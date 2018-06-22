Новая античная библиотека. Исследования Германские, кельтские и славянские племена, жившие за Рейном и Дунаем, предки основного населения современной Европы, в течении нескольких веков были главными противниками Римской республики, а затем Империи, и в конце концов, стали основными участниками уничтожения Западной Римской империи и всего античного мира в целом.

Рим впервые вошёл в соприкосновение с представителями зарейнских племён в конце III в. до н. э. во время войны с галлами долины реки Пад. По крайней мере, именно тогда появляется первое упоминание германцев в римских исторических памятниках. Латинский текст гласит: «Марк Клавдий, сын Марка, внук Марка, Марцелл в 531 г., будучи консулом, 1 марта победил инсубрийских галлов и германцев. При этом захватил большую добычу, ибо убил при Кластидиуме предводителя врагов Вирдумара».

Надпись говорит о знаменитой битве при Кластидии, состоявшейся в 222 г. до н. э. и победоносно для римлян завершившей войну с галлами. В тот год галлы-инсубры наняли себе в помощь воинов из-за Альп, среди которых, как мы видим, оказались и германцы. Интересно, что знаменитый Полибий, описавший эту войну, имени германцев среди противников Рима не упоминает. Отсюда возникло подозрение в подлинности надписи Марцелла. Однако, ничего невозможного в участии наёмников-германцев в европейских войнах того времени нет. Также, как и в названии германцев. Скорее всего, римляне переняли это название именно у галлов.

Савин Николай - Германо-Ретийский лимес и Рейнская армия Рима

СПб.: Алетейя, 2017. 770 с.

(Серия «Новая античная библиотека. Исследования»)

ISBN 978-5-906910-96-7

Савин Николай - Германо-Ретийский лимес и Рейнская армия Рима - Содержание

Глава 1. Bellum Cimbricum (113-101 гг. до н. э.)

Глава 2. Bellum Caesaris (100-44 гг. до н. э.)

Глава 3. Bellum Augusta (44 г. до н. э. - 14 г. н. э.)

Глава 4. Bellum Germanici (14-16 гг.)

Глава 5. Германо-Ретийский лимес в 17-68 гг

Глава 6. Bellum Civile (68-69 гг.)

Глава 7. Bellum Batavorum (69-70 гг.)

Глава 8. Время Флавиев (71-96 гг.)

Глава 9. «Золотой век» (96-161 гг.)

ПРИЛОЖЕНИЯ

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

Савин Николай - Германо-Ретийский лимес и Рейнская армия Рима - «Золотой век» (96-161 гг.)

96 г. н. э. - Убийство императора Домициана 18 сентября 96 года завершило короткую, но важную для германских провинций эпоху Флавиев. Остийские фасты (Fasti Ostienses) сообщают, что в тот же день сенат на чрезвычайном заседании провозгласил императором 66-летнего Марка Кокцея Нерву. Этот выбор объяснялся аристократичностью его рода, опытом работы на высших государственных должностях и заслуженным авторитетом серьёзного юриста. По словам Диона Кассия, заговорщики в качестве преемника Домициана хотели видеть Нерву и это не исключает его причастности к заговору [Дион Кассий. Римская история LXVIII, 15]. Тот же Дион Кассий упоминает о том, что Домициан предполагал убить Нерву, поскольку у последнего в гороскопе говорилось о будущем правлении империей, но один из дружественных Нерве астрологов убедил императора не убивать болезненного сенатора. Его отправили в провинцию Верхняя Германия.

Обстоятельства прихода к власти и правления императора Нервы плохо отражены в русскоязычных источниках, с чем столкнулся сам автор при рассмотрении этого вопроса. Поэтому нам показалось важным подробнее и точнее осветить этот вопрос, хотя он и не связан напрямую с заявленной нами темой. Просто в помощь тем, кто интересуется этим моментом истории Рима. То же стоит сделать при освещении событий правления Марка Аврелия и последующих императоров. Итак. Ближайшим другом Нервы в Сенате был Тит Аррий Антонин, консул-суффект 69 года и дед Антонина Пия, и, вероятно, именно он предложил кандидатуру Нервы в императоры. Надо сказать, что Нерва не имел большой популярности и поддержки в империи, но он находился в дружественных отношениях с основателем династии Флавиев Веспасианом, был честен и скромен, и поэтому внушал доверие большей части сената. Хотя он казался маловероятным кандидатом на престол из-за своего возраста и слабого здоровья, именно по этим причинам Нерва был сочтён безопасным выбором для Сената.

Кроме того, если Нерва в 96 году исполнял обязанности легата пропретора Верхней Германии, Сенат могла обеспокоить возможность очередной попытки рейнских легионов выставить одного из своих легатов претендентом на императорский трон. Выбором Нервы сенат мог предупредить мятеж Рейнской армии. Легат Нижней Германии Секст Юлий Фронтин чем-то не устроил сенаторов, возможно, своей дружбой с Домицианом. Правда, что касается Фронтина, то тут Нерва решил перестраховаться. Он убрал его из Нижней Германии и в 97 году назначил смотрителем городского водопровода Рима. Это была совершенно незнакомая область для Фронтина, который, вообще-то, был военным, однако он не только глубоко вник в свои новые обязанности и положил конец злоупотреблениям в этой области, но и написал об этом книгу, названную «О римских водопроводах». Человек он был действительно талантливый. По-видимому, сообщил Нерве о выборе Сената ни кто иной, как Парфений, один из убийц Домициана [Секст Аврелий Виктор. О цезарях 12. 2].

Узнав о решении Сената, Нерва не раздумывая согласился стать императором, чтобы не ввергнуть Римскую империю в новую эпоху гражданских войн. Новый император и Парфений выехали из Могонциака в Рим, но по дороге до них донёсся слух о том, что Домициан жив. Нерва страшно перепугался, но Парфений-то точно знал судьбу Домициана, поэтому успокоил старика и благополучно доставил в Рим. Смена императоров принесла большое облегчение римскому Сенату, состав которого сократился после множества казней, состоявшихся по приказу Домициана. Нерва после вступления на престол публично поклялся, что ни один сенатор не будет предан смерти, пока он остаётся императором [Дион Кассий. Римская история LXVIII, 2]. Своим товарищем по консулату на следующий 97 год Нерва выбрал престарелого, но уважаемого Сенатом Луция Вергиния Руфа. Того самого Руфа, легата Верхней Германии, который отказался стать императором после гибели Нерона и Отона. После этого Вергиний уехал на побережье Этрурии на свою виллу, где вёл размеренную жизнь, сочиняя стихи.

Старик согласился в третий раз стать консулом и вернулся в Рим. Однако, чуть ли не 1 января при вступлении в должность, когда Вергиний начал говорить речь, он случайно выронил книгу, которую нёс, и наклонившись, чтобы поднять её, поскользнулся, упал и сломал бедро. Такого стресса старик не выдержал и умер вскоре после этого, получив государственные похороны. На его могиле были высечены следующие слова: «Здесь покоится Руф; когда прогнали Виндекса, власть он не взял себе: родине отдал её». Нерва осуществил много мер для восстановления прав и имущества сенаторов, однако он в значительной степени продолжал полагаться на друзей и советников, которым доверял, и пытался поддерживать дружественные отношения с преданной Домициану частью сената. По всей видимости, именно из-за этого Нерва встретил враждебность в антифлавианских правящих кругах Рима, что стало причиной единственного заговора против него, который, правда, окончился неудачно.

Будучи провозглашённым императором исключительно по инициативе сената, Нерва был вынужден предпринять ряд мер, чтобы получить поддержку среди римского населения. Да и влияние Домициана всё ещё оставалось сильным среди солдат, которые после убийства прежнего императора немедленно призвали обожествить погибшего. Армия и народ в связи со сменой правителей ожидали щедрых подарков от нового императора. Так вот, солдаты, возможно, получили донативум размером до 5 тысяч денариев на человека [Muirson, Charles Leslie. М. Cocceius Nerva and the Flavians. - Transactions of the American Philological Association (University of Western Ontario). - 2003. p. 155; Syme, Ronald. The Imperial Finances under Domitian, Nerva and Trajan // The Journal of Roman Studies (Society for the Promotion of Roman Studies). -1930. pp. 63-65]. Такая подачка запросто заглушила в солдатских душах привязанность к убитому императору и возбудила неожиданную всепоглощающую любовь к новому императору. Такова уж особенность всех наёмных и частных армий, а римская императорская армия уже сильно приблизилась к этому уровню, хотя ещё и сохраняла черты народной армии, воюющей за Родину.

Бедным и бездомным римлянам Нерва приказал бесплатно предоставить наделы земли, на скупку которых из казны было потрачено до 60 миллионов сестерциев, причём сам император продал часть своих владений, вложив вырученные деньги в вышеуказанный проект. Комиссию, которая занималась этой проблемой, возглавил друг Плиния Младшего, консул 78 г. бывший легат Верхней Германии Квинт Кореллий Руф. Он был уже стар и неизлечимо болен, поэтому вскоре покончил с собой, чтобы избежать страданий от тяжелой болезни. Видимо, предполагая, что не сможет оплатить отставку всем воинам, Нерва возобновил создание колоний ветеранов, на этот раз в Африке. К тому же, это позволило ускорить романизацию Африки, до сих пор остававшуюся слабонаселённой римскими гражданами. Эта нужная практика была продолжена императором Траяном.

Однако, с преторианцами так просто не вышло. Рядовые преторианцы требовали казни убийц императора. В попытке успокоить преторианцев Нерва отправил в отставку их префекта Тита Петрония Секунда (одного из главных заговорщиков против Домициана - и заменил его на уже бывшего некогда префектом претория Касперия Элиана. Элиан начинал службу военным трибуном в армии Веспасиана во время Иудейской войны. Согласно Филострату, Касперий Элиан в 69-70 гг был в свите Веспасиана в Александрии, а затем приехал с новым императором в Рим. Дальнейшая его карьера неизвестна, но до 94 года он уже побывал префектом претория. Это был человек Флавиев, хотя Домициан почему-то снял его с должности. С Элианом Нерва ошибся. Именно он возглавил мятеж преторианцев против Нервы всего через год. Преторианцы сочли все меры нового императора недостаточными и вновь потребовали казнить убийц Домициана. Император отказался [Секст Аврелий Виктор, XII. 12, 7]. Очевидно, что он не хотел ссориться с Сенатом, большинство которого было счастливо от убийства Домициана. Он также не хотел идти на поводу у солдат в таком тяжёлом деле. Оставшаяся неудовлетворённость таким положением дел в конечном счёте могла привести и привела к кризису правления Нервы.