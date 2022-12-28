Санчес - Ґонсалес - Благовістя у католицькому світі

Спроба зрозуміти концепцію спасіння прийшла рано у моє життя. Я був у шостому класі початкової школи, коли почав дружити з чудовою однокласницею на ім’я Лідія. Вона та її сім’я були дуже активними у католицькій церкві, яка знаходилась через квартал від їхнього дому. Одного дня спокій їхньої сім’ї був порушений, коли несподівано померла мати Лідії. Через мою люб’язність до Лідії я вирішив відвідати похорон її мами. Церква була заповнена членами родини, лідерами общини та однокласниками. Ритуал, ризи священика, хлопці біля алтаря такі самі як і зображення на стінах та ікони — все це було дуже вражаючими. Протягом всього похоронного служіння я запитував себе: “Коли священик збирається сказати для сім’ї слова потіхи і запевнення, що мати Лідії є на небесах з Господом? Так, він не зробив цього. Священик зачитав уривок: “Я є воскресіння і життя, хто повірує в мене, хоч і помре буде жити”, але він проговорив це дуже швидко без особистого звернення до матері Лідії. Перед тим як повести процесію до центральних дверей, священик зробив хресний знак над труною кадильницею з ладаном. Вигляд диму і запах ладану надав ритуалу містичності. Проте у моєму серці залишилася спрага за словом потіхи і впевненості.

На кладовищі священик сказав декілька добрих слів про матір Лідії, зачитав молитву і пішов. Зі сльозами, які збігали вниз по обличчю, найстарший брат Лідії схилився над могилою, зробив хресний знак і залишався там протягом довгого часу. Коли прийшов час відбувати, Лідія і її брати та сестри плакали і говорили: “Прощавай, мамочко, ми більше ніколи не побачимо тебе знову!” Я плакав з ними, коли ми відбували і запитував себе, чому ніхто не сказав їм, що їхня мати є на небесах, і що вони знову зможуть побачити її?

Через два роки, після періоду сумнівів і збентеження, я прийняв Ісуса Христа, як мого найкращого Друга і мого Спасителя. Мене бентежило два запитання: “Яка мета мого життя?” і “Що трапиться зі мною, коли я помру?” Я не зробив ніяких злочинів, хоча я знав, що ображав Бога своїми думками і вчинками і я боявся померти. Це був той час, коли я почав читати Біблію. Моє прагнення Божого Слова було таке велике, що коли батьки виключали світло, то я використовував ліхтарик для того, щоб продовжувати читати під ковдрою. Одного вечора, протягом євангельського зібрання у церкві, проповідник говорив про звістку, яка проникла в моє серце. Я пройшов вперед до кафедри, схилився на коліна, попросив Бога простити мені всі мої гріхи і запросив Ісуса у моє життя. Зміни були дивовижними. Я одразу відчув мир у своєму серці, а страх смерті — зник. Щось усередині мене сказало, що якщо я помру, то обов’язково піду у присутність мого найкращого Друга — Ісуса.

Санчес - Ґонсалес - Благовістя у католицькому світі

Переклад Лесі Заєць. - Без вихідних даних. – 326 с.

(Богословська базова освіта.)

Санчес - Ґонсалес - Благовістя у католицькому світі - Зміст

Передмова

ЧАСТИНА 1: РОЗУМІННЯ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ ЗВІСТКИ

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ. Розуміння Біблійної концепції спасіння Вступ: Горе Лідії Біблійне навчання: Ісус і Никодим (Івана 3:1-2) /Частина 1/ Вчення Ісуса стосовно спасіння: (Івана 3:1-21) Рівні комунікації, які використовував Ісус Навчальна діяльність Рівні комунікації Практична вказівка Доктрина спасіння Заробляння чи безкоштовний дар? Отримане через таїнство чи досвід з Христом? Посередник: церква чи Христос? Впевненість спасіння?

РОЗДІЛ ДРУГИЙ. Навчання про те, як ділитися звісткою спасіння Вступ: Відкриття Джо Біблійне навчання: Ісус і Никодим (Івана 3:1-2) Уроки від Никодима Історія “Подорож пілігрима” Навчальна активність Підготуйте своє свідчення Попрактикуйте своє свідчення Практична вказівка Спільні переконання Спільні звичаї Спільні цінності



ЧАСТИНА 2: ПОВІДОМЛЕННЯ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ ЗВІСТКИ

РОЗДІЛ ТРЕТІЙ. Розпізнавання можливостей, щоб ділитися звісткою спасіння Вступ: Розчарування Нори Ісус і Самарянка Ісус розвивав дружбу Ісус створював зацікавлення Ісус розумів її ситуацію Ісус сконцентрувався на головних аспектах спасіння Ісус передавав звістку поступово Навчальна активність Не робіть так Робіть так Практична вказівка Другий Ватиканський собор Духовні перешкоди

РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ. Відповідаючи на щирі запитання про спасіння Вступ: Дослідження Джені Біблійне вивчення: Як Ісус поводився із щирими запитаннями Навчальна діяльність Практична вказівка Відповідаючи на щирі запитання



ЧАСТИНА 3. ДИСЦИПЛІНУВАННЯ НОВИХ ВІРУЮЧИХ

РОЗДІЛ П’ЯТИЙ. Заохочення нових віруючих до пошуку Вступ: Пошуки Пабло Біблійне вивчення: Савл із Тарсу: детальне вивчення Павло був дуже від Павло мав зустріч з Ісусом Павло почав своє учнівство Урок про учнівство від Павла Навчальна діяльність Практична вказівка Розділ за розділом Переміна життя Вивчення тем, що відносяться до спасіння

РОЗДІЛ ШОСТИЙ. Сприяння розвитку духовності новонавернених Вступ: Учнівство Пем Важливість учнівства

РОЗДІЛ СЬОМИЙ. Звернення до ключових доктринальних питань Вступ: Рішення Марти Уроки учнівства 1. Найвищий авторитет: Біблія чи традиція? 2. Благочестя Марії і святих 3. Католицьке вчення про таїнства 4. Елементи католицького поклоніння 5. Оправдання 6. Сповідь 7. Чистилище 8. Голова церкви 9. Хрещення



ЧАСТИНА 4: КОНТЕКСТУАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЙ

РОЗДІЛ ВОСЬМИЙ. Розвиток євангелізаційних стратегій Вступ: Подрож Рафаеля Уроки євангелізаційної стратегії 10. Побудова відносин під час свідчення 11. Підходи до різних типів людей, які є католиками 12. Досягаючи наших латиноамериканських друзів

РОЗДІЛ ДЕВ’ЯТИЙ. Створення конгрегацій них стратегій Вступ: Нова сім’я Марії 13. Концепція церкви 14. Біблійні церемонії для соціо-релігійних дій 15. Контекстуалізовані служіння поклоніння



ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ЛІДЕРІВ

БІБЛІОГРАФІЯ