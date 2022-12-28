Санчес - Ґонсалес - Благовістя у католицькому світі
Спроба зрозуміти концепцію спасіння прийшла рано у моє життя. Я був у шостому класі початкової школи, коли почав дружити з чудовою однокласницею на ім’я Лідія. Вона та її сім’я були дуже активними у католицькій церкві, яка знаходилась через квартал від їхнього дому. Одного дня спокій їхньої сім’ї був порушений, коли несподівано померла мати Лідії. Через мою люб’язність до Лідії я вирішив відвідати похорон її мами. Церква була заповнена членами родини, лідерами общини та однокласниками. Ритуал, ризи священика, хлопці біля алтаря такі самі як і зображення на стінах та ікони — все це було дуже вражаючими. Протягом всього похоронного служіння я запитував себе: “Коли священик збирається сказати для сім’ї слова потіхи і запевнення, що мати Лідії є на небесах з Господом? Так, він не зробив цього. Священик зачитав уривок: “Я є воскресіння і життя, хто повірує в мене, хоч і помре буде жити”, але він проговорив це дуже швидко без особистого звернення до матері Лідії. Перед тим як повести процесію до центральних дверей, священик зробив хресний знак над труною кадильницею з ладаном. Вигляд диму і запах ладану надав ритуалу містичності. Проте у моєму серці залишилася спрага за словом потіхи і впевненості.
На кладовищі священик сказав декілька добрих слів про матір Лідії, зачитав молитву і пішов. Зі сльозами, які збігали вниз по обличчю, найстарший брат Лідії схилився над могилою, зробив хресний знак і залишався там протягом довгого часу. Коли прийшов час відбувати, Лідія і її брати та сестри плакали і говорили: “Прощавай, мамочко, ми більше ніколи не побачимо тебе знову!” Я плакав з ними, коли ми відбували і запитував себе, чому ніхто не сказав їм, що їхня мати є на небесах, і що вони знову зможуть побачити її?
Через два роки, після періоду сумнівів і збентеження, я прийняв Ісуса Христа, як мого найкращого Друга і мого Спасителя. Мене бентежило два запитання: “Яка мета мого життя?” і “Що трапиться зі мною, коли я помру?” Я не зробив ніяких злочинів, хоча я знав, що ображав Бога своїми думками і вчинками і я боявся померти. Це був той час, коли я почав читати Біблію. Моє прагнення Божого Слова було таке велике, що коли батьки виключали світло, то я використовував ліхтарик для того, щоб продовжувати читати під ковдрою. Одного вечора, протягом євангельського зібрання у церкві, проповідник говорив про звістку, яка проникла в моє серце. Я пройшов вперед до кафедри, схилився на коліна, попросив Бога простити мені всі мої гріхи і запросив Ісуса у моє життя. Зміни були дивовижними. Я одразу відчув мир у своєму серці, а страх смерті — зник. Щось усередині мене сказало, що якщо я помру, то обов’язково піду у присутність мого найкращого Друга — Ісуса.
Санчес - Ґонсалес - Благовістя у католицькому світі
Переклад Лесі Заєць. - Без вихідних даних. – 326 с.
(Богословська базова освіта.)
Санчес - Ґонсалес - Благовістя у католицькому світі - Зміст
Передмова
ЧАСТИНА 1: РОЗУМІННЯ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ ЗВІСТКИ
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РОЗДІЛ ПЕРШИЙ. Розуміння Біблійної концепції спасіння
- Вступ: Горе Лідії
- Біблійне навчання: Ісус і Никодим (Івана 3:1-2) /Частина 1/
- Вчення Ісуса стосовно спасіння: (Івана 3:1-21)
- Рівні комунікації, які використовував Ісус
- Навчальна діяльність
- Рівні комунікації
- Практична вказівка
- Доктрина спасіння
- Заробляння чи безкоштовний дар?
- Отримане через таїнство чи досвід з Христом?
- Посередник: церква чи Христос?
- Впевненість спасіння?
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РОЗДІЛ ДРУГИЙ. Навчання про те, як ділитися звісткою спасіння
- Вступ: Відкриття Джо
- Біблійне навчання: Ісус і Никодим (Івана 3:1-2)
- Уроки від Никодима
- Історія “Подорож пілігрима”
- Навчальна активність
- Підготуйте своє свідчення
- Попрактикуйте своє свідчення
- Практична вказівка
- Спільні переконання
- Спільні звичаї
- Спільні цінності
ЧАСТИНА 2: ПОВІДОМЛЕННЯ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ ЗВІСТКИ
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РОЗДІЛ ТРЕТІЙ. Розпізнавання можливостей, щоб ділитися звісткою спасіння
- Вступ: Розчарування Нори
- Ісус і Самарянка
- Ісус розвивав дружбу
- Ісус створював зацікавлення
- Ісус розумів її ситуацію
- Ісус сконцентрувався на головних аспектах спасіння
- Ісус передавав звістку поступово
- Навчальна активність
- Не робіть так
- Робіть так
- Практична вказівка
- Другий Ватиканський собор
- Духовні перешкоди
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РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ. Відповідаючи на щирі запитання про спасіння
- Вступ: Дослідження Джені
- Біблійне вивчення: Як Ісус поводився із щирими запитаннями
- Навчальна діяльність
- Практична вказівка
- Відповідаючи на щирі запитання
ЧАСТИНА 3. ДИСЦИПЛІНУВАННЯ НОВИХ ВІРУЮЧИХ
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РОЗДІЛ П’ЯТИЙ. Заохочення нових віруючих до пошуку
- Вступ: Пошуки Пабло
- Біблійне вивчення: Савл із Тарсу: детальне вивчення
- Павло був дуже від Павло мав зустріч з Ісусом
- Павло почав своє учнівство
- Урок про учнівство від Павла
- Навчальна діяльність
- Практична вказівка
- Розділ за розділом
- Переміна життя
- Вивчення тем, що відносяться до спасіння
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РОЗДІЛ ШОСТИЙ. Сприяння розвитку духовності новонавернених
- Вступ: Учнівство Пем
- Важливість учнівства
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РОЗДІЛ СЬОМИЙ. Звернення до ключових доктринальних питань
- Вступ: Рішення Марти
- Уроки учнівства
- 1. Найвищий авторитет: Біблія чи традиція?
- 2. Благочестя Марії і святих
- 3. Католицьке вчення про таїнства
- 4. Елементи католицького поклоніння
- 5. Оправдання
- 6. Сповідь
- 7. Чистилище
- 8. Голова церкви
- 9. Хрещення
ЧАСТИНА 4: КОНТЕКСТУАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЙ
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РОЗДІЛ ВОСЬМИЙ. Розвиток євангелізаційних стратегій
- Вступ: Подрож Рафаеля
- Уроки євангелізаційної стратегії
- 10. Побудова відносин під час свідчення
- 11. Підходи до різних типів людей, які є католиками
- 12. Досягаючи наших латиноамериканських друзів
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РОЗДІЛ ДЕВ’ЯТИЙ. Створення конгрегацій них стратегій
- Вступ: Нова сім’я Марії
- 13. Концепція церкви
- 14. Біблійні церемонії для соціо-релігійних дій
- 15. Контекстуалізовані служіння поклоніння
ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ЛІДЕРІВ
БІБЛІОГРАФІЯ
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