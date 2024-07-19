Саймонс - Социальные силы в американской истории
Немногими из числа изучающих общество оспаривается в настоящее время то положение, что в основе политической борьбы лежат экономические интересы. Предлагаемая работа представляет собою попытку проследить различные интересы, возникавшие и боровшиеся между собою на различных ступенях общественного развития, и установить влияние, какое оказывали эти противоположные интересы на создание общественных учреждений.
За каждой политической партией всегда стояли группа или класс, ожидавшие выгод от деятельности и успеха этой партии. И если та или иная партия достигала власти, то это происходило потому, что она стремилась установить новые учреждения или видоизменить существующие в соответствии с интересами этой группы или класса.
Изменения в экономической основе общества — изобретения, новые процессы производства, комбинации приемов и методов при производстве и распределении товаров — создают новые интересы, с новыми общественными классами, являющимися представителями этих интересов. Эти усовершенствования в области техники производства составляют динамический элемент, движущую силу, обусловливающую то, что мы называем прогрессом общества.
В настоящей работе я старался начинать с возникновения каждой отдельной линии общественного прогресса. Я пытался сперва описывать развитие техники, затем указывал общественные классы, выдвинутые техническими изменениями, далее — изображал борьбу, путем которой эти новые классы старались добиться общественной власти, и, наконец, характеризовал учреждения, созданные в результате этой борьбы или в результате победы нового класса, или же изменения, произведенные в существовавших ранее учреждениях.
Мне представлялось, что эти основные общественные силы имеют большее значение, чем отдельные личности, выдвигавшиеся на первый план в процессе указанной борьбы, или даже чем законы, издаваемые в целях подведения итогов столкновения. Одним словом, я пытался описывать динамику истории, а не повествовать о совершившихся фактах, отвечать на вопрос: «почему так случилось?», равно как и на вопрос: «что случилось?».
Саймонс, Э. - Социальные силы в американской истории
Переводчик С. О. Цедербаум. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 250 с. — (Антология мысли). — Текст : непосредственный.
КВИ 978-5-534-12695-2
Саймонс, Э. - Социальные силы в американской истории – Содержание
Предисловие
- Глава I. Предпосылки географических открытий
- Глава II. Причины колонизации
- Глава III. Что колонисты нашли в Америке
- Глава IV. Колониальный период
- Глава V. Рост солидарности
- Глава VI. Причины революции
- Глава VII. Революция
- Глава VIII. Образование правительства
- Глава IX. Экономические условия к моменту возникновения американского правительства
- Глава X. Господство торговых и финансовых кругов
- Глава XI. Государство плантаторов и пограничников
- Глава XII. Движение населения на Запад
- Глава XIII. Возникновение фабричной промышленности
- Глава XIV. Перемещение интересов
- Глава XV. Первый кризис 1819 года
- Глава XVI. Положение рабочих на заре капитализма
- Глава XVII. Первое рабочее движение (1824—1836)
- Глава XVHI. Ранний период капитализма (1830—1850)
- Глава XIX. Причины Гражданской войны
- Глава XX. Кризис рабовладельческой системы
- Глава XXI. Развитие северного капитализма
- Глава XXII. Вооруженное столкновение областных интересов
- Глава XXIII. Период восстановления
- Глава XXIV. Торжество и упадок капитализма
Приложение. И. Амтер. Революционное движение в Североамериканских Соединенных Штатах
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