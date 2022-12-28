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Санчес - Ґонсалес - Благовістя у католицькому світі

Санчес - Ґонсалес - Благовістя у католицькому світі
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
Спроба зрозуміти концепцію спасіння прийшла рано у моє життя. Я був у шостому класі початкової школи, коли почав дружити з чудовою однокласницею на ім’я Лідія. Вона та її сім’я були дуже активними у католицькій церкві, яка знаходилась через квартал від їхнього дому. Одного дня спокій їхньої сім’ї був порушений, коли несподівано померла мати Лідії. Через мою люб’язність до Лідії я вирішив відвідати похорон її мами. Церква була заповнена членами родини, лідерами общини та однокласниками. Ритуал, ризи священика, хлопці біля алтаря такі самі як і зображення на стінах та ікони — все це було дуже вражаючими. Протягом всього похоронного служіння я запитував себе: “Коли священик збирається сказати для сім’ї слова потіхи і запевнення, що мати Лідії є на небесах з Господом? Так, він не зробив цього. Священик зачитав уривок: “Я є воскресіння і життя, хто повірує в мене, хоч і помре буде жити”, але він проговорив це дуже швидко без особистого звернення до матері Лідії. Перед тим як повести процесію до центральних дверей, священик зробив хресний знак над труною кадильницею з ладаном. Вигляд диму і запах ладану надав ритуалу містичності. Проте у моєму серці залишилася спрага за словом потіхи і впевненості.
На кладовищі священик сказав декілька добрих слів про матір Лідії, зачитав молитву і пішов. Зі сльозами, які збігали вниз по обличчю, найстарший брат Лідії схилився над могилою, зробив хресний знак і залишався там протягом довгого часу. Коли прийшов час відбувати, Лідія і її брати та сестри плакали і говорили: “Прощавай, мамочко, ми більше ніколи не побачимо тебе знову!” Я плакав з ними, коли ми відбували і запитував себе, чому ніхто не сказав їм, що їхня мати є на небесах, і що вони знову зможуть побачити її?
Через два роки, після періоду сумнівів і збентеження, я прийняв Ісуса Христа, як мого найкращого Друга і мого Спасителя. Мене бентежило два запитання: “Яка мета мого життя?” і “Що трапиться зі мною, коли я помру?” Я не зробив ніяких злочинів, хоча я знав, що ображав Бога своїми думками і вчинками і я боявся померти. Це був той час, коли я почав читати Біблію. Моє прагнення Божого Слова було таке велике, що коли батьки виключали світло, то я використовував ліхтарик для того, щоб продовжувати читати під ковдрою. Одного вечора, протягом євангельського зібрання у церкві, проповідник говорив про звістку, яка проникла в моє серце. Я пройшов вперед до кафедри, схилився на коліна, попросив Бога простити мені всі мої гріхи і запросив Ісуса у моє життя. Зміни були дивовижними. Я одразу відчув мир у своєму серці, а страх смерті — зник. Щось усередині мене сказало, що якщо я помру, то обов’язково піду у присутність мого найкращого Друга — Ісуса.

Санчес - Ґонсалес - Благовістя у католицькому світі

Переклад Лесі Заєць. - Без вихідних даних. – 326 с.
(Богословська базова освіта.)

Санчес - Ґонсалес - Благовістя у католицькому світі - Зміст

Передмова
ЧАСТИНА 1: РОЗУМІННЯ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ ЗВІСТКИ
  • РОЗДІЛ ПЕРШИЙ. Розуміння Біблійної концепції спасіння
    • Вступ: Горе Лідії
    • Біблійне навчання: Ісус і Никодим (Івана 3:1-2) /Частина 1/
    • Вчення Ісуса стосовно спасіння: (Івана 3:1-21)
    • Рівні комунікації, які використовував Ісус
    • Навчальна діяльність
    • Рівні комунікації
    • Практична вказівка
    • Доктрина спасіння
    • Заробляння чи безкоштовний дар?
    • Отримане через таїнство чи досвід з Христом?
    • Посередник: церква чи Христос?
    • Впевненість спасіння?
  • РОЗДІЛ ДРУГИЙ. Навчання про те, як ділитися звісткою спасіння
    • Вступ: Відкриття Джо
    • Біблійне навчання: Ісус і Никодим (Івана 3:1-2)
    • Уроки від Никодима
    • Історія “Подорож пілігрима”
    • Навчальна активність
    • Підготуйте своє свідчення
    • Попрактикуйте своє свідчення
    • Практична вказівка
    • Спільні переконання
    • Спільні звичаї
    • Спільні цінності
ЧАСТИНА 2: ПОВІДОМЛЕННЯ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ ЗВІСТКИ
  • РОЗДІЛ ТРЕТІЙ. Розпізнавання можливостей, щоб ділитися звісткою спасіння
    • Вступ: Розчарування Нори
    • Ісус і Самарянка
    • Ісус розвивав дружбу
    • Ісус створював зацікавлення
    • Ісус розумів її ситуацію
    • Ісус сконцентрувався на головних аспектах спасіння
    • Ісус передавав звістку поступово
    • Навчальна активність
    • Не робіть так
    • Робіть так
    • Практична вказівка
    • Другий Ватиканський собор
    • Духовні перешкоди
  • РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ. Відповідаючи на щирі запитання про спасіння
    • Вступ: Дослідження Джені
    • Біблійне вивчення: Як Ісус поводився із щирими запитаннями
    • Навчальна діяльність
    • Практична вказівка
    • Відповідаючи на щирі запитання
ЧАСТИНА 3. ДИСЦИПЛІНУВАННЯ НОВИХ ВІРУЮЧИХ
  • РОЗДІЛ П’ЯТИЙ. Заохочення нових віруючих до пошуку
    • Вступ: Пошуки Пабло
    • Біблійне вивчення: Савл із Тарсу: детальне вивчення
    • Павло був дуже від Павло мав зустріч з Ісусом
    • Павло почав своє учнівство
    • Урок про учнівство від Павла
    • Навчальна діяльність
    • Практична вказівка
    • Розділ за розділом
    • Переміна життя
    • Вивчення тем, що відносяться до спасіння
  • РОЗДІЛ ШОСТИЙ. Сприяння розвитку духовності новонавернених
    • Вступ: Учнівство Пем
    • Важливість учнівства
  • РОЗДІЛ СЬОМИЙ. Звернення до ключових доктринальних питань
    • Вступ: Рішення Марти
    • Уроки учнівства
    • 1. Найвищий авторитет: Біблія чи традиція?
    • 2. Благочестя Марії і святих
    • 3. Католицьке вчення про таїнства
    • 4. Елементи католицького поклоніння
    • 5. Оправдання
    • 6. Сповідь
    • 7. Чистилище
    • 8. Голова церкви
    • 9. Хрещення
ЧАСТИНА 4: КОНТЕКСТУАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЙ
  • РОЗДІЛ ВОСЬМИЙ. Розвиток євангелізаційних стратегій
    • Вступ: Подрож Рафаеля
    • Уроки євангелізаційної стратегії
    • 10. Побудова відносин під час свідчення
    • 11. Підходи до різних типів людей, які є католиками
    • 12. Досягаючи наших латиноамериканських друзів
  • РОЗДІЛ ДЕВ’ЯТИЙ. Створення конгрегацій них стратегій
    • Вступ: Нова сім’я Марії
    • 13. Концепція церкви
    • 14. Біблійні церемонії для соціо-релігійних дій
    • 15. Контекстуалізовані служіння поклоніння
ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ЛІДЕРІВ
БІБЛІОГРАФІЯ
Views 150
Rating 5.0 / 5
Added 28.12.2022
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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