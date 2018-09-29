На написание этой книги ушло несколько лет. Несмотря на то что с самого начала я набросал в общих чертах план книги, ее тема вскоре изменилась, а сама книга просто «выросла». Но даже в первоначальном замысле она не была стройной, как сосна с крепким и прямым стволом. Чем больше она разрасталась, тем более становилась похожей на вяз или, скорее, раскидистый дуб. Ее ветви простирались во всех направлениях и вытягивались в длину. И только на расстоянии, может быть, sub species aeternitatus, угадывается единая форма.

Затем, по мере написания, в разных главах в разнообразных формах определилось несколько тем. Я обнаружил, что мысли о чтении в целом перекликались с тем, что я написал о знании и делании. Я увидел, что интеллектуальные практики почти тождественны духовным практикам. Затем я заметил глубокое сходство между занятиями, не требующими активных действий, и активно-пассивным характером не только мыслительного процесса, но также и чтения. И, наконец, две другие главы, задуманные в разное время и для разных целей, вдруг преобразились, отражая, как в зеркале, друг друга, и после финальной обработки приобрели окончательную форму.

Сайр Джеймс - Привычка мыслить

Пер. с англ.

СПб.: Шандал, 2002. 320 с.

(Интеллектуальное христианство)

ISBN 5-94861-006-3

Сайр Джеймс - Привычка мыслить - Оглавление

Предисловие

Глава 1 Исповедь человека, желавшего стать интеллектуалом

Глава 2 Джон Генри Ньюмен как интеллектуал

Глава 3 Совершенство интеллекта

Глава 4 Как происходит мыслительный процесс - Что такое интеллектуал?

Глава 5 Нравственное измерение разума - Что такое христианин-интеллектуал ?

Глава 6 Совершенство интеллекта - Интеллектуальные добродетели

Глава 7 Совершенство интеллекта - Интеллектуальные практики

Глава 8 Мыслительный процесс и чтение

Глава 9 Иисус Мыслитель

Глава 10 Ответственность христианина-интеллектуала

Примечания

Список цитат, обведенных рамкой

Алфавитный указатель

Сайр Джеймс - Привычка мыслить - Предисловие

Призвание — это истина, которая состоит в том, что Бог призывает нас к Себе так решительно, что все, чем мы являемся, все, что мы делаем, и все, что мы имеем, обретает особую посвященность, динамизм и направление как ответ на Его требование служить Ему.

Ос Гиннесс, «Призвание»

Темой книги «Привычка мыслить» является интеллектуальная жизнь во всех ее проявлениях. Во-первых, мышление — это неотъемлемый компонент нашего призвания стать тем, кем нас хочет видеть Бог. Он призывает каждого из нас размышлять и мыслить настолько правильно, насколько мы в состоянии это делать. Мы должны любить Бога всем своим сердцем, всей душою, всей крепостью и всем разумением (см.: Лк. 10:27). В данной книге не говорится о неправильном понимании этой истины. Об этом достаточно хорошо написано в работах такого автора, как Марк Нолл. Мне же более всего интересно исследовать нашу способность любить Бога всем нашим разумением, рассуждая как можно более правильно, используя интеллект, которым наделил нас Бог.

Но некоторые из нас призваны к особой жизни, жизни мыслителей. И к этому призыву следует отнестись очень внимательно. Ибо, как говорит Ос Гиннесс, «жизнь, прожитая в послушании решительному призыву Бога, есть жизнь, прожитая перед аудиторией, превосходящей все остальные и состоящей лишь из Бога, Который и призывает нас». Главная задача данной книги — определить тот образ мыслей, который поможет нам выполнить наше предназначение и прославить Бога, а также способствовать его развитию.

Во-вторых, понятие мышления редко укладывается в рамки холодной, бессердечной и расчетливой логики. Мысли и чувства взаимосвязаны. Иногда во время чтения и размышлений о прочитанном от соприкосновения с новыми идеями мой мозг настолько раскаляется, что мне приходится останавливаться, чтобы немного остыть. Джон Генри Ньюмен говорит о том, что разум может прийти в восторг от «музыки небесных сфер». А. Г. Сертиллангес рисует полет на крыльях истины. Действительно, между мыслями и чувствами есть определенное единство. Фактически все аспекты нашего человеческого бытия тесно переплетены и связаны между собой. Поэтому я проявляю свои эмоции и тогда, когда страдаю и развлекаюсь, и тогда, когда думаю и чувствую, хотя основная цель данной книги — попытаться прочувствовать и отследить мыслительный процесс.

Итак, это очень личностная и самая интимная книга из всех, что я написал. Я без колебаний делюсь с вами своими чувствами и эмоциями по поводу главного предмета нашего разговора. Более того, я думаю, что учусь доверять своим эмоциям и даже бессознательным чувствам, когда с такой готовностью выставляю их напоказ. Можно даже сказать, я учусь быть уязвимым, хотя это слово, отчасти и к сожалению, в большей степени отражает отношение к христианской вере как к терапевтическому средству. Но если кто-то решит, что это действительно так, я предупреждаю: я буду бороться с ним всеми силами, используя все свои умственные способности! Так что берегитесь!

В период написания этой книги я удостоился чести читать лекции в мемориальной аудитории Мигеля де Унамуно в университете Саламанки. Как ни странно, темой моих лекций был анализ влияния высоких технологий на судьбу современного общества. Я вспоминаю, как Унамуно слушал, глядя на нас со стены. О чем он думал? Что бы это ни было, я знаю одно, его мысли были полны страсти. «Недостаточно мыслить, необходимо еще и чувствовать нашу судьбу», — писал он. Я тоже обращаюсь к тем, кто будет читать эту книгу: прочувствуйте свои мысли; обдумайте свои чувства. Мы поставим перед собой цель, которую преследовал Унамуно: мы будем обращаться к «человеку из плоти и крови, который рождается, страдает и умирает — главное дело, умирает, — человеку, который ест, пьет, развлекается, спит, думает, любит, человеку, которого мы можем увидеть и услышать, брату, подлинному брату нашему».

В-третьих, правильное мышление есть неотъемлемая часть правильного образа жизни. Истина и духовность — это неделимые части одного целого: знать истину значит поступать по истине. Между этими двумя составляющими не может быть разделения или противопоставления. Быть духовным означает знать истину и поступать в соответствии с ней. Итак, главная цель этой книги заключается в том, чтобы призвать вас думать больше и лучше, чем вы думали раньше, стремиться к «совершенству интеллекта» и получать удовольствие от правильного образа мыслей. Попутно мы будем обсуждать некоторые библейские, богословские и философские понятия, но я более заинтересован не в пропаганде определенных идей, а в поощрении правильного христианского мышления, которое должно превратиться в здоровую привычку. Однако мои самые лучшие мысли, к великому сожалению, страдают незавершенностью. Над этой книгой я работал с большими перерывами в течение нескольких лет. Эта тема очень важна, слишком важна, чтобы публиковать то, что не сформировалось в моем разуме окончательно. Мне все хотелось дождаться заключительного слова, финальной формулировки, чтобы единое целое приобрело определенные очертания. Книга об интеллектуальной жизни должна быть плодом твердых убеждений. По крайней мере я так думал. Но теперь я оставил эти мысли. Даже когда мои слова звучат уверенно, эта уверенность не абсолютная. Скорее все, что я говорю, отражает мудрость одного древнего мыслителя, который сказал так:

Когда человек прав на 55%, это очень хорошо, и здесь не о чем спорить. Когда человек прав на 60%, это просто чудесно, ему повезло, и пусть он благодарит за это Бога. Но что говорить о 75% правоты? Мудрые люди говорят, что это очень подозрительно. А когда на все 100? Всякий, кто утверждает, что он прав на все 100%, — фанатик, лжец и самый отъявленный плут и мошенник.

Предостережение для автора и читателя: всякий раз, когда кто-либо собирается рассуждать о сложных материях или учить других, возникает серьезная опасность. Дон Камилло тоже указывал на это. Он говорил, что мы сильно рискуем, пытаясь «благовествовать в условиях новой культуры или идеологии, которая обречена, как и другие, на исчезновение; и эта культура или идеология не в состоянии передать Божью мысль, но может лишь принести страдания будущим поколениям христиан». Да сохранит нас Господь, как автора, так и читателя, от пагубных последствий наших самых лучших, но ошибочных мыслей!

Средством защиты от ошибочных мыслей могут стать свидетельства интеллектуалов, как христиан, так и нехристиан. Я старался соотнести свои мысли с мнением этих интеллектуалов, часто обращаясь к ним и цитируя их высказывания. Было радостно обнаружить подтверждение правильности такого подхода, например, у итальянского автора периода Ренессанса: Да, я использую очень много цитат: но это известные и правдивые высказывания, и, если я не ошибаюсь, чтение этих авторитетных утверждений доставляет настоящее удовольствие. Мне говорят, что можно было бы цитировать меньше. Конечно, можно. Я мог бы вообще отказаться от цитат. Не отрицаю, я мог бы вообще замолчать, возможно, это было бы самым мудрым решением. Но ввиду болезней мира и его постыдных дел трудно сохранять молчание... Если кто-нибудь спросит, почему я привожу так много цитат и, кажется, отношусь к ним с такой любовью, я просто отвечу, что у моего читателя, по моему мнению, такой же вкус, как и у меня. Ничто так не трогает меня, как афоризмы великих людей. Я хочу подняться выше себя, испытать свой разум, чтобы увидеть, содержится ли в нем что-нибудь основательное и возвышенное, прочное и способное устоять перед невзгодами, или же обнаружить, что мой разум ввел меня в заблуждение относительно самого себя.

Для выяснения этого нет лучшего пути и нет более верного способа, чем непосредственный опыт и сравнение разума одного человека с разумом других, на которых он хотел бы походить. Поэтому я благодарен авторам, которые дают мне шанс испытать мой разум в сравнении с их высказываниями, так что, надеюсь, мои читатели только поблагодарят меня за это. И теперь, шесть с половиной столетий спустя, я говорю: «Спасибо тебе, Петрарка». Твое высказывание попалось мне как раз вовремя — и очень пригодилось именно благодаря своему пылкому признанию возможности авторского самообмана. Пусть твой взгляд поможет нам, читателям XXI века, обнаружить тот момент, когда наш разум начинает лгать нам о нас самих!