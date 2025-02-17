Семенов - История зарубежной конфликтологии - В 2 томах

Приступая к изучению истории зарубежной конфликтологии, мы должны отдельно проговорить ряд обстоятельств, понимание которых сделает наше путешествие в мире научных и исторических фактов более целенапраменным, вооружит нас принципами осмысления этого огромного массива информации, позволяющего держаться в рамках заданного темой курса предмета изучения.

В первую очередь вспомним о существовании различных форм познания действительности: мифологической, религиозной, научной. Возникали они в разное время, каждая имеет свою специфику, и со временем никуда не исчезли, сосуществуя и по настоящее время (менялась лишь «Пропорция» их соотношения, да степень влияния на умы человеческие - то уменьшаясь, то увеличиваясь).

Мифологические представления существовали на определенных стадиях развития практически у всех народов мира. В своей классической форме миф представляет повествование, в котором те или иные социальные или природные явления истолковываются и объясняются как результаты действий определенных персонажей - героев этого рассказа. У людей, в среде которых живет миф, нет сомнения в реальности этих героев и совершаемых ими действий. Такая вера, причем не требующая никаких доказательств, - необходимый признак мифа.

Мифологический строй мышления характеризуется иррациональностью. Мифу противостоит как научная рациональность, так и рациональность богословская, присущая теистическим религиям. Поэтому нельзя отождествлять миф и религию.

Древние Китай, Индия и Греция являются цивилизациями, в которых примерно в VIII-VI вв. до н.э. возникает социально-философская мысль.

Вместе с тем называть социально-философскую мысль, возникшую в это время, научной мыслью или наукой было бы неверно. Наука предполагает развитую систему дефиниций (определений) основных категорий и понятий, относящихся к сфере этой науки, а такая система только начала складываться, а также развитую систему методов, т.е. способов добывания знаний, которая также находится в начале своего становления. Таким образом, социальнофилософская мысль VIII-VI вв. до н.э. еще не была наукой, хотя и развивалась в этом направлении. Кроме того, она представляла собой единый, нерасчлененный массив социально-гуманитарного знания, из которого еще не выделились отдельные науки или дисциплины. Поэтому представители практически всех гуманитарных наук очень часто цитируют те или иные положения из текстов Платона или Аристотеля и др.

Семенов, В. А. - История зарубежной конфликтологии - В 2 томах - Т. 1

Учебник для вузов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2024. - 214 с. - (Высшее образование). - Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-534-06164-2 (т. 1)

ISBN 978-5-534-06255-7

Семенов, В. А. - История зарубежной конфликтологии – Том 1 – Содержание

Предисловие

Часть 1 ФИЛОСОФСКАЯ ПАРАДИГМА ОСМЫСЛЕНИЯ КОНФЛИКТОВ

Введение

Глава 1. Представление о конфликте в Древнем мире

Глава 2. Возникновение христианства и первые «отцы церкви». Конфликты Средневековья

Глава 3. Конфликтологическая мысль эпохи Возрождения

Глава 4. «Классическая немецкая философия» и проблема противоречий

Глава 5. Соотношение понятий «Противоречие» и «Конфликт» - фундаментальная проблема философской парадиrмы изучения конфликта

Литература

Семенов, В. А. - История зарубежной конфликтологии - В 2 томах - Т. 2

Учебник для вузов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2024. - 292 с. - (Высшее образование). - Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-534-06165-9 (т. 2)

ISBN 978-5-534-06255-7

Семенов, В. А. - История зарубежной конфликтологии – Том 2 – Содержание

Часть II. СТАНОВЛЕНИЕ КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ СОЦИАЛЬНОГО ЗНАНИЯ В ХХ веке

Введение

Глава 1. Функциональная модель конфликта Зиммеля - Козера

Глава 2. Эволюционная модель конфликта Роберта Парка

Глава 3. Конфликт в теории социальных систем Толкотта Парсонса

Глава 4. Конфликтологические индукции Роберта Мертона

Глава 5. «Диалектический метод» в конфликтологии Ральфа Дарендорфа

Глава 6. Джон Реке о «ключевых проблемах» теории конфликта

Глава 7. Социология конфликта Рэндалла Коллинза

Глава 8. Коммуникативная концепция конфликта Никласа Лумана

Глава 9. Юрген Хабермас: конфликты «грамматики форм жизни»

Глава 10. Питирим Сорокин и метатеория социокультурного конфликта

Глава 11. Теоретические и методологические проблемы становления конфликтологической парадигмы социального знания в ХХ. Веке

Часть III. ПРИКЛАДНАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ

Введение

Глава 1. Системный анализ конфликта в терминах теории игр

Глава 2. Технология Найджела Ховарда «DramaTechnology» (ДРАМАТЕК)

Глава 3. Джон Бертон: конфликт как следствие неудовлетворения базисной человеческой потребности

Глава 4. Наука мира Йохана Галтунга

Глава 5. Трансформационный подход в управлении конфликтом

Глава 6. Картография конфликта Дэниса Сэндола

Глава 7. Развитие теории переговорного процесса и медиации. Гарвардская школа по урегулированию конфликтов и теории переговоров

Глава 8. Становление конфликтологической парадигмы социального знания

Литература

Новые издания по дисциплине «Конфликтолоrия» и смежным дисциплинам