Сапольски Роберт - Всё решено - Жизнь без свободы воли

Сапольски - Всё решено
Когда я учился в колледже, у нас с другом был любимый анекдот, который мы пересказывали бесконечно; звучал он примерно так (повторяли мы его с такой ритуальной точностью, что и сейчас, 45 лет спустя, я как будто помню его дословно):
Однажды Уильям Джеймс читал лекцию о природе жизни и Вселенной. В конце к нему подошла пожилая женщина и сказала:
— Профессор Джеймс, вы не правы.
— Как так, мадам? — спросил Джеймс.
— Все совсем не так, как вы говорите, — отвечала она, — мир покоится на спине гигантской черепахи.
— Хм… — промолвил озадаченный Джеймс. — Может, оно и так, но на чем стоит эта черепаха?
— На спине другой черепахи.
— Но, мадам, — спросил снисходительно Джеймс, — на чем тогда стоит другая черепаха?
И тут старушка торжествующе произнесла:
— Бесполезно, профессор Джеймс! Там черепахи до самого низу!
Мы обожали эту историю и всегда рассказывали ее с одной и той же интонацией — считали, что от этого становимся остроумнее, интереснее.
Этот анекдот мы использовали как насмешку, уничижительную критику тех, кто упрямо цеплялся за нелогичность. Например, мы ошивались в студенческой столовой и кто-нибудь изрекал какую-то нелепость, а его реакция на возражения только ухудшала дело. И в итоге один из нас самодовольно цедил: «Бесполезно, профессор Джеймс!» — и, конечно же, человек, который сто раз слышал наш дурацкий анекдот, отвечал: «Да ну тебя, ты дослушай сначала! Это же ясно как день».
Собственно, вот вам вкратце суть этой книги: объяснять что бы то ни было, ссылаясь на бесконечное множество черепах, которым нет конца, кажется абсурдным и нелепым, но еще абсурднее и еще нелепее думать, будто где-то там, в самом низу, черепаха висит в воздухе. Наука о поведении человека гласит, что черепахи не летают; мы действительно здесь имеем дело с черепахами до самого низу.
Человек совершает какой-нибудь поступок. Возможно, прекрасный и вдохновляющий, а может, и скверный, или же — неоднозначный, или, в конце концов, заурядный. И мы снова и снова задаем себе один и тот же вопрос: почему он так поступил?
Если вы верите, что черепахи летают, ответ будет: просто так. У поступка нет другой причины, кроме той, что человек решает поступить именно так. Не так давно наука предложила нам ответ получше, и когда я говорю «не так давно», я имею в виду несколько последних столетий. Вот этот ответ: поведение возникло потому, что его вызвало нечто, ему предшествовавшее. Но откуда взялось это предшествовавшее обстоятельство? Его вызвало то, что предшествовало уже ему. Предшествующие причины до самого конца, и никакой парящей черепахи или необоснованной причины тут не отыскать. Как поет Мария в «Звуках музыки», «ничто не берется ниоткуда, так просто не бывает».
Сапольски Роберт - Всё решено - Жизнь без свободы воли
Пер с англ. — М.: Альпина нон-фикшн, 2025.
ISBN 978-5-9167-1978-9
Сапольски Роберт - Всё решено – Содержание
- Глава 1. Черепахи до самого низу
- Глава 2. Последние три минуты фильма
- Глава 3. Откуда берется намерение?
- Глава 4. Волевая сила воли: миф об упорстве
- Глава 5. Основы теории хаоса
- Глава 6. Хаотична ли свобода воли?
- Глава 7. Основы эмерджентности
- Глава 8. Может ли свобода воли возникнуть сама по себе?
- Глава 9. Введение в квантовую неопределенность
- Глава 10. Случайна ли ваша свобода воли?
- Глава 10.5. Интерлюдия
- Глава 11. Не впадем ли мы в амок?
- Глава 12. Древние механизмы внутри нас: как происходят изменения?
- Глава 13. Мы так уже делали
- Глава 14. Радость наказания
- Глава 15. Если вы умираете в бедности
Благодарности
Приложение
Примечания
Источники иллюстраций
Мне понравилось объяснение одного священника про "предопределение" - что оно может быть связано с четвертым (или более высоким) измерением. То есть Бог видит нас в любой момент времени; будущее для Него - как настоящее.
Таким образом "предопределение" - это не столько про наше будущее, сколько про всемогущество Бога.
А за книгу - большое спасибо!
Большое спасибо!