Саттон – Не работайте с мудаками
Не очень приятные слова, которые коллега прошептала мне на ухо, также помогают продемонстрировать разницу между временным и сертифицированным мудаками. Несправедливо присваивать последнее звание на основании единичного случая, такого как этот (для начала мы можем классифицировать негодяя лишь как временного мудака). Так что пока я ограничусь в своем определении данной сотрудницы прилагательным «временный». Перед тем как повесить на нее ярлык «сертифицированного мудака», нам понадобится собрать больше информации.
Почти каждый человек время от времени ведет себя как настоящий урод — я и сам признаю себя виновным во многих преступлениях такого рода: например, как-то разозлившись на сотрудницу, которую заподозрил (ошибочно) в намерении отнять офис у нашей группы, отправил ей оскорбительное электронное письмо, поставив в «копию» ее начальника и подчиненных, а также других членов профессорско-преподавательского состава. Она сказала только: «Ты заставил меня плакать». Позже я извинился перед ней. В тот момент я был виновен в том, что повел себя как козел, хотя и не унижал одного и того же человека изо дня в день. (Если вы никогда, ни разу в жизни, не вели себя как мудак, пожалуйста, незамедлительно свяжитесь со мной — я хочу знать, как вам удалось совершить этот сверхчеловеческий подвиг.) Намного сложнее квалифицировать человека как сертифицированного мудака: он должен проявить постоянство, иметь статистику эпизодов, которые заканчивались тем, что «объекты» один за другим чувствовали себя недооцененными, подавленными, униженными, оскорбленными, выдохшимися, угнетенными и, как правило, винили в сложившейся ситуации только себя.
Психологи разграничивают состояния (мимолетные ощущения, мысли и действия) и признаки (устойчивые личностные характеристики), наблюдая за соответствием места и времени. Когда кто-то все время совершает действия, оставляющие за собой шлейф из жертв, он заслуживает почетного звания «сертифицированный мудак». В определенных условиях каждый человек потенциально может действовать как мерзавец, — когда он испытывает прессинг или когда на его работе принято (особенно среди «лучших» и «самых влиятельных») вести себя таким образом. И хотя термин следует использовать по возможности редко, некоторые люди заслуживают звания «сертифицированный мудак» за то постоянство, с которым они продолжают вести себя по-хамски независимо от времени и места. «Бензопила» Ал Данлап — хорошо известный кандидат на это звание. Бывший CEO и учредитель компании Sunbeam, написавший книгу Mean Business («Подлый бизнес»), был печально известен словесными оскорблениями, которыми он осыпал подчиненных. В своей книге Chainsaw («Бензопила») Джон Берн (работавший в Sunbeam) описал Данлапа как «собаку, гавкающую часами…
Он только орал, разглагольствовал и бушевал. Он был высокомерным, агрессивным и дерзким». Другим кандидатом является продюсер Скотт Рудин, известный как один из самых неприятных голливудских боссов. По оценке Wall Street Journal, с 2000 по 2005 г. он сменил около 250 личных помощников; Рудин утверждал, что в его записях отражены только 119 (но заметил, что туда не включены помощники, которые работали меньше двух недель). Его бывшие ассистенты говорили корреспондентам Journal, что он постоянно бранился и кричал на них. Один рассказал, что был уволен за «не тот кекс на завтрак», о чем мистер Рудин не вспомнил, но признал, что это было «вполне возможно». Интернет-журнал Salon цитировал бывшую помощницу, которая получила от Рудина телефонный звонок в 6:30 утра с приказанием напомнить послать цветов Анжелике Хьюстон ко дню ее рождения. Этим же утром в 11:00 Рудин вызвал беднягу в свой кабинет и заорал: «Ты тупица! Ты забыла напомнить мне достать цветов для Анжелики Хьюстон!» Эта бывшая помощница также добавила: «И пока он медленно исчезал за автоматически затворяющейся дверью, последнее, что я увидела, был непристойный жест — он поднял средний палец, прогоняя меня».
Такое поведение демонстрируют не только мужчины. Согласно New York Times, Линда Вачнер, бывший CEO компании Warnaco, пользовалась дурной славой руководителя, публично унижающего своих подчиненных за плохие показатели или просто за то, что «они ей неприятны». Крис Хейн, бывший президент подразделения рубашек Warnaco’s Hathaway, поведал New York Times, что, «когда твое подразделение не добивалось нужных показателей, она задавала такую головомойку, что ты чувствовал себя ростом с тумбочку. Это было ужасно». Другие бывшие сотрудники компании сообщали, что нападки Вачнер были зачастую «скорее личными, чем профессиональными, и часто содержали довольно грубые намеки на пол, расу или этническую принадлежность».
Роберт Саттон – Не работайте с мудаками - И что делать, если они вокруг вас
Издательство – «Манн, Иванов и Фербер»
Москва – 2015 г. / 208 с.
ISBN 978-5-00057-617-5
Роберт Саттон – Не работайте с мудаками - И что делать, если они вокруг вас – Содержание
- Предисловие
Глава 1
- Что делают мудаки и почему вы знаете столь многих
- Грязная дюжина
- Не заменяйте мудаков на слабаков и вежливых клонов
- Свидетельства совпадают с опытом: на работе много мудаков
- Лучшая мера человеческого характера
Глава 2
- Причиненный ущерб: почему на каждом месте работы необходимо использовать наше правило
- Вред, причиненный жертвам
- Потрепанные свидетели
- Мудаки тоже страдают
- Нарушенная работоспособность организации
- Вывод: каковы «общие затраты на мудаков» в вашей организации?
- Как велики ОЗМ вашей компании?
Глава 3
- Как ввести, соблюдать и поддерживать наше правило
- Пропагандируйте правило — своими словами и особенно действиями
- Включите правило в корпоративную политику найма и увольнения
- Применяйте правило к потребителям и клиентам
- Корни многих зол — разница во властных полномочиях и статусе
- Сосредоточьтесь на разговорах и взаимоотношениях
- Научите людей спорить
- Можно ли сделать исключение из правила для одного мудака?
- Предупреждение: не торопитесь клеймить людей
- Вывод: соблюдайте правило, связывая большую политику с повседневными маленькими делами
- Десять главных шагов
Глава 4
- Как посадить на цепь своего «внутреннего козла»
- Как избежать заражения «лихорадкой мудака»
- Взгляните на себя со стороны
- Обернитесь лицом к своему прошлому
- Вывод: мудак, познай себя
- Самодиагностика: являетесь ли вы сертифицированным мудаком
Глава 5
- Когда царствуют мудаки: как выжить среди мерзавцев или
- в недоброжелательной обстановке
- Переосмысление: найдите новую перспективу
- Надейтесь на лучшее, готовьтесь к худшему
- Выработайте безразличие и эмоциональную отстраненность
- Стремитесь к маленьким победам
- Ограничьте свою уязвимость.
- Спрячьтесь от воздействия негодяев
- Создавайте зоны безопасности, поддержки и здравомыслия
- Сражайтесь и одерживайте маленькие нужные победы
- Вывод: может, вы и способны выдержать все, но действительно ли вы в ловушке?
Глава 6
- Достоинства мудаков
- Достоинства злобности
- Приведение в чувство нечестных, бестолковых и ленивых людей
- Вывод: некоторые достоинства мудаков реальны, но многие — лишь опасные иллюзии
Глава 7
- «Мудакам здесь не место» как правило жизни
- Заключение
- Благодарности
- Дополнительная литература
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