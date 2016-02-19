...Создать в земле Мадиамской человека – взял Бог земли горсть от восьми частей: 1) от земли – тело, 2) от камня – кости, 3) от моря – кровь, 4) от солнца – глаза, 5) от облака – мысли, 6) от света – свет, 7) от ветра – дыхание, 8) от огня – теплоту.

И пошел Господь Бог глаза ему брать от солнца, и оставил Адама одного лежать на земле. Пришел же окаянный сатана к Адаму и вымазал его грязью, и тиной, и соплями. И вернулся Господь к Адаму, и захотел глаза вложить в Адама, но увидел его гнусно вымазанного.

И разгневался Господь на дьявола, и стал говорить ему: «Окаянный дьявол, проклятый, не заслужил ли ты погибели? Зачем напакостил ты этому человеку, вымазав его? Будь ты проклят!» И дьявол исчез сквозь землю, как молния, от лица Господнего. Господь же снял с Адама пакость сатанинскую и, смешав с Адамовыми слезами, сотворил из этого собаку, и теслом очистил его, как зеркало, от всей скверны. И поставил собаку, и повелел ей стеречь Адама, а сам Господь пошел в горний Иерусалим за дыханием для Адама.

И во второй раз пришел сатана, и захотел напустить на Адама злую скверну, но увидел сатана собаку, лежащую у ног Адама, и очень испугался. Собака стала зло лаять на дьявола, а окаянный сатана взял палку и истыкал всего человека Адама, и сотворил в нем 70 недугов.

И возвратился Иисус из горнего Иерусалима, и увидел Адама, палкой исколотого, и стало ему жалко его. И сказал он сатане: «Проклятый дьявол, что ты сделал человеку этому? Зачем эти недуги сотворил в нем?» Тогда сказал дьявол, окаянный сатана, Господу в ответ: «Если какая-нибудь болезнь подступит к этому человеку, но не до конца поразит его, то он не вспомнит тебя; а если заболеет, перестрадает каким-нибудь недугом, тогда всегда будет он в страданиях призывать тебя на помощь».

Сборник избранных трудов - Русская философская мысль XI – XVII в. - Илларион Киевский, Владимир Мономах, митр. Климент Смолятич, К. Туровский, Ф. Пустынник

Москва-Берлин: Издательство Директ-Медиа, 2015 г. – 407 с.

ISBN 978-5-4475-5493-4

Сборник избранных трудов- Русская философская мысль XI – XVII в. - Илларион Киевский, Владимир Мономах, митр. Климент Смолятич, К. Туровский, Ф. Пустынник [и др.] - Содержание

Илларион Киевский. Слово о законе и благодати Митрополита Илариона

Владимир Мономах. Поучение

Митрополит Климент Смолятич. Послание, написано Климентом, Митрополитом русским, Фоме, Персвитеру

Кирилл Туровский. Притча о человеческой душе, и о теле, и о нарушении Божьей заповеди, и о воскресении тела человеческого, и о страшном суде, и о мучении

Древнерусские апокрифы

Сказание, как сотворил Бог Адама

Беседа трех святителей

АПОКРИФ

ИНЫЕ ВОПРОСЫ, В КАКОЙ ДЕНЬ И ЧАС СОЗДАЛ ГОСПОДЬ ПЕРВОГО АДАМА И ПРОЧЕЕ ОБ ЭТОМ

Хождение Богородицы по мукам

Легенда о граде Китеже

Книга, называемая летописец, написана в год 6646 (1237) сентября в пятый день

Повесть и взыскание о граде сокровенном Китеже

СЛОВА И МЫСЛИ ИЗ ЕВАНГЕЛИЯ, И ИХ АПОСТОЛА, И ИЗ СВЯТЫХ ОТЦОВ, И ЗНАНИЯ СВЕТСКИХ ФИЛОСОФОВ

О ЖИЗНЕННОЙ ДОБРОДЕТЕЛИ И О ЗЛОБЕ

О МУДРОСТИ

О ЧИСТОТЕ И О ЦЕЛОМУДРИИ

О МУЖЕСТВЕ И О ТВЕРДОСТИ

О ПРАВДЕ

О БРАТСКОЙ ЛЮБВИ И О ДРУЖБЕ

О МИЛОСТЫНЕ

О БЛАГОДАРНОСТИ

О ВЛАСТИ И О ПРАВЛЕНИИ

О ЛЖИ И О КЛЕВЕТЕ

О ЛЕСТИ

О БОГАТСТВЕ, И О БЕДНОСТИ, И О КОРЫСТОЛЮБИИ

О ПРОСТОТЕ

О МОЛИТВЕ

ОБ УЧЕНИИ И О БЕСЕДЕ

О ПОУЧЕНИИ

О ФИЛОСОФИИ И ОБ УЧЕНИИ ДЕТЕЙ

О БОГАТСТВЕ И О БЕДНОСТИ

О ЯРОСТИ И О ГНЕВЕ

О МОЛЧАНИИ И О ТАЙНЕ

О ЧРЕЗМЕРНОМ ЛЮБОПЫТСТВЕ И О МОЛЧАНИИ

О ГРАБЕЖЕ И ОБИДЕ

О ПОЧИТАНИИ РОДИТЕЛЕЙ

О СТРАХЕ

О БЫСТРО МЕНЯЮЩЕМСЯ И О ПОКАЯНИИ

О ГРЕХЕ И ОБ ИСПОВЕДАНИИ

О ЧРЕВУ УГОЖДАЮЩИХ ОБЖОРСТВОМ

О ЗАБОТЕ И О БЕЗЗАБОТНОСТИ

О СНЕ

О ПЬЯНСТВЕ

О ДЕРЗОСТИ И ОБ ОБЛИЧЕНИИ

О ТРУДОЛЮБИИ

О ТЩЕСЛАВИИ

ОБ ИСТИНЕ И О ЛЖИ

О ХВАЛЕ

О КРАСОТЕ

О СЛАВЕ

О БОЛТЛИВОСТИ

О СМИРЕНИИ

О ВРАЧАХ

О ПАМЯТИ

О ЗАВИСТИ

О СВОБОДНОМ И НЕСВОБОДНОМ

О ПОСТИЖЕНИИ СЕБЯ

О ЗАКОНЕ

О НЕДОСТАТКЕ УМА

О ЗАБЛУЖДЕНИИ

О БЛАГОРОДНОМ И ХУДОРОДНОМ

О СМЕХЕ

О СНЕ

О БЕЗЗЛОБИИ И О НЕЗЛОПАМЯТНОСТИ

О НЕПОСТОЯНСТВЕ ЖИЗНИ

КАК НИ ОТКРЫТА ЗЛОБА, НО ЛЮДЯМ ДОБРА НЕ ПРИНОСИТ

О СЕБЯЛЮБИИ

О СМЕРТИ

О МИРЕ И О ВОЙНЕ

О НАДЕЖДЕ

О ЖЕНЩИНАХ

О ПРЕКОСЛОВИИ И О КОЛЕБАНИИ

О СТАРОСТИ И О ЮНОСТИ

ВСЕГО В ТРЕТЬЕМ СЛОВЕ 1654 СТИХА

СЛОВО 3

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО СЛОВА

ГРИГОРИЯ НИССКОГО ВОПРОС К МАКРИНЕ

ОТВЕТ МАКРИНЫ

О ВОСКРЕСЕНИИ ВОПРОС У МАКРИНЫ

ВОПРОСИВШИЙ ОБ ЭТОМ, ПОСЛУШАЙ И ОТВЕТ

БЕСЕДА ДУШИ С УМОМ, В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ, О ТОМ, ОТКУДА РАЖДАЮТСЯ В НАС СТРАСТИ; ЗДЕСЬ ЖЕ И О БОЖЕСТВЕННОМ ПРОМЫСЛЕ ПРОТИВ АСТРОЛОГОВ

Пчела

Филипп Пустынник. Диоптра. Разговор души и плоти

Старец Филофей. Послание о неблагоприятных днях и часах

Максим Грек. Повесть страшная и достопамятная и о совершенной иноческой жизни

Максим Грек. Беседа души с умом

Максим Грек. Слово, в котором пространно и с жалостью излагаются нестроения и бесчиния царей и властей последнего времени

Тайная тайных

Глава первая состоит из четырех ворот: 1. О щедрости; 2. О храбрости; 3. О милосердии; 4. О добре и зле

Глава вторая. О том, как вести себя царю, каким образом вести себя ему перед народом и слугами и как выделиться ему среди них. Ибо, когда он будет знать науку особенную и ее смысл премудрый, люди станут повиноваться ему и возложат надежду свою на него

Глава третья. О лице и о справедливости дел

Глава четвертая. О правителе, и о писаре, и о печатнике, и о градоначальнике, и о тех, которые собирают его дань, и о витязях, и о заказчиках, и о печатниках

Глава пятая. О походах его и о тех, кого он в поход посылает и в посольство, и как они правят посольство его

Глава шестая. Об управлении слугами своими, и боярами, и витязями. Пятница

Глава седьмая. О деле военном, и об устроении полков, и о сторожевых постах; как следует расставить войско, с кем биться и с кем не биться; и о науке физиогномике; как сохранить царю жизнь свою в питье, и в еде, и во сне, и в одежде. Суббота

ВОРОТА ПЕРВЫЕ. О НАУКЕ ФИЗИОГНОМИКЕ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

ОПИСАНИЕ ПОВОДОВ ИЛИ ПРИЧИН, ПО КОТОРЫМ РАЗЛИЧНЫЕ ГОСУДАРСТВА ПРИХОДЯТ К ГИБЕЛИ И РАЗОРЕНИЮ, И О ТЕХ ДЕЯНИЯХ, БЛАГОДАРЯ КОТОРЫМ ОНИ В ЦЕЛОСТИ И ПОКОЕ ЖИВУТ И РАСЦВЕТАЮТ

Иван Пересветов. Большая челобитная

Повесть о споре жизни и смерти

О причинах гибели царств

Симеон Полоцкий. Вертоградъ многоцвƀтный

Академия

Богъ Всевидецъ

Гласъ народа

Гражданство

Диогенъ

Мысль

Стихии четыри

Философия

Человƀкъ

РИФМЫ ПРЕЛОЖЕННАЯ

Симеон Полоцкий. Псалтирь рифмотворная

Симеон Полоцкий. К благочестивому же читателю

Симеон Полоцкий. Псалтиръ царя и пророка Давида

Псаломъ 1, 4, 5, 8, 12, 27, 28, 34, 41, 45, 60, 63, 73, 81, 84, 89, 100, 102

Примечания

Сборник избранных трудов - Русская философская мысль XI – XVII в. - Илларион Киевский, Владимир Мономах, митр. Климент Смолятич, К. Туровский, Ф. Пустынник [и др.] - Илларион Киевский - Слово о законе и благодати Митрополита Илариона

Господин, благослови, отче!

«Благословен Господь Бог Израилев», Бог христианский, «что посетил народ Свой и сотворил избавление ему» (Лк. 1, 68)! Ибо вовсе не попустил творению Своему пребывать во власти идольской тьмы и погибать в служении бесовском. Но прежде скрижалями и законом оправдал род Авраамов, затем же Сыном Своим спас все народы. Евангелием и крещением путеводя их в обновление возрождения, в жизнь вечную.

Восхвалим же и прославим Его, непрестанно восхваляемого ангелами, и поклонимся Тому, Кому поклоняются херувимы и серафимы! Ибо, призирая, призрел на народ Свой (1 Цар. 9,16). И не посредник, не ангел, но Сам спас нас (Ис. 63,9), не призрачно придя на землю, но истинно, плотию пострадав за нас, – и до смерти! – и с Собою воскресив нас. Ибо, в плоть облёкшись, к живущим на земле пришёл, распятие же претерпев и погребение, к пребывающим в аду сошёл (см.: 1 Петр. 3,19), да и те и другие, – и живые, и мертвые, – узнают день посещения своего (Лк. 19,44) и пришествия Божия и уразумеют, что Он – всемогущий и всесильный Бог живых и мертвых (Мр. 12,27; Рим. 14,9).

И кто столь велик, как Бог наш (Пс. 76,14)? Он, «един творящий чудеса» (Пс. 71,18), уставил закон в предуготовление истины и благодати, чтобы пестуемое в нём человеческое естество, уклоняясь от языческого многобожия, обыкло веровать в единого Бога, чтобы, подобно оскверненному сосуду, человечество, будучи, как водою, омыто законом и обрезанием, смогло воспринять млеко благодати и крещения.

Ведь закон предтечей был и служителем благодати и истины, истина же и благодать – служитель будущего века, жизни нетленной. Ибо закон приводил подзаконных к благодатному крещению, а крещение провождает своих сынов в жизнь вечную. Моисей ведь и пророки проповедали о пришествии Христовом, Христос же и апостолы – о воскресении и о жизни в будущем веке.

Напоминать в настоящем писании и пророческую проповедь о Христе, и апостольское учение о жизни будущего века излишне было бы и похоже на тщеславие. Ведь излагать здесь то, что в иных книгах написано и вам ведомо, есть признак дерзости и славолюбия. Ибо не несведущим мы пишем, но с преизбытком насытившимся книжной сладости, не враждующим с Богом иноверным, но истинным сынам Его, не чуждым, но наследникам Царства Небесного. И повествование наше – о законе, данном Моисеем, и о благодати и истине, явленной Иисусом Христом, и о том, чего достиг закон и чего – благодать.

Прежде был дан закон, а потом – благодать, прежде – тень, а потом – истина. Прообраз закона и благодати – Агарь и Сарра, рабыня Агарь и свободная Сарра: прежде – рабыня, а потом – свободная (Быт. 25,11–23; Гал. 4,22–31), – да разумеет читающий (Мф. 24,15)!

И как Авраам с юных лет своих имел женою себе Сарру, свободную, а не рабу, так и Бог испокон веков изволил и рассудил послать Сына Своего в мир и Им явить благодать (1 Петр. 1,20).

Однако Сарра не рождала, будучи неплодной (Быт. 11,30). Вернее, не была она неплодна, но Промыслом Божественным определена была познать чадорождение в старости своей (Быт. 16,2). Неведомое и тайное премудрости Божией (Пс. 50,8) сокрыто было от ангелов и от людей не как бы не являемое нечто, но утаенное и должное открыться в кончину века.

И сказала Сарра Аврааму: вот, предназначил мне Господь Бог не рождать; войди же к служанке моей Агари и будешь иметь детей от неё (Быт. 16,2).– А благодать сказала Богу: если не пришло ещё время сойти мне на землю и спасти мир, сойди на гору Синай и утверди закон.

И внял Авраам речам Сарриным, и вошёл к служанке её Агари (Быт. 16,2.4). – Внял же и Бог словесам благодати и сошёл на Синай (Исх. 19,16–20).

И родила Агарь-рабыня от Авраама: рабыня – сына рабыни; и нарек Авраам имя ему Измаил (Быт. 16,15).– Принёс же и Моисей с Синайской горы закон, а не благодать, тень, а не истину (Исх. 32,15–16; 34,29).