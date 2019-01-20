Книга является содержательным научным обзором развития русского церковного искусства обширной эпохи от времен крещения Руси и до реформ Петра I, - т.е. периода, единого в своих культурно-исторических границах. Это период древнерусского искусства, характеризуемый, прежде всего, духовной целостностью и глубокой религиозной настроенностью русского народа, которые постепенно утрачиваются в последующие века.

М., Издательство Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2007. - 752 с.

ISBN 5-7429-0252-2

Богатое наследие культуры этого периода является ярким выражением духовного и нравственного величия христианства. В художественных формах древнерусского искусства нашло свое выражение учение Церкви о вечной жизни и спасении, о человеке, как об образе и подобии Божием, о борьбе добра и зла, которая непременно завершится окончательной победой добра, н «будет Бог вся во всем». Эти великие евангельские, церковно-исторические и литургические образы и идеи, облеченные в краски и линии, стали зримым откровением о красоте и совершенстве человека и мира в замысле Божием о твари.

Каждое новое поколение Церкви вносит свое пополнение в мировое наследие православной культуры. В наше время, когда после ожесточенного гонения на Церковь возникла необходимость восстанавливать разрушенное н собирать расточенное, на молодом поколении лежит особая ответственность в том, чтобы восстановленные н вновь построенные храмы, их росписи, святые иконы, облачения, утварь несли в самих себе ту полноту благодатного свидетельства о великой правде Божией, о которой так ярко всегда свидетельствовали своей смиренной красотой русские православные храмы на бесконечных евразийских просторах от Балтики до Тихого океана.

Восстановить это свидетельство можно только через глубокое вхождение в дух и формы великого православного наследия прошлых эпох. Через все века истории Церкви красной линией проходит почитание священных образов - этих «несходных подобий» святости небесной и земной, превосходящей всякое разумение и всякое возможное рациональное познание. Эти «несходные подобия» - плод благодатных созерцаний вечного в подвиге молитвенного стояния святых иконописцев и их духовных наставников.» вместе с тем, святые образы есть непосредственное следствие действия благодатных энергий Святого Духа, изливающихся в Церкви и через иконы поистине напояющих все концы Земли. Церковь учит, что «зрительные впечатления легко передаются душе» (100 правило Трулльского собора).

Потоку мутной и нечистой «информации» современных зрительных впечатлений от массового формотворчества Церковь противополагает светлые, возвышенные, облагораживающие образы Небесных Сил, славящих Господа, и людей, достигших совершенства на узком пути исполнення заповедей Господа Иисуса Христа. И хотя это касается в первую очередь более древних времен, когда народная душа жила более чистой жизнью и была доверчиво предана древней, ничем незамутненной православной традиции, но по существу Церковь никогда не отступала от своих основных задач в литургическом искусстве. Это выражено во все возрастающем числе икон, прославленных явным чудотворением вплоть до самых последних лет. Но для того, чтобы благочестие находило свое наиболее адекватное выражение в красках и линиях, необходимо тщательное изучение этих красок и линий в созданиях великих мастеров прошлого, необходимо глубоко вглядываться в совершенные образы, воплотившие в себе молитвенный и аскетический опыт подвижников, более всего возлюбивших Бога, и вслед за Ним -- Его образ и подобие, т.е. человека, как ближнего своего. И необходим также научный опыт спокойного аналитического исследования технологий, стиля, иконографии этих великих памятников. Без такого научного опыта невозможно, по существу, придти к настояцему пониманию церковного искусства, поскольку в нем, как и во всяком другом искусстве, форма и содержание неразрывно соединены, наподобие тела и души в человеке. Этой задаче и отвечает предлагаемая читателям книга.