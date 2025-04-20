Сарабьянов, Дмитрий Владимирович – Модерн - История стиля

Книга посвящена стилю модерн, получившему широкое распространение в искусстве последних десятилетий XIX века и в начале XX. В течение короткого срока, пережив периоды становления, расцвета и угасания, этот стиль тем не менее захватил искусство почти всех цивилизованных стран и оставил заметный след в каждой национальной культуре. Наследие стиля модерн многолико, сложно, содержит не только неоспоримые ценности, подлинные художественные открытия, но и свидетельства неразрешенных противоречий, растерянности перед лицом жизненных сложностей и социального прогресса. Это наследие нельзя измерить лишь одними позитивными или только негативными мерками. Оно требует более гибкого и многогранного подхода.

Противоречивость стиля модерн, его двойственность послужили причиной того, что до недавнего времени отношение к нему нельзя было считать устоявшимся; оно не приобрело полной определенности. К тому же среди других стилей, объединявших своими принципами и законами разные виды пластического творчества — архитектуру, живопись, графику, скульптуру, прикладное искусство, — этот наиболее близок нам по времени. Близость в данном случае не способствует тому, чтобы, став предметом исследования, стиль модерн давал повод для объективной оценки своих особенностей: слишком тесно связан он с некоторыми современными художественными движениями или — в иных случаях — с теми тенденциями в развитии искусства, которые в свое время его преодолевали и отрицали.

В течение долгого времени многие историки искусства и художники воспринимали стиль модерн лишь как проявление упадка буржуазной культуры, не делая при этом различия между модерном и модернизмом, который, по недавним понятиям, знаменовал полный кризис культуры. Других модерн «не устраивал» в силу того, что он не решил последовательно те задачи, которые стремились поставить художественные направления более позднего времени. В иных случаях просто забывали об этом стиле, считая возможным в воссоздании общей картины искусства Нового и Новейшего времени не принимать его во внимание.

Значительные перемены в оценках стиля модерн происходили на протяжении всего XX столетия. Вскоре после того, как принципы модерна, отслужив отведенное им историей время, были преодолены новыми художественными направлениями или растворились в них, новые эстетические взгляды закрепились в художественной критике и оставили след в практике мастеров искусства. Сами художники выступили против стиля модерн не только потому, что он не соответствовал новым принципам и приемам образного обобщения, а также новому характеру художественного мышления, но и потому, что их тяготил стиль вообще; они стремились отбросить правила и законы, которые он диктовал, искали возможность выразить свое индивидуальное и видели в наличии стиля препятствие на пути к самовыражению.

Сарабьянов, Дмитрий Владимирович – Модерн - История стиля

Москва: Издательство АСТ, 2025. — 240 с. ; ил. — (Искусство. Большая подарочная книга).

ISBN 978-5-17-164296-9

Сарабьянов, Дмитрий Владимирович – Модерн - История стиля – Содержание

От автора

Предпосылки и предыстория стиля модерн

Введение: стиль модерн и его время

Проблема стиля в практике искусства XIX века

Предпосылки модерна

Предыстория стиля модерн

История стиля модерн

Восьмидесятые годы

Девяностые — начало девятисотых годов

Поздний модерн

Основные проблемы стиля модерн

Иконография модерна

Проблема синтеза искусств

Проблема орнамента

Принципы формообразования в стиле модерн

Заключение: двойственная природа стиля модерн

Примечания

Приложение: краткий историографический обзор