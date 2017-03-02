Тесно связанная с Антиохийской Церковью, Церковь Месопотамии привлекала внимание многих греческих и латинских авторов, и прежде всего, грекоязычных авторов восточной части Римской, и впоследствии Византийской, империи, свидетельствовавших о возникновении на Востоке, в Месопотамии, центров богословской мысли, появлении там авторов, произведения которых читались часто в кругах гораздо более широких, чем те, для которых они собственно предназначались.

Так, всемирную известность приобрела «Легенда об Авгаре» и «Учение Аддая», памятники, повествующие о событиях, относящихся к самым истокам возникновения христианства в Междуречье. Гонения, воздвигнутые против христиан Церкви Востока персидской династией сасанидов, не могли не иметь отклика у христиан «западных областей», и фигура Афраата, первого великого автора богословской традиции арамеоязычной Церкви, писавшего об этих гонениях стала известна в их среде. « Школа персов » Эдессы и Нисивина, у истоков которой стояли Ефрем Сирин (Мар ’Апрём Сурйайа) и его наставник Мар Йа'кбв, приобрела огромную известность и сыграла решающую роль в становлении месопотамской Школы экзегезы и богословия и в постепенно разворачивающейся полемике между представителями по-разному складывающихся богословских традиций «Востока» и «Запада».

Полемика, особенно остро разгоревшаяся вокруг христологических понятий и представлений, обильно отражена в писаниях многих греко- и латиноязычных авторов. Завершает этот период, когда в полемических столкновениях формировались разные системы богословствования, выдающийся представитель общности «мелькитов», последний грекоязычный церковный писатель Востока, преподобный Иоанн Дамаскин. После него полемические произведения авторов византийской ориентации, как можно видеть на примере 'Абд Аллаха ибн ал-Фадл ал-Антакй, уже не вводят новых понятий и формулировок и направлены против некоего умозрительного «несторианства», сформулированного прежде.

Николай Селезнев - Христология Ассирийской Церкви Востока

Анализ основных материалов в контексте истории формирования вероучения

euroasiatica Москва 2002

ISBN 5-86748-101-8

Николай Селезнев - Христология Ассирийской Церкви Востока - Оглавление

Предисловие

Оглавление

История изучения Церкви востока История изучения Церкви Востока в России

Основные авторы и документы

Афраат (р. между 270 и 285 - + 345)

Мёр Апрём Сурйёйё (Ефрем Сирин)

Диодор Тарсский

Феодор Мопсуестийский

Мёр Нарсай

Несторий

Юстиниан и собеседования с богословами Церкви Востока 562 года

Мёр Баввай Раббё

Мёр Баввай и Сахдбнё

Сахдбнё и Мёр Йшб'йёв III католикос

Христология восточных документов Китайские документы Уйгурский фрагмент « О поклонении волхвов»

Соборные акты Церкви Востока Собор 410 года Мар ’Исхака Собор 486 года Мар Акака Собор 544 года Мар Аввы Послание Мар Аввы Собор Мар Йосепа (554 г.) Собор Мар Хазкй ’эля (576 г.) Собор Мар Йшд гйава 1 (587 г.) Исповедание веры составленное Мар Ишо гйавом 1 Собор Мар Саврйшо (596 г.) Собор Мар Грйгора I (605 г.) Послание католикоса Мар Гиваргйса Кафрского Мине, хорепископу Персии Епископское собрание в период вакантного престола католикоса (612 г.)

Католикос Мёр Тймётё’бс I

Мёр Элййё Бар Шинёйё, митрополит Нисивинский

Mäp Авдйшо Бар Брüxä, митрополит Нисивинский и Армянский

Церковь Востока и Рим

Свидетельства взаимодействия Мар Йоханнан Сулака

Опыт Англиканской Миссии

Общая христологическая декларация

Литургические свидетельства Духрана д-мат Мариам



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОЧЕРК ХРИСТОЛОГИИ ЦЕРКВИ ВОСТОКА

Триадологическое учение

Христология

Образ соединения природ

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

SUMMARY

Николай Селезнев - Христология Ассирийской Церкви Востока - Предисловие

Целью данного исследования было выяснить и продемонстрировать христологическую концепцию Ассирийской Церкви Востока. Как и в других апостольских Церквах, эта концепция складывалась и развивалась во многом благодаря противостоянию системам взглядов, опознанных Церковью как чуждые ей. Тем не менее, положительное содержание хри- стологического исповедания, воспринятое вместе с проповедью христианства и выявляемое в процессе полемики, представляет собой тот набор представлений, который может быть рассмотрен вне явной связи с полемикой. Такое рассмотрение и является целью данной книги.

Необходимо отметить, что употребление термина « христология » по отношению к соответствующей части вероучения Церкви Востока в значительной мере условно. В отличие от христиан-греков, у которых изложение вероучения приняло вид нескольких связанных между собой стройных систем — онтологии, триадологии, христологии, пневмато- логии, антропологии и т. д., сирийцы не сформировали столь систематических построений. Даже само понятие «христология» не имеет строгого сирийского аналога. Вероучение восточно-сирийской Церкви складывалось из произведений церковных писателей, часто поэтических и не « богословских » в собственном смысле этого слова, и наиболее определенные формы приобретало в соборных постановлениях. При анализе вероучительных положений их часто приходилось извлекать из текстов, не вероучительных по своему жанру.

Книга состоит из трех частей. Первая, вводная, часть включает в себя данное предисловие и историю вопроса, состоящую из общего обзора и примыкающей к нему главы, посвященной истории изучения Церкви Востока в России. Вторая, основная, часть состоит из девятнадцати экскурсов, в которых рассматривается христологическое содержание в наследии основных представителей богословской традиции этой Церкви, христологические положения ее соборных актов, а также документы, свидетельствующие о ее исповедании, к каковым, в частности, относится корпус восточных документов. В третьей, заключительной, части приводится аналитический очерк, имеющий целью представить христологию Церкви Востока в целом и сопоставить ее с важнейшими положениями христологии Церквей хапкидонской ориентации. Завершает книгу библиография использованных источников.

Автор работы имел возможность получать сведения, необходимые для целостного представления о предмете исследования « из первых рук », то есть через личный контакт с представителями иерархии Церкви Востока. Благодаря этому и сложилась убежденность в необходимости рассмотрения христологии этой Церкви прежде всего в ее положительном, то есть неполемическом измерении. Этим определяется характер данного исследования — принципиальные христологические положения рассматриваются здесь прежде всего так, чтобы они отражали действительные взгляды реальных представителей этой Церкви. Моменты сопоставления этих положений с соответствующими положениями хапкидонской христологии присутствуют в основной части, но акцентированы они, как уже было сказано, в заключительном аналитическом очерке.

Русскоязычных исследований, посвященных христологии Церкви Востока, автору обнаружить не удалось. Попытка обозначить причины этого представлена в истории вопроса. Во всяком случае, отсутствие таковых было дополнительным стимулом к работе над данной темой. На актуальность христологической проблематики «антиохийства» указывал еще А. Карташев в своей статье, посвященной Эфесскому Собору, завершая которую он восклицал: «Время антиохийствует!». Данное исследование, однако, не было сознательно ориентирована на те или иные идеи нашего времени. Его цель — показать живую традицию одной из Церквей христианского Востока и восполнить пробел в академической традиции исследований. В процессе работы автор опирался в основном на опубликованные материалы. Детали, зафиксированные в рукописном материале или редких восточных изданиях — предмет дальнейших изысканий.