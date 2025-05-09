Семья, избранная Богом, становится народом - Изучение Ветхого Завета от Саула до Малахии – 6-й класс

Данное пособие по изучению Библии охватывает период со времен жизни Самуила до Нового Завета, что приблизительно составляет одну тысячу лет. В первой половине этого периода семьей, избранной Богом, правили цари. В этом уроке вы познакомитесь с первым царем Израиля.

Саул был самым высоким человеком в Израиле, но при этом в начале своего правления он не хотел привлекать к себе внимание. И даже когда израильтяне собрались, чтобы Самуил представил им царя, избранного Богом, Саул из-за своей скромности не вышел к народу. Израильтянам пришлось узнавать у Бога, куда он скрылся.

После представления народу Саул вернулся к своим стадам. Представьте себе — царь пасет волов! Но именно такой смиренный царь мог быть полезен для Бога.

Прошло совсем немного времени после воцарения Саула и аммонитяне окружили один из израильских городов. Дух Божий сошел на Саула, и с помощью Божьей он одержал великую победу над врагами. После этого весь народ израильский собрался, чтобы отпраздновать усиление царства и воцарение Саула.

Пока Саул был смиренным, Бог помогал ему побеждать сильных врагов. Но после победы над аммонитянами Саулу пришлось столкнуться с врагом, победить которого он так и не смог. Этим врагом была гордость в его собственном сердце.

Саул возгордился и стал поступать безрассудно. Он решил сам принести жертву Богу, вместо того, чтобы дождаться Самуила, как тот ему велел. Затем нарушил Божью заповедь и обвинил людей в своем грехе. Он начал завидовать Давиду, которого стали прославлять после победы над Голиафом. Чем больше Саул потакал своей гордости, тем безрассуднее поступал.

Бог обратился к Саулу через пророка Самуила: «И сказал Самуил: «Не малым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главой колен Израилевых?..»» (1 Царств 15:17); «Зачем же ты не послушал гласа Господа... и сделал зло перед очами Господа?» (ст. 19); «Ныне отторг Господь царство израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя» (ст. 28).

Богу нужны смиренные вожди для Своего народа.

Семья, избранная Богом, становится народом - Изучение Ветхого Завета от Саула до Малахии – 6-й класс – Пособие для ученика

Типография «Благодать», 2024. – 236 с. – (Серия пособий по изучению Библии «История семьи, избранной Богом».)

Семья, избранная Богом, становится народом – Пособие для ученика – Содержание

Глава 1. Израиль становится царством

Урок 1. Саул — от скромного сына до гордого царя

Урок 2. Давид — скиталец

Урок 3. Давид — царь

Урок 4. Мудрость Соломона, его богатство и нечестивые жены

Повторение пройденного материала

Урок 5. Жизнь в библейские времена. Во что одевались люди?

Глава 2. Северные колена создают отдельное царство

Урок 6. Восстание северных колен

Урок 7. Неверный курс Израильского царства

Урок 8. Предсказание Божьего суда над домом Ахава

Урок 9. Служение и чудеса Илии

Повторение пройденного материала

Урок 10. Жизнь в библейские времена. Израильская семья

Глава 3. Падение Израиля

Урок 11. Елисей и сыны пророков

Урок 12. Елисей несет Божью весть Израилю

Урок 13. Суд Божий над домом Ахава

Урок 14. Падение Израильского царства

Повторение пройденного материала

Урок 15. Жизнь в библейские времена. Окрестные народы Израиля

Глава 4. Потомки Давида — правители Иудеи

Урок 16. Иудейское царство (Ровоам, Авия, Аса и Иосафат)

Урок 17. Пагубное влияние дома Ахава на Иудею (Иорам, Охозия, Иоас и Амасия)

Урок 18. Процветание, грех и возрождение (Озия, Иоафам, Ахаз и Езекия)

Урок 19. Нечестивый Манассия и праведный Иосия (Манассия, Амон и Иосия).

Повторение пройденного материала

Урок 20. Жизнь в библейские времена. Продукты питания

Глава 5. Иудея в плену

Урок 21. Последние цари Иудеи

Урок 22. Стойкий Иеремия — плачущий пророк

Урок 23. Даниил — верен вдали от дома

Урок 24. Иудеи в Вавилоне и Персии

Повторение пройденного материала

Урок 25. Жизнь в библейские времена. Ремёсла и род занятий

Глава 6. Иудеи после плена

Урок 26. Возвращение иудеев из плена

Урок 27. Есфирь — царица-еврейка

Урок 28. Последние пророки

Урок 29. Между Ветхим и Новым Заветами

Повторение пройденного материала

Урок 30. Повторение Ветхого Завета

Итоговое повторение пройденного материала

Указатель

Атлас

Семья, избранная Богом, становится народом - Изучение Ветхого Завета от Саула до Малахии – 6-й класс – Пособие для учителя

Типография «Благодать», 2024. – 288 с. – (Серия пособий по изучению Библии «История семьи, избранной Богом».)

Изучая Библию, ребенку часто сложно осмыслить понятие времени. В какой-то момент «долгое время» в детском разуме начинает выглядеть все длиннее и длиннее. Очень быстро оно становится слишком длинным, чтобы его представить.

Родители и учителя должны помочь ребенку избежать искажений в понимании времени, когда древние события начинают казаться легендой, покрытой мраком, иначе он будет воспринимать библейские истории, как нереальные. В этом случае библейские чудеса теряют для него достоверность. Ребенку легко поверить, что в далеком от реальности мире могло происходить что угодно. Поэтому одна из задач данного курса — научить детей правильно воспринимать прошедшие столетия и тысячелетия. Они должны без вопросов принимать то, что сотворение мира и другие библейские события — исторические факты.

Для лучшего представления исторического времени было создано дополнительное наглядное пособие — временная шкала, которая поможет ребенку осознать, что все люди, начиная с Адама и до настоящего времени, жили на той же земле, что и мы, дышали тем же самым воздухом, пили такую же воду, как и мы, родились и умерли в реальное историческое время. Чем крепче связь библейских времен с настоящим временем в понимании ребенка, тем легче ему усвоить библейские истины. Он не будет воспринимать Библию, как сказку. Для него она будет подобной рассказам о реальных исторических событиях, произошедших до его рождения, о которых ему поведали родители или дедушка с бабушкой.

Плакат с временной шкалой можно прикрепить на одной из стен в классе. В начале изучения данного курса представьте ее вашим ученикам и обсудите с ними всю линию времени от Адама до наших дней. Пусть ученики научатся привязывать библейские события, изученные на протяжении курса, к тому или иному промежутку времени на шкале.

Временная шкала представлена по настоящее время, чтобы показать ученикам краткость нашей эпохи, помочь в проведении сравнений и дать наглядное представление о длительности различных периодов в Библии. Например, Ной жил почти столько же, сколько лет прошло от крещения Руси при князе Владимире до настоящего времени.

На плакате с временной шкалой есть рисунки, отображающие те или иные события. Корзина в камышах с младенцем Моисеем, Вифлеемская звезда, корабль викингов и многие другие иллюстрации помогут быстрее найти на шкале различные события или даты.

Не всегда даты на временной шкале будут совпадать с информацией из различных библейских справочников, так как довольно сложно установить точное время событий в истории Древнего мира. Тем не менее, разработчики постарались указать наиболее точные даты библейских событих, основываясь на Писании и других исторических источниках. В основном все даты библейских событий, произошедших до 70 г. от Р. X. согласованы с данными, которые предложил епископ Джеймс Ашшер в изданном им в 1658 г. труде «Annals of the World» («Летописи мира»).