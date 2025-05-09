Семья, избранная Богом, становится народом - Изучение Ветхого Завета от Саула до Малахии – 6-й класс
Данное пособие по изучению Библии охватывает период со времен жизни Самуила до Нового Завета, что приблизительно составляет одну тысячу лет. В первой половине этого периода семьей, избранной Богом, правили цари. В этом уроке вы познакомитесь с первым царем Израиля.
Саул был самым высоким человеком в Израиле, но при этом в начале своего правления он не хотел привлекать к себе внимание. И даже когда израильтяне собрались, чтобы Самуил представил им царя, избранного Богом, Саул из-за своей скромности не вышел к народу. Израильтянам пришлось узнавать у Бога, куда он скрылся.
После представления народу Саул вернулся к своим стадам. Представьте себе — царь пасет волов! Но именно такой смиренный царь мог быть полезен для Бога.
Прошло совсем немного времени после воцарения Саула и аммонитяне окружили один из израильских городов. Дух Божий сошел на Саула, и с помощью Божьей он одержал великую победу над врагами. После этого весь народ израильский собрался, чтобы отпраздновать усиление царства и воцарение Саула.
Пока Саул был смиренным, Бог помогал ему побеждать сильных врагов. Но после победы над аммонитянами Саулу пришлось столкнуться с врагом, победить которого он так и не смог. Этим врагом была гордость в его собственном сердце.
Саул возгордился и стал поступать безрассудно. Он решил сам принести жертву Богу, вместо того, чтобы дождаться Самуила, как тот ему велел. Затем нарушил Божью заповедь и обвинил людей в своем грехе. Он начал завидовать Давиду, которого стали прославлять после победы над Голиафом. Чем больше Саул потакал своей гордости, тем безрассуднее поступал.
Бог обратился к Саулу через пророка Самуила: «И сказал Самуил: «Не малым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главой колен Израилевых?..»» (1 Царств 15:17); «Зачем же ты не послушал гласа Господа... и сделал зло перед очами Господа?» (ст. 19); «Ныне отторг Господь царство израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя» (ст. 28).
Богу нужны смиренные вожди для Своего народа.
Семья, избранная Богом, становится народом - Изучение Ветхого Завета от Саула до Малахии – 6-й класс – Пособие для ученика
Типография «Благодать», 2024. – 236 с. – (Серия пособий по изучению Библии «История семьи, избранной Богом».)
Семья, избранная Богом, становится народом – Пособие для ученика – Содержание
Глава 1. Израиль становится царством
- Урок 1. Саул — от скромного сына до гордого царя
- Урок 2. Давид — скиталец
- Урок 3. Давид — царь
- Урок 4. Мудрость Соломона, его богатство и нечестивые жены
- Повторение пройденного материала
- Урок 5. Жизнь в библейские времена. Во что одевались люди?
Глава 2. Северные колена создают отдельное царство
- Урок 6. Восстание северных колен
- Урок 7. Неверный курс Израильского царства
- Урок 8. Предсказание Божьего суда над домом Ахава
- Урок 9. Служение и чудеса Илии
- Повторение пройденного материала
- Урок 10. Жизнь в библейские времена. Израильская семья
Глава 3. Падение Израиля
- Урок 11. Елисей и сыны пророков
- Урок 12. Елисей несет Божью весть Израилю
- Урок 13. Суд Божий над домом Ахава
- Урок 14. Падение Израильского царства
- Повторение пройденного материала
- Урок 15. Жизнь в библейские времена. Окрестные народы Израиля
Глава 4. Потомки Давида — правители Иудеи
- Урок 16. Иудейское царство (Ровоам, Авия, Аса и Иосафат)
- Урок 17. Пагубное влияние дома Ахава на Иудею (Иорам, Охозия, Иоас и Амасия)
- Урок 18. Процветание, грех и возрождение (Озия, Иоафам, Ахаз и Езекия)
- Урок 19. Нечестивый Манассия и праведный Иосия (Манассия, Амон и Иосия).
- Повторение пройденного материала
- Урок 20. Жизнь в библейские времена. Продукты питания
Глава 5. Иудея в плену
- Урок 21. Последние цари Иудеи
- Урок 22. Стойкий Иеремия — плачущий пророк
- Урок 23. Даниил — верен вдали от дома
- Урок 24. Иудеи в Вавилоне и Персии
- Повторение пройденного материала
- Урок 25. Жизнь в библейские времена. Ремёсла и род занятий
Глава 6. Иудеи после плена
- Урок 26. Возвращение иудеев из плена
- Урок 27. Есфирь — царица-еврейка
- Урок 28. Последние пророки
- Урок 29. Между Ветхим и Новым Заветами
- Повторение пройденного материала
- Урок 30. Повторение Ветхого Завета
Итоговое повторение пройденного материала
Указатель
Атлас
Семья, избранная Богом, становится народом - Изучение Ветхого Завета от Саула до Малахии – 6-й класс – Пособие для учителя
Типография «Благодать», 2024. – 288 с. – (Серия пособий по изучению Библии «История семьи, избранной Богом».)
Изучая Библию, ребенку часто сложно осмыслить понятие времени. В какой-то момент «долгое время» в детском разуме начинает выглядеть все длиннее и длиннее. Очень быстро оно становится слишком длинным, чтобы его представить.
Родители и учителя должны помочь ребенку избежать искажений в понимании времени, когда древние события начинают казаться легендой, покрытой мраком, иначе он будет воспринимать библейские истории, как нереальные. В этом случае библейские чудеса теряют для него достоверность. Ребенку легко поверить, что в далеком от реальности мире могло происходить что угодно. Поэтому одна из задач данного курса — научить детей правильно воспринимать прошедшие столетия и тысячелетия. Они должны без вопросов принимать то, что сотворение мира и другие библейские события — исторические факты.
Для лучшего представления исторического времени было создано дополнительное наглядное пособие — временная шкала, которая поможет ребенку осознать, что все люди, начиная с Адама и до настоящего времени, жили на той же земле, что и мы, дышали тем же самым воздухом, пили такую же воду, как и мы, родились и умерли в реальное историческое время. Чем крепче связь библейских времен с настоящим временем в понимании ребенка, тем легче ему усвоить библейские истины. Он не будет воспринимать Библию, как сказку. Для него она будет подобной рассказам о реальных исторических событиях, произошедших до его рождения, о которых ему поведали родители или дедушка с бабушкой.
Плакат с временной шкалой можно прикрепить на одной из стен в классе. В начале изучения данного курса представьте ее вашим ученикам и обсудите с ними всю линию времени от Адама до наших дней. Пусть ученики научатся привязывать библейские события, изученные на протяжении курса, к тому или иному промежутку времени на шкале.
Временная шкала представлена по настоящее время, чтобы показать ученикам краткость нашей эпохи, помочь в проведении сравнений и дать наглядное представление о длительности различных периодов в Библии. Например, Ной жил почти столько же, сколько лет прошло от крещения Руси при князе Владимире до настоящего времени.
На плакате с временной шкалой есть рисунки, отображающие те или иные события. Корзина в камышах с младенцем Моисеем, Вифлеемская звезда, корабль викингов и многие другие иллюстрации помогут быстрее найти на шкале различные события или даты.
Не всегда даты на временной шкале будут совпадать с информацией из различных библейских справочников, так как довольно сложно установить точное время событий в истории Древнего мира. Тем не менее, разработчики постарались указать наиболее точные даты библейских событих, основываясь на Писании и других исторических источниках. В основном все даты библейских событий, произошедших до 70 г. от Р. X. согласованы с данными, которые предложил епископ Джеймс Ашшер в изданном им в 1658 г. труде «Annals of the World» («Летописи мира»).
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