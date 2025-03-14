Савчин - Загальна психологія

Загальна психологія визначає предмет вивчення, місце психологічного знання в системі наук і людського досвіду, характеризує психіку як ідеальне утворення, онтологічні характеристики психічного та фізіологічні основи психічних явищ. Вона аналізує парадигми та принципи психології, характеризує загальнонаукові, загальнопсихологічні методи, вивчає етапи розвитку психологічної науки у світі й в Україні, її класичні та сучасні напрями. Знаннями загальної психології послуговуються інші психологічні науки (вікова та педагогічна психології, психодіагностика та ін.) щодо предмета, методологічних засад і методів вивчення, психологічних закономірностей тощо.

Термін «психологія» закорінений в античні часи і означав «вчення про душу». Тогочасне значення цього терміна за своєю суттю не відповідає нинішньому тлумаченню психології, а лише засвідчує, що її витоки сягають давнини. Вдавалися до нього вже у X ст., але до наукового обігу він упроваджений у другій половині XVIII ст.

Об’єктом вивчення психології є люди і тварини, які володіють психікою, а предметом — психіка, закономірності та механізми її функціонування. Завдяки роботі психіки людина вибудовує програму дій та поведінки. Фізіологічна основа психічних явищ — діяльність мозку. Структуру психіки як цілісної системи утворюють свідомість і несвідоме. Психічне володіє певними онтологічними (буттєвими) характеристиками.

Термін «психологія» охоплює своєю семантикою різні і водночас взаємопов’язані складові. Насамперед це життєва психологія, яку, на думку швейцарського психолога Жана Шаже (1896—1980), народ створив для себе. У ній утілені психологічні знання, які людство нагромадило у процесі спільного життя, праці, спілкування, спостережень за індивідуальною і груповою поведінкою.

Савчин М. В. - Загальна психологія - Навчальний посібник

К. : Академвидав, 2012. — 464 с. — (Серія «Альма-матер»).

ISBN 978-966-8226-89-2 (серія)

ISBN 978-617-572-011-0

Савчин М. В. - Загальна психологія – Зміст

АНОТАЦІЯ

1. Основи загальної психології

1.1. Загальна психологія як наука

1.2. Психіка як ідеальне утворення

Сутність і функції психіки

Фізіологічні основи психіки

Психіка як цілісна система

Онтологічні характеристики психічного

1.3. Методологія і методи психології

Парадигми психології

Принципи психології

Методи психології

1.4. Становлення і розвиток психологічної науки. Основні напрями

Етапи розвитку психології

Класичні напрями розвитку психології

Сучасні напрями розвитку психології

Місце психології в системі людських наук та досвіду

Виникнення і розвиток психології в Україні

2. Психологія особистості

2.1. Загальна характеристика особистості

Феноменологічні прояви особистості

Загальне та індивідуальне в сутності особистості

Ядро (суть) особистості

Онтологічні прояви особистості

Активність особистості

Особистісна рефлексія і саморегуляція

2.2. Самосвідомість особистості

Загальна характеристика самосвідомості особистості

Психологія Я (Самості)

Я-концепція як характеристика самосвідомості

Емоційно-ціннісна складова Я-концепції

Поведінкова складова Я-концепції

Механізми функціонування і розвитку Я-концепції

Функції Я-концепції

Психічне здоров’я та Я-концепція

2.3. Спонукальна (мотиваційна) сфера особистості

Загальна характеристика потреб особистості

Види спонукань

Механізми виникнення і функціонування мотивації

Саморегуляція мотивації

Структура і властивості спонукальної сфери

Спрямованість спонукальної сфери і її типи

2.4. Психологічна структура особистості

2.5. Становлення, розвиток, саморозвиток і формування особистості

З. Індивідуально – психологічні властивості особистості

З.1. Психологія темпераменту

Загальна характеристика властивості особистості темпераменту

Психологічні властивості темпераменту

Типи темпераменту

Прояв темпераменту в діяльності

З.2. Психологія характеру

Загальна характеристика характеру

Співвідношення характеру з іншими сторонами особистості

Психологічна структура характеру

Загальні властивості характеру

Типологія характерів

Акцентуації характеру

Становлення, виховання і самовиховання характеру

З.З. Психологія здібностей

Загальна характеристика здібностей

Природна основа здібностей

Види здібностей

Якісна і кількісна характеристика здібностей

Творчі здібності

4. Діяльність особистості

4.1. Загальна характеристика діяльності

4.2. Психологічна структура діяльності

Мотиваційно-смислова підструктура діяльності

Дієво-операційна підструктура діяльності

Зовнішній і внутрішній плани діяльності

4.З. Саморегуляція діяльності

4.4. Засвоєння діяльності

4.5. Види діяльності

Гра як непродуктивний вид діяльності

Навчальна діяльність як розвивальний вид діяльності

Праця як продуктивний вид діяльності

4.6. Діяльність як чинник розвитку психіки та особистості

5. Інтелекrуальна сфера особистості

5.1. Психологія уваги

Загальна характеристика уваги

Фізіологічні основи уваги

Види уваги

Властивості уваги

Уважність як властивість особистості

Розвиток і виховання уваги

5.2. Психологія відчуттів

Загальна характеристика відчуттів

Фізіологічні основи відчуттів

Види відчуттів

Властивості відчуттів

5.3. Психологія сприймання

Загальна характеристика сприймання

Фізіологічні основи сприймання

Види сприймань

Властивості сприймання

Загальна характеристика сенсорно-перцептивної системи

Перцептивний розвиток

5.4. Психологія пам'яті

Загальна характеристика пам'яті

Фізіологічні основи пам'яті

Види пам'яті

Механізми пам'яті

Процеси пам'яті

Уявлення пам'яті

Метапам'ять як вищий рівень розвитку пам'яті

5.5. Психологія мислення

Загальна характеристика мислення

Фізіологічні основи мислення

Розумові операції

Мислення і розв'язування задач

Системна структура мислення

Види мислення

Індивідуальні особливості мислення

Порушення мислення

5.6. Психологія уяви

Загальна характеристика уяви

Фізіологічні основи уяви

Способи творення образів уяви

Види уяви

Розвиток уяви

5.7. Психологія інтелекту

Загальна характеристика інтелекту

Фізіологічні основи інтелекту

Складові інтелекту

Зв' язок інтелекту з іншими сферами особистості

Розлади інтелекту

6. Емоційно - вольова сфера особистості

6.1. Психологія емоцій

Загальна характеристика емоційної сфери

Особливості емоційного реагування

Фізіологічні основи емоційних реакцій

Функції емоцій

Види емоційних реакцій, емоційних станів та емоцій

Емоціогенні стани

Настрій

Основні групи емоцій

Властивості емоцій

Емоційні властивості особистості

Керування емоціями та емоційними станами

Емоційні розлади і шляхи їх подолання

6.2. Психологія почуттів

Загальна характеристика почуттів

Функції почуттів

Властивості почуттів

Види почуттів

6.3. Психологія волі

3аrальна характеристика волі

Зв' язок волі з іншими сферами особистості

Вольова регуляція як вид довільного керування

Структура вольового вчинку та вольової дії

Функції волі

Вольові процеси і вольові стани

Вольові якості

Інтегральні морально-вольові якості особистості

Сила волі

Виховання та самовиховання волі

Термінологічний словник

Література

ОБКЛАДИНКА