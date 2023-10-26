Соловий - Появляющаяся церковь
Каждая историческая эпоха бросает христианству вызов, от ответа на который зависит его будущее. Вызов этот касается способности церкви найти баланс между крайностями конфронтации и конформизма в отношениях с господствующей культурной парадигмой.
Интеграция церкви в доминирующий социокультурный контекст всегда связана с опасностью, поскольку культура, обеспечивающая возможности эффективного провозвестия евангелия, способна подвергнуть риску наиболее важные компоненты христианской веры, если церковь не выкажет интеллектуальной осторожности и духовной дальновидности.
Нынешний период перемен в развитии мировой культуры и цивилизации открывает перед христианством новые перспективы для осуществления своей цели и в то же время несет угрозу утраты богословского и культурного самосознания в поисках путей возвещения евангелия в современном мультикультурном обществе.
Роман Соловий - Появляющаяся церковь - Евангелическое христианство перед вызовом постмодернизма
Черкассы: Коллоквиум, 2014. - 352 с.
ISBN 978-966-8957-48-2
Книга издана в рамках исследовательского проекта «Евангельское христианство в постмодернистком мире: церковь, богословие, миссия». Проект осуществлен при финансовой поддержке Исследовательского центра Евро-Азиатской аккредитационной ассоциации.
Данная научная монография рекомендована к печати ученым советом педагогического университета им. М. П. Драгоманова (протокол №14 от 31 мая 2013 г.).
Рецензенты:
Еленский В. Е., доктор философских наук
Богачевская И. В., доктор философских наук
Черенков М. М., доктор философских наук
Научный редактор:
Черноморец Ю. П., доктор философских наук
Роман Соловий - Появляющаяся церковь - Евангелическое христианство перед вызовом постмодернизма - Содержание
От автора
Предисловие
Христианство в ситуации постмодерна
1.1. Постмодерн как «конституция радикальной плюральности»
1.2. Модерн, постмодерн и христианство
1.2.1. Проект модерна и евангелический протестантизм
1.2.2. Постмодернистская деконструкция религии
1. 3. Христианское мировоззрение перед вызовом постмодернизма
1.3.1. Постмодернистские мировоззренческие вызовы
1.3.2. Христианская мировоззренческая перспектива в постмодернистском контексте
1.4. Реакция современных протестантских богословов на вызов постмодернизма
Появляющаяся церковь: Богословский контекст, зарождение, развитие
2.1. Богословский контекст
2.1. 1.Постлиберализм
2.1.2. Постконсерватизм
2.1.3. Радикальная ортодоксия
2.1.4. Новая перспектива в изучении апостола Павла
2.1.5. Концепция миссионерской церкви
2.1.6. Новое монашество
2.1.7. Движение за социальную справедливость: Д. Уоллис и Э. Камполо
2.2. Зарождение и развитие Появляющейся церкви
2.2.1. Истоки и основные характеристики Появляющейся церкви
2.2.2. Современное состояние и перспективы движения
2.2.3. «Новые проявления» Англиканской церкви
2.2.4. Классификации
Особенности учения движения
3.1. Постхристианская эра
3.2. Постмодернистское христианство
3.3. Познание и истина
3.3.1. Постфаундационализм
3.3.2. Перспективизм
3.3.3. Ортопарадоксия
3.4. Откровение, Писание и язык
3.4.1. Смиренная эпистемология 164
3.4.2. Роль общины в прочтении Библии
3.4.3. Библейский нарратив
3.4.4. Библия и Слово Божье
3.5. Деконструктивизм и герменевтика постмодернистской церкви
3.5.1. Хайдеггер, Гадамер и «новая герменевтика»
3.5.2. Деконструкция
3.6. Постмодернистские интерпретации Бога
3.6.1. Критика «онтотеологии» М. Вестфалом
3.6.2. «Слабое богословие» Дж. Капуто
3.7. Оптимистическая антропология
3.8. Иисус Христос Появляющейся церкви
3.9. Сотериология: радикальный инклюзивизм
3.10. Эсхатология: «Чтобы мир стал лучшим местом»
3.10.1. Деконструкция ада у Б. Макларена
3.10.2. Роб Белл: любовь побеждает
3.10.3. Социальное евангелие
3.11. «Глубокая эклезиология» Появляющейся церкви
Практики движения
4.1. Лидерство «с открытым кодом»
4.2. Практики духовного формирования
4.3. Проповедь как прогрессивный диалог
4.4. Литургические практики: «древнее-будущее» поклонение
4.5. Благовестие: отношения, а не аргументы
Послесловие
Библиография
Предметно-именной указатель
Роман Соловий - Появляющаяся церковь - Евангелическое христианство перед вызовом постмодернизма - Введение
Самое яркое движение западного протестантизма, открыто провозгласившее своей целью воплощение евангелия царства Божьего в калей-доскопичной и эклектичной культуре постмодернизма, - Появляющаяся церковь (Emerging church).[1] Несмотря на свою новизну, движение проникло в многочисленные церковные сообщества, богословские учебные заведения и парацерковные организации, главным образом, в Северной Америке и Великобритании, а также в других частях мира (Австралия, Новая Зеландия, континентальная Европа).
Согласно журналу «Кристи-энити Тудэй», по степени причастности к наиболее актуальным тенденциям современной американской культуры Появляющаяся церковь - самое выдающееся христианское явление со времен «Движения Иисуса» начала 1970-х гг. «Главным образом городской, непропорционально молодой, необыкновенно белый и абсолютно новый растущий ряд общин, которые присоединяются к Появляющейся церкви».[2]
Ее последователи -это трансденоминационная группа в первую очередь западных христиан, желающих интегрироваться в постмодернистскую культуру и призывающих церковь повернуться лицом к таким важнейшим социальным и экономическим проблемам, как расизм, рабство, бедность, социальная несправедливость и загрязнение окружающей среды. Они убеждены, что евангелическая церковь должна быть открытым содружеством, сообществом творчества и обучения, местом, где к людям с разными взглядами относятся с одинаковым уважением.
Идеологи движения пропагандируют эклектичное использование мистериальности и традиций в поклонении. Их цель - выйти за рамки привычных представлений о духовности и вероисповедания. Они считают, что богословие лучше рассматривать как стремление к красоте и Божьей истине, а не как поиск логических утверждений, текстуальных аргументов и доктринальных формулировок.
Движение сознательно отказывается от каких-либо шагов к превращению в деноминацию, оставаясь свободным объединением христиан, которые стремятся вести речь о христианской вере, миссии и жизни в современном мире без догматических ограничений. Как правило, даже самые известные представители Появляющейся церкви чаще говорят о ней в абстрактных понятиях, как о настроении или отношении, а не о сформировавшемся наборе доктрин или форм.
«Появляющаяся церковь - это скорее способ мышления, чем модель, - пишет английский богослов М. Мойнах, - это направление, а не место назначения.
Она опирается не на план, а на принципы. Она возникает из культуры, а не навязывается ей. Это настроение, в крайнем случае - движение».[3]
[1] В украинском религиоведении еще не сформировались общепринятые понятия для обозначения некоторых современных богословских движений, поэтому для удобства мы будем использовать понятие «Появляющаяся церковь».
[2] Andy Crouch, "The Emergent Mystique," Christianity Today, November 2004, 36-41.
[3] Michael Moynagh, Emergingchurch.intro (Oxford and Grand Rapids MI: Monarch Books, 2004), 23.
Роман Соловий - Переосмысление сотериологии и евангелизма в постмодернистском богословии: Появляющаяся церковь
Главы из книги Романа Соловия "Появляющаяся церковь" можно прочесть на Эсхатосе:
2014-10-26
"Одно из наиболее важных заданий, стоящих перед современным евангелическим богословием, состоит в необходимости преодоления рисков собственной маргинализации."
связан с обеспокоенность евангелических христиан своим новым положением в обществе. Цитата "Конец 19 и начало 20 вв. — это пора, когда представители старых протестантских конфессий (особенно лютеранства и англиканства, а также кальвинизма) ощущают себя вполне однозначно носителями высшей культуры, цивилизации, а на бытовом уровне — буржуазной респектабельности." (Аверинце С.С. История Церкви в ХХ веке. Послесловие). Теперь и они стали\ становятся маргинальным движением.
Православие давно, с 19 века является таковым. Вспомним, что великий поэт А.С. Пушкин жил в одно время с св. Серафимов Саровским и ничего о нём не знал! Розанов в "Русский Нил" писал, что за всё время обучения в университете, он не встретил ни одного верующего человека. Если посмотреть на историю христианства за 2 тысячи лет, то христианство только и делало, что теряло народы и земли.
Я не думаю, что эмерджентная, саентическая... и т.д. церкви могут тут помочь.
Соглашусь с Аверинцевым "Нам необходимо ясно понять, что именно является самой антагонистической противоположностью нашей веры - Радикальный релятивизм и прагматизм в сочетании с практикой модного образа жизни порождают весьма специфическое состояние души, при котором вопрос о бытии Божием, не получая отрицательного ответа, утрачивает— заодно со всеми остальными «последними» — всякую серьезность. В перспективе феноменологии человеческих типов это гораздо страшнее, нежели атеизм.
Подобному злу христианство будущего должно противопоставить твердую, бескомпромиссную, отрезвляющую серьезность. Чтобы справиться с этой задачей, ему нет надобности являть себя ни специфически «консервативным», ни специфически «либеральным» и «передовым»; от него требуется быть всего-навсего — убедительным. (Легко сказать!) Христианский Запад остро нуждается сегодня в православном чувстве тайны, «страха Божия», онтологической дистанции между Творцом и тварью, в православной помощи против эрозии чувства греха; иначе те среди сынов и дочерей Запада, которые не устанут искать религии, достойной этого имени, будут все чаще уходить в сторону Востока нехристианского, — например, в сторону Ислама...Западное христианство так часто вправе напомнить нам: «Братия! не будьте дети умом» (1 Кор. 14, 20). Мы же иногда имеем основания напомнить нашим западным братьям: «Начало мудрости — страх Господень» (Пр. 1, 7)"
Хорошо сказал Честертон: “Христианство не выживает, не остается в живых, оно вновь и вновь умирает — то насильственной смертью, то от внутренних недугов в каждую эпоху, может быть, в каждом поколении. Но Господь нашей веры знает возвратный путь из гроба, из преисподней, из смерти в жизнь”.