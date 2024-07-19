Саймонс - Социальные силы в американской истории

Немногими из числа изучающих общество оспаривается в настоящее время то положение, что в основе политической борьбы лежат экономические интересы. Предлагаемая работа представляет собою попытку проследить различные интересы, возникавшие и боровшиеся между собою на различных ступенях общественного развития, и установить влияние, какое оказывали эти противоположные интересы на создание общественных учреждений.

За каждой политической партией всегда стояли группа или класс, ожидавшие выгод от деятельности и успеха этой партии. И если та или иная партия достигала власти, то это происходило потому, что она стремилась установить новые учреждения или видоизменить существующие в соответствии с интересами этой группы или класса.

Изменения в экономической основе общества — изобретения, новые процессы производства, комбинации приемов и методов при производстве и распределении товаров — создают новые интересы, с новыми общественными классами, являющимися представителями этих интересов. Эти усовершенствования в области техники производства составляют динамический элемент, движущую силу, обусловливающую то, что мы называем прогрессом общества.

В настоящей работе я старался начинать с возникновения каждой отдельной линии общественного прогресса. Я пытался сперва описывать развитие техники, затем указывал общественные классы, выдвинутые техническими изменениями, далее — изображал борьбу, путем которой эти новые классы старались добиться общественной власти, и, наконец, характеризовал учреждения, созданные в результате этой борьбы или в результате победы нового класса, или же изменения, произведенные в существовавших ранее учреждениях.

Мне представлялось, что эти основные общественные силы имеют большее значение, чем отдельные личности, выдвигавшиеся на первый план в процессе указанной борьбы, или даже чем законы, издаваемые в целях подведения итогов столкновения. Одним словом, я пытался описывать динамику истории, а не повествовать о совершившихся фактах, отвечать на вопрос: «почему так случилось?», равно как и на вопрос: «что случилось?».

Саймонс, Э. - Социальные силы в американской истории

Переводчик С. О. Цедербаум. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 250 с. — (Антология мысли). — Текст : непосредственный.

КВИ 978-5-534-12695-2

Саймонс, Э. - Социальные силы в американской истории – Содержание

Предисловие

Глава I. Предпосылки географических открытий

Глава II. Причины колонизации

Глава III. Что колонисты нашли в Америке

Глава IV. Колониальный период

Глава V. Рост солидарности

Глава VI. Причины революции

Глава VII. Революция

Глава VIII. Образование правительства

Глава IX. Экономические условия к моменту возникновения американского правительства

Глава X. Господство торговых и финансовых кругов

Глава XI. Государство плантаторов и пограничников

Глава XII. Движение населения на Запад

Глава XIII. Возникновение фабричной промышленности

Глава XIV. Перемещение интересов

Глава XV. Первый кризис 1819 года

Глава XVI. Положение рабочих на заре капитализма

Глава XVII. Первое рабочее движение (1824—1836)

Глава XVHI. Ранний период капитализма (1830—1850)

Глава XIX. Причины Гражданской войны

Глава XX. Кризис рабовладельческой системы

Глава XXI. Развитие северного капитализма

Глава XXII. Вооруженное столкновение областных интересов

Глава XXIII. Период восстановления

Глава XXIV. Торжество и упадок капитализма

Приложение. И. Амтер. Революционное движение в Североамериканских Соединенных Штатах