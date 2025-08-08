Сапольски Роберт - Всё решено - Жизнь без свободы воли

Когда я учился в колледже, у нас с другом был любимый анекдот, который мы пересказывали бесконечно; звучал он примерно так (повторяли мы его с такой ритуальной точностью, что и сейчас, 45 лет спустя, я как будто помню его дословно):

Однажды Уильям Джеймс читал лекцию о природе жизни и Вселенной. В конце к нему подошла пожилая женщина и сказала:

— Профессор Джеймс, вы не правы.

— Как так, мадам? — спросил Джеймс.

— Все совсем не так, как вы говорите, — отвечала она, — мир покоится на спине гигантской черепахи.

— Хм… — промолвил озадаченный Джеймс. — Может, оно и так, но на чем стоит эта черепаха?

— На спине другой черепахи.

— Но, мадам, — спросил снисходительно Джеймс, — на чем тогда стоит другая черепаха?

И тут старушка торжествующе произнесла:

— Бесполезно, профессор Джеймс! Там черепахи до самого низу!

Мы обожали эту историю и всегда рассказывали ее с одной и той же интонацией — считали, что от этого становимся остроумнее, интереснее.

Этот анекдот мы использовали как насмешку, уничижительную критику тех, кто упрямо цеплялся за нелогичность. Например, мы ошивались в студенческой столовой и кто-нибудь изрекал какую-то нелепость, а его реакция на возражения только ухудшала дело. И в итоге один из нас самодовольно цедил: «Бесполезно, профессор Джеймс!» — и, конечно же, человек, который сто раз слышал наш дурацкий анекдот, отвечал: «Да ну тебя, ты дослушай сначала! Это же ясно как день».

Собственно, вот вам вкратце суть этой книги: объяснять что бы то ни было, ссылаясь на бесконечное множество черепах, которым нет конца, кажется абсурдным и нелепым, но еще абсурднее и еще нелепее думать, будто где-то там, в самом низу, черепаха висит в воздухе. Наука о поведении человека гласит, что черепахи не летают; мы действительно здесь имеем дело с черепахами до самого низу.

Человек совершает какой-нибудь поступок. Возможно, прекрасный и вдохновляющий, а может, и скверный, или же — неоднозначный, или, в конце концов, заурядный. И мы снова и снова задаем себе один и тот же вопрос: почему он так поступил?

Если вы верите, что черепахи летают, ответ будет: просто так. У поступка нет другой причины, кроме той, что человек решает поступить именно так. Не так давно наука предложила нам ответ получше, и когда я говорю «не так давно», я имею в виду несколько последних столетий. Вот этот ответ: поведение возникло потому, что его вызвало нечто, ему предшествовавшее. Но откуда взялось это предшествовавшее обстоятельство? Его вызвало то, что предшествовало уже ему. Предшествующие причины до самого конца, и никакой парящей черепахи или необоснованной причины тут не отыскать. Как поет Мария в «Звуках музыки», «ничто не берется ниоткуда, так просто не бывает».

Сапольски Роберт - Всё решено - Жизнь без свободы воли

Пер с англ. — М.: Альпина нон-фикшн, 2025.

ISBN 978-5-9167-1978-9

Сапольски Роберт - Всё решено – Содержание

Глава 1. Черепахи до самого низу

Глава 2. Последние три минуты фильма

Глава 3. Откуда берется намерение?

Глава 4. Волевая сила воли: миф об упорстве

Глава 5. Основы теории хаоса

Глава 6. Хаотична ли свобода воли?

Глава 7. Основы эмерджентности

Глава 8. Может ли свобода воли возникнуть сама по себе?

Глава 9. Введение в квантовую неопределенность

Глава 10. Случайна ли ваша свобода воли?

Глава 10.5. Интерлюдия

Глава 11. Не впадем ли мы в амок?

Глава 12. Древние механизмы внутри нас: как происходят изменения?

Глава 13. Мы так уже делали

Глава 14. Радость наказания

Глава 15. Если вы умираете в бедности

Благодарности

Приложение

Примечания

Источники иллюстраций