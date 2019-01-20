Сарабьянов - Смирнова - История древнерусской живописи
Авторы предлагаемой вниманию читателей книги В.Д. Сарабьянова и Э.С. Смирновой - известные ученые, сделавшие немалый вклад в изучение многих памятников церковного искусства древней Руси, как широко известных, так и мало изученных.
Книга является содержательным научным обзором развития русского церковного искусства обширной эпохи от времен крещения Руси и до реформ Петра I, - т.е. периода, единого в своих культурно-исторических границах. Это период древнерусского искусства, характеризуемый, прежде всего, духовной целостностью и глубокой религиозной настроенностью русского народа, которые постепенно утрачиваются в последующие века.
Дмитрий Владимирович Сарабьянов - Энгелина Сергеевна Смирнова - История древнерусской живописи
М., Издательство Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2007. - 752 с.
ISBN 5-7429-0252-2
Дмитрий Сарабьянов - Энгелина Смирнова - История древнерусской живописи - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ВВЕДЕНИЕ
- Содержание понятия
- Своеобразие русской культуры и ее художественные связи
- Периодизация
- Географические границы
- Историография
- Задача науки
Глава I. РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ ПЕРИОДА КРЕЩЕНИЯ РУСИ
- София Киевская
- Иконы и книжные миниатюры Киевской Руси
Глава II. КИЕВ И РУССКНЕ ЗЕМЛИ В КОНЦЕ XI и XII СТОЛЕТИЯ
- Киевская монументальная живопись конца XI - начала XII вв.
- Иконы н книжные миниатюры Киева позднего XI века
- Новгородские фрески конца XI - первой трети XII века
- Иконы н миниатюры первой трети XII века
- Искусство эпохи архиепископа Нифонта (1131 - 1156)
- Русские художественные центры во второй половине XII века
- Древнерусские иконы и миниатюры второй половины XII века
Глава III. ТРИНАДЦАТЫЙ ВЕК. ТАТАРСКОЕ РАЗОРЕНИЕ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ИСТОРИИ РУССКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
- Место искусства XIII в. в истории русской культуры
- Хронологические рамки. Исторические обстоятельства.
- Основные художественные особенности
- Периодизация и стилистические группы
- «Предмонгольский» период (произведения первой трети -- первой половины XIII века)
- Переходный этап. Стилистические варианты
- Искусство второй половины XIII в.
- Заключение
Глава IV. ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ВЕК. «НОВАЯ ВСТРЕЧА С ВИЗАНТИЕЙ»
- Периодизация
- Особенности византийской живописи XIV в.
- Художественные центры Руси в XIV в.
- Первая половина - середина XIV в.
- Вторая половина столетия
Глава V. ПЯТНАДЦАТЫЙ ВЕК. СТАНОВЛЕНИЕ РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
- Сложение нового стиля и московская живопись первой половины XV в.
- Творчество Андрея Рублева, его предшественников, современников и последователей
- Русская культура периода Позднего Средневековья и московская живопись второй половины XV в. Творчество Дионисия н его современников
- Местные школы в русской живописи XV в.
Глава VI. ШЕСТНАДЦАТЫЙ ВЕК. ЖИВОПИСЬ РУССКОГО ЦАРСТВА ЭПОХА ВАСИЛИЯ III, ИВАНА ГРОЗНОГО И ЕГО ПРЕЕМНИКОВ
- Периодизация
- Иконопись эпохи Василия III (1505-1530)
- Новгородская живопись эпохи архиепископа Макария (1526-1542) и последующий период (1540-1550-е гг.)
- Иконопись Пскова первой половины XVI в.
- Московская живопись периода митрополита Макария (1542-1563)
- Живопись эпохи «позднего» Ивана Грозного (1565-1584)
- Годуновская эпоха (1584-1605 гг.)
Глава VII ЖИВОПИСЬ XVII ВЕКА
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
БИБЛИОГРАФИЯ
Дмитрий Сарабьянов - Энгелина Смирнова - История древнерусской живописи - Предисловие
Богатое наследие культуры этого периода является ярким выражением духовного и нравственного величия христианства. В художественных формах древнерусского искусства нашло свое выражение учение Церкви о вечной жизни и спасении, о человеке, как об образе и подобии Божием, о борьбе добра и зла, которая непременно завершится окончательной победой добра, н «будет Бог вся во всем». Эти великие евангельские, церковно-исторические и литургические образы и идеи, облеченные в краски и линии, стали зримым откровением о красоте и совершенстве человека и мира в замысле Божием о твари.
Каждое новое поколение Церкви вносит свое пополнение в мировое наследие православной культуры. В наше время, когда после ожесточенного гонения на Церковь возникла необходимость восстанавливать разрушенное н собирать расточенное, на молодом поколении лежит особая ответственность в том, чтобы восстановленные н вновь построенные храмы, их росписи, святые иконы, облачения, утварь несли в самих себе ту полноту благодатного свидетельства о великой правде Божией, о которой так ярко всегда свидетельствовали своей смиренной красотой русские православные храмы на бесконечных евразийских просторах от Балтики до Тихого океана.
Восстановить это свидетельство можно только через глубокое вхождение в дух и формы великого православного наследия прошлых эпох. Через все века истории Церкви красной линией проходит почитание священных образов - этих «несходных подобий» святости небесной и земной, превосходящей всякое разумение и всякое возможное рациональное познание. Эти «несходные подобия» - плод благодатных созерцаний вечного в подвиге молитвенного стояния святых иконописцев и их духовных наставников.» вместе с тем, святые образы есть непосредственное следствие действия благодатных энергий Святого Духа, изливающихся в Церкви и через иконы поистине напояющих все концы Земли. Церковь учит, что «зрительные впечатления легко передаются душе» (100 правило Трулльского собора).
Потоку мутной и нечистой «информации» современных зрительных впечатлений от массового формотворчества Церковь противополагает светлые, возвышенные, облагораживающие образы Небесных Сил, славящих Господа, и людей, достигших совершенства на узком пути исполнення заповедей Господа Иисуса Христа. И хотя это касается в первую очередь более древних времен, когда народная душа жила более чистой жизнью и была доверчиво предана древней, ничем незамутненной православной традиции, но по существу Церковь никогда не отступала от своих основных задач в литургическом искусстве. Это выражено во все возрастающем числе икон, прославленных явным чудотворением вплоть до самых последних лет. Но для того, чтобы благочестие находило свое наиболее адекватное выражение в красках и линиях, необходимо тщательное изучение этих красок и линий в созданиях великих мастеров прошлого, необходимо глубоко вглядываться в совершенные образы, воплотившие в себе молитвенный и аскетический опыт подвижников, более всего возлюбивших Бога, и вслед за Ним -- Его образ и подобие, т.е. человека, как ближнего своего. И необходим также научный опыт спокойного аналитического исследования технологий, стиля, иконографии этих великих памятников. Без такого научного опыта невозможно, по существу, придти к настояцему пониманию церковного искусства, поскольку в нем, как и во всяком другом искусстве, форма и содержание неразрывно соединены, наподобие тела и души в человеке. Этой задаче и отвечает предлагаемая читателям книга.
Видел когда то книгу в живую) спасибо) теперь будет в библиотеке)