Статьи, включенные в эту книгу, посвящены анализу литературных произведений на фоне учений о стиле в его различных средневековых версиях: поиску маркеров, позволяющих связать какое-либо произведение со стилем или стилями, релевантными для литературной теории и, шире, литературного самосознания Средних веков, а также вопросу о применении этих учений к средневековым литературам разных регионов и периодов.

Стили в литературах средневековой Европы

М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. – 272 с.

ISBN 978-5-7429-1013-8

Стили в литературах средневековой Европы - Сборник - Содержание

Л. В. Евдокимова. Стиль и система стилей в средневековых европейских литературах

Стили в литературе на латинском и народных языках: XII – начало XIV в.

Э. Марген-Амон. Теория стилей Иоанна Гарландского и ее воплощение в поэтическом творчестве (пер. И. К. Стаф)

М. Галли. Куртуазная песнь как трагический стиль. Творчество труверов в свете трактата «О народном красноречии» (пер. И. К. Стаф)

Ф. Лоран. Стиль и арифметика стиха в «Романе о Роллоне» Васа (пер. И. К. Стаф)

К. Никола. К вопросу об определении апокалиптического стиля: возвышенный стиль Августина в «Высокой Книге о Граале» (пер. И. К. Стаф)

В. В. Смирнова. Угождать интеллектуалам и наставлять простецов: место примера в системе стилей средневековой проповеди

Е. А. Гуревич. «Украшенный стиль» в прядях об исландцах

И. Г. Матюшина. Об особенностях рыцарского стиля

Стили в эпоху позднего Средневековья (вторая половина XIV–XV вв.).

Формирование среднего стиля в литературе на народном языке

Ж. Серкильини-Туле. Осмысление стиля и авторское самосознание у Кристины Пизанской (пер. И. К. Стаф)

Т. Лассабатер. От истории к литературе: персонаж Дю Геклена в свете теории трех стилей (пер. И. К. Стаф)

Л. В. Евдокимова. Перевод во Франции XIV–XV вв. и учение о стилях

В. В. Смирнова. Проблема среднего стиля в средневековых «artes dictaminis»

Наследие Средних веков и эволюция системы стилей (XVI–XVII вв.)

Ю. В. Иванова. Петраркизм, платонизм и герметическая традиция в «Песнях Фиденцио» Камилло Скроффы

К. А. Чекалов. Алессандро Тассони: от рефлексии о стиле к созданию героикомической поэмы

Стили в литературах средневековой Европы - Сборник

Исследования, посвященные теории трех стилей — ее античным источникам и эволюции в Средние века, а также отдельным концептам, — весьма многочисленны; что же касается стилистического анализа средневековых литературных произведений и в том числе определения используемого в них регистра как высокого или сниженного, — это задача куда более сложная и, как считают порой, вообще не имеющая решений. В самом деле, из чего исходит читатель и исследователь, выносящий подобные оценки? Как убедиться в том, что они несубъективны? В свое время Э. Ауэрбах попытался разглядеть в стилистическом строе нескольких произведений средневековой литературы («Песни о Роланде», «Житии святого Алексея», «Божественной Комедии» и др.) признаки стилистической высоты или, напротив, снижения стиля. Однако в наши дни его замечания представляются спорными, нуждающимися в существенных корректировках; они интуитивны и не всегда соотносятся со средневековыми теоретическими построениями (неслучайна его критика «школьной теории», которой руководствовались комментаторы «Божественной комедии», включая Боккаччо). То же пренебрежение к «школьной риторике» Средних веков с характерным для нее неразличением высокого и риторизованного, украшенного стиля обнаруживается и в более позднем труде Э. Ауэрбаха «Литературный язык и общество в эпоху поздней Античности и Средневековья».