Сапронов Петр - Неясное и нерешенное в богословском знании

Жанровая принадлежность настоящей книги пространных пояснений не требует. В ней вниманию читателя предлагается ряд очерков, объединенных не последовательным развертыванием мысли или концепции, а соотнесенных с тем, что в заглавии обозначено словами В. В. Розанова, точнее, представляющими собой заглавие одной из его многочисленных книг. В нашем случае неясное и нерешенное относится к области знания как никакая другая соотнесенной с заведомо непостижимым в виду своей сверхразумности. Однако у этой непостижимости есть свои градации и ступени, существующие в промежутке между чистой сверхразумностью и той, которая богословами нередко опасливо преувеличивается вплоть до того, что в сверхразумное записываются реалии, в отношении которых возможны шаги в сторону разумного осмысления. Разумеется, его перспективы тоже легко преувеличить.

В этом даже есть своя неизбежность, как минимум, свои издержки. Однако это ситуация «волков бояться в лес не ходить». И она требует преодоления наряду с сохранением трезвого отношения к возможностям человеческого разума. Золотую середину здесь обрести трудно, что не отменяет обращения к «неясному и нерешенному» хотя бы на уровне приближения к самому его порогу, который, знать этого заранее не дано, вдруг окажется преодолим, пускай и усилиями, недалеко уводящими от порога.

Несколько осложнить чтение и понимание содержащегося в книге может ее дополнительный характер по отношению к предшествующей работе автора «Словаря ключевых понятий христианского богословия» (СПБ. 2020). Вряд ли обстоятельство это создает существенные и тем более непреодолимые трудности, но упомянуть о нем совсем не лишне для тех, кто готов к тому, что богословие не растворено в его истории и не сводится к изложению и комментариям текстов, создававшихся отцами Церкви. Какой бы пиетет к ним ни испытывать, сколько бы ни опираться на заложенный ими фунтамент богословского здания, вряд ли можно целиком отвергать простую истину. Каждая эпоха, и богословие здесь не исключение, говорит на своем языке, решает проблемы, насущные для эпохи, пускай проблемы эти будут самые фундаментальные, а их решение станет столпом утверждения истины. Все равно истина многогранная и конкретна. Попытки ее конкретизации потому никогда не будут лишними, даже если нами будут найдены новые слова, отвечающие духу современной им эпохи.

Сапронов Петр - Неясное и нерешенное в богословском знании

СПб.: ООО ИД «Петрополис», 2024, 504 с.

Сапронов Петр - Неясное и нерешенное в богословском знании - Содержание

Введение