Санников - Фундамент - Курс начального богословия - Истинность Священного Писания

Благословляю чтение этой книги всеми пользователями сайта Эсхатос, без ограничений

Продуктивность изучения материала прямо связана с тем, насколько полно учащийся будет выполнять задания, предлагаемые в данном учебном пособии. Ответы, приводимые в конце пособия, помогут проверить, правильно ли учащийся понял изучаемый материал.

Текст пособия «Начатки учения» не представляют собой оригинального научного или богословского труда. Это популярное изложение опыта нескольких поколений евангельски мыслящих христиан, поэтому все написанное здесь взято в Церкви и принадлежит Ей. Творческий коллектив, который работал над пособием, только изложил евангельские доктрины и практику современным языком.

Чтобы помочь в воспитании молодых христиан, в Одессе еще в начале 80-х годов прошлого столетия, был составлен сборник «Начатки учения», переживший несколько изданий. Данный курс основан на беседах, взятых из этого сборника.

Не случайно книжные полки христианских магазинов насчитывают не менее сотни пособий, курсов и программ внутрицерковного образования, но главная беда многих из них в том, что они являются переводными и поэтому плохо учитывают специфику восприятия библейских истин в славянской среде, сформированной на тысячелетнем христианском наследии.

С начала 90-х годов XX столетия в славянских странах начался настоящий религиозный Ренессанс, который привел в церкви много новых верующих, не имеющих никакой религиозной подготовки или имевших самую формальную связь с христианством. Они нуждаются в твердом основании для своей веры. Также общий рост образованности в обществе и растущий интеллектуальный потенциал требуют от христиан не просто верить, но и уметь объяснить свою веру.

Сергей Викторович Санников - Фудамент - Курс начального богословия

Составитель текста и ответственный редактор СВ. Санников

Второе издание

Одесса, 2011. — 544 с.

Сергей Викторович Санников - Фудамент - Курс начального богословия - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

Тема первая - БИБЛИЯ 1.1. Две формы Божьего откровения 1.1.1. Общее откровение 1.1.2. Особое откровение 1.2. Представление о богодухновенности 1.2.1. Непосредственное откровение от Духа Святого 1.2.2. Благочестивое внушение 1.3. Свидетельства богодухновенности 1.3.1. Единство библейских книг 1.3.2. Необычность истории 1.3.3. Сохранность текста 1.3.4. Естественнонаучная точность 1.3.5. Историческая и географическая точность 1.3.6. Пророческая точность 1.3.7. Оживляющее влияние 1.4. Канон и апокрифы 1.5. Язык и переводы 1.6. Трудные места в Библии 1.7. Чтение Библии Тема вторая - БОГ 2.1. Природные свойства Бога 2.1.1. Наш Бог — это Всемогущий Творец и Вседержитель всего 2.1.2. Наш Бог — это Бог Вездесущий, Необъятный и Безграничный 2.1.3. Наш Бог — это Бог Вечный и Всеведущий 2.1.4. Наш Бог — это Бог Неизменный и Верный 2.1.5. Наш Бог — это самодостаточный и суверенный Владыка всего сущего 2.2. Нравственные атрибуты Бога 2.2.1. Бог есть святость 2.2.2. Бог праведен и справедлив 2.2.3. Наш Бог — это Бог Милосердный и Страдающий 2.2.4. Бог есть любовь 2.3. Гармоничность Божьих свойств 2.4. Сущностные свойства Бога 2.4.1. Наш Бог — это Личность! 2.4.2. Бог, в Которого мы верим, — есть Дух! 2.5. Триединство Бога 2.6. Явления Бога людям 2.6.1. Богочеловечность Иисуса Христа 2.6.2. Божественность Святого Духа Тема третья - ЧЕЛОВЕК 3.1. Сотворение и грехопадение 3.1.1. Сотворение человека 3.1.2. Грехопадение 3.1.2.1. Определение греха и последствия грехопадения 3.1.2.2. Масштаб, сила и причина греха 3.1.2.3. Божии действия против греха 3.2. Искупление и спасение 3.2.1. Необходимость спасения 3.2.2. Заместительная смерть 3.2.3. Адам и Христос 3.3. Покаяние 3.3.1. Что такое покаяние? 3.3.2. Как совершается покаяние? 3.3.3. Место и форма покаяния 3.4. Возрождение 3.4.1. Что означает возрождение? 3.4.2. От кого зависит возрождение? 3.4.3. Признаки возрожденного человека 3.4.3.1. Первый признак рожденного свыше — борьба с грехом и победа над ним 3.4.3.2. Второй признак рожденного свыше — любовь к людям 3.4.3.3. Третий признак рожденного свыше — это желание молиться Богу и читать Его Слово 3.4.3.4. Рожденный свыше имеет внутренне свидетельство своего положения 3.4.4. Образ рожденного свыше 3.5. Освящение 3.5.1. Понятие «освящение» 3.5.2. Средства освящения 3.5.3. Шаги к освящению 3.5.4. Область освящения 3.5.5. Польза освящения Тема четвертая - ВОДНОЕ КРЕЩЕНИЕ И ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ 4.1. Водное крещение 4.1.1. Сущность водного крещения 4.1.2. Условия водного крещения 4.1.3. Заблуждения о водном крещении 4.2. Вечеря Господня 4.2.1. Сущность Вечери Господней 4.2.1.1. Возвещение 4.2.1.2. Воспоминание 4.2.1.3. Приобщение (причащение) 4.2.1.4. Благодарение 4.2.1.5. Общение 4.2.1.6. Освящение 4.2.1.7. Залог грядущего 4.2.2. Участие в Вечере Господней Тема пятая - ДЕЙСТВИЯ СВЯТОГО ДУХА 5.1. Крещение Духом Святым 5.1.1. Сущность крещения Духом Святым 5.1.2. Результат крещения Духом Святым 5.1.3. Процесс крещения Духом Святым 5.1.4. Практика крещения Духом Святым 5.1.5. Знамение крещения Духом Святым 5.1.6. Просить ли крещения Духом Святым? 5.2. Исполнение Духом Святым 5.2.1. Понятие «исполнение Духом Святым» 5.2.2. Что делать, чтобы исполняться Духом Святым? 5.3. Дары Святого Духа 5.3.1. Полнота даров Святого Духа 5.3.2. Дарование как проявление Духа на пользу 5.3.3. Почему проявляется не все, имея все? 5.3.4. Ревнуйте о дарах духовных, или что делать, чтобы дар проявился? Тема шестая - ЗАКОН И БЛАГОДАТЬ 6.1. Понимание Закона и благодати 6.1.1. Что такое Закон? 6.1.2. Ограниченность Закона 6.2. Благодать вместо Закона 6.3. Свобода и заповеди Ветхого Завета 6.4. Суббота или воскресенье? 6.4.1. Суббота и христиане 6.4.2. Воскресенье и христиане Тема седьмая - ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ И СВОБОДНАЯ ВОЛЯ 7.1. Суверенность Бога и свобода человека 7.2. История предопределения и свободного избрания 7.3. Библейский взгляд на избрание и предопределение 7.4. Библейский взгляд на действия благодати 7.5. Библейский взгляд на масштаб искупления 7.6. Библейский взгляд на вечную безопасность Тема восьмая - ЦЕРКОВЬ И СЛУЖЕНИЯ 8.1. Формы и виды служения Богу 8.1.1. Служение святой жизнью 8.2. Материальное служение 8.2.1. Десятина как обязанность 8.2.2. Принцип Нового Завета 8.2.3. Практические советы по материальному служению 8.3. Общение с Богом 8.3.1. Молитва как общение с Богом 8.3.2. Пост как бодрствование 8.4. В поместной церкви Тема девятая - ВНЕШНИЙ ЧЕЛОВЕК 9.1. Пища 9.1.1. Злоупотребление свободой 9.2. Одежда 9.3. Покрытие головы 9.3.1. Равноправие и соподчиненность 9.3.2. Основания подчинения 9.3.2.1. Знак для Ангелов 9.3.2.2. Уроки природы 9.3.3. Древность и наше время Тема десятая - БОЛЕЗНИ И СТРАДАНИЯ 10.1. Болезни 10.1.1. Могут ли болеть чада Божьи? 10.1.2. Болезнь - наказание за грех или следствие греха? 10.1.3. Болезнь как предотвращение греха 10.1.4. Болезнь как доказательство верности 10.1.5. Отношение к болезням 10.1.6. Болезни и одержимость 10.1.7. Поведение во время болезни

10.1.7.1. К кому нельзя обращаться? 10.2. Страдания 10.2.1. В чем духовная проблема страданий? 10.2.2. Как люди решают проблему страданий 10.2.3. Почему Бог допускает зло?

10.2.3.1. Тайна страданий Тема одиннадцатая - СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ И БЛАГОВЕСТИЕ 11.1. Брак 11.1.1. Библейский взгляд на брак 11.1.2. Равенство или единство в браке? 11.1.3. Выбор спутника жизни 11.1.4. Семейный алтарь 11.1.5. Дети 11.2. Благовестие 11.2.1. Требования к свидетелю 11.2.2. Исповедуйте Христа! Тема двенадцатая - ОТНОШЕНИЕ К МИРУ И ГОСУДАРСТВУ 12.1. Мир и его культура 12.1.1. Что представляет собой мир? 12.1.2. Что предлагает мир и что дает Бог? 12.2. Мирская и христианская культуры 12.2.1. Что избрать? 12.3. Церковь и государство Тема тринадцатая - ЕВАНГЕЛЬСКИЙ ВЗГЛЯД НА ПРАВОСЛАВИЕ 13.1. История православия на славянских землях 13.2. Доктринальные особенности православия 13.2.1. Писание и Предание 13.2.2. Учение о Боге и о человеке 13.2.2.1. Бог и богопоклонение 13.2.2.2. Богообщение и богопочитание 13.2.3. Спасение 13.2.4. Учение о Церкви 13.2.4.1. Преемственность 13.2.4.2. Священство 13.2.4.3. Священнодействия 13.2.4.4. Храмовые богослужения 13.2.4.5. Святые угодники 13.2.4.6. Дева Мария 13.2.5. Крещение 13.2.6. Вечеря Господня 13.2.7. Загробная жизнь 13.2.8. Монашество 13.3. Православие в современном мире Тема четырнадцатая - ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСТВА 14.1. Появление христианства 14.2. Гонимое христианство (30 - 313 гг.) 14.2.1. Выход из Палестины 14.2.2. Гонения 14.2.3. Внутренняя жизнь христианства 14.3. Воцарившееся христианство (313 - 600-е гг.) 14.3.1. Христианизация империи 14.3.2. Вселенские споры 14.3.3. Изменения в церковной жизни 14.4. Средневековое христианство (600-е - 1517 гг.) 14.4.1. Церковно-политические события 14.4.2. Богословие и внутрицерковная жизнь 14.5. Восставшее христианство (1517 - 1780-е гг.) 14.5.1. Реформация церковной жизни 14.5.2. Распространение христианства 14.5.3. Результаты периода Реформации 14.6. Современное христианство (1780-е гг. наше врем 14.6.1. Мир, в котором живет христианство 14.6.2. Католицизм и православие в Новом времени 14.6.3. Протестантизм и евангельские движения 14.6.3.1. Протестантизм в Европе и Америке 14.6.3.2. Начало евангельского движения в России 14.6.3.3. Евангельское пробуждение в Украине 14.6.3.4. Гонения 14.6.4. Распространение христианства 14.6.5. Новые религиозные группы 14.7. Будущее христианства Ответы на вопросы контрольных заданий

Сергей Викторович Санников - Фудамент - Курс начального богословия - 1.1. ДВЕ ФОРМЫ БОЖЬЕГО ОТКРОВЕНИЯ

Людям хотелось бы знать истину о Боге, иметь общение с Ним, но возможно ли это? Человек конечен, а Бог бесконечен, человек ограничен, а Бог безграничен, человек и Бог настолько качественно разные, что никто из людей никогда не мог бы познать Бога, если бы Он не открылся ищущему. Бог в некотором смысле самораскрыл Себя и продолжает самораскрытие, чтобы человек мог познать Бога и вступить в общение с Ним. Обычно различают две формы Божественного самораскрытия, или откровения: общее откровение и особое откровение.

1.1.1. ОБЩЕЕ ОТКРОВЕНИЕ

Общее откровение предназначено для всех людей, во все времена и повсюду. Бог, оставаясь невидимым, дает возможность человеку видеть Свои деяния в природе, в истории, в жизненных явлениях, в самом себе и в своей совести.

Сотворенный Богом мир свидетельствует о могучей и мудрой Личности, Которая замыслила и создала такую красоту и разнообразие. Апостол Павел пишет: «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира чрез рассматривание творений видимы» (Рим.1.20). Следы Бога также видны в истории, хотя и не так ясно, как в природе, ибо видеть руку Божью в истории может только тот, кто изучает историю. Особенно наглядно действия Божьи видны в истории Израиля. Даже глядя на самого себя, человек может обнаружить свидетельство Бога о Себе. В человеке изначально заложены некоторые понятия о нравственности — что есть хорошо, а что есть плохо, и чаще всего нравственное поведение не связано с целесообразностью, а даже противоречит ей, не связано с воспитанием и традицией. Совесть и нравственное сознание, а также религиозность присущи всем людям и только людям, и это ясно указывает на внутреннее ощу щение Божественности и высшего нравственного закона. Но познать Бога из этих источников невозможно. Общее откровение может дать некоторые сведения о Боге, но не познакомит лично с Ним

1.1.2. ОСОБОЕ ОТКРОВЕНИЕ

Для настоящего богопознания необходимо особое откровение. Это такое откровение, при котором Бог самораскрывается избранным людям в определенном месте и в определенное время для вступления в контакт с Ним. Особое откровение всегда имеет личный характер, оно обращено к конкретному человеку иногда в ответ на просьбы, молитвы и действия человека, а иногда и без всякой подготовки со стороны человека.

Особое отровение всегда «опускается» до человеческого уровня и проявляется только в той форме, которую человек способен воспринять. Наиболее полной и совершенной формой такого откровения было Боговоплощение Иисуса Христа, но и для современного человека Божественное откровение может проявляться через слова или мысли, пришедшие Свыше и через само невыразимое Присутствие. То есть особое откровение является непосредственным процессом самораскрытия Бога отдельному человеку. Но при этом Бог желал, чтобы некоторые истины, которые Он открыл о Себе, были записаны и сохранены для потомков. Например, Бог призвал Моисея и дал ему личные откровения, но при этом Он приказал записать эти откровения и передать их народу Израильскому. Так же было и с пророком Исаией (Ис.6.1-9). Чтобы совершить это, Бог просвещает ум, сердце и душу человека (Ин.14.26), и Библия как раз является этим особым откровением Божьим.