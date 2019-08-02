Ученый-гуманитарий сталкивается с классикой с самого начала своей профессиональной жизни — в процессе университетского образования. Чтение классических трудов для студента — занятие практически повседневное, во всяком случае, предполагается, что так должно быть. Затем к классике обращаются по разным поводам и в меру необходимости или любознательности. Однако для специалиста в области истории идей, а именно так мы себя идентифицируем, изучение классики, как правило, становится образом жизни в науке. Ведь сколько бы мы ни уточняли определение классики, понятно, что именно в этом корпусе сосредоточены великие озарения, теории и идеи.

Ирина Максимовна Савельева - Андрей Владимирович Полетаев - Классическое наследие

Издательский дом Государственного университета — Высшей школы экономики, 2010 год — 336 с.

ISBN 978-5-7598-0724-7

Ирина Максимовна Савельева - Андрей Владимирович Полетаев - Классическое наследие – Содержание

ПРОЛОГ

ПОНЯТИЕ КЛАССИКИ

ЭПИЗОД ПЕРВЫЙ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

ВСТУПЛЕНИЕ

КОРПУС КЛАССИКИ

I. Классика и история науки

II. Формирование списков

ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАССИКИ

I. Параметры

II. Функции

ИЗУЧЕНИЕ В «КЛАССАХ»

I. Знакомство с классиками

II. Чтение и научение

ЛЮДИ, ГОДЫ, КНИГИ

I. Синхронистический анализ

II. Диахронистический анализ

III. Функции ссылок

ЭПИЗОД ВТОРОЙ. ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ

ВСТУПЛЕНИЕ

КЛАССИКИ В ИСТОРИОГРАФИИ: СВОИ И ЧУЖИЕ

I. История как «естественная» наука

II. История как «не естественная» наука

III. История как «противоестественная» наука

IV. Как это бывает «на самом деле», или «Дело Шартье»

КЛАССИКИ РОМАНТИЗМА: «ИСТОРИЧЕСКИЙ» ПАРАДОКС

I. Дух романтизма

II. Роман с историей

III. Плоды романтизма

«НЕМЕЦКОЕ СЧАСТЬЕ» ИОГАННА ГУСТАВА ДРОЙЗЕНА

I. Три проекта

II. «Историка»

ЭПИЛОГ

МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ПРОБЛЕМА КЛАССИКИ

Литература

Ирина Максимовна Савельева - Андрей Владимирович Полетаев - Классическое наследие - Понятие классики

Слово «классик», как известно, восходит к существовавшему в Древнем Риме делению граждан на шесть групп по имущественному признаку, в соответствии с которым формировались так называемые центуриатные комиции. Первые пять групп именовались «классами», а члены первой, наиболее состоятельной группы — «классиками» (лат. classici). Шестая группа (неимущие) назывались «пролетариями» (отсюда — «деклассированные граждане»). В переносном смысле (применительно к философам и писателям) эти градации использовали в I в. до н. э. Цицерон, во II в. н. э. (согласно Авлу Геллию) — римский грамматик и ритор Марк Корнелий Фронто.

После длительного перерыва метафоры «классик», «классика», «классический» снова появляются лишь в конце XV в. в Италии (у Филиппо Бероальдо Старшего); во французском языке они впервые зафиксированы в 1548 г., в английском — в 1599 г. Только в XVII в. эти метафоры получают относительно широкое распространение, и тогда же понятие «классика» начинает использоваться в том числе и для обозначения античных текстов. Одновременно возникает термин «класс» в значении учебной группы (т.е. исходно «учебный класс» — это группа, которая изучает «классику», а не наоборот, как обычно принято считать).

В современном употреблении понятие «классика» имеет два основных значения: объект (изучения и «потребления») и часть знания. Как объект классика существует в гуманитарных дисциплинах: прежде всего в филологии, лингвистике и искусствоведении, отчасти в философии и истории. Как часть социального запаса знания «классика» фигурирует в нескольких формах знания — естественных, социальных и гуманитарных науках, в философии и идеологии.

а) Классика как объект

Возникновение понятия «классика» в эпоху Возрождения исходно оказалось связанным с «античностью» (древнегреческой и римской культурой), и эта связь была селективной. «Классику», т.е. образцовые тексты, искали среди произведений античных авторов, но далеко не все произведения считались образцовыми (относительно качества большинства из них между «гуманистами» шли ожесточенные дискуссии).

Связка «классика — античность» приобретает всеобъемлющий характер во второй половине XVIII — начале XIX в. В этот период интерес к греко-римской «античности» становится в некотором смысле массовым и выходит за рамки узкого круга любителей старины. «Массовизация» интереса к античности отразилась прежде всего в изобразительном искусстве, архитектуре и литературе, благодаря чему этот стилевой период в развитии европейской культуры позднее получил название «классицизм». (Во Франции первая волна увлечения и подражания «классическим» античным образцам возникла уже в XVII в., поэтому второй всплеск здесь, в отличие от других европейских стран, обычно именуется «неоклассицизмом».)