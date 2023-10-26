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Соловий - Появляющаяся церковь

Роман Соловий - Появляющаяся церковь - Евангелическое христианство перед вызовом постмодернизма
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism
Каждая историческая эпоха бросает христианству вызов, от ответа на который зависит его будущее. Вызов этот касается способности церкви найти баланс между крайностями конфронтации и конформизма в отношениях с господствующей культурной парадигмой.
Интеграция церкви в доминирующий социокультурный контекст всегда связана с опасностью, поскольку культура, обеспечивающая возможности эффективного провозвестия евангелия, способна подвергнуть риску наиболее важные компоненты христианской веры, если церковь не выкажет интеллектуальной осторожности и духовной дальновидности.
Нынешний период перемен в развитии мировой культуры и цивилизации открывает перед христианством новые перспективы для осуществления своей цели и в то же время несет угрозу утраты богословского и культурного самосознания в поисках путей возвещения евангелия в современном мультикультурном обществе.

Роман Соловий - Появляющаяся церковь - Евангелическое христианство перед вызовом постмодернизма

Черкассы: Коллоквиум, 2014. - 352 с.
ISBN 978-966-8957-48-2
Книга издана в рамках исследовательского проекта «Евангельское христианство в постмодернистком мире: церковь, богословие, миссия». Проект осуществлен при финансовой поддержке Исследовательского центра Евро-Азиатской аккредитационной ассоциации.
Данная научная монография рекомендована к печати ученым советом педагогического университета им. М. П. Драгоманова (протокол №14 от 31 мая 2013 г.).
Рецензенты:
Еленский В. Е., доктор философских наук
Богачевская И. В., доктор философских наук
Черенков М. М., доктор философских наук
Научный редактор:
Черноморец Ю. П., доктор философских наук

Роман Соловий - Появляющаяся церковь - Евангелическое христианство перед вызовом постмодернизма - Содержание

От автора
Предисловие

Христианство в ситуации постмодерна

1.1. Постмодерн как «конституция радикальной плюральности»
1.2. Модерн, постмодерн и христианство
1.2.1. Проект модерна и евангелический протестантизм
1.2.2. Постмодернистская деконструкция религии
1. 3. Христианское мировоззрение перед вызовом постмодернизма
1.3.1. Постмодернистские мировоззренческие вызовы
1.3.2. Христианская мировоззренческая перспектива в постмодернистском контексте
1.4. Реакция современных протестантских богословов на вызов постмодернизма

Появляющаяся церковь: Богословский контекст, зарождение, развитие

2.1. Богословский контекст
2.1. 1.Постлиберализм
2.1.2. Постконсерватизм
2.1.3. Радикальная ортодоксия
2.1.4. Новая перспектива в изучении апостола Павла
2.1.5. Концепция миссионерской церкви
2.1.6. Новое монашество
2.1.7. Движение за социальную справедливость: Д. Уоллис и Э. Камполо
2.2. Зарождение и развитие Появляющейся церкви
2.2.1. Истоки и основные характеристики Появляющейся церкви
2.2.2. Современное состояние и перспективы движения
2.2.3. «Новые проявления» Англиканской церкви
2.2.4. Классификации

Особенности учения движения

3.1. Постхристианская эра
3.2. Постмодернистское христианство
3.3. Познание и истина
3.3.1. Постфаундационализм
3.3.2. Перспективизм
3.3.3. Ортопарадоксия
3.4. Откровение, Писание и язык
3.4.1. Смиренная эпистемология 164
3.4.2. Роль общины в прочтении Библии
3.4.3. Библейский нарратив
3.4.4. Библия и Слово Божье
3.5. Деконструктивизм и герменевтика постмодернистской церкви
3.5.1. Хайдеггер, Гадамер и «новая герменевтика»
3.5.2. Деконструкция
3.6. Постмодернистские интерпретации Бога
3.6.1. Критика «онтотеологии» М. Вестфалом
3.6.2. «Слабое богословие» Дж. Капуто
3.7. Оптимистическая антропология
3.8. Иисус Христос Появляющейся церкви
3.9. Сотериология: радикальный инклюзивизм
3.10. Эсхатология: «Чтобы мир стал лучшим местом»
3.10.1. Деконструкция ада у Б. Макларена
3.10.2. Роб Белл: любовь побеждает
3.10.3. Социальное евангелие
3.11. «Глубокая эклезиология» Появляющейся церкви

Практики движения

4.1. Лидерство «с открытым кодом»
4.2. Практики духовного формирования
4.3. Проповедь как прогрессивный диалог
4.4. Литургические практики: «древнее-будущее» поклонение
4.5. Благовестие: отношения, а не аргументы
Послесловие
Библиография
Предметно-именной указатель

Роман Соловий - Появляющаяся церковь - Евангелическое христианство перед вызовом постмодернизма - Введение

Самое яркое движение западного протестантизма, открыто провозгласившее своей целью воплощение евангелия царства Божьего в калей-доскопичной и эклектичной культуре постмодернизма, - Появляющаяся церковь (Emerging church).[1] Несмотря на свою новизну, движение проникло в многочисленные церковные сообщества, богословские учебные заведения и парацерковные организации, главным образом, в Северной Америке и Великобритании, а также в других частях мира (Австралия, Новая Зеландия, континентальная Европа).
Согласно журналу «Кристи-энити Тудэй», по степени причастности к наиболее актуальным тенденциям современной американской культуры Появляющаяся церковь - самое выдающееся христианское явление со времен «Движения Иисуса» начала 1970-х гг. «Главным образом городской, непропорционально молодой, необыкновенно белый и абсолютно новый растущий ряд общин, которые присоединяются к Появляющейся церкви».[2]
Ее последователи -это трансденоминационная группа в первую очередь западных христиан, желающих интегрироваться в постмодернистскую культуру и призывающих церковь повернуться лицом к таким важнейшим социальным и экономическим проблемам, как расизм, рабство, бедность, социальная несправедливость и загрязнение окружающей среды. Они убеждены, что евангелическая церковь должна быть открытым содружеством, сообществом творчества и обучения, местом, где к людям с разными взглядами относятся с одинаковым уважением.
Идеологи движения пропагандируют эклектичное использование мистериальности и традиций в поклонении. Их цель - выйти за рамки привычных представлений о духовности и вероисповедания. Они считают, что богословие лучше рассматривать как стремление к красоте и Божьей истине, а не как поиск логических утверждений, текстуальных аргументов и доктринальных формулировок.
Движение сознательно отказывается от каких-либо шагов к превращению в деноминацию, оставаясь свободным объединением христиан, которые стремятся вести речь о христианской вере, миссии и жизни в современном мире без догматических ограничений. Как правило, даже самые известные представители Появляющейся церкви чаще говорят о ней в абстрактных понятиях, как о настроении или отношении, а не о сформировавшемся наборе доктрин или форм.
«Появляющаяся церковь - это скорее способ мышления, чем модель, - пишет английский богослов М. Мойнах, - это направление, а не место назначения.
Она опирается не на план, а на принципы. Она возникает из культуры, а не навязывается ей. Это настроение, в крайнем случае - движение».[3]
[1] В украинском религиоведении еще не сформировались общепринятые понятия для обозначения некоторых современных богословских движений, поэтому для удобства мы будем использовать понятие «Появляющаяся церковь».
[2] Andy Crouch, "The Emergent Mystique," Christianity Today, November 2004, 36-41.
[3] Michael Moynagh, Emergingchurch.intro (Oxford and Grand Rapids MI: Monarch Books, 2004), 23.
Главы из книги Романа Соловия "Появляющаяся церковь" можно прочесть на Эсхатосе:
2014-10-26

Views 3 208
Rating 5.0 / 5
Added 26.10.2023
Author esxatos
Rate this publication:
5.0/5 (15)

Comments (2 comments)

B
brat Dorian 11 years ago
Мне представляется, что основной посыл книги
"Одно из наиболее важных заданий, стоящих перед современным евангелическим богословием, состоит в необходимости преодоления рисков собственной маргинализации."
связан с обеспокоенность евангелических христиан своим новым положением в обществе. Цитата "Конец 19 и начало 20 вв. — это пора, когда представители старых протестантских конфессий (особенно лютеранства и англиканства, а также кальвинизма) ощущают себя вполне однозначно носителями высшей культуры, цивилизации, а на бытовом уровне — буржуазной респектабельности." (Аверинце С.С. История Церкви в ХХ веке. Послесловие). Теперь и они стали\ становятся маргинальным движением.
Православие давно, с 19 века является таковым. Вспомним, что великий поэт А.С. Пушкин жил в одно время с св. Серафимов Саровским и ничего о нём не знал!  Розанов в "Русский Нил" писал, что за всё время обучения в университете, он не встретил ни одного верующего человека.  Если посмотреть на историю христианства за 2 тысячи лет, то христианство только и делало, что теряло народы и земли.
Я не думаю, что эмерджентная, саентическая... и т.д. церкви могут тут помочь.
Соглашусь с Аверинцевым  "Нам необходимо ясно понять, что именно является самой антагонистической противоположностью нашей веры - Радикальный релятивизм и прагматизм в сочетании с практикой модного образа жизни порождают весьма специфическое состояние души, при котором вопрос о бытии Божием, не получая отрицательного ответа, утрачивает— заодно со всеми остальными «последними» — всякую серьезность. В перспективе феноменологии человеческих типов это гораздо страшнее, нежели атеизм.
Подобному злу христианство будущего должно противопоставить твердую, бескомпромиссную, отрезвляющую серьезность. Чтобы справиться с этой задачей, ему нет надобности являть себя ни специфически «консервативным», ни специфически «либеральным» и «передовым»; от него требуется быть всего-навсего — убедительным. (Легко сказать!) Христианский Запад остро нуждается сегодня в православном чувстве тайны, «страха Божия», онтологической дистанции между Творцом и тварью, в православной помощи против эрозии чувства греха; иначе те среди сынов и дочерей Запада, которые не устанут искать религии, достойной этого имени, будут все чаще уходить в сторону Востока нехристианского, — например, в сторону Ислама...Западное христианство так часто вправе напомнить нам: «Братия! не будьте дети умом» (1 Кор. 14, 20). Мы же иногда имеем основания напомнить нашим западным братьям: «Начало мудрости — страх Господень» (Пр. 1, 7)"
Хорошо сказал Честертон: “Христианство не выживает, не остается в живых, оно вновь и вновь умирает — то насильственной смертью, то от внутренних недугов в каждую эпоху, может быть, в каждом поколении. Но Господь нашей веры знает возвратный путь из гроба, из преисподней, из смерти в жизнь”.
 
G
grimassa 11 years ago
Огромнейшее спасибо за Вашу книгу! Потрясающей глубины вхождение в тему, учитывая необходимость и значимость проблемы перспективы развития и существования Церкви в современном мире. Не смотря на то, что книга предназначается сугубо для евангельских христиан, проблема стоит перед всем христианским миром, и рано или поздно ответ на вопрос: являемся ли мы общиной во главе которой стоит Сам Христос и водимой Святым Духом? - придется давать всем конфессиям. И, боюсь, горько будет им, если они попытаются не заметить этого вопроса. Еще раз спасибо, и божией помощи Вам в трудах и служении Христовой Церкви!

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