Не очень приятные слова, которые коллега прошептала мне на ухо, также помогают продемонстрировать разницу между временным и сертифицированным мудаками. Не­справедливо присваивать последнее звание на основании единичного случая, такого как этот (для начала мы можем классифицировать негодяя лишь как временного мудака). Так что пока я ограничусь в своем определении данной со­трудницы прилагательным «временный». Перед тем как повесить на нее ярлык «сертифицированного мудака», нам понадобится собрать больше информации.

Почти каждый человек время от времени ведет себя как настоящий урод — я и сам признаю себя виновным во многих преступлениях такого рода: например, как-то разозлившись на сотрудницу, которую заподозрил (ошибочно) в намерении отнять офис у нашей группы, отправил ей оскорбительное электронное письмо, поставив в «копию» ее начальника и подчиненных, а также других членов профессорско-преподавательского со­става. Она сказала только: «Ты заставил меня плакать». Поз­же я извинился перед ней. В тот момент я был виновен в том, что повел себя как козел, хотя и не унижал одного и того же человека изо дня в день. (Если вы никогда, ни разу в жизни, не вели себя как мудак, пожалуйста, незамедлительно свяжи­тесь со мной — я хочу знать, как вам удалось совершить этот сверхчеловеческий подвиг.) Намного сложнее квалифицировать человека как серти­фицированного мудака: он должен проявить постоянство, иметь статистику эпизодов, которые заканчивались тем, что «объекты» один за другим чувствовали себя недооцененны­ми, подавленными, униженными, оскорбленными, выдохши­мися, угнетенными и, как правило, винили в сложившейся ситуации только себя.

Психологи разграничивают состоя­ния (мимолетные ощущения, мысли и действия) и призна­ки (устойчивые личностные характеристики), наблюдая за соответствием места и времени. Когда кто-то все время совершает действия, оставляющие за собой шлейф из жертв, он заслуживает почетного звания «сертифицированный мудак». В определенных условиях каждый человек потенциально может действовать как мерзавец, — когда он испытывает прессинг или когда на его работе принято (особенно среди «лучших» и «самых влиятельных») вести себя таким образом. И хотя термин следует использовать по возможности редко, некоторые люди заслуживают звания «сертифицированный мудак» за то постоянство, с которым они продолжают вести себя по-хамски независимо от времени и места. «Бензопила» Ал Данлап — хорошо известный кандидат на это звание. Бывший CEO и учредитель компании Sunbeam, написавший книгу Mean Business («Подлый бизнес»), был печально известен словесными оскорблениями, которыми он осыпал подчиненных. В своей книге Chainsaw («Бензопила») Джон Берн (работавший в Sunbeam) описал Данлапа как «собаку, гавкающую часами…

Он только орал, разглагольствовал и бушевал. Он был высокомерным, агрессивным и дерзким». Другим кандидатом является продюсер Скотт Рудин, известный как один из самых неприятных голливудских боссов. По оценке Wall Street Journal, с 2000 по 2005 г. он сменил около 250 личных помощников; Рудин утверждал, что в его записях отражены только 119 (но заметил, что туда не включены помощники, которые работали меньше двух недель). Его бывшие ассистенты говорили корреспондентам Journal, что он постоянно бранился и кричал на них. Один рассказал, что был уволен за «не тот кекс на завтрак», о чем мистер Рудин не вспомнил, но признал, что это было «вполне возможно». Интернет-журнал Salon цитировал бывшую помощницу, которая получила от Рудина телефонный звонок в 6:30 утра с приказанием напомнить послать цветов Анжелике Хьюстон ко дню ее рождения. Этим же утром в 11:00 Рудин вызвал беднягу в свой кабинет и заорал: «Ты тупица! Ты забыла напомнить мне достать цветов для Анжелики Хьюстон!» Эта бывшая помощница также добави­ла: «И пока он медленно исчезал за автоматически затворяю­щейся дверью, последнее, что я увидела, был непристойный жест — он поднял средний палец, прогоняя меня».

Такое поведение демонстрируют не только мужчины. Согласно New York Times, Линда Вачнер, бывший CEO ком­пании Warnaco, пользовалась дурной славой руководителя, публично унижающего своих подчиненных за плохие по­казатели или просто за то, что «они ей неприятны». Крис Хейн, бывший президент подразделения рубашек Warnaco’s Hathaway, поведал New York Times, что, «когда твое подраз­деление не добивалось нужных показателей, она задавала такую головомойку, что ты чувствовал себя ростом с тум­бочку. Это было ужасно». Другие бывшие сотрудники ком­пании сообщали, что нападки Вачнер были зачастую «скорее личными, чем профессиональными, и часто содержали до­вольно грубые намеки на пол, расу или этническую принад­лежность».

Роберт Саттон – Не работайте с мудаками - И что делать, если они вокруг вас

Издательство – «Манн, Иванов и Фербер»

Москва – 2015 г. / 208 с.

ISBN 978-5-00057-617-5

Роберт Саттон – Не работайте с мудаками - И что делать, если они вокруг вас – Содержание

Предисловие

Глава 1

Что делают мудаки и почему вы знаете столь многих

Грязная дюжина

Не заменяйте мудаков на слабаков и вежливых клонов

Свидетельства совпадают с опытом: на работе много мудаков

Лучшая мера человеческого характера

Глава 2

Причиненный ущерб: почему на каждом месте работы необходимо использовать наше правило

Вред, причиненный жертвам

Потрепанные свидетели

Мудаки тоже страдают

Нарушенная работоспособность организации

Вывод: каковы «общие затраты на мудаков» в вашей организации?

Как велики ОЗМ вашей компании?

Глава 3

Как ввести, соблюдать и поддерживать наше правило

Пропагандируйте правило — своими словами и особенно действиями

Включите правило в корпоративную политику найма и увольнения

Применяйте правило к потребителям и клиентам

Корни многих зол — разница во властных полномочиях и статусе

Сосредоточьтесь на разговорах и взаимоотношениях

Научите людей спорить

Можно ли сделать исключение из правила для одного мудака?

Предупреждение: не торопитесь клеймить людей

Вывод: соблюдайте правило, связывая большую политику с повседневными маленькими делами

Десять главных шагов

Глава 4

Как посадить на цепь своего «внутреннего козла»

Как избежать заражения «лихорадкой мудака»

Взгляните на себя со стороны

Обернитесь лицом к своему прошлому

Вывод: мудак, познай себя

Самодиагностика: являетесь ли вы сертифицированным мудаком

Глава 5

Когда царствуют мудаки: как выжить среди мерзавцев или

в недоброжелательной обстановке

Переосмысление: найдите новую перспективу

Надейтесь на лучшее, готовьтесь к худшему

Выработайте безразличие и эмоциональную отстраненность

Стремитесь к маленьким победам

Ограничьте свою уязвимость.

Спрячьтесь от воздействия негодяев

Создавайте зоны безопасности, поддержки и здравомыслия

Сражайтесь и одерживайте маленькие нужные победы

Вывод: может, вы и способны выдержать все, но действительно ли вы в ловушке?

Глава 6

Достоинства мудаков

Достоинства злобности

Приведение в чувство нечестных, бестолковых и ленивых людей

Вывод: некоторые достоинства мудаков реальны, но многие — лишь опасные иллюзии

Глава 7