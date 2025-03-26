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Саттон – Не работайте с мудаками

Роберт Саттон – Не работайте с мудаками. И что делать, если они вокруг вас
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Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy
Не очень приятные слова, которые коллега прошептала мне на ухо, также помогают продемонстрировать разницу между временным и сертифицированным мудаками. Не­справедливо присваивать последнее звание на основании единичного случая, такого как этот (для начала мы можем классифицировать негодяя лишь как временного мудака). Так что пока я ограничусь в своем определении данной со­трудницы прилагательным «временный». Перед тем как повесить на нее ярлык «сертифицированного мудака», нам понадобится собрать больше информации.
Почти каждый человек время от времени ведет себя как настоящий урод — я и сам признаю себя виновным во многих преступлениях такого рода: например, как-то разозлившись на сотрудницу, которую заподозрил (ошибочно) в намерении отнять офис у нашей группы, отправил ей оскорбительное электронное письмо, поставив в «копию» ее начальника и подчиненных, а также других членов профессорско-преподавательского со­става. Она сказала только: «Ты заставил меня плакать». Поз­же я извинился перед ней. В тот момент я был виновен в том, что повел себя как козел, хотя и не унижал одного и того же человека изо дня в день. (Если вы никогда, ни разу в жизни, не вели себя как мудак, пожалуйста, незамедлительно свяжи­тесь со мной — я хочу знать, как вам удалось совершить этот сверхчеловеческий подвиг.) Намного сложнее квалифицировать человека как серти­фицированного мудака: он должен проявить постоянство, иметь статистику эпизодов, которые заканчивались тем, что «объекты» один за другим чувствовали себя недооцененны­ми, подавленными, униженными, оскорбленными, выдохши­мися, угнетенными и, как правило, винили в сложившейся ситуации только себя.
Психологи разграничивают состоя­ния (мимолетные ощущения, мысли и действия) и призна­ки (устойчивые личностные характеристики), наблюдая за соответствием места и времени. Когда кто-то все время совершает действия, оставляющие за собой шлейф из жертв, он заслуживает почетного звания «сертифицированный мудак». В определенных условиях каждый человек потенциально может действовать как мерзавец, — когда он испытывает прессинг или когда на его работе принято (особенно среди «лучших» и «самых влиятельных») вести себя таким образом. И хотя термин следует использовать по возможности редко, некоторые люди заслуживают звания «сертифицированный мудак» за то постоянство, с которым они продолжают вести себя по-хамски независимо от времени и места. «Бензопила» Ал Данлап — хорошо известный кандидат на это звание. Бывший CEO и учредитель компании Sunbeam, написавший книгу Mean Business («Подлый бизнес»), был печально известен словесными оскорблениями, которыми он осыпал подчиненных. В своей книге Chainsaw («Бензопила») Джон Берн (работавший в Sunbeam) описал Данлапа как «собаку, гавкающую часами…
Он только орал, разглагольствовал и бушевал. Он был высокомерным, агрессивным и дерзким». Другим кандидатом является продюсер Скотт Рудин, известный как один из самых неприятных голливудских боссов. По оценке Wall Street Journal, с 2000 по 2005 г. он сменил около 250 личных помощников; Рудин утверждал, что в его записях отражены только 119 (но заметил, что туда не включены помощники, которые работали меньше двух недель). Его бывшие ассистенты говорили корреспондентам Journal, что он постоянно бранился и кричал на них. Один рассказал, что был уволен за «не тот кекс на завтрак», о чем мистер Рудин не вспомнил, но признал, что это было «вполне возможно». Интернет-журнал Salon цитировал бывшую помощницу, которая получила от Рудина телефонный звонок в 6:30 утра с приказанием напомнить послать цветов Анжелике Хьюстон ко дню ее рождения. Этим же утром в 11:00 Рудин вызвал беднягу в свой кабинет и заорал: «Ты тупица! Ты забыла напомнить мне достать цветов для Анжелики Хьюстон!» Эта бывшая помощница также добави­ла: «И пока он медленно исчезал за автоматически затворяю­щейся дверью, последнее, что я увидела, был непристойный жест — он поднял средний палец, прогоняя меня».
Такое поведение демонстрируют не только мужчины. Согласно New York Times, Линда Вачнер, бывший CEO ком­пании Warnaco, пользовалась дурной славой руководителя, публично унижающего своих подчиненных за плохие по­казатели или просто за то, что «они ей неприятны». Крис Хейн, бывший президент подразделения рубашек Warnaco’s Hathaway, поведал New York Times, что, «когда твое подраз­деление не добивалось нужных показателей, она задавала такую головомойку, что ты чувствовал себя ростом с тум­бочку. Это было ужасно». Другие бывшие сотрудники ком­пании сообщали, что нападки Вачнер были зачастую «скорее личными, чем профессиональными, и часто содержали до­вольно грубые намеки на пол, расу или этническую принад­лежность».

Роберт Саттон – Не работайте с мудаками - И что делать, если они вокруг вас

Издательство – «Манн, Иванов и Фербер»
Москва – 2015 г. / 208 с.
ISBN 978-5-00057-617-5

Роберт Саттон – Не работайте с мудаками - И что делать, если они вокруг вас – Содержание

  • Предисловие
Глава 1
  • Что делают мудаки и почему вы знаете столь многих
  • Грязная дюжина
  • Не заменяйте мудаков на слабаков и вежливых клонов
  • Свидетельства совпадают с опытом: на работе много мудаков
  • Лучшая мера человеческого характера
Глава 2
  • Причиненный ущерб: почему на каждом месте работы необходимо использовать наше правило
  • Вред, причиненный жертвам
  • Потрепанные свидетели
  • Мудаки тоже страдают
  • Нарушенная работоспособность организации
  • Вывод: каковы «общие затраты на мудаков» в вашей организации?
  • Как велики ОЗМ вашей компании?
Глава 3
  • Как ввести, соблюдать и поддерживать наше правило
  • Пропагандируйте правило — своими словами и особенно действиями
  • Включите правило в корпоративную политику найма и увольнения
  • Применяйте правило к потребителям и клиентам
  • Корни многих зол — разница во властных полномочиях и статусе
  • Сосредоточьтесь на разговорах и взаимоотношениях
  • Научите людей спорить
  • Можно ли сделать исключение из правила для одного мудака?
  • Предупреждение: не торопитесь клеймить людей
  • Вывод: соблюдайте правило, связывая большую политику с повседневными маленькими делами
  • Десять главных шагов
Глава 4
  • Как посадить на цепь своего «внутреннего козла»
  • Как избежать заражения «лихорадкой мудака»
  • Взгляните на себя со стороны
  • Обернитесь лицом к своему прошлому
  • Вывод: мудак, познай себя
  • Самодиагностика: являетесь ли вы сертифицированным мудаком
Глава 5
  • Когда царствуют мудаки: как выжить среди мерзавцев или
  • в недоброжелательной обстановке
  • Переосмысление: найдите новую перспективу
  • Надейтесь на лучшее, готовьтесь к худшему
  • Выработайте безразличие и эмоциональную отстраненность
  • Стремитесь к маленьким победам
  • Ограничьте свою уязвимость.
  • Спрячьтесь от воздействия негодяев
  • Создавайте зоны безопасности, поддержки и здравомыслия
  • Сражайтесь и одерживайте маленькие нужные победы
  • Вывод: может, вы и способны выдержать все, но действительно ли вы в ловушке?
Глава 6
  • Достоинства мудаков
  • Достоинства злобности
  • Приведение в чувство нечестных, бестолковых и ленивых людей
  • Вывод: некоторые достоинства мудаков реальны, но многие — лишь опасные иллюзии
Глава 7
  • «Мудакам здесь не место» как правило жизни
  • Заключение
  • Благодарности
  • Дополнительная литература
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Rating 4.8 / 5
Added 26.03.2025
Author brat librarian
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4.8/5 (2)

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