Савич - Ошибка длинною в сто пятьдесят лет

Книга Игоря Михайловича Савича «Ошибка длиною в сто пятьдесят лет» посвящена критическому рассмотрению эволюционной теории как мировоззренческой основы, повлиявшей на науку, образование и культуру последних полутора столетий. Автор анализирует ключевые утверждения дарвинизма и показывает, почему, по его мнению, эволюционная модель не даёт удовлетворительного ответа на вопрос о происхождении жизни и человека.

В книге обсуждаются научные и философские аргументы, связанные с происхождением информации в живых системах, сложностью биологических структур, проблемой случайности и целесообразности, а также последствиями эволюционного мировоззрения для нравственности и понимания человека. Автор противопоставляет эволюционизму библейскую доктрину Сотворения, рассматривая её как цельную и логичную картину мира.

Издание адресовано читателям, интересующимся вопросами происхождения мира и человека, соотношением науки и веры, а также историей влияния эволюционных идей на современное мировоззрение.

Савич И.М. - Ошибка длинною в сто пятьдесят лет - По поводу двадцати пяти тезисов эволюционной гипотезы

Санкт- Петербург: СИНЭЛ, 2020.— 52 с.

Савич И.М. - Ошибка длинною в сто пятьдесят лет – Содержание