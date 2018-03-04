Сочинение «Книга общности веры» (Kitab igtima ' al - amana ) имеет своей целью примирение трех основных христианских конфессий, представленных в сирийской культуре: восточносирийских христиан (так называемых несториан), представителей западносирийской традиции (так называемых яковитов) и принадлежавших к византийской ортодоксии (так называемых мелькитов)

По мнению автора трактата, если согласие будет достигнуто между этими направлениями, оно распространится и на другие, второстепенные, с его точки зрения, исповедания, которые «сводятся к этим трем сообществам и восходят к этим трем толкам, как бы к трем корням». Автор рассматривает основные положения вероучения и религиозные практики названных общин и утверждает, что «нет между ними ни разницы, ни противоречия».

Судьба этого произведения оказалась не менее «экуменической», чем замысел его автора. Созданный книжником— «яковитом», этот трактат приобрел распространение под именем «переписавшего» его «несторианского» митрополита, был использован коптским богословом, описан ученым - маронитом, переписан «халдейским» письмом (то есть восточно-сирийским каршуни или, точнее, гаршуни, как называют запись арабского текста сирийской графикой) и, наконец,

привлекался как свидетельство древности двоеперстия историками русского староверия. В основу настоящего исследования положена рукопись 1692 года (1103 г. х., 2003 г. э. гр.). Ватиканской библиотеки — Vat. ar. 657, fol. 4v—15. Впервые текст «Книги общности веры» на каршуни, гак он сохранился в составе этой рукописи, стал предметом рассмотрения в обстоятельном сводном труде Иосифа Симона Ассемани (1687—1768) Bibliotheca orientalis, изданном в Риме.

В первой части третьего тома этого труда, озаглавленном De Scriptoribus Syris Nestorianis, «Книга общности веры» представлена как сочинение «Илии Иерусалимского и Дамасского, несторианского митрополита». Ассемани привел в своем обзоре несколько выдержек из этого трактата, ретранскрибировав их арабским письмом.

При этом он внес в текст некоторые изменения, обусловленные в ряде случаев затруднениями при прочтении рукописи, выполненной восточносирийской графикой и содержащей элементы иракского диалекта, что было равно далеким для маронита — носителя ливанского диалекта, привыкшего к западносирийскому письму. «Ал-Джуахарй» («ювелир»; возможно, родовое имя) он латинизировал на итальянский манер как Geveri.

Прочитанное затем по принятому в русской традиции произношению латинских слов как «Гевери», оно в этой форме вошло в русскою церковно-историческую литературу. Одновременно в ней была воспринята и воспроизведенная Ассемани по рукописи атрибуция «Книги общности веры» этому деятелю Церкви Востога. Еще одна редакция «Книги общности веры», содержащаяся в рукописи XVI века Бодлеянской библиотеки (Ar. Uri 38 / Huntington 240; fol. I19v—124v), была издана Жераром Тру-по.

По характеристике издателя эта рукопись записана «восточным (египетским) почерком» («Ccriture orientale (Egypte)»). Коптский автор XIII в. ал-Му'таман (ад-Даула) Абу Исхак Ибрахим ибн ал-‘Ассал в четвертом разделе восьмой главы своего сочинения «Свод основ религии и внятная суть достоверного знания» (Magmu‘ usul ad-din wa-masmu' mahsul alyaqin) воспроизвел в сокращенном виде текст, который, как видно из сопоставления редакции, относится к той же ветви рукописной традиции «Книги общности веры», что и текст рукописи Бодлеянской библиотеки.

Редакцию рукописи Ватиканской библиотеки Ж. Трупо определяет как «une recension abregee», что можно понять как «сокращенная». В действительности вопрос взаимоотношения этих двух редакций более сложен. С одной стороны, Vat. ar. 657 свидетельствует о безусловных пропусках текста в рукописи Бодлеянской библиотеки, которую Трупо считает «полной редакцией» («une recension complеte»)

Николай Селезнев - Книга общности веры

Высшая школа экономики

Издательство - Грифон - 112 с.

Москва – 2018

ISBN 978-5-98862-372-4

Николай Селезнев - Книга общности веры - Содержание

Введение

«Илія Гевери» в русской церковно-исторической науке

Сокращения

Библиография к ссылкам в арабском тексте

Книга общности веры

Происхождения религии

И гордости за ортодоксию

«Книга общности веры»

в составе «Свода» ал-Му’тамана ибн ал-‘Ассаля

Ал-Му’таман Абу Исхак ИбрЗхйм ибн ал-‘Ассал

«Глава восьмая. Раздел четвертый:

И у Илии, митрополита Иерусалима, на ту же тему,

сочинение, которое он назвал «[Книга] общности веры

и краткого изложения религии», и [еще] говорили,

что это [сочинение] ‘Алй ибн Давуда»

The Book of the Concordance of Faith

by ‘All ibn DawUd al-Ariadi,

re-written by Elias al-Gawhan,

the Metropolitan of Jerusalem

Использованная литература

Именной указатель

Николай Селезнев - Книга общности веры - Происхождения религии и гордости за ортодоксию

Во Имя Бога милостивого, милосердного, и к Нему мы прибегаем за помощью. И начинаем переписывать <книгу>, которую переписал знающий, достойный отец святой, чистый, драгоценный, духовный Мар Илия Господень, ал-Джаухарй, митрополит Града святого Иерусалима, благородного, земного престола Божиего, пастырь пастырейхристиан и предстоятель омытых водою крещения, молитва его да объемлет нас и всех верных, аминь. Сия книга — об общности веры, происхождении религии и гордости за ортодоксию у сирийцев, позванных несторианами, мелькитами и яковитами; сочинение святого Мар Илии, да освятит Бог дух его чистый и помилует нас по молитве его, аминь.

Сказал Мар Илия. Когда посмотрел я на великолепие веры христианской с точки зрения истинности веры в Бога, — велик Он и славен! надлежащего совершения службы Создателю неба и земли, и того, что на ней, по закону водительства, заповеданному Создателем милостивым; проповедуя на востоках земли и западах ее, среди народов и народностей, рассеянных по странам дальним и всем краям, причем каждый народ из них гордится тем, что у него есть от религии христианской, общей всем на земле, и своим вероисповеданием; тогда увидел я, что некоторые из этих народов, из-за козней диавола, постигло такое состояние, вследствие которого произошел отход одних из них от других, по пути прихоти, противной разуму, и разошлись они на многие разделения, о чем можно долго толковать. Но хотя они и суть , при всей своей многочисленности, объединяющиеся во мнениях, различающиеся в прихотях, всё же, сводятся они к трем сообществам и восходят к трем толкам, как бы к трем корням, а именно, сообществу несториан, сообществу мелькитов и сообществу яковитов, и всё, что есть помимо этих трех общин — сообщества, которые от них происходят и к ним же сводятся, как то марониты, исаакиты и павлиане и другие, помимо них, из ответвлений религии христиан. И я нашел, что эти три вышеупомянутые сообщества таковы, что, у каждого сообщества — свои невежды , и от каждой — свои смутьяны и упорные спорщики, и поносит каждая община из них того, кто ей противоречит, обвиняя в неверии, нечестии и отходе от веры, и поносят они безбожие друг у друга.

Когда же я исследовал это поистине тщательным рассмотрением и изучил, как то следовало изучить, не нашел я между ними такого различия, которое создавало бы противоречия с точки зрения религии и веры и не увидел я у них такого, чтобы чья-то вера опровергала веру другого и чтобы убеждение отрицало убеждение иного, но все они сводятся в вере их и основе проповеди их к Евангелию чистому, которое ниспослал Бог и передали им предводители пути праведного.