Библия жива. Бог, говоривший и действовавший в древности, предстает перед нынешним поколениям людей в сохраненном Ветхом Завете.

Наше знание древних культур, в которых родилось это повествование, значительно умножилось благодаря археологическим открытиям и расширению границ библейских познаний.

Приготовление данного обзора, рассчитанного на ознакомление студентов гуманитарных наук и рядовых читателей с историей и литературой Ветхого Завета, было вызвано более чем десятилетним опытом преподавания.

В этой книге я делаю попытку изложить план всего Ветхого Завета в свете современных знаний.

Самуил Шульц – Ветхий Завет говорит

Москва: «Духовное возрождение, 1993. — 417 с.

Библейская кафедра

ISBN: 5-89954-008-7

Самуил Шульц – Ветхий Завет говорит – Содержание

Предисловие

Введение: Ветхий Завет

Происхождение и содержание

Передача еврейского текста

Переводы

Значение

1. Период начал

Описание творения

Грехопадение человека и его последствия

Потоп: Божий суд над человеком

Новое начало для человека

2. Период патриархов

Мир патриархов (Месопотамия, Египет, Ханаан)

География

Библейское изложение (Авраам, Исаак и Иаков, Иосиф)

3. Освобождение Израиля

Современные события (Нашествие гиксов, Новое царство)

Религия в Египте

Время исхода

Библейское изложение (Гнет фараона, Подготовление вождя, Состязание с фараоном, Пасха, Путь к горе Синай)

4. Религия Израиля

Завет (Десятисловие)

Законы для святости жизни

Святилище

Духовенство

Жертвоприношения (Жертва всесожжения, Мирная жертва, Жертва за грех, Жертва повинности, Хлебное приношение)

Установленные праздники и времена года (Суббота, Новолуние и праздник труб, Субботний год, Юбилейный год, Ежегодные праздники: Пасха и праздник опресноков; Праздник седьмиц; Праздник кущей; День очищения)

5. Приготовления к образованию нации

Организация Израиля

Странствование по пустыне

Наставления о вступлении в Ханаан

Взгляд в прошлое и в будущее

6. Захват Ханаана

Краткий обзор прошлого Ханаана

Эпоха захвата (Вступление в Ханаан, Захват, Разделение Ханаана)

Правление судей (Судьи и угнетающие Израиль народы, Религиозные, политические и общественные условия)

7. Переходный период

Соседние народы

Руководство Илии и Самуила

Первый царь Израиля

8. Единство Израиля при Давиде и Соломоне

Единство и расширение при Давиде (Царь Иудеи, Иерусалим – столица нации, Процветание и превосходство, Грех в царской семье, Взгляд в прошлое и в будущее)

Золотой век Соломона (Утверждение престола, Организация царства, Строительство храма, Посвящение храма, Грандиозные строительные проекты, Внешняя и внутренняя торговля и государственные доходы, Отступничество и его последствия)

9. Разделенное царство

Хронология

Важные даты

Библейское повествование

Сопутствующие события (Арамейское царство – Сирия, Великая Ассирийская империя)

10. Северный раскол

Царский род Иеровоама

Династия Ваасы

Цари из династии Амврия

11. Приверженцы Южного царства

Царство Ровоама

Авия продолжает идолопоклонство

Аса вводит реформы

Иосафат – благочестивый правитель

Иорам возвращается к идолопоклонству

Охозия поддерживает поклонение Ваалу

12. Переворот, восстановление и разорение

Династия Ииуя (Иоахаз, Иоас, Иеровоам II, Захария)

Последние цари (Селлум, Менаим, Факия, Факей, Осия

13. Иудея в период ассирийского владычества

Гофолия – власть террора

Иоас – реформа и возвращение к прошлому

Амасия – победа и поражение

Озия или Азария – благополучие

Иоафам – антиассирийская политика

Ахаз – проассирийская администрация

Езекия – праведный правитель

Манассия – идолопоклонство и реформа

Аммон – отступничество

14. Увядаюшие надежды царей из рода Давида

Иосия – период оптимизма

Превосходство Вавилона (Иоахаз, Иоаким, Иоахин, Седекия)

15. Евреи среди народов

Вавилонское царство: 626-539 гг. до н.э (Навополассар, Навуходоносор, Авель-Мардук, Нериглиссар, Набонид)

Персия – 539-400 гг. до н.э (Кир Великий, Камбиз, Дарий I, Ксеркс I, Артаксеркс I)

Условия изгнания и пророческие надежды

16. Благая Божья рука

Восстановление Иерусалима (Возвращение из Вавилона, Поселение в Иерусалиме, Новый храм)

История Есфири (Евреи при персидском дворе, Угроза еврейскому народу, Торжество евреев)

Еэдра – реформатор (Возвращение Ездры, Реформация в Иерусалиме)

Неемия – правитель (Назначение от Артаксеркса, Иерусалимская миссия, Реформация при Ездре, Программа и политика Неемии)

17. Интерпретация жизни

Иов – проблема страдания

Псалтирь – гимнология Израиля

Притчи – антология Израиля

Екклесиаст – исследование жизни

Песнь Песней Соломона

18. Исаия и его слово

С пророком в Иерусалиме 297

Писания Исаии 301

Анализ его книги 302

19. Иеремия – муж храбрый

40-летнее служение

Книга Иеремии

Плач Иеремии

20. Иезекииль – страж Израиля

Пророк среди изгнанников

Книга Иезекииля

21. Даниил – государственный деятель и пророк

Во время правления Навуходоносора

Эпоха Набонида-Валтасара

Времена мидо-персов

22. Времена процветания

Иона – назначение в Ниневию

Амос – пастух и пророк

Осия – вестник Божьей любви

23. Предостережения Иудее

Иоиль – решающий день Господень

Михей – реформатор в смутные времена

Софония – день гнева и благословения

24. Другие народы в пророчестве

Авдий – гордость Едома

Наум – участь Ниневии

Аввакум – Бог берет в удел халдеев

25. После пленения

Времена восстановления Иерусалима

Аггей – покровитель строительной программы

Захария – Израиль на мировой арене

Малахия – последнее пророческое предостережение

Самуил Шульц – Ветхий Завет говорит – Введение: Ветхий Завет

Во всем мире наблюдается интерес к Ветхому Завету. Миллионы людей обращаются к его страницам в поисках начала иудейства, христианства или магометанства. Несчетное количество других людей привлекает его литературное совершенство. Ученые весьма старательно изучают Ветхий Завет, благодаря тому археологическому, историческому, географическому и языковому вкладу, который он вносит в лучшее понимание культуры Ближнего Востока в дохристианские времена.

В мировой литературе Ветхий Завет занимает исключительное место. Ни одна книга, будь то современная или древняя, не пользовалась таким всемирным вниманием, не передавалась с такой тщательностью и не удостоилась такого широкого распространения. Признанный государственными деятелями и слугами, учеными и безграмотными, богатыми и бедными, Ветхий Завет достигает нас как живая книга. И он имеет притягательность и остроту для каждого поколения.

Происхождение и содержание

С литературной точки зрения тридцать девять книг, составляющих Ветхий Завет, каким пользуются протестанты, могут быть разделены на три группы. Первые семнадцать – от Бытия до Есфири – передают историческое развитие Израиля вплоть до последней части V века до н.э. Другие народы вступают на сцену только постольку, поскольку они имеют отношение к истории Израиля. Историческое повествование обрывается задолго до времени Христа, так "что промежуток в четыреста лет разделяет Ветхий и Новый Заветы. Апокрифическая литература, принятая католической церковью, возникла в этот период, но она никогда не была воспринята евреями как часть признаваемых ими книг или «канона».

Пять книг – Иова, Псалтирь, Притчи, Екклесиаста и Песни Песней Соломона – классифицируются как литература мудрости и поэтические сочинения. Будучи весьма общими по характеру, они не связаны тесно ни с какими определенными событиями в истории Израиля. В лучшем случае только некоторые псалмы можно связать с событиями, упомянутыми в исторических книгах.

Остальные семнадцать книг передают изречения пророков, которые восставали в Израиле время от времени для возвещения Божьего Слова. Общий фон и зачастую отдельные подробности, приведенные в исторических книгах, служат ключом к правильному толкованию этих пророческих изречений, а произнесенные пророками изречения в свою очередь помогают в значительной мере понять историю Израиля.

Распределение ветхозаветных книг было делом исторического развития. В современной еврейской Библии пять книг закона предшествуют восьми книгам, называемым «Пророки» – Иисус Навин, Судьи, 1–4 книги Царств, Исаия, Иеремия, Иезекииль и двенадцати (малых пророков). Остальные одиннадцать книг названы «Писаниями» или хагиографами – Псалтирь, Иова, Притчи, Руфь, Песни Песней Соломона, Екклесиаста, Плач Иеремии, Есфирь, Даниил, Ездра-Неемия и 1 и 2 книги Паралипоменон. Порядок следования книг менялся в течение нескольких столетий после завершения Ветхого Завета. Пользование кодексом или книжной формой, введенное во II веке христианской эры, вызвало необходимость их упорядочивания. До тех пор, пока они содержались на отдельных свитках, порядок имел второстепенное значение. Но когда кодекс заменял свитки, стандартный порядок книг, принятый в еврейской и русской Библии, постепенно вошел в общий обиход.

В соответствии с внутренним свидетельством Ветхий Завет был написан приблизительно за тысячу лет (с 1400 по 400 г. до н.э.) по крайней мере тридцатью различными авторами. Авторство некоторых книг неизвестно. Оригинальным языком большинства книг Ветхого Завета был древнееврейский язык, относящийся к семитско-хамитской группе, которая включает финикийский, ассирийский, вавилонский, арабский и другие языки. Вплоть до времен пленения еврейский язык продолжал быть разговорным языком Палестины. С течением времени арамейский язык стал распространенным и обиходным языком Плодородного Полумесяца, так что части Ездры (4:8-6:18; 7:12-26), Иеремии (10:11) и Даниила (2:4-7:28) были написаны на этом языке.