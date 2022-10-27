Седакова - И жизни новизна
Я всегда была уверена, что и мысль, и образ могут вполне осуществиться только тогда, когда их глубину, их даль освещает свет богословия. В этом отношении искусство и мысль ничем не отличаются от всякого человеческого опыта, который сбывается в присутствии этого света, при том что сам этот свет может оставаться для нас невидимым. И быть может, в наше время, в то время цивилизации, которое многие называют ее «поздним часом», необходимость этого условия для самой простой художественной удачи становится особенно очевидной.
Для названия размышлений, которыми я хочу поделиться, я воспользовалась строкой прекрасного русского поэта XX века Николая Заболоцкого: строкой из его поздних, написанных по возвращении из лагерей стихов. Точнее сказать, я прибегла к помощи этой строки: она задает вектор движения в необозримом пространстве темы, которой я собираюсь коснуться: поэзия и богословие, иначе — духовный смысл, духовное оправдание художественного творчества (самый знакомый род которого для меня, естественно, составляет поэзия). Причем речь пойдет не о каком-то специально «религиозном» искусстве, а об искусстве в том его историческом образе, который мы застали, — о традиции свободного, автономного искусства.
У этой традиции есть свои собственные, неписаные, неформальные, но от этого не менее строгие законы. Стоит хотя бы бегло коснуться их: современники часто видят в новых сочинениях неоправданную усложненность, странность именно потому, что не представляют себе, в какой мере художник (в отличие от дилетанта) подневолен в исполнении некоторых обязательств перед своим искусством. Почему — и при всем его желании — он не может писать так же «просто», то есть знакомо, как его предшественники, которых уже привыкли принимать.
Один из этих законов — историчность личного творческого опыта: в произведении, созданном после определенных сдвигов и достижений, непременно должна быть какая-то память о них, положительная или отрицательная, отношения продолжения или отталкивания. То есть писать стихи на русском языке, скажем, после Велимира Хлебникова так, как будто его не было, было бы незаконно: тот, кто этого условия не примет, окажется просто в мутном болоте эпигонства. Традиция искусства нового времени требует новизны каждого следующего шага: как сказал Т. С. Элиот, традиционным может стать только такое сочинение, которое выдерживает суд предшествующей традиции. Среди других причин, о которых я скажу позже, это довольно жестокое требование (когда оно становится едва ли не единственным) загоняет художника во все более и более узкий диапазон возможностей. Все больший и больший круг вещей, чувств, форм становится запрещенным в так называемом «свободном искусстве». Поэту наших дней в этом отношении много труднее, чем Гете или Лермонтову.
Ольга Седакова - И жизни новизна. Об искусстве, вере и обществе
М.: Никея, 2022. - 528 с.
ISBN 978-5-907457-99-7
Ольга Седакова - И жизни новизна - Содержание
Богословие открытого взгляда. М. Калинин
К богословию творчества
-
«В целомудренной бездне стиха». О смысле поэтическом и смысле доктринальном
-
Благословение творчеству и парнасский атеизм
-
Искусство как диалог с дальним
-
Власть счастья.
-
Свобода как эсхатологическая реальность
-
Цельность и свобода
-
«И жизни новизна». О христианстве Бориса Пастернака
-
«Неудавшаяся епифания»: два христианских романа, «Идиот» и «Доктор Живаго»
-
Поэзия и антропология
-
Вечная память. Литургическое богословие смерти
Вера и общество
-
Вопрос о человеке в современной секулярной культуре
-
Светская культура и Церковь: поле взаимодействия
-
«Субкультура или идеология?»
-
Иерархичность в природе вещей
-
Христианство и культура
-
Нет худа без добра.
-
Посредственность как социальная опасность
-
Работа горя
Свидетели
-
О Владыке Антонии, митрополите Сурожском
-
Сергей Сергеевич Аверинцев: воспитание разума
-
Дитрих Бонхеффер для нас
-
Слово о Льве Толстом
-
Счастливая тревога глубины
Дополнение. СВЕТ ЖИЗНИ. Заметки о православном мировосприятии
-
Предисловие к «Свет жизни»
-
I. Религия как восприятие мира
-
II. Некоторые проблемы
-
III. Напоследок: вкус
спасибо