изданию источника, выпущенному в свет Дж. Скалиа в 1966 г., и сверено с изданием, осуществленным О. Гольдер-Эггером в 1905-1913 гг. Русский перевод и составление научного комментария выполнены коллективом филологов: В.Д. Савукова — листы с 208а по 313d (с. 9—270) и с 488а по 491Ь (с. 700-711); М.А. Таривердиева - листы с 314а по 395а (с. 271— 482); И.С. Култышева - листы с 395Ь по 434d (с. 483-591) и с 484Ь по 487d (с. 689-700); С.С. Прокопович - листы с 434d по 484Ь (с. 591-689). Стихотворные переводы, кроме особо оговоренных случаев, сделаны М.Л. Гаспаровым (до листа 395а, с. 482), далее — O.A. Литвиновой. «Глоссарий» составлен М.А. Таривердиевой, «Именной указатель» и «Указатель географических названий» — И.С. Култышевой.
Большую помощь в подготовке настоящего издания оказали советами, консультациями, научной литературой В.А. Антонов, О.И. Варьяш, В.Л. Задворный, СИ. Лучицкая, Жак Поль (университет Экс-ан-Прованса), Р.В. Черкасов, о. Я. Сорока, возглавлявший миссию францисканцев конвентуальных в России (1993—1995 гг.), и о. Г. Церох, настоятеле монастыря ордена францисканцев конвентуальных в Москве, которым участники настоящего издания выражают самую искреннюю признательность. Слова особой благодарности следует произнести в адрес нашего коллеги H.A. Никишина (Париж), оказавшего огромные услуги в разыскании и пересъемке отсутствующих в библиотеках Москвы исследований о «Хронике» Салимбене и текста самой «Хроники» в издании О. Гольдер-Эггера. На одном из этапов работы над русским переводом труда Салимбене материальную поддержку оказал Международный фонд «Культурная инициатива», которому также высказываем нашу признательность.
Странно, что никто до сих пор не видел, что файла нет...