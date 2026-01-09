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Савонарола - Проповеди на книгу пророка Аггея

Джироламо Савонарола - Проповеди на книгу пророка Аггея
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, Bible Commentaries, Theology, Homiletics
Ветхозаветный пророк проповедовал после возвращения евреев из Вавилонского плена. Савонарола проповедует после освобождения флорентийцев из плена тирании Медичи. Аггей имел дело с людьми слабой веры, Савонарола - с теплохладными, как называл он своих современников. Аггей видел свою непосредственную задачу в восстановлении храма, Савонарола - в утверждении нового политического устройства во Флоренции.
Этой задачей и определяются специфика и структура цикла проповедей (их 23) на книгу пророка Аггея. Савонарола читает свои проповеди во время Рождественского поста, и было бы вполне естественно ожидать, что они будут посвящены теме Рождества Христова и подготовки к нему. Однако тема наступающего праздника появляется лишь в 21-й проповеди, т.е. в третьей от конца. Создается впечатление, что Савонарола лишь под самый конец цикла вспоминает о том, в какое время он произносит свои проповеди и пытается наверстать упущенное, хотя и в довольно общем виде. Его размышления о Рождестве сводятся к изображению лежащего в яслях младенца Христа, излучающего мир и покой, и сопровождаются призывом прийти к Нему и обрести этот покой: «Если желаешь покоя, ищи Христа, приди к Его яслям, Его ищи, а не кого-либо другого, и обрящешь покой. Твердо знай, что никогда не будет в тебе мира до тех пор, пока не достигнешь сих яслей и света веры Христовой» (проповедь XXI).
Картина Рождества Христова, можно сказать, притягивается Савонаролой для развития главной мысли, заботящей его - заставить действовать нерешительных флорентийцев на поприще создания нового государства: «Видишь, как постепенно вера и дела Христовы разрослись. Сначала Христос родился в яслях, рядом с Ним были лишь Мария и Иосиф. Затем ангелы явились пастухам, и те пришли посмотреть на Него; а потом прибыли волхвы преподнести Ему дары и поклониться. Позже Его принесли в храм и дали на руки Симеону; еще позже Он беседовал в храме со священниками, а потом проповедовал и всех учил пути Божию. После Христа апостолы начали проповедовать веру, которая в начале была совсем небольшой, почти ничем; пришел Стефан и своей кровью утвердил ее; постепенно она возрастала и распространялась по всему миру. Итак, верь, Флоренция, и не бойся; пусть начало дела незначительно, со временем Бог сделает его великим» (проповедь XXI).

Джироламо Савонарола - Проповеди на книгу пророка Аггея

Литературные памятники
Москва: Наука, 2014 г. - 309 с.
ISBN 978-5-02-039062-1

Джироламо Савонарола - Проповеди на книгу пророка Аггея - Содержание

Проповедь I - Проповедь XXIII
ПРИЛОЖЕНИЯ
  • А.В. Топорова. Политическая проповедь Джироламо Савонаролы (цикл проповедей на книгу пророка Аггея)
  • Примечания (составила А.В. Топорова)
  • Летопись жизни Джироламо Савонаролы

Джироламо Савонарола - Проповеди на книгу пророка Аггея - Проповедь I. Произнесена в первый день ноября

Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное и так далее.
Поскольку, возлюбленные мои в Иисусе Христе, Бог поместил человека в этом мире между двумя противоположными полюсами, а именно, между Раем и Адом, в Раю же заключено всяческое благо, а в Аду - всяческое зло, то человеку подобало бы, устремив ввысь взор разума, с величайшим тщанием всегда устремляться с добрыми делами к Раю, где он надеется обрести благо, а не направляться со злыми делами в Ад, который должен устрашать его своим злом. Середина всегда причастна природе крайностей, и вот мы видим, что многие - кто в большей, кто в меньшей степени - приближаются к одному из этих полюсов, то есть к Раю или Аду, своими добрыми или порочными делами.
Но, увы, мы видим, что большинство людей охотнее склоняется к Аду, чем устремляется к Раю; сколь достоин скорби несмысленный человек, помещенный между добром и злом и наделенный свободной волей, чтобы выбрать то, что он хочет, и стремящийся при этом к своей гибели, а не к вечному блаженству, обманывая себя ради суеты мира сего. Поскольку человек находится ближе к центру земли, где располагается Ад, чем к Небу, где пребывают блаженные, он бездумно дает привлечь себя первому, как будто желая быть причастным к более близкому полюсу, то есть Аду, а не более далекому Небу. О, насколько больше осужденных, чем спасенных {много званых, мало избранных), как говорит Господь наш в святом Евангелии! Вот что заметьте: чем создание проще и менее материально, тем более оно устремляется ввысь к Небу и к духовным вещам, а чем больше в нем материи, тем более влечется оно к центру. Более простые и более духовные ангелы в большем количестве остались на Небе, чем рухнули в бездну; а человек, как более земной, напротив, ищет землю, потому-то большинство и устремляется к своей погибели и отправится в Ад, ибо мы видим, что грехи намного превышают в человеке достоинства и добрые дела.
Но по великому милосердию Божию часть людей все-таки спасется. Не стоит удивляться малому числу спасаемых, ибо если учесть ничтожество человека, то великое дело, что Господь возвышает его до такой славы. Мы видим, что мало кто кается, а если кто и приносит покаяние, то, как правило, оно незначительно и часто это не истинное покаяние, а притворное; поэтому всякий, кто стремится к блаженству, должен стараться приносить истинное покаяние, и я не перестаю взывать: Покайтесь! Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное; я всех призываю войти в ковчег. В предыдущих проповедях я говорил о признаках истинно кающихся людей. Первый признак - это радость и ликование души; истинно кающийся всегда весел и терпелив в любых обстоятельствах. Второй признак - просвещение, ибо он знает, что простота, жизнь Христова и истинных христиан есть высшее счастье; истинно кающийся столь просвещен, что понимает тщету мира сего и его удовольствий. Третий признак - это восхваление; такой человек всегда воздает хвалу Богу, его речь - всегда о божественном, во славу Божию. Четвертый признак - общение с добрыми людьми; вы не увидите истинно кающегося в дурной компании, со светскими людьми, он всегда с людьми скромными, воздержанными и благочестивыми.
Итак, возлюбленные, вы знаете, что мы построили ковчег, и много кающихся и добрых людей вошло в него. Сегодня утром я хотел побеседовать с вошедшими в ковчег, но, похоже, мне это еще воспрещается; я объясню вам причину. Но сначала я обращаюсь к Тебе, всемогущий мой Господь; я исповедую мое невежество; в самом деле, Ты победил меня, Господи, я пребываю в смущении перед Тобой. Я верил в Твою высшую благость и бесконечное милосердие, но мое воображение не простиралось до вершин Твоего подлинного милосердия. Я видел, что грехи многих людей столь велики и тяжки, видел и наблюдал в их сердцах такое упорство, что думал, будто они не могут рассчитывать ни на какое милосердие с Твоей стороны, Господь мой, но что их ожидает лишь наказание. Я полагал, что милосердия могут ожидать лишь обратившиеся и вошедшие в ковчег доброй жизни, и я хотел привести им аргументы, необходимые для их безопасности; я воображал, что земля должна разверзнуться и поглотить нечестивых упрямцев, что они не удостоятся Твоего милосердия.
Но мне было сказано: «Подожди, поговори еще с ними и призови к покаянию людей, покрытых греховной ржавчиной». - Потому я и сказал, Господи, что Ты победил меня, и что мое воображение не простиралось столь высоко. Итак, возлюбленные мои, сегодня я не буду произносить проповедь, но мы поговорим и призовем каждого к покаянию, если они захотят обратиться - о, грешники, о, упрямцы, о, теплохладные, о, вы, откладывающие покаяние на последний час. Покайтесь: покайтесь сейчас же, не медлите более, ибо Господь все еще ждет вас и зовет; внимайте моим словам, не как моим, а как исходящим от Бога6. Я могу сказать лишь одно: Покайтесь. Посмотрите, сколь благ и милостив Господь, Он хочет ввести вас в ковчег и спасти. Придите, грешники, придите, Господь зовет вас; велика моя скорбь и сострадание к вам; придите в сегодняшний праздник всех святых. Когда я думаю о нем, скорбь моя возрастает, ибо я вижу радость и блаженство участвующих в этом празднике, и, сравнивая ее с вашим жалким состоянием, по любви не могу не сокрушаться сердечно. Их блаженство и радость столь велики, что это невозможно вообразить, не то что описать словами; они наслаждаются святым блаженством, которого глаз не видел и ухо не слышало, и на сердце человеку не приходило, как сказал апостол Павел после того, как был восхищен до третьего неба. Здесь на земле мы видим божественное, как в зеркале, гадателъно, и можем рассуждать о высотах Божиих, как младенцы. О, грешники, подумайте о веселии, радости, вечном блаженстве, которое вы теряете по собственной воле, живя безумно. Поговорим об этом подробнее, но сначала немного передохнем.
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Rating 5.0 / 5
Added 09.01.2026
Author brat Warden
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