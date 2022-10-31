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Санникова - Христианская этика 5-6 класс

Татьяна Санникова - Христианская этика. Учебное пособие 5 - 6 классы
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Ethics, Educational
5 КЛАСС
РАЗДЕЛ 1 ИСТОЧНИК НРАВСТВЕННОСТИ
УРОК 1 Тема: Мотивы наших поступков.
Цель: Показать учащимся, что все мотивы (побуждения) наших поступков исходят из той системы ценностей, которую мы формируем в себе. Если мы принимаем христианские ценности, то в наших поступках мы будем руководствоваться заповедями Божьими. Это всегда будет приводить к положительному результату и получит одобрение у Бога и у людей.
Библейский источник: Дан. 6:1-28.
Библейская история: Даниил во рву львином.
Золотой стих: «С милостивым Ты поступаешь милостиво, а с лукавым - по лукавству его» (Пс. 17:27).
Практическая задача: Побуждать учащихся анализировать мотивы своих поступков с тем, чтобы в своих действиях руководствоваться не корыстью, завистью, чувством мести или желанием превознестись, а христианскими ценностями: любовью, верой, надеждой, состраданием, милосердием, сочувствием, долготерпением.
Основной христианский принцип: каждое общество имеет свои этические нормы и ожидает исполнения этих норм от своих граждан. Но существуют внутренние и внешние мотивы, которые руководят поступками людей - это глубокие убеждения или страх перед наказанием.
Ключевые слова: мотив - побудительная причина, намерение, побуждение, замысел.
Ход урока
Организационный момент.
Актуализация необходимых знаний. Мотивация темы.
Вопрос для размышления: «От чего зависят наши поступки?»

Татьяна Санникова - Христианская этика. Учебное пособие 5 - 6 классы

Од.: ЮГПИ, - СВД Черкасов, 2004.- 259 с.
ISBN 966-7467-18-Х

Татьяна Санникова - Христианская этика. Учебное пособие 5 - 6 классы - Содержание

ВВЕДЕНИЕ
5КЛАСС
РАЗДЕЛ 1. ИСТОЧНИК НРАВСТВЕННОСТИ
  • Урок 1. Мотивы наших поступков
  • Урок 2. Главные ценности человека
  • Урок 3. Иисус - образец нравственной жизни
РАЗДЕЛ 2. ЗАКОНЫ МИЛОСЕРДИЯ
  • Урок 4. Сострадание - умение сопереживать
  • Урок 5. Условная и безусловная любовь
  • Урок 6. Забота - деятельность, направленная к благополучию других
  • Урок 7. Почему мы страдаем?
  • Урок 8. Что ты подаришь Иисусу? (Рождество)
РАЗДЕЛ 3. ЗАКОНЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
  • Урок 9. Учиться владеть собой
  • Урок 10. Дисциплинированность
  • Урок 11. Исполнительность
  • Урок 12. Ответственность за свои слова и дела
РАЗДЕЛ 4. ЗАКОНЫ ХАРАКТЕРА
  • Урок 13. Самоуважение
  • Урок 14. Верность убеждениям
  • Урок 15. Мудрость
  • Урок 16. Чувство юмора
РАЗДЕЛ 5. ПУТЬ К ДУХОВНОЙ ЗРЕЛОСТИ
  • Урок 17. В чем смысл жизни?
  • Урок 18. Безусловное прощение.
  • Урок 19. Обретение новой жизни
РАЗДЕЛ 6. ЖИЗНЕННЫЙ ПОДВИГ ИИСУСА ХРИСТА
  • Урок 20. Крестная смерть Иисуса Христа
  • Урок 21. Воскресение Иисуса Христа. Пасха
РАЗДЕЛ 7. ИСТОЧНИКИ НРАВСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
  • Урок 22. Как сохранить в чистоте нравственную жизнь
  • Урок 23. История христианства
6 КЛАСС
РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ
  • Урок 1. Существуют ли нравственные законы независимо от нас?
  • Урок 2. Нравственное чувство присуще людям с момента сотворения
  • Урок 3. Как мы узнаем о существовании нравственных законов?
РАЗДЕЛ 2. МИРОВОЗЗРЕНИЕ - ОСНОВА ВИДЕНИЯ ЖИЗНИ
  • Урок 4. Что определяет видение человеком жизни?
  • Урок 5. Что говорит христианское мировоззрение о Боге?
  • Урок 6. Библейский взгляд на происхождение человека
  • Урок 7. Что говорит Библия о природе?
  • Урок 8. Представление о семье и обществе
РАЗДЕЛ 3. НРАВСТВЕННОЕ САМОСОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА
  • Урок 9. Честь и достоинство человека
  • Урок 10. Совесть - голос Божий в нас
  • Урок 11. Раскаяние - добровольный акт совести
  • Урок 12. Зависть и доброжелательность
  • Урок 13. Чувство стыда - показатель живой совести
РАЗДЕЛ 4. НРАВСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ ОБЩЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ
  • Урок 14. Толерантность - умение терпеливо относиться к другим
  • Урок 15. Уважение - почтительное отношение
  • Урок 16. Сочувствие - участливое отношение к людям, попавшим в беду
  • Урок 17. Милосердие - деятельное участие в нуждах других людей
  • Урок 18. Сила любви
РАЗДЕЛ 5. НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЫТИЯ
  • Урок 19. Почему люди страдают?
  • Урок 20. Жизнь это дар или необходимость?
РАЗДЕЛ 6. ДУХОВНЫЙ ПУТЬ
  • Урок 21. Духовность. Что это?
  • Урок 22. Служение другим - пример искренней любви
  • Урок 23. Суд над Праведником. Распятие
  • Урок 24. Воскресение Иисуса Христа - победа над смертью
ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЕ
Views 332
Rating 5.0 / 5
Added 31.10.2022
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

G
gios76 3 years ago

спасибо

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