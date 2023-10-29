Проработайте «Планировщик евангелизаций» применительно к одной из ваших предстоящих евангелизаций. Тщательно разработайте каждый этап, пока не закончите его целиком. Затем переходите к следующему. Не перескакивайте через этапы. Если вы что-то пропустите, весь план может дать трещину, что может привести к его полному разрушению. Когда будете читать книгу, могут появляться мысли: «Это займет целую вечность». Ну, вообще-то, все не так страшно. Просто прислушайтесь к одной английской пословице: «Если дело стоящее, то лучше сделать его хорошо».

Берри Сент-Клер - Эффект магнита - Подготовка евангелизации, способной привлечь молодежь ко Христу

«Рука Допомоги», «Феникс», 2007. — 224с.

ISBN 978-966-651-497-7

Берри Сент-Клер - Эффект магнита - Содержание

1. Прямо в десятку: думать о детях

2. Смотри сюда: стремление к плоду

3. Проложи дорогу: разработка стратегии

4. Произведи мощный удар: истребление препятствий молитвой

5. Поймай большую волну: всплеск энергии в собрании людей

6. Прояви себя: распространение Слова

7. Нокаут, часть 1: планирование программы

8. Нокаут, часть 2: исполнение программы

9. Вперед, в дорогу, парень: мобилизация подростков для действия

Планировщик евангелизаций

Берри Сент-Клер - Эффект магнита - думать о детях

У Рика, у его брата и сестры были разные фамилии. Мама Рика забеременела его старшим братом в подростковом возрасте. Отца никогда не было рядом, поэтому никто не знал, как он выглядит. Затем у мамы появился Рик. Он также родился внебрачным. Отец Рика жил с семьей несколько лет, но ничего из этого не вышло. Затем мать Рика вышла замуж за человека, который постоянно оскорблял ее. Она терпела год, затем ушла от него. Сейчас Рик учится в старшем классе средней школы, он единственный ребенок в семье. У мамы появился новый муж, четвертый в ее жизни. Брат и сестра Рика не общаются с ним, потому что он не признает отчима. Его реакция была следующей: «После стольких пап, очень трудно признать любого из них».

Боль. Разочарование. Стресс. Депрессия. Недееспособность. Злость. Отчаяние. Горечь. Неуверенность. Сексуальная активность. Отрицание. Неуправляемость. Безответственность. Запои. Прессинг. Недоверие. Склонность к суициду... Подростки проходят сегодня через неимоверную боль. Снаружи они выглядят нормальными — дружелюбными, открытыми, крутыми, старательными, веселыми, энергичными. Но внутри себя они находятся в сильном разладе с собой и окружающими.

Вы можете подписать имена учеников, чье состояние соответствует этому.

Целое поколение школьников отчаянно нуждается в прикосновении Иисуса Христа. Это произойдет только тогда, когда армия людей, повстречавших Иисуса и изменившихся впоследствии этого (настоящая церковь), отнесется к подросткам так, как относится к ним Бог и подойдет к ним так, как подходит к ним Бог.