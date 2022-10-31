5 КЛАСС

РАЗДЕЛ 1 ИСТОЧНИК НРАВСТВЕННОСТИ

УРОК 1 Тема: Мотивы наших поступков.

Цель: Показать учащимся, что все мотивы (побуждения) наших поступков исходят из той системы ценностей, которую мы формируем в себе. Если мы принимаем христианские ценности, то в наших поступках мы будем руководствоваться заповедями Божьими. Это всегда будет приводить к положительному результату и получит одобрение у Бога и у людей.

Библейский источник: Дан. 6:1-28.

Библейская история: Даниил во рву львином.

Золотой стих: «С милостивым Ты поступаешь милостиво, а с лукавым - по лукавству его» (Пс. 17:27).

Практическая задача: Побуждать учащихся анализировать мотивы своих поступков с тем, чтобы в своих действиях руководствоваться не корыстью, завистью, чувством мести или желанием превознестись, а христианскими ценностями: любовью, верой, надеждой, состраданием, милосердием, сочувствием, долготерпением.

Основной христианский принцип: каждое общество имеет свои этические нормы и ожидает исполнения этих норм от своих граждан. Но существуют внутренние и внешние мотивы, которые руководят поступками людей - это глубокие убеждения или страх перед наказанием.

Ключевые слова: мотив - побудительная причина, намерение, побуждение, замысел.

Ход урока

Организационный момент.

Актуализация необходимых знаний. Мотивация темы.

Вопрос для размышления: «От чего зависят наши поступки?»