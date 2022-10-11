Инна Семецки - Эдусемиотика образов

Дурак стоит на краю обрыва, но с высоко поднятой головой в облаках Дурак, кажется, не замечает неровной дороги или возможности падения.

Образ изображает символического ребенка внутри многих из нас, архетипического puer aeternus, символизирующего новые начала, потенциальность жизни, саму новизну. Детское топологическое восприятие мира Дураком, в соответствии с теорией развития Пиаже (см. Merrell, 1997, стр. 335-336), не ограничивается общепринятой евклидовой геометрией; напротив, его мир не концептуализируется только в терминах жестких аксиом пропозициональной логики.

Хаотический мир, символизируемый бездной в шаге от него, полон встреч и переживаний, о которых Дурак еще не знает. Тем не менее, независимо от этого, феноменальный мир находится здесь и всегда был здесь еще до того, как юноша приблизился к краю. Юность Дурака, граничащая с детской беспечностью, выражает чувство связи, которое присутствует в восприятии мира маленьким ребенком как недифференцированной целостности, где внутренняя и внешняя реальности подвижны и преходящи. Только рискуя проникнуть на неизвестную территорию, можно внести относительный порядок в хаотический поток детских представлений. И свободный выбор — хотя он и не является строго рациональным выбором, поскольку формальная логика еще недоступна пониманию символического ребенка,— прийти к решению сделать шаг вперед, чтобы отделить себя от нестабильного настоящего и прыгнуть в будущее в поисках подлинного опыта в процессе того, что Карл Густав Юнг называл индивидуацией, передается этим образом.

Цель индивидуации — достижение «большей личности» (Jung, CW7,136), достигающей кульминации в Самости, архетипе целостности. Поиск целостности — это эмпирический процесс, который в рамках юнговской глубинной или аналитической психологии означает осознание многих бессознательных факторов в психике. Целостность как интеграция бессознательного в сознание характеризуется изменением отношения, когда центр личности смещает свое положение с Эго на Самость. Индивидуация как процесс развития и обучения была определена Юнгом в терминах самообразования, в ходе которого происходит интеграция как бессознательных, так и сознательных аспектов жизненного опыта.

Юнг ясно дал понять, что образование не должно ограничиваться школами и не должно прекращаться, когда ребенок вырастает. Представляя свою глубинную психологию как метод самообразования, Юнг (1954) подчеркивал, что самопознание может быть достигнуто посредством его символического опосредования через образы в аналитическом процессе:

Есть ... много чрезвычайно психических процессов, которые бессознательны или только косвенно сознательны ... есть ... нечто столь же безличное, как продукт природы, что позволяет нам знать правду о себе ... О бессознательном мы не можем узнать ничего непосредственно, но косвенно мы можем воспринимать эффекты, которые приходят в сознание. (Юнг, 1954, с. 49)

Такой косвенный опосредованный критерий познания граничит с прагматической максимой, постулируемой Чарльзом Сандерсом Пирсом как его теория смысла, нацеленная на достижение ясности восприятия ... Подумайте, каким влиянием, которое могло бы иметь практическое значение, мы наделяем объект нашего представления.

Инна Семецки - Эдусемиотика образов