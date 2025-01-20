Можно ли христианам ходить в кино? Можно ли христианам танцевать? Можно ли им читать научную фантастику? Можно ли им употреблять алкогольные напитки? Можно ли слушать рок-музыку? Эти и сотни подобных вопросов часто задают христиане. Когда в Библии нет упоминания о каком-либо виде деятельности, тогда каким образом христиане могут узнать, допустимо ли принимать в нем участие? Существует ли универсальный принцип, которому нужно следовать, если в Библии нет прямого ответа?

Библия утверждает, что будет абсолютно правильно, если Вы любите Бога, любите своих ближних, святы, сострадательны и т.д. С другой стороны, если Вы заносчивы, нечисты на руку, жестоки, прелюбодействуете, поклоняетесь идолам, то Ваш выбор абсолютно неверен. Когда Библия дает четкую моральную оценку определенным поступкам, легко определить, следует ли совершать их. Но как быть в тех случаях, о которых не упоминается в Божьем Слове? Что делать с "туманной" зоной, лежащей посредине между заведомо достойными и заведомо недостойными поступками? На какой выбор решиться христианину?

Многие христиане думают, что они свободны в принятии решения, что правильно, а что нет, если Бог ничего не сказал о каком-то определенном виде деятельности. Это, однако, — моральный релятивизм, а Бог Библии — это непогрешимый Бог, Который не допускает неопределенности. Мы не свободны в принятии самостоятельных решений, даже в тех случаях, о которых Библия молчит.

Бог говорит нам в Своем Слове, что Он даровал нам все потребное для жизни и благочестия (2 Петр. 1:2-4). Таким образом, все, что связано с нашей жизнью или благочестием, должно быть каким-то образом предусмотрено в Библии. Если это так, то как же быть с кино, танцами, плаванием в одгіом бассейне мужчин и женщин, рок-музыкой, умеренным употреблением спиртных напитков и т.д.? Говорит ли нам Бог, что делать в этих случаях?

Да, Бог высказался о промежуточной, "туманной" зоне. Существует абсолютно правильный и абсолютно ошибочный выбор. В остальных случаях следует руководствоваться принципами совести (рис. 1). Благодаря этим принципам христианин может принять для себя абсолютное решение, что следует и что не следует ему делать. Итак, хотя Библия не упоминает прямо все возможные ситуации, в которых человек должен делать выбор, она предусматривает их косвенно, через принципы совести.

Майкл Р. Сайя – Принципы совести – Беседы о христианской жизни

Библейская миссия – СЕО, 1991. – 38 с.

Майкл Р. Сайя – Принципы совести – Содержание

Принципы совести

Обстановка в Коринфе

Истинная любовь

Истинное знание

Принципы против правил

Принцип 1. Совесть — это предмет личного знания и ответственности

Принцип 2. Как определить, относится ли вопрос к проблемам совести

Принцип 3. Нельзя грешить против своей совести

Принцип 4. Не будь соблазном для других

Принцип 5. Нельзя осуждать или презирать других за их убеждения

Принцип 6. Ни к чему не привязывайтесь

Принцип 7. Деятельность не должна ограничивать послушание заповедям Бога

Принцип 8. Поступки верующих не должны дискредитировать Писание

Принцип 9. О вопросе по проблемам совести

Принцип 10. Любая попытка оправдать грех — неверна

Заключение