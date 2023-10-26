Каждая историческая эпоха бросает христианству вызов, от ответа на который зависит его будущее. Вызов этот касается способности церкви найти баланс между крайностями конфронтации и конформизма в отношениях с господствующей культурной парадигмой.

Интеграция церкви в доминирующий социокультурный контекст всегда связана с опасностью, поскольку культура, обеспечивающая возможности эффективного провозвестия евангелия, способна подвергнуть риску наиболее важные компоненты христианской веры, если церковь не выкажет интеллектуальной осторожности и духовной дальновидности.

Нынешний период перемен в развитии мировой культуры и цивилизации открывает перед христианством новые перспективы для осуществления своей цели и в то же время несет угрозу утраты богословского и культурного самосознания в поисках путей возвещения евангелия в современном мультикультурном обществе.