Николай Федорович Федоров - оригинальный мыслитель, стоявший у истоков русской религиозной философии конца XIX — начала XX века. Родоначальник философского и научного течения космизма. «Московский Сократ», перед синтетической мыслью которого преклонялись Л. Н. Толстой, Ц. М. Достоевский, В. С. Соловьев.

Деятель отечествоведения, выступивший с целым рядом инициатив в области сохранения духовного и культурного наследия России. Определения можно продолжать и продолжать.

Светлана Семенова - Философ будущего века - Николай Федоров

М.: Пашков дом, 2004. — 584 с: ил.

ISBN 5-7510-0284-9

Светлана Семенова - Философ будущего века - Николай Федоров - Содержание

СЛОВО О ФЕДОРОВЕ «ПРОРОКУ ДАНО УПРЕЖДАТЬ СВОЕ ВРЕМЯ...» (Введение) I. ЛИЧНОСТЬ и жизнь Глава I. ДОМОСКОВСКИЙ ПЕРИОД Истоки

Детство, юность, годы учения

Второе рождение

Школьный учитель Глава II. БИБЛИОТЕКАРЬ Чертковская библиотека

Румянцевский музей Глава III. МОСКОВСКИЙ СОКРАТ Образ жизни и личность

Дорогие темы и дела

Федоров и его великие современники Глава IV. КОНЕЦ ПУТИ Уход из Румянцевского музея

Асхабадская история

Последние годы II. УЧЕНИЕ Глава I. ФИЛОСОФСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ УЧЕНИЯ ВСЕОБЩЕГО ДЕЛА Основное зло человека

Природный способ существования

Онтология и деонтология

Особая оптика Федорова

Неродственность — родство

Антропология Федорова

Несовершеннолетие — совершеннолетие

Мечта как гносеологический инструмент Глава II. РЕГУЛЯЦИЯ ПРИРОДЫ Обращение слепого хода природы в разумный

Выход человека из «его заключения на земле»

«Наше тело будет нашим делом»Новая наука Глава III. ВОСКРЕШЕНИЕ ПРЕДКОВ Имманентное воскрешение

Воскрешение как уплата долга и высшая степень нравственности

Пути воскрешения

Преображение человека и мира Глава IV. ВЕРА, ПРИШЕДШАЯ «В РАЗУМ ИСТИНЫ» Богословие как богочеловекодействие

Словесная «икона» как жанр философского умозрения

От культа предков к религии богочеловеческого дела

Идея всеобщности спасения (в контексте христианской традиции апокатастасиса) Глава V. НАЧАЛА И КОНЦЫ ИСТОРИИ История с точки зрения «неученых»

Н. Я. Данилевский и Федоров

Задача России. Метафизика самодержавия Глава VI. ПРОЕКТ МИРА КАК ВСЕОБЩЕГО ОТЕЧЕСТВА Идеальная община

Естествоиспытательная армия народов

Музей Глава VII. СМЫСЛ И НАЗНАЧЕНИЕ ИСКУССТВА Проективная критика

Две идеи: идея культуры и идея преображения жизни

Высший синтез искусств — храм

Коперниканское искусство — реальное зодчество мира

Стиль Федорова III. ФЕДОРОВ И МИРОВАЯ ФИЛОСОФИЯ Глава I. «КОРЕННЫЕ ФОРМУЛЫ ФИЛОСОФИИ» Глава И. ВЕЛИКИЙ «СТРАЖ ОГРАНИЧЕНИЙ». ИММАНУИЛ КАНТ Глава III. «ВЫСШИЙ И ПОСЛЕДНИЙ ФИЛОСОФ, МЫСЛИТЕЛЬ ПО-ПРЕИМУЩЕСТВУ» Глава IV. ФИЛОСОФЫ ЧУВСТВА И ВЕРЫ Глава V. СПОР С ФРИДРИХОМ НИЦШЕ Глава VI. ВНУТРЕННИЙ ДИАЛОГ-ПОЛЕМИКА СО СЛАВЯНОФИЛАМИ IV. СУДЬБА ИДЕЙ Глава I. РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНО-ФИЛОСОФСКИЙ КОНТЕКСТ ФЕДОРОВСКИХ ТЕМ Глава II. «ФИЛОСОФИЯ ОБЩЕГО ДЕЛА» И АКТИВНО-ЭВОЛЮЦИОННАЯ МЫСЛЬ XX ВЕКА Федоров и Циолковский

Федоров и академик В. Ф. Купревич

Регуляция природы и теория ноосферы

Глава III. ФЕДОРОВ В ЗЕРКАЛЕ РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ

Глава IV. ФЕДОРОВ И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА

В. Брюсов, поэты 1920-х годов, Н. Заболоцкий, М. Горький, М. Пришвин

Андрей Платонов

Борис Пастернак

ФЕДОРОВ И СОВРЕМЕННОСТЬ (Вместо послесловия)

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Светлана Семенова - Философ будущего века - Николай Федоров - Пророку дано упреждать свое время

В истории существуют духовные явления, содержание и смысл которых раскрываются не сразу. Пройдя малозаметно, затронув небольшой круг умов и сердец, они с течением времени все возрастают в величии и значении. К такого рода явлениям принадлежит наследие оригинального мыслителя, знаменитого библиотекаря Румянцевского музея, автора «Философии общего дела» Николая Федоровича Федорова (1829—1903), поразительно национальное по своим прозрениям и устремлениям и вместе с тем достигающее уровня универсальных, мировых идей.

В начале XX столетия известный эстетик и критик А. Л. Волынский писал об авторе учения всеобщего дела следующее: «Федоров — единственное, необъяснимое и ни с чем не сравнимое явление в умственной жизни человечества... Рождением и жизнью Федорова оправдано тысячелетнее существование России. Теперь ни у кого на земном шаре не повернется язык упрекнуть нас, что мы не бросили векам ни мысли плодовитой, ни гением начатого труда... В одном Федорове — искупление всех грехов и преступлений русского народа» [1] . Я не знаю ни одного из самых великих национальных деятелей, государственных или культурных, о которых было бы сказано нечто подобное.

Впрочем, среди высказывавшихся в том же роде о философе были самые мощные умы и таланты, первые духовные авторитеты России: Ц. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, В. С. Соловьев. Смелые, предвосхищающие будущее мысли Федорова Достоевский «прочел как бы за свои» [2] , Лев Толстой говорил: «Я горжусь, что живу в одно время с подобным человеком» [3] , а Владимир Соловьев называл его «дорогим учителем и утешителем», с редким дерзновением признав учение Федорова ни больше ни меньше, как «первым движением вперед человеческого духа по пути Христову» [4]

Николая Федоровича широко знали в Москве, но сама его необычная фигура, поражавшая воображение образом жизни, поведением, убеждениями, была окружена некоей тайной. «В нем было что-то по своей загадочности напоминавшее столь популярного в последнее время старца Федора Кузьмича»J. По самоотверженному служению людям его сравнивали с доктором Федором Гаазом, свято исполнявшим собственный девиз: «Спешите делать добро!» Ходили рассказы о колоссальных познаниях Федорова, утверждали, что он знал содержание всех книг библиотеки Румянцевского музея (ныне — Российская Государственная библиотека), которая до настоящего времени хранит благодарную память о своем выдающемся библиотекаре. Его поразительная осведомленность в мировой культуре определялась уникальной синтезирующей мощью ума, видением накопленных человечеством знаний в стройной системе и внутренней логике. На четверть века Федоров становится нравственным и духовным средоточием всей деятельности центральной библиотеки и музея Москвы. Отношение к нему образованного общества древней столицы было каким-то особенно проникновенным, можно сказать, родственно-любовным.

Вскоре после смерти Федорова в статье «Загадочный мыслитель» (1908) С. Н. Булгаков печатно окрестил его «Московским Сократом». Другой публицист и философ В. Н. Ильин, подхватывая эту аналогию, позднее утверждал, что в лице Федорова «во второй раз человечество увидело Сократа, т. е. человека, за которым уже кончаются возможности тварные и начинается боготварность» [5] . За этим сравнением, часто прилагаемым к Николаю Федоровичу, стоит не столько формальный принцип (распространение идей через устные беседы, тем более что в случае с Федоровым все же основным источником были рукописные тексты, дававшиеся на прочтение) и тем более не содержательный (их учения существенно разнятся), а указание на самый тип и склад их как мыслителей — духовных вождей человечества, только одного — дохристианской, а другого - христианской эры.